Šichtařová (Svobodní): Už zase máme náběh na centrálně plánovanou ekonomiku

Téměř čtyřicet let po přechodu na tržní hospodářství jsme se vrátili do stavu, kdy už zase máme náběh na centrálně plánovanou ekonomiku. To je právě ten důvod, proč se u nás tak špatně podniká.
Co jiného, než centrálně plánovaná ekonomika, je plán, že přejdeme na elektromobilitu, že opustíme fosilní paliva, že z výroby vypustíme levné a funkční materiály jako olovo? V tom podnikat a být konkurenceschopný nelze.
Ing. Markéta Šichtařová
autor: PV