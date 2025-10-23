Prokšanová (KSČM): Nechme dětem dětství

Režimní poskoci, Zelení, Piráti, Rakušanův STAN a některé strany koalice SPOLU, prosazují nebo zvažují volební právo od 16 let za podpory Petra Pavla! Všichni víme proč! Pro snížení věkové hranice aktivního volebního práva na 16 let nevidím důvod.
Hranice zletilosti je jasně stanovena a dle mého je věk 18 let přiměřený tomu, jakou zodpovědnost jeho dosažením člověk ze zákona nabývá. Nechme dětem dětství i možnost soustředit se v tomto věku na výběr osobního směřování v životě, výběr školy, první lásky...
Alespoň tak si já pamatuji přechod ze základní na střední školu.
Mgr. Petra Prokšanová
