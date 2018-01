Babiš (ANO): Dublin IV. nerovná se povinné kvóty

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pro vládu, která dnes ráno podala demisi a která byla jmenována 13. prosince, samozřejmě problematika azylového systému a kvót je prioritní. Proto jsem požádal pana prezidenta, aby jmenoval vládu 13. prosince, abych se mohl zúčastnit Evropské rady 14. prosince.

A ještě jsem navštívil výbor pro evropské záležitosti 13. prosince, vlastně ještě ani vláda oficiálně nebyla jmenována panem prezidentem, a myslím si, že jsme tam debatovali asi hodinu a půl. A ve čtvrtek se tam znovu odeberu, abych informoval o tom, jaký je vývoj a co vlastně děláme.

My to skutečně považujeme za prioritu, věnujeme tomu zvýšenou pozornost. Já myslím, že je zbytečné, aby pan kolega Okamura - prostřednictvím pana předsedajícího - tady vlastně strašil naše občany. Protože my nejsme skutečně v trvalém ohrožení. Nejsme. My jsme šestá nejbezpečnější země na světě, kriminalita klesá. A k těm zátarasům? Prosím vás, ty zátarasy tam samozřejmě dala samospráva. Ano, po diskuzi i s Ministerstvem vnitra, ale ty zátarasy tam jsou od roku 2015. Bylo to nějaké opatření, protože se může stát leccos a pokud po Pařížské pojede někdo nadrogovaný nebo pod vlivem alkoholu a nezvládne tu (prodleva) - a vjede na ten Staromák, tak samozřejmě priorita je bezpečnost našich občanů.

My děláme všechno pro to, aby to, co se stalo, že jsme byli přehlasováni, aby se to nemohlo opakovat. Proto já jsem už 14. prosince na Evropské radě, a ještě předtím jsem měl schůzku s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, který potvrdil naší pozici, že kvóty jsou neefektivní, nefungují a rozdělují Evropu, ano. A to je jednoznačné. A proto samozřejmě my máme jasnou strategii. Proto i prioritně se tomu věnujeme. Já jsem na Evropské radě vystoupil, ta vystoupení byla různá. Samozřejmě Evropská rada o tom nehlasuje, to je politický orgán, hlasuje o tom samozřejmě rada na úrovni ministrů vnitra a spravedlnosti. My jsme jednoznačně vystoupili velice konkrétně, i premiér Maďarska, Slovenska, Polska, samozřejmě i já, a jasně jsme řekli, že to je cesta pro další rozdělování Evropy a je to cesta do pekel.

Já myslím, že my máme jasný plán. My máme jasný plán, jak tomu zabránit, a to je, jednoznačně se soustředit na to, když to bude na pořadu rady ministrů vnitra, aby se nestalo to, co se stalo, abychom nebyli přehlasováni. My musíme samozřejmě přesvědčovat jednotlivé premiéry členských států a já to samozřejmě dělám. Já o tom s nimi mluvím, telefonuji, 22. ledna - teď má předsednictví Bulharsko - letím za bulharským premiérem. Určitě to je priorita, 26. je V4, 24., 25. jsem v Davosu, kde potkám vícero evropských politiků, má tam být i oběd, který organizuje předseda Evropské komise, a 29. ledna mám termín u předsedy Evropské komise v Bruselu a s dalšími reprezentanty Evropské komise. Takže my děláme maximum a je to pro nás priorita. Je to pro nás priorita, aby se to nestalo.

Já jsem dlouhodobě kritický k přístupu Evropské komise k migraci. Dlouhodobě to kritizuji. Jasně jsem řekl, že máme ve světě systémy, jako Ellis Island, všichni přistěhovalci do Ameriky šli přes Ellis Island, kanadský systém, australský, ano, a v podstatě také kritizuji to, jak vlastně bráníme evropský kontinent, proč je v Schengenu Řecko a státy kolem nejsou. Teď byl pan Juncker na návštěvě v Bulharsku a prohlásil, že Bulharsko patří do Schengenu. To je skvělé, já o tom mluvím už dávno. Nejenom Bulharsko, ale i Chorvatsko a další, celá Evropa má být jeden Schengen.

Když jsem 1. ledna jel z Rakouska autem do Prahy, tak na hranici s Německem byly dva proudy a nevím, asi dvacet policistů, každé auto bylo vizuálně kontrolováno. Ano, já říkám - fajn, škoda, že to nemáme v Catanii, aby to tam někdo kontroloval. A na druhé straně je také absurdní, že teď jsem seděl s lidmi z vnitra a řešili jsme vůbec nedostatek pracovních sil u nás - sestřičky, doktoři. A když si u nás někdo najde na Ukrajině sestřičku, tak čeká i rok a musí mít povolení. A tady to nefunguje. Takže já mám na to jednoznačný názor.

Jasně jsem řekl na Evropské radě, že řešení je boj proti pašerákům. Boj proti pašerákům, kteří vydělali v roce 2017 podle Eurostatu, ne podle Europolu 5,7 miliardy eur. Neuvěřitelné! Ano, je pravda, že migranti, kteří přicházejí z Afriky většinou za to zaplatili. Takže to není to, o čem se tady dlouhodobě mluvilo. A to, že Evropa zaspala, nevyřešila ani problém v Sýrii, že jsme to přenechali vlivu prezidenta Putina, který se tam domlouvá s Erdoganem, a v Egyptě, v Libyi, tak já to říkám nahlas. My jsme jasně řekli, že to chceme řešit mimo Evropu. V4 se domluvila, že dáme 35 milionů euro vlastně do italského fondu. Já jsem se původně domníval, že v Libyi jsou nějaké jednotky italské, které tam pomáhají chránit hranici. Údajně to tak není, a také jsem se zajímal, kam vlastně ty peníze jdou. A bylo dost těžké to vůbec zjistit. Také bych chtěl nějakým způsobem to vidět, protože je to dost peněz a potřebujeme samozřejmě vědět, že to přistálo ne u pašeráků, ale skutečně tam, kde je třeba, že máme chránit tu hranici.

Já jsem se v srpnu 2015, ano, kriticky ptal, byl jsem kritizován, co to... (na to?, NATO?), co v tom Středozemním moři, kde se utopilo 25 tisíc lidí, děláme, co dělá ten Frontex. Ano, já jsem to kritizoval, a je potřeba, abychom tohle prosazovali, abychom řekli - Evropa je jeden kontinent, musí být celá Evropa Schengen. Musíme bránit Evropu a musíme skutečně udělat všechno pro to. Ano, argumenty, že se snížil počet migrantů, jasně, ale systémově to není řešeno. Samozřejmě systém kvót je nepřijatelný a já znovu opakuji, že z naší pozice určitě uděláme maximum pro to, a máme na to plán, ale já nechci ho teď říkat, koho a jak oslovíme, kdo by nám mohl pomoci, ale máme na to plán. Máme na to plán, abychom se nějakým způsobem snažili získat i tu blokaci, kdyby se náhodou něco stalo. Protože pravda, že na té Evropské radě jeden z premiérů tím vlastně víceméně vyhrožoval, a stále mluví o solidaritě, ale my říkáme o zodpovědnosti. Takže my uděláme pro to maximum, abychom to vysvětlovali a já bych poprosil pana kolegu Okamuru, prostřednictvím pana předsedajícího, aby skutečně tady neříkal, že jsme v trvalém ohrožení a že vlastně nic neděláme, že nás tady straší teroristi atd. To skutečně tak není a myslím, že i Bezpečnostní rada státu to několikrát projednávala i za minulé vlády, že služby vědí, co mají dělat, dělají to dobře a mají i konkrétní výsledky.

Takže my jsme skutečně bezpečná země a je to priorita, starat se o bezpečnost našich lidí.

Takže já bych chtěl jenom říct, že Dublin IV. nerovná se povinné kvóty. My máme jasný plán, to není o tom, že to je nějaký vztah Brusel - Praha. Některé velké státy nás podporují, jsou s námi na jedné lodi. Bohužel na té Evropské radě ještě nebyl nový rakouský premiér, byl tam vlastně bývalý premiér.

A já jsem se musel skutečně pozastavit nad tím, že někdo tam říkal, no vždyť on se tak obětoval, že podporoval ty migranty, že vlastně nevyhrál volby. No tak to je samozřejmě absurdní. To je absurdní. Ano, Kurz vyhrál volby s bojem proti ilegální migraci a ta Evropa musí to řešit. Musí to řešit na začátku a ne jenom nějakým návrhem těch kvót.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže, prosím vás, návrh nového Dublinu, toho nařízení, tzv. Dublin IV, je to součástí balíčku sedmi legislativních návrhů reformy společného evropského azylového systému z března a května 2016. Takže je to vlastně novela Dublinu III. A cílem té novelizace je také primárně zjednodušit postupy pro určení členského státu odpovědného za posouzení žádosti o udělení azylu. Především jde o určení země prvního vstupu migranta na území EU a jeho případný další transfer. Zkrácení lhůt, zamezení zneužívání azylového řízení. Například explicitní stanovení povinnosti žadatele o azyl. Takže velká část návrhu Dublinu je pro členské státy akceptovatelná i přináší to plus. Ale zásadní pozice rozdílné jsou u toho zavedení permanentního povinného systému přerozdělování žadatelů o azyl, ty tzv. kvóty jako stálý prvek systému.

Takže my určitě uděláme všechno proti těm kvótám. A ta debata samozřejmě bude hlavní téma i na Evropské radě, myslím v březnu. A samozřejmě nějaké finále by mělo být v červnu. Takže věřte mi, my určitě budeme rádi, pokud nám Sněmovna řekne něco nového, co bychom měli dělat. A já myslím, že my děláme pro to maximum. Jsme v kontaktu s výborem pro evropské záležitosti, jsme transparentní, není to problém. Já se tomu věnuji osobně na úrovni expertů a myslím, že paní ředitelka Novotná, která dělá 13 let tuhle problematiku, i náměstek zahraničních věcí Dürr, bohužel pan Stropnický se omluvil, má nějaký menší zdravotní problém, tak my to koordinujeme a ten cíl je jasný. Zamezit tomu, aby se stalo to, co se už jednou stalo.

To, že nás někdo zažaloval - ano, je to absurdní, protože některé, ale to nemá nic společného s tím Dublinem, že někdo přijal nějakých 20 migrantů a není na něj žaloba a na nás je, tak samozřejmě to je separátní agenda, o které budu taky jednat a udělám všechno pro to, abych přesvědčil Evropskou komisi, jaký je to nesmysl. A ta Evropská komise samozřejmě může tu žalobu stáhnout.

Takže my s tím tématem Dublinu nemáme problém. Ale fakt vás prosím, nestrašte lidi, není důvod. My jsme bezpečná země a uděláme maximum pro to, abychom byli ještě bezpečnější a aby skutečně bylo naše rozhodnutí, kdo v naší zemi a hlavně tedy, naše, myslím jako vlády, ale firem a institucí, kdo v naší zemi bude pracovat a kdo bude v naší zemi žít. Že to nebude skutečně Brusel, který nám bude říkat v tomhle směru, co máme dělat. Děkuji.

Psali jsme: Radim Fiala (SPD): Teď brečíme nad tím, co jsme sami schválili v podobě Lisabonské smlouvy Bělobrádek (KDU-ČSL): Nechme makat policii Radim Fiala (SPD): Nevyměním Dublin IV za Faltýnka a Babiše Faltýnek (ANO): Sami budeme aktivně pro vydání hlasovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV