Šichtařová (Svobodní): Už zase máme náběh na centrálně plánovanou ekonomiku

24.10.2025 6:23 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k regulacím Evropské unie

Šichtařová (Svobodní): Už zase máme náběh na centrálně plánovanou ekonomiku
Foto: Screen ČT24
Popisek: Markéta Šichtsřová v OVM

Téměř čtyřicet let po přechodu na tržní hospodářství jsme se vrátili do stavu, kdy už zase máme náběh na centrálně plánovanou ekonomiku. To je právě ten důvod, proč se u nás tak špatně podniká.

Co jiného, než centrálně plánovaná ekonomika, je plán, že přejdeme na elektromobilitu, že opustíme fosilní paliva, že z výroby vypustíme levné a funkční materiály jako olovo? V tom podnikat a být konkurenceschopný nelze.

Ing. Markéta Šichtařová

  • Svobodní
  • poslankyně
