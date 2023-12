Babiš (ANO): Fialova splácaná programová potěmkiáda

reklama

100 úspěchů Fialovy vlády, kterými se chlubí, jsou buďto obecné fráze, nebo úspěchy naší vlády. Ve snaze snížit škody, které premiér Fiala společně s vládní hvězdnou pěchotou způsobuje, přišla ODS s geniální myšlenkou – svým členům rozeslala seznam 100 úspěchů současné vlády. Ve skutečnosti nejde o nic jiného, než narychlo splácanou programovou Potěmkinovu vesnici.

Prezentované úspěchy jsou povětšinou typické svým balastem vágních formulací, nicneříkajících frází a obecných deklarací. Nechybí chlubení se úspěchy naší vlády. Spousta „úspěchů“ jsou jen zkreslené interpretace reality a, jak je u pětikoalice zvykem, některé jsou bohapustá lež. Navíc co na tom, že skoro polovina položek ani není ve vládním programu a je tam jen do počtu, aby se budilo zdání, že Fialova vláda něco dělá.

ODS se tak třeba chlubí, že vláda nás zbavila závislosti na ruském plynu, přitom od září do Česka proudí plyn z Ruska jako o život. Mluví o vylepšování armády, když to bylo hnutí ANO, které zahájilo rozsáhlou modernizaci a obnovu vojenské techniky. Pod zjednodušováním daní si ODS zase představuje růst DPH a osekávání benefitů, jako je sleva na manželku nebo školkovné.

Při výčtu některých „úspěchů“ má člověk pocit, že se mu ODS vysmívá do očí. Například když tvrdí, že zastropováním cen energií vláda pomohla domácnostem a firmám. Jak moc pomohla, vidíme každý měsíc na fakturách za elektřinu. Fialova vláda ceny zastropovala zbytečně vysoko, pozdě a u prodejců, nikoli výrobců. Jediné, komu pomohla, byly energetické společnosti, které dnes nevědí, co s penězi.

Učitelům se pro změnu ODS snaží namluvit, že jim vláda garantuje 130 procent průměrné měsíční mzdy, proto jim reálné platy klesají a příští rok budou dostávat jen 113 procent.

Ještě lepší vtip je, když Fialova strana s vážnou tváří tvrdí, že kabinet rekordně zvýšil důchody. Ke zvyšování byla vláda donucena zákonem kvůli inflaci, kterou nechali vystřelit do rekordních výšin. Ve skutečnosti vláda protiprávně zasáhla do valorizace důchodů (proto hnutí ANO podalo podnět k Ústavnímu soudu), které stejně jako mzdy reálně klesly. Podobně lže o realizaci důchodové reformy – jediné, co kromě snížení valorizace penzí udělala, je zvýšení věku odchodu do důchodu.

A samozřejmě nechybí lež o boji s ilegální migrací, kterou naopak pánové Fiala s Rakušanem prosazením migračního paktu EU s narůžovo nalakovanými uprchlickými kvótami a platbou výpalného za každého odmítnutého migranta jen podpořili.

Doporučil bych ODS v čele s pány Fialou a Stanjurou, aby vzali svých 100 úspěchů, zaklepali lidem na dveře a zeptali se občanů, co si o tom seznamu myslí. Alespoň by se konečně dostali do kontaktu s realitou, a ještě by se velmi rychle dostali do formy.

(psáno pro deník Právo)

