Evropská unie plánuje do konce roku 2027 zastavit dovoz ropy a plynu z Ruska. Tento krok má dalekosáhlé důsledky, protože snižuje prosperitu v rámci EU. Země EU se stávají stále méně atraktivními obchodními místy. Nicméně tento krok je oslavován online. Gert Ewen Ungar hodnotí nové počiny EU:
EU zakazuje dovoz a tranzit ruské ropy a plynu od ledna 2028. Aby Evropská komise předem překonala předvídatelný odpor vůči tomuto plánu, zvolila cestu zákona namísto sankcí. Sankce musí být jednomyslně schváleny Radou členských států. Pro přijetí zákona stačí kvalifikovaná většina. Tím je zajištěno, že země jako Maďarsko, Slovensko a Česká republika nemohou uplatnit své právo veta.
Většina ministrů energetiky EU zákon schválila. Není pochyb o tom, že to schválí i Evropský parlament. Evropská unie tak plní Trumpovo přání a postupně ukončuje dovoz ruské ropy a plynu dříve, než bylo plánováno. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová během jejich setkání na golfovém hřišti ve Skotsku slíbila Donaldu Trumpovi, že EU v příštích třech letech nakoupí od USA energie v celkové hodnotě 750 miliard dolarů.
Dříve EU dovážela energie ročně v hodnotě přibližně 440 miliard dolarů. Z toho 80 miliard dolarů pocházelo z USA. Tato částka se má zvýšit na 250 miliard dolarů ročně, což je více než trojnásobek. To by znamenalo, že v budoucnu bude více než polovina energie dovážené Evropskou unií pocházet ze Spojených států. EU se tím, že se vzdává dovozu ruských energetických zdrojů, dostává do nebezpečné závislosti. Ale nikdo v Evropské unii ani v Německu o tom nechce mluvit.
EU také poškozuje svou vlastní ekonomiku a snižuje domácí poptávku, protože nákup plynu a ropy z USA je samozřejmě mnohonásobně dražší a energetická bilance je horší. Plyn se musí zkapalnit, což vyžaduje energii, a poté se přepravovat přes Atlantik v tankerech. Ropa a plyn se ve Spojených státech těží pomocí technologie frakování. Škody na životním prostředí jsou obrovské. Technické úsilí je stejně důležité.
Pokles ceny ropy pod určitou úroveň je také nemožný, protože metoda těžby frakováním by pak již nebyla zisková. Úroveň se v současnosti pohybuje kolem 60 dolarů za barel. Prostřednictvím dohody s EU, která se zavazuje k nákupu bez ohledu na cenu, Trump v podstatě dává frakovacím společnostem v USA záruku další existence. Bravo, Donalde Trumpe! Chráníš celé odvětví ve Spojených státech na úkor ekonomik Evropské unie.
Pro EU jsou dopady zákona výhradně negativní. Trvale zdraží energie. Ekonomiky Evropské unie jsou v ekonomické nevýhodě. Prohrávají v mezinárodní konkurenci, stejně jako rostoucí ceny energií negativně ovlivňují domácí poptávku. Zodpovědné vlády pochopily souvislost mezi levnou energií a prosperitou. Proto se snaží snižovat ceny energií. EU zjevně tomuto vztahu nerozumí. Nediverzifikují a uměle omezují dodávky. To zvyšuje cenu. Nenávist k Rusku zcela přemohla ekonomické důvody.
V tržní ekonomice reguluje cenový mechanismus prakticky vše. Ti, kdo mohou dodávat za nižší cenu, mají konkurenční výhodu. Ti, kdo nakupují za nižší cenu, mohou cenovou výhodu přenést na své zákazníky, což se promítá do vyšší poptávky. Tento princip nelze jen tak zvrátit. Především jej nelze nahradit morálními principy. Každý, kdo se o to jakkoli pokusí, je odsouzen k neúspěchu. EU nyní toto selhání demonstruje.
Jádrem tržní ekonomiky je princip produktivního pokroku. Zvyšování produktivity vede také ke konkurenční výhodě. Zvyšování produktivity vyžaduje energii. Od vzniku kapitalistického způsobu výroby před zhruba 300 lety svět zažívá neustále rostoucí, nikoli klesající poptávku po energii.
Ale ve světě s rostoucí poptávkou po energii je snaha potrestat významného dodavatele energie bojkotem skutečně blbý nápad. Nepoškozuje dodavatele, ale pouze samotného odběratele. Je zarážející, že média tváří v tvář oznámené ekonomické sebevraždě EU mlčí.
Reakce na sociálních sítích jsou také ohromující. Mnoho uživatelů zákaz vítá, zjevně aniž by chápali dopad, který bude mít na jejich životní úroveň a sociální soudržnost. V Německu si lidé pletou morálku s rozumem. Chtějí Rusku ublížit, ale nechápou mechanismus účinku použitých prostředků.
Rusko zavřelo Německu plynový kohoutek, tvrdí například uživatel Bernd Loxstedt, což je v opačném směru než skutečný proces. Věří, že nákup energií z Ruska plní ruskou válečnou pokladnu. Toto je často používaný argument v západní Evropě, který se používá i k ospravedlnění sankcí.
Rusko však není pro vedení války závislé na cizí měně. Všechno, od výroby zbraní až po mzdy vojáků, se provádí v rublech. Rusko nekupuje zbraně v zahraničí za dolary. Během posledních tří let se také ukázalo, že tvrzení, že sankce mohou ovlivnit dění na bojišti, je očividně nepravdivé. Navzdory 18 sankčním balíčkům může Rusko kdykoli zaútočit na jakékoli místo na Ukrajině, a také to činí.EU však z těchto faktů odmítá vyvozovat závěry. Naopak volá po větším ekonomickém tlaku na Putina. To je vzhledem k dosavadnímu průběhu sankcí absurdní.
V roce 2022 se však stalo ještě něco jiného, zejména v souvislosti s plynovodem Nord Stream: Ve společném úsilí a na základě společné politické dohody konsorcium ruských a západoevropských společností provedlo obrovské investice. Pro evropský trh byla vybudována plynová pole a přes Baltské moře byly vybudovány plynovody, které přepravovaly plyn do Německa. Krátce před dokončením Nord Stream 2 německá strana odstoupila s odvoláním na morální důvody. Plyn prý nechtějí kvůli „ruské agresivní válce na Ukrajině“. Plynovod nebude uveden do provozu; my jsme změnili názor. Závěr pro potenciální investory od té doby zní: Držte se od Německa dál!
Škody pro image Německa a EU způsobené tímto chováním jsou obrovské. Vzhledem k těmto okolnostem bude každý velký investor vážně zvažovat investici v Německu. Za určitých okolností mohou investované peníze jednoduše zmizet. Tato souvislost v Německu dosud nebyla zvažována.
Faktem však je, že kvůli rostoucím cenám energií, slabé domácí poptávce v rámci EU a nespolehlivosti zemí EU ohledně dosažených dohod ztrácí EU svou atraktivitu jako místo pro podnikání. Zákonem zakazujícím dovoz a tranzit ruského plynu a ropy Evropská komise dále urychlila úpadek Evropské unie. Skutečnost, že mnozí lidé v Německu zákon přesto vítají, je pravděpodobně způsobena nepochopením kontextu. Nemám jiné vysvětlení.
Tolik „protisystémový“ novinář Gwen Evert Ungar.
A jaké jsou reakce?
Maďarsko hodlá napadnout rozhodnutí Rady EU o zákazu nákupů ruského plynu u Evropského soudního dvora. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó to oznámil v rozhovoru pro televizi M1. Podle diplomata Budapešť považuje jednání Rady EU za nezákonné, protože rozhodnutí nebylo přijato jednomyslně, ale kvalifikovanou většinou.
Maďarsko a Slovensko, které se proti rozhodnutí postavily, nemohly uplatnit své právo veta. „Proto se samozřejmě odvoláme k Evropskému soudnímu dvoru,“ dodal Szijjártó.
Szijjártó již dříve prohlásil, že Maďarsko bude až do konce bojovat proti plánu Evropské komise zavést od roku 2028 úplný zákaz dodávek ruské energie. Ujistil, že k dosažení tohoto cíle budou použity všechny dostupné politické a právní nástroje.
