Babiš (ANO): Green Deal musí být okamžitě zrušen

Takže dobrý den, dámy a pánové, já ještě počkám.

Zůstává tady překvapivě velký počet poslanců pětikoalice, tak já nevím, jestli všichni odcházejí. Máváme. Děkujeme, že odcházíte. (Smích a potlesk poslanců ANO). Já jsem tady hlavně proto, abych mluvil na vás, vážení spoluobčané.

No, já začnu.. (Ohlíží se.) Paní ministryně (Černochová) má službu. Aplikace měla vlastně určit jednoho, ale je tu i pan na poplatky, teda pan ministr kultury. Tak já, paní ministryně, mám pro vás dobrou zprávu. I když jsme se na klubu domluvili, že budeme vetovat ten návrh novely o vojácích, ale jelikož vy jste vlastně jediná z vlády, která se mnou mluví, což jsem jako poctěn, (se smíchem) nikdo jiný se mnou, ještě Blažek mluví, a protože vojáci jsou pro nás strašně důležití a protože nám pomáhali v povodních, a tornádo, a covid a vždycky. I když někteří kolegové jsou skeptičtí, s tou vaší novelou, a ještě navíc vám odešlo 1750 vojáků vlastně, což je špatně, takže vy vlastně dneska ani nepostavíte brigádu. Já kdybych byl premiér, paní ministryně, tak já bych si zavolal všechny ministry, protože nám chybí policisté, vojáci, hasiči, Celní správa, Vězeňská služba, a to je jeden segment. Tam my potřebujeme, aby mladí - doufejme, že jsou v kondici všichni, šli a dělali tuhle službu pro nás všechny, protože je strašně potřebujeme. Takže proto já teda, pro klub je to asi překvapení a chci poprosit náš klub a paní předsedkyni, abychom ten zákon nevetovali. (Ministryně Černochová: Děkuji.) Aspoň vidíte, jak my jsme vstřícní. (Otáčí se.) Pokud se někdo chová normálně, tak jsme vždycky vstřícní a komunikujeme.

Máte to těžké, protože pokud.. Já se teda nedívám na televizi, (se smíchem), beru prášky na tlak, ale pohoda. Občas to čtu a vlastně jsem se dozvěděl, že vy máte problém, že tam máte toho engeše (náčelník Generálního štábu) a vy ho nemůžete vyhodit, protože pan prezident nad ním drží ochrannou ruku, tak to je taky zvláštní situace. Pokud je pravda, co se tam děje s těmi drony, se tam porušuje zákon, tak je to fakt peklo.

Takže já za nás nejsem předseda klubu, ale Alenka mě pověřila, abych to tady řekl. Nebudeme to vetovat (Ministryně Černochová: Já vám děkuji.) a budeme vám držet palce, ale bylo by dobré, aby i pan ministr vnitra vlastně zjistil, jaký je stav u policie a že naše bezpečnost je důležitá pro lidi a že je to samozřejmě problém. Takže to na úvod.

Za druhé bych jsem se chtěl - já nechodím na tiskovky, ale na tiskovce se ptal zástupce České televize, jak bude Evropa reagovat na zavedení cel na ocel a na hliník ze strany Donalda Trumpa.

Takže vážený pane redaktore, ta odpověď je jednoduchá. Já jsem to řekl v Madridu. Green Deal musí být okamžitě zrušen. Řekněte panu premiérovi, aby navštívil nějaké ty podniky. Vždyť on za celou svoji premiérskou kariéru nebyl ani jednou v Liberty, která zbankrotovala. Ani jednou nebyl, pokud vím, ať navštíví Třinecké železárny. Ať navštíví podniky, průmyslové podniky, které likviduje Green Deal. Ano, svět se změnil po nástupu Donalda Trumpa. A hlavně nikdo nestíhá. O to víc, že ta Evropská komise se ještě znovu, teda Rada s Komisí se setkala na - zase řešili zbrojení, a to jsou samé zbraně stále, místo toho, aby se konečně podívali na to, co se děje v Evropě. Samozřejmě pokud budou ta cla, tak to bude velký problém, ale největší problém, aby byla vlastně Evropa konkurenceschopná, je zrušení Green Dealu a vlastně změna strategie. Možná si pozvat ty těžební společnosti s Norskem, které nejvíc profitovalo vlastně z celé války. Dávali přirážku na plyn, že není z Ruska, a znovu začít těžit a zapomenout na ty nesmysly, na to zelené šílenství, ale o tom dneska já budu mluvit, protože je důležité, aby lidé věděli, co se vlastně děje. Svět je v pohybu a Donald Trump samozřejmě rozhoduje, dělá byznys, dělá vyjádření, která jsou absolutně shocking a je potřeba o tom mluvit.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 4% Turek (Motoristé sobě) 5% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 62% Dostál (STAČILO!) 2% David (SPD) 21% hlasovalo: 4522 lidí

Náš problém je v tom, že pětikoalice, nebo pan premiér, vlastně pokračuje v té své strategii, a to je strategie lhaní. Ano, pan premiér Fiala neustále lže. Stále trpí tou bájivou lhavostí a on lže o klimatické dohodě, o Green Dealu, lže o Fit for 55, lže o schůzce s Ficem v Bruselu. Já jsem si to znovu tady vyhledal ve Wikipedii. Vlastně tihle lidé, kteří mají chorobnou lhavost, tak vlastně trpí nedostatkem sebevědomí a vymýšlení historek, v nichž hraje hlavní roli, se pro ně stává drogou. Takže já nevím, jestli pan premiér nevnímá ty své různé bývalé výroky, nevnímá to, co se tady děje, a mě to velice mrzí.

Takže místo toho, aby - a já znovu opakuju, skutečně přestal šířit tyhle nepravdy, tak to pokračuje. No, pokračuje to tak, že pan premiér, takže ten první bod, já vám to dám, paní předsedající, všechno, já to tu mám (Předsedající: Dobře.) na papíře, je to 21 bodů, ale budu se snažit pospíchat.

Takže provládní Otázky Václava Moravce, pan premiér vystoupil v neděli a říká: Já bych si jenom přál pro českou politickou kulturu, aby se hnutí ANO, Schillerová osobně a Babiš postavili ke svým kauzám, ať už skutečným, nebo domnělým, tak otevřeně, tak čestně jako já, tak napřímo.

No, to si dělá srandu. Tak já tady navrhuju bod, nebo dejme si mimořádnou schůzi na to. Dejme si mimořádnou schůzi na kauzy pana premiéra, který Babiše samozřejmě, kterého rozebrali na atomy, všechno rozebrali a to dělají od roku 2012. A pan premiér ale se nikdy k tomu tady nevyjádřil. K té kampeličce, k tomu působení na Masarykově univerzitě, jak stavěli ten kampus, k těm majetkům. Na rozdíl ode mě neukázal daňové přiznání, skutečné daňové přiznání, které jsem ukázal od roku 1996 do 2016.

A hlavně tu kampeličku. Ta kampelička je neuvěřitelná. A já chápu, a nevím, jak to bylo, ale víceméně ta účast pana premiéra v kampeličce má historii v tom, že ten jeho nejbližší poradce, já říkám mafián, pro mě zločinec, který vlastně byl na počátku té kampeličky, kde vlastně radil Chovancovi a kde tehdy rozvědka si odnesla 300 milionů korun normálně tady z bank v pytlích nebo v taškách. No, tak si to zkusili a asi to tak bylo, takže to dobře vyprali pro ČSSD. No a proč by to ten zločinec nenabídl premiérovi, že i odéeska si tam vyprala peníze. No a potom ať vědomě nebo nevědomě, pan premiér tam dělal, jako že tu dobrou nebo tu pozitivní tehdy ještě si někdo myslel, slušnou tvář.

Takže, pane premiére, pojďme se o tom bavit, pojďme se bavit o Dozimetru, o těch mrtvých. Já chápu, že ten systém, který tady je, takže ten Dozimetr to vypadá, že do voleb nebude. Ale zase bude Čapí hnízdo pro jistotu - no co jiného by bylo tady? Čapí hnízdo z roku 2007, co si kmotr objednal jednoho policistu, který si údajně za to vzal 60 milionů korun na základě zfalšovaného znaleckého posudku.

Opencard. Pan primátor určitě o tom něco ví, Opencard. Stejná podvodná zločinecká Česká znalecká. Pan Blažek tu není. Ale nová státní zástupkyně říká, že, asi o tom taky něco ví všeobecně, jak se u nás dělají na objednávku ty znalecké posudky a jak vás tady na objednávku může někdo dostat do vězení?

Takže, pane premiére prosím vás, už neříkejte. My všechny kauzy, které tady vznikly za mě, nedopadly, protože byly vymyšlené. Byly vymyšlené. Protože tady historicky mě chce někdo zlikvidovat, protože tady vadím. Takže pokud tady mluvíte, že my máme nějaké kauzy, tak udělejme si tu schůzi a můžeme se o tom bavit. Můžeme se bavit o barmské vaší neziskovce, o vašem působení na univerzitě, o tom, jak jste se postaral o celou rodinu.

Vy mluvíte o té rodině, ale vy, váš systém zneužíval mého syna. I když všichni věděli, jak na tom je. Vy jste to udělali, vy. Tady nějaká novinářka se teďka bojí čeho? A když vnikla nezákonně do domu, kde můj syn žil s jeho matkou a měla jako rozvědka brýle s kamerou - to bylo v pořádku? Tihle mafiáni ze Seznam Zprávy, nebo nevím, kde je? To bylo v pohodě.

Takže klidně pojďme na to, na ty kauzy, na všechny. Jak to je. To vůbec nechápu, jak je tohle vůbec možné, že tady je nějaká kampelička, kam pošlou 14 milionů eur na zbraně pro Ukrajince a někdo je ukradne. Když tam dělají směnky a tak dále.

Takže, pane premiére, vy dobře víte, že vždycky, když lžete a říkáte nepravdy a útočíte, tak my o tom mluvíme. A my máme nabito. Na rozdíl od vás. Vy jenom lžete, tak nemluvte o kauzách, jak jak jste dehonestovali paní Schillerovou na základě nějakých smyšlených věcí. , A v tom vám držel ruce i pan Sobotka.

No a potom samozřejmě pan premiér říká, že špičkové lidi potřebuju. Takže si nechá toho poradce, no, bodejť, když si ho nenechal. Ten kdyby začal mluvit, tak bychom se asi všichni divili.

Další věc, a to je bod číslo 3, v podstatě se jmenuje: Co pan premiér Fiala pro Českou republiku nevyřídil. Vlastně nevyřídil nic a všechno zkazil. Tak já vám to tady zopakuju. Protože samozřejmě ta stále opakovaná lež je Green Dealu. Tak už konečně se to naučte: je klimatický balíček, je Green Deal a je to vaše Fit for 55, tam, kde vás chválí Ursula, velká líbačka, šílenec Timmermans a tak dále. Takže vy tady jste zničil vztahy se všemi, s naším okolím. To je strašně zajímavé, že když vy jste tam chodil a vy jste tam vlastně chodil na to, aby vám ta Ursula, kterou jste samozřejmě volili, celá ta vaše pětikoalice, dala ty notičky, tam, kde jste políbil prsten. Tak jak se vám ona odměnila? Jak se vám odměnila?

No, že vám, a díky bohu za to, že už není ve vládě ten, co tady ničil průmysl, ten komisař Síkela, ten co koupil dluh NET4Gasu za nominál za 10 miliard (nesrozumitelné) 33 miliard, přitom to nemělo cenu ani půlku, tak se stal komisařem pro mezinárodní partnerství. Takže komisař úplně o ničem!

No a ti zlí Slováci, které stále napadáte, tak ti mají koho, pane premiére? Kdo je Šefčovič? No to komisař pro obchod, představte si, a hospodářskou bezpečnost. Tak to je komisař, který bude připravovat asi podklady, pokud dojde k tomu jednání s Trumpem a tak dále. Takže vy jste zničil všechny ty vztahy, no a v tom Bruselu jste zařídil co? Schválení balíčku Fit for 55, to znamená, vážení občané, od roku 2027, pokud zůstane tam pan premiér premiérem, protože vám slibuje někomu německé platy, což je samozřejmě nesmysl, tak vám zdraží všechno. Elektřina, plyn, topení i pohonné hmoty. A tahle vláda za předsednictví, v rámci kterého neudělala vůbec nic pro nás, utratila dvě miliardy na chlebíčky, ale ty fotečky si i tak ukradl Macron, který si tady pozval na neformální setkání na Hrad 45 státníků z celého světa. No, tak neudělal nic.

Tohle prosadili a teď vlastně se tváří, že to chtějí napravovat. Vy jste dali ten souhlas s emisními povolenkami. A vy budete stále dokola lhát o tom Green Dealu. Což byla deklarace, nic se nepodepisovalo, o zlepšení životního prostředí za podmínky, že zkrátka nebude ničen průmysl. A to nenastalo.

A nastalo to ničení tím, že vy jste všechno odsouhlasili. Zákaz spalovacích motorů od roku 2035, zákaz plynových kotlů od 2029, to všechno jste odsouhlasili. Kolik jste přinesl peněz, pane premiére, z Evropy? Nula. Mohl jste v rámci předsednictví říct Ursule: Dej mi 5 miliard eur pro Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo a nás. Ano, my jsme se postarali solidárně o uprchlíky z Ukrajiny, ale nedostali jsme nic. Proč Řecko dostalo 3,5 miliardy eur na uprchlíky a Itálie miliardu? No, protože jsou šikovní, protože tam mluví.

To vaše lhaní je neuvěřitelné. Já vůbec nechápu, kdo vlastně vám to radí takhle? Vy jste napadal Fica neustále a v tom Bruselu, tam byli svědci, pane premiére, a co jste vy řekl tomu Ficovi? "Roberte, rád tě vidím," podal jste mu ruku a šel jste pryč. Proč jste lhal, že jste se ohradil vůči útoku ze Slovenska? Není to pravda. Já to nechápu. Vy lžete i... že aplikace foto, že se s tím dá telefonovat, i o tom jste přesvědčoval. Tak já bych řekl: No tak ten PR tým to podělal, já jsem telefonoval předtím, potom mi dali telefon, zapomněli jsme fotečku, pane premiére, blbě mě odfotili, no a dal jsem jim kartáč. To by udělal normální člověk. Ne, vy budete lhát i v tom. I v tom, že jste vyčinil. Nic jste mu neřekl, tomu Ficovi. Tak já nevím, já to fakt nechápu, fakt to nechápu.

Takže ty vaše výsledky jsou skutečně katastrofální. Navýšení národních cílů na snížení emisí. Celé to předsednictví - nic. Souhlas s normou Euro 7. Potom se pan Kupka probudil a šel to zachraňovat. Dokonce za patriotem za Matteem Salvinim, který byl teď v Madridu s námi v sobotu. Takže všechno špatně, všechno špatně, ani peníze jste nevyřídil, portfolio na nic, takže špatně, všechno špatně. Teď místo toho - už jsem vám to říkal stokrát - abyste požádal o to, aby okamžitě ta Evropa řešila ten Green Deal. K tomu mám ještě jeden další bod.

Takže bod číslo 4 je: Fiala zničil vztahy se Slovenskem. Neustále je hrotí jen proto, aby mohl dál strašit Babišem. Fakt neuvěřitelné, že vy tady jste vyvolal tenhle střet, ale se všemi, i s Maďarskem, i se Slovenskem. Vy jste tady vyčítal, že vlastně se někdo s někým setkává, ale vy jste přece tady přijal lídra opozice Šimečku 8. 3. 2024. Jaký je tady titulek? "Slovensko není jen Fico. Fiala přijal lídra opozice" - však pořádku, my jsme to nekritizovali. Paní předsedající paní předsedkyně Markéta Pekarová byla 20. ledna na Slovensku taky za Šimečkou - fajn, tak jako co? Nechápu, proč vy stále tady vyvoláváte tenhle konflikt. Proč? Já vám řeknu proč. Vy nemáte žádná témata domácí, protože vy jste tady všechno pokazili. Vy máte jen ty zahraniční. Zbrojení, Ukrajina, Rusko, Fico, Orbán. Neuvěřitelné, neuvěřitelné, všechno.

Vy jako byste ani nevěděl, že tyhle země jsou naši nejbližší partneři. A když jsem si já dovolil říct, že je důležité s těmi Slováky mluvit a ty konzultace nemusí být o Ukrajině, můžou být o energetice, vždyť tam ČEZ má nějaký podíl na Slovensku. Vždyť největší tady kluci tam mají podnikání, i ti, kteří vás podporujou. Takže vy tady stále tohle děláte. Nechápu to. Ale já to chápu, protože vy budete stále říkat: Dávejte si pozor, Babiš bude jako Fico. A co se staráte do Slovenska? Oni si tam zvolili Fica, byl čtyřikrát premiér. Je to úspěšný premiér, on získal pro Slovensko portfolio obchod, jedno z nejlepších. Vy jste nezískal nic, protože jste slabý kus v Africe a ta Ursula vás tak bere. Nikdo vás tam nebere vážně, to je ten váš problém.

No, takže aby toho nebylo málo, tak samozřejmě bod číslo 5 je: Fiala pokračuje se zhoršováním stavu mezi Maďarskem a Českou republiku. Byl tady ministr zahraničí Péter Szijjártó, velice zdatný ministr, na rozdíl od toho našeho, který nemá ani vzdělání na to, aby dělal velvyslance. Takového my máme ministra zahraničí. Nemá na to, aby to vůbec dělal. No, tak samozřejmě velká kritika. No, tak byl tady Péter Szijjártó. Já ho znám dlouho a měli jsme oběd, představte si, i s Havlíčkem. A to je člověk, který se pohybuje všude na světě. A samozřejmě pro nás jsou i důležité ty informace. Takže byl tady soukromě, potkal se s Babišem. Skandál" no, představte si, pane premiére, víte, kdo je největší distributor plynu v České republice? Nějaká firma Innogy. A komu patří firma Innogy? No, maďarskému státu. A představte si, že máme tady MOL, to je taky státní firma. A kdyby MOL, který dodává pohonné hmoty z bratislavské rafinérie, tady nedodával pohonné hmoty, tak máme problém. No, a představte si, že máme i Aero Vodochody, to taky patří Maďarům, takže já vůbec nechápu... Ale já to chápu. Vy jste úplně na prvním setkání rozbil Vé čtyřku. Vy jste se vyhýbal té Evropské radě, já jsem tam ještě byl 16. 12. 2021, vy jste tam šel až v únoru, pro vás je to nepříjemné tam chodit. Vy, který jste byl velký fanoušek Orbána, vždyť 2018 jste ho oslavoval, vy jste napsal knížku Konzervatismus. Klaus, všichni, ODS, kterou jste zničil, protože neexistuje, protože je nějaké SPOLU nebo toto, takže vy jste tam byl. A vy tady stále vyvoláváte. a nejen to. Úplně je skandální, že vy jste se přidali k tomu, Česká republika, si představte, se přidala k tomu, že chcete, aby Maďarsko ztratilo hlasovací práva. Ano, Maďarsko je pro Evropskou komisi problém, protože Orbán nechtěl, aby se děti do 15 let učily o tom, kolik je pohlaví. Trump to řekl, kolik je pohlaví. I děti tady, když jsem s nimi byl v gymnáziu, bylo tam pět set dětí, já jsem se ptal, kolik je pohlaví, a všichni řekli: Dvě, muž a žena. I děti to vědí, ale Evropská komise chtěla, aby se maďarské děti učily nevím o kolika pohlavích. Mimochodem, víte, kdo dává nejvíc peněz na rodinu v EU na HDP? Maďarsko, 5 procent.

Takže teďka přišel Orbán s nějakým zákonem o vlastenectví. Ano, když vidíme, co rozkryl Trump, jak tenhle svět je ovládán přes peníze, různé neziskovky a tak dále... K tomu se ještě dostanu.

Takže Česká republika normálně je země, která chce poškodit Maďarsko. Ano, protože pan Fiala samozřejmě polibil prsten Ursule a protože nikým nevolení úředníci Evropské komise mají obrovskou moc, mají peníze, samozřejmě i naše peníze.

Tady je titulek: "Szijjártó byl tajně v Praze za Babišem." Ty brďo! "Fiala pochybuje o dobrých vztazích s Českou republikou" - jaké dobré vztahy? (S úsměvem.) Ne.

Do toho Válek, který se má starat o problémy, které má zdravotnictví. Vy urážíte, Válek mě brutálně uráží i na Twitteru. Neuvěřitelné, urážíte i lidi, státníky z jiných zemí.

Možná nevíte, že plno lidí z Moravy, ale i z Čech jezdí do koupelí (lázní?) do Maďarska, že jsme jedni z největších partnerů, že jsou tam naše firmy, stejně jako se Slovenskem. Takže vy jste totálně rozdrbali ty vztahy. A pokud se Herber Kickl stane příštím rakouským kancléřem, no tak to bude zase...

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Mluvte prosím slušně, pane poslanče.

Poslanec Andrej Babiš: Ano. Dobře. A co jsem řekl?

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Nebudu to opakovat. Ale dá se to říci jako pokazili.

Poslanec Andrej Babiš: Narušili. Narušili. Narušili. A mně je to líto. Mně je to líto.

Víte, kolikrát slovenská vláda zasedala s ukrajinskou, pane premiére? Už dvakrát. Chystá se třetí jednání. Představte si, co se na tom Slovensku děje. Dodávají Ukrajincům plyn. Ještě nedávno Zelenskyj nechtěl dodávat plyn na Slovensko, a teďka Slovensko reverzem dodává plyn na Ukrajinu. Není to jak v blázinci, tohle? A to ještě jsem vám necitoval, co říkal Trump.

Vy, ta vaše zahraniční politika je totálně zničující pro naši zemi. Zničili jste kšeft všem českým firmám v Číně. Ano. Protože na Tchaj-wan... Jste si popletli, jaká garnitura tam má chodit. Stačilo, kdybyste se to naučili od Evropské unie, od NATO, členských států. Ty tam chodí a každý ví, o čem to je. Takže vy jste rozbili ty vztahy.

My tam máme přátelské vztahy s těmito lidmi. Vy jste asi zapomněli, když byl covid. Tenhle ministr zahraničních věcí Szijjártó osobně přivezl do O2 arény, kde bylo očkovací centrum, kde my jsme zařídili, že byli lidi očkováni do desíti minut, osobně dovezl tu vakcínu. Dali nám nejmodernější oxygenátory. My jsme si pomáhali. V4 fungovala.

Vy jste to všechno rozbil. A tady útočíte. Ne? Jo. Podle Lipavského se zdá, že spíše maďarská vláda nestojí o dobré vztahy. Výborně. Co to povídá ten nedodouk? Co to povídá? Co to povídá? Vždyť on navrhuje, aby vzali hlasovací právo Maďarsku. To je neuvěřitelné. Když jsme si navzájem pomáhali... Všechno jste rozbili. Všechno.

Takže to je další bod, že jenom zhoršujete ty vztahy. Ale lidi snad mají dobré vztahy a snad se jednou dočkají, že tady bude znovu nějaká normální vláda, která chce dělat ekonomickou diplomacii, ne tu vaši hodnotovou.

Tak já nevím teďka, co na to řekne pětikoalice a pan premiér nebo pan ministr, když tady mám titulek, že Donald Trump mluvil s Putinem o míru. Není to skandál? Není to skandál tohle? Co si to ten Trump dovolil? Mluvil s Putinem o míru! Takže já se ptám pětikoalice a Fialovy vlády, zda ten Trump, prezident Trump není proruský šváb nebo chcimír nebo dezolát? Když jsme my mluvili o míru, tak takhle jste tady říkali. Ne?

A když byl Orbán, když měl předsednictví, u Putina, to byl skandál. A když tam šel Fico kvůli plynu? Protože logicky nechtěl, aby Slovensko zavedlo... Tak to byl taky... Tak co budete teďka říkat? Ne? Trump si volal s Putinem kvůli ukončení války na Ukrajině, píše americký list.

A ten další titulek, na ten je absolutně jako shooking, a ten zní... Berte to s rezervou, protože víme, jak novináři dělají titulky. Tady je titulek: Trump - to je dnešní den, jedenáctého. Je jedenáctého? Ano. 11. 2. 8.14, provládní Novinky: Trump říká: Ukrajina by jednou mohla být ruská. To je jako co? Ale v textu je, že Trump říká, no, může být i Ruska i... jak to tu má? Mohou uzavřít dohodu. Jednou mohou patřit Rusku, nebo možná jednou nebudou patřit Rusku. No. Trump je velký hráč. Je to byznysman. A Evropa? Jen čumí! Oni vůbec nevědí, co se děje.

Místo toho, jak se ptal tady ten pan redaktor, co s tím? No, okamžitě zavolejte všechny těžební společnosti. Zavolejte do Norska. Začněte vrtat ten plyn a ropu. Vracíme se tam, kde říká Trump. A to zelené šílenství, pokud se nezastaví, tak to nedopadne dobře.

To je ten další bod, že jsme si dovolili pana ministra zahraničních věcí pozvat s Havlíčkem na oběd. Ano. To jsem říkal, šestka je tedy ten Trump, co si to dovolil. Ne?

Další bod sedm je, že já bych chtěl vyzvat pana ministra Lipavského, který si tady stále zve nějaké velvyslance, že by si pozval amerického velvyslance - toho nového, já myslím, že už vybral Trump někoho - a aby ho požádal o seznam všech příjemců peněz v České republice od USAID, protože to, co my čteme, to je neuvěřitelné.

Ve fiskálním roce 2023 vyplatila USAID, která funguje od šedesátých let minulého století a poskytuje rozsáhlou pomoc v zahraničí, mimo jiné po přírodních katastrofách, na projekty bojující s chudobou a tak dále, 72 miliard dolarů, to je 1,7 bilionu korun, a poskytla 42 % veškeré humanitární pomoci sledované OSN. Tak si představte, že se objeví informace, že tahle organizace financovala 6 200 novinářů a 707 zpravodajských stanic ve 30 různých zemích. Informace se objevila na bratepart.com (?), co je maga médium (?). To jsou jako neskutečné věci.

Takže jsme se dozvěděli, že například probruselské Politico... Ono to Politico je vlastně už dneska jediné médium. A tím, že dostávali tolik peněz... Tady říká: Politico dostávalo peníze od různých vládních agentur o vyprání informace týkající se Huntera Bidena z kauzy Burisma. Donald Trump na x.com uvedl, že se jednalo o 8,2 milionu dolarů. Ano? Takže Politico nejdřív vylikvidovalo veškerou konkurenci. Tam byl European Voice, potom nějaká Agence Europe, Context, Euroactiv, to je probruselská, tam je ten bývalý redaktor z České televize, dostávají asi 14 milionů. To je všechno zmonopolizováno.

Víte o tom, že evropští poslanci, poslanci Evropského parlamentu samozřejmě musí mít monitoring. Ale tím, že Politico ovládlo všechno, tak mají monitoring z Politica. 3 000 euro ročně. A to Politico je strašně šikovné. Kdo by nebyl, kdyby měl takové prachy? No, tak oni ovládli i Washington, D.C. Šikovní to kluci.

A tady jsem si dohledal, vyšel takový článek, protože samozřejmě když Politico něco napíše, tak mainstreamová média to všechno okopírujou. Takže 1. listopadu 2024 Novinky - samozřejmě, logicky - tady je článek: V Česku vás čeká Trump z Temu, utahuje si Politico z Babiše a radí republikánům. A abychom nezapomněli, víte, kdo pracuje v Politico? Taková náhodička... Bývalá mluvčí na vnitru Rakušana. Takže Rakušan vyslal do Politica - to je systém, to je mainstream, to jsou ti, kteří ovládají všechno, chtějí ovládat - svoji novinářku, aby zkrátka psala negativní články na Babiše. A když ho napíše, tak potom všechna mainstreamová média to kopíruji. Takhle to funguje. Tak to je neskutečné, ne?

A teďka se dozvídáme, že dávali peníze, komu všemu dávali peníze. A samozřejmě ty peníze, které v podstatě podporují všechny ty, řekněme, tady budu citovat. Jeden politik "připomněl zprávy z minulých dnů, že bývalá americká demokratická vláda skutečně utratila miliardy dolarů daňových poplatníků skrze USAID na podkopávání demokraticky zvolených vlád a propagování liberálně-progresivních ideologií." To je co? Já nevím, jestli je pravda, že Angelina Jolie dostala 20 milionů dolarů za to, že navštívila Ukrajinu. Proboha. Snad ne? Já nevím, jestli je to pravda.

Takže bylo by dobré, kdyby pan ministr požádal tady americkou ambasádu, aby nám dali ten seznam - však to bylo zajímavé, ne? Člověk v tísni dostal peníze, Organizace (pro) pomoc uprchlíkům, ten Rozumek, ten dostal peníze, ne? No - a pozor - teď, kdo dostával ještě peníze? (USAID), nějaká Petra Holcová z investigace - tak to je ta dáma, která pět dní před volbami v roce 2021 přišla a lhala o francouzském zámečku, o Babišovi, kde přišli - a není to zasahování cizí moci, když jsem byl tedy premiér, ne? - proti premiérovi cizí země, cizí moc, ne? Takže US... financovala mediální investigativní projekt OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ale oni jsou zkorumpovaní. Co to je tohle? Co to je? To není jen částka na investigace.

No a spolupracovala, ta organizace, s webem Investigace na kauze Andreje Babiše a Panama Papers. Žádná kauza to nebyla. Byly to moje zdaněné peníze, které jsem tam poslal. Ale pět dní před volbami to vytáhli. No a samozřejmě přítelkyně přítele po boku to v debatě den před volbami řekla, že Babiš věděl - 2009 - že si bude kupovat nějaký zámeček. Žádný zámeček to nebyl, samozřejmě. Všechno lži, všechno manipulace.

Ovlivňování voleb. Podívejte se, co se děje v Rumunsku. Tam už je to neudržitelné, ale to tady moc nevidíme v televizi. Proč odstoupil - myslím, že včera - rumunský prezident? Protože lidi jsou už tak naštvaní, že to bude velký problém. A potom bývalý komisař Evropské komise řekne: vyřešili jsme Rumunsko, vyřešíme AfD. No, takže to jsou neskutečné věci.

Takže tyhle skandály s financováním po celém světě, ano, a to je, to tady můžu číst hodiny a hodiny, co všechno za tím je. Takže bylo by dobré, kdyby pan ministr, i když na to nemá vzdělání, na tu funkci, ale snad to zvládne, vlastně může napsat i dopis panu velvyslanci, pokud už dorazil, že bychom rádi to viděli, kdo tady bral peníze od těchto struktur, kdo tady ovlivňoval naši politickou scénu. No, takže to je bod sedm.

Bod osm zní: Koaliční vláda si dělá kampaň za peníze daňových poplatníků na korespondenční volbu, která jím má vyhrát volby. Takže to, že tahle vláda dává stovky milionů korun různým médiím a teďka nově agentura ODS dostala 34 milionů, předtím měli 24, tak teď jsme se dozvěděli, že bude kampaň na korespondenční volbu. Tak já se ptám, kolik to stojí peněz, jo? Takže v první fázi ta kampaň - Ministerstvo zahraničních věcí to zahájilo 4. února, v Den Čechů v zahraničí, zveřejnilo, mělo se zveřejnit video s architektkou Evou Jiřičnou, ve středu s kajakářem Vavřincem Hradilkem a ve čtvrtek s podnikatelkou Alenou Šeredovou, potom Jaroslava Svěcený, no. A všechny tyto osobnosti informují svými slovy o tom, že korespondenční volbou bude možné volit už v parlamentních volbách na podzim 2025 a promluvu ukončují výrokem: můj domov, můj hlas. Videa ve všední den budou zveřejněna kolem 6.30 ráno - tak brzo, no, já už jsem samozřejmě ve fitku - a v neděli odpoledne kolem 15 hodin, co zajistí co největší dosah. Prosíme ta velvyslanectví, aby přesdílela tato videa vždy v daný den na svých sociálních sítích - buď tak, jak jsou, nebo s krátkým komentářem. Pro úřady, které mají Instagram, bude možné si video stáhnout z odkazu v dobré kvalitě tak, aby se mohlo sdílet jako Reels. Při přesdílení by se objevilo pouze ve Stories. - No, prosím, jsou odborníci, TikTok nemají, jak je to možné? - Přesné instrukce zašleme mailem v pondělí 3. února a také prostřednictvím signálové skupiny koordinace (?). Druhou fází informování o korespondenční volbě budou videa s krajany, kteří jsou známi v jednotlivých zemích. Na zhotovení těchto videí bude termín do 10. března 2025. V týdnu od 3. února zašle - (OK?) a tak dále. -

No, takže super, ne? Kampaň. A co my tedy jsme schválili s tou korespondenční volbou? Jak to vlastně bude? Já si to nepamatuji, ať mi to někdo tady připomene. Pokud vím, tak Radek Vondráček navrhoval, protože dnes vlastně volby jsou na velvyslanectví a tam lidi mohli chodit, jo? No. A já bych chtěl vědět, jestli, když Radek Vondráček navrhoval, že by v těch komisích seděl i někdo například za nás, protože samozřejmě to je projekt pětikoalice a všichni víme, jak se hlasovalo, a vlastně to je všechno zneužívání pozice ministra zahraničních věcí. To je absolutně zneužívání. (Poslanec Lang tleská.) A samozřejmě jim pomáhá i prezident, který byl v Austrálii, na Novém (Zélandu), všude chodí, neměl čas jít na Notre-Dame, ale chodí tam a říká: korespondenční volba.

No, tak tady je článek z Expresu: "Nejhloupější vládní kampaň. Korespondenční volbu velebí Šeredová, která v Česku už 20 let nežije. Korespondenční volba je podle vládnoucí pětikoalice nástroj k tomu, aby Češi, kteří se náhodou během voleb nacházejí v zahraničí, měli také možnost rozhodovat o politickém vývoji své země. Rozhodně koalice odmítala, že by díky korespondenční volbě měli o nás rozhodovat lidé, kteří v Česku už dávno nežijí, tvrdila. Tak asi proto nasadili do vládní kampaně Alenu Šeredovou, modelku, která v Česku už 20 let nežije."

No a potom paní Šeredová je tam na videu a říká: "Jmenuji se Alena Šeredová, jsem hrdá Češka žijící v Itálii a žiji (tu) 20 let a mám obrovskou radost, že konečně i Česko má korespondenční volby. V minulosti volit bylo složité."

No, bylo složité v tom, že ona žije v Turíně a konzulát je v Miláně. V Miláně jsou výprodeje, jak říkal Fiala, že Babiš tam chodil nakupovat. V sobotu si dovolil jít do Milána na výprodej. Takže Šeredová, kdyby si skočila na rychlovlak, tak to má 50 minut do Milána, odvolí a jde taky na výprodej, ne? - jak Babiš. V čem je problém, ne? (Smích a potlesk z lavic ANO.) Ale ona ani nechce jít těch 50 minut rychlovlakem. My je nemáme, tak jako - no, takže o tom to je, (se smíchem) prosím vás.

Takže ona říká: budeme volit dopisem z domova, takže i já letos na podzim konečně budu volit rovnou z Turína. - A já se ptám: jak to tedy budou organizovat? Bude jedno místo v Itálii? Bude to Řím, nebo Miláno? Všichni budou posílat ty dopisy? Kdo to bude otvírat? Kdo to zkontroluje? Nebo to všechno nahází, že to má - nevím teď, jak to mají domluveno s Piráty a Spolu, jak se o tom podělí. Takže to je jako neskutečné, tohle. A my vlastně ani nevíme, jak to vlastně bude. Ale po tom, co vlastně pan Rychetský zařídil pětikoalici, aby nemuseli mít tolik procent na koalice, tak teď mají korespondenční volbu a bude kampaň - a my to všechno platíme, vážení spoluobčané, vy to všechno platíte, a pan ministr bez vzdělání na tu pozici chodí za naše peníze všude, někde jde, něco povídá, a hlavně, organizuje to, aby korespondenční volba dopadla dobře pro ně hlavně. Takže to je bod osm.

Bod devět se jmenuje Pokrytectví kolem Green Dealu. Politici KDU, STAN a TOP 09 lžou a mluví o revizi Green Dealu a pak hlasují proti debatě o zrušení v europarlamentu. Takže bylo nedávno zasedání - a znovu opakuji, Green Deal, že je potřeba rozlišovat Green Deal, klimatická dohoda a Fit for 55. A to, co likviduje Evropu, je Fit for 55. Green Deal jako deklarace o životním prostředí naopak přinesl peníze a nepřinesl žádné závazky a negativní dopad na život občanů ani firem.

No, takže byl návrh předložit na plenární zasedání Evropského parlamentu v týdnu od 10. února bod Boosting growth and purchasing power in the EU revised the Green Deal. No, a kdo to podpořil? Samozřejmě naši patrioti. Podpořila to ECR, (je) třeba říct korektně, že ODS už hlasuje s patrioty, tak už není cordon sanitaire, a ještě SN (?), tam je SPD. A kdo to nepodpořil? No, EPP - to znamená STAN, KDU, TOP 09. No, tak já tomu nerozumím, když tedy tady zase do voleb jdou spolu jako koalice, proč v té Evropě to zase mají nějak jinak.

Takže samozřejmě je to o tom, že ten program je stále stejný, to je antibabiš, a v Evropě se každý chová nějak. Piráti jsou Zelení, tak to je úplně jako šílené. Takže kdyby EPP hlasovalo s námi, no tak by to bylo prošlo. A to je jenom revize Green Deal. A já říkám, že musí být zničen ten Green Deal, protože zkrátka je to tak, ten průmysl má obrovský problém.

No, takže to, že tam ten Timmermans dával miliony eur mimovládkam, aby tady lhaly, aby tlačily tu Green Deal agendu a elektromobily , a ještě Scholz o tom stále mluví, přitom jasně řekl Trump, že každý ať si vybere, buď chce auto se spalovacími motory, nebo elektro. No, takže to je bod 9, že vlastně pan premiér by klidně mohl říct ano, něco bylo... vlastně pan předseda, pan Benda tady říkal, že to nějak omylem tam hlasovali, nebo si ani nepamatují, jak to dělali, ale oni stále vlastně tvrdí, že něco bylo špatně za nás, což je samozřejmě lež.

O tom je i bod 10, který se jmenuje Fialova vláda v rámci balíčku Fit for 55 prosadila, že účty za energie budou zas o něco vyšší. Nové povolenky dopadnou na domácnosti i řidiče. A to je ono, pane premiére, vy jste to prosadil, můžete stokrát říkat, že ne, ta Hubáčková je na tom videu. Vy jste na tom videu, všichni to víme, ano, ceny elektřiny bolely Čechy v peněžence nejvíc z celé EU. To jsou novinky (Novinky?) ze 7. ledna. Všechno, co tady říkám, je vyzdrojované. A vy, abyste tohle teď zrušil, žádal o zrušení a řekl jo, to jsme neudělali dobře, tak budete stále lhát. A vy jste to přesunuli na rok 2027. A já říkám, že pokud my se vrátíme do vlády, tak to zrušíme a může si Brusel říkat, co chce. My nedovolíme, aby lidi zase platili víc a víc peněz za elektřinu, topení, plyn a samozřejmě pohonné hmoty. Dneska vám žádný dodavatel plynu ani elektřiny nezafixuje cenu po 31. 12. 2026, všichni čekají, co bude. Ano! A místo toho, aby Fialova vláda to zrušila a řekla je to špatně, jak postupně k tomu docházíte? Ne? Euro 7 - vy jste to dovolili, a potom se Kupka probudil a šel to řešit. Takže to je bod číslo 10. A pokud my budeme ve vládě, tak jednoznačně to zrušíme, není to možné.

Bod 11. Evropská unie chce zpřísnit pravidla pro krby a kamna, budou muset být napojena na elektřinu, radikálně se zvýší ceny. No, to je normálně neuvěřitelné, to jsou normální šílenci. Takže co to znamená? Že musí být nově kamna, krby připojeny k elektrické síti a vlastně navržená směrnice bude mít extrémně negativní dopady na české spotřebitele. To znamená, že i krby budou jenom pro super bohaté. Ne? Asi.

Bod 12, abych, to zrychlil. Životní úroveň Čechů klesla víc než po roce 2008, jsou na tom nejhůř z EU. Ano, takže Češi kvůli neschopné Fialově vládě zažili největší pád životní úrovně od roku 2000. Kdo to říká? Analýza Investiční společnosti XTB. Životní úroveň Čechů tak dostala větší ránu než po globální finanční krizi v roce 2008. Přes to, že nominální mzdy vzrostly o 27 procent, vysoká inflace způsobená Fialovou vládou, elektřinou, v letech 2021, 2023 vedla, k celkovému poklesu reálných mezd o 10 procent. No, takže samý průšvih.

No, a co tady máme? Další bod. Daňové přiznání roku 2025, kde, alias, to je můj bod, kde všude Fialova vláda obrala lidi o peníze. No, tak si to, lidi, přečtěte na novinkách (Novinkách?). Takže poprvé v daňovém přiznání nebudete mít, není možné uplatnit školkovné, které ještě za rok 2023 činilo až 17 300 korun za každé dítě. Rovněž došlo k výraznému zpřísnění podmínek pro uplatnění slevy na manželku a manžela, když je nutné mít nejenom rozhodné roční příjmy do 68 000, ale i splnit podmínku péče o dítě do tří let. Při splnění zákonných podmínek činí sleva na manžela, manželku 24 840 korun, na držitele průkazu ZPP dvojnásobek. Například daňový poplatník čerpající v roce 2023 školkovné na dvě děti v maximální výši a slevu na manželku, a za rok 2024 nikoliv, zaplatí meziročně na dani z příjmu více o 59 440 korun. Zaplatí! Což je značný zásah do rodinného rozpočtu, jak spočítala daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars Gabriela Ivanco.

OSVČ zaplatí taky více, zrušení školkovného a změn slev na manželku a tak dále. OSVČ zaplatily za rok 2023 na povinném pojistném v souhrnu 67 987 a za rok 2024 (pak) 81 836, což je o 20 procent (více). takže Fialova vláda za víc než tři roky zkrátka poškozuje všechny občany České republiky.

O slevu přišli studenti. Ano, v minulých letech mohli uplatňovat základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun i slevu na studenta ve výši 4 020, ale 2024 už tu slevu (uplatnit) nemůžou. Takže po tom, co jste jim vzali slevu na jízdné, důchodcům i studentům, tak ještě i ty studenty potrestáte. A za co? Za to, že stojí garsonka v Praze 18 tisíc na měsíc? Teďka jsem byl ve Frenštátě, tam stojí 12 000, ještě před dvěma lety stála 2 500. Nebo kolik stojí koleje? Kolik jsme tady postavili koleji od revoluce? No, na tom Strahově, to je stále to dědictví. My budeme mít v programu, že budeme nutit vysoké školy nebo jinou strukturu v rámci státu stavět ty koleje, aby ti studenti... jak to mají všechno zvládat tedy, ty náklady, když jste jim všechno zdražili? Takže daňové přiznání roku 2025, vážení spoluobčané, totální peklo.

A můžu tady mluvit... Česká pošta zdražuje, penzisté za pobírání důchodů si výrazně připlatí. No, tak pan Jurečka mi s výměrem důchodu poslal ještě dva kampaňové dopisy, jak je skvělý s tou reformou, co samozřejmě je jenom obrání lidí, důchodců o peníze.

Bod 14, krizi průmyslu a stavebnictví Fialova vláda léčí zvyšování daní a byrokracii a samozřejmě vyhání firmy do zahraničí. Možná to ještě nezjistili, možná to někdy zjistí.

Bod 15. Fialova vláda udělala ze zdravotnictví vyjedený krám a žene pojišťovny do miliardových dluhů. No, všichni, kdo se v tom pohybují, vědí, že zkrátka přijde náraz do zdi s vaší vládou. Když jste začínali, tak zůstatky pojišťoven na účtech byly 36 miliard, dneska je to 15, a zase VZP je ve ztrátě 7,8 miliardy. Takže povídá se v téhle branži, že většina pojišťoven narazí do zdi příští rok a VZP v roce 2027. Samozřejmě nejsou peníze. Takže to je výsledek této vlády, která nastoupila a hned vzala zdravotnictví 14 miliard.

Pan premiér sliboval Dáše Žitníkové, že se domluvili na něčem. No, nesplnil to, protože oni šli za ministrem Válkem a ten řekl, že to není jeho dohoda, že (ji) podepsal premiér, takže Válek odkazuje na premiéra, premiér odkazuje na Válka. Výsledek - zase nesplněný slib.

Bod číslo 16. Ministr Válek tři roky slibuje léky, ale lidé v lékárnách nekoupí ani Endiaron. Endiaron, Cholagol a další léky stále nejsou a nebudou. 10. 2. 2025, článek. Mimochodem ta Zentiva, kterou jste zprivatizovali, ODS za 2,2 miliardy, je dneska na prodej za 75 miliard. Kdybych byl premiér, já bych ji koupil místo těch stíhaček F-35, co si tady paní ministryně objednala. To by mělo větší význam pro naši zemi, že bychom měli výrobce léků, který by vyráběl léky pro nás, když neschopná Evropa není ani tohle schopna centrálně zorganizovat. Takže léky nejsou, nebudou, ale zato pan ministr vždycky řeší politiku a hlavně uráží.

Tady mám ještě království za pediatra, ale to nedávám ani jako zvláštní bod. To, že nejsou psychiatři, pediatři, tady je nějaký článek. Obvolal jsem 50 ordinací a nic. Jak se žije rodinám, které nesehnali dětského lékaře? To si můžete přečíst.

Bod 17. Ty léky prosím vás. Ještě nedávno byl problém Nurofen, antibiotika. No, a teďka máme co tady? Zubaře znervózňuje výpadek důležitého anestetika. Takže lokální anestetika pro zubaře nejsou, anebo jsou v ohrožení. Teďka i ta infuze byl problém, protože je údajně někde tornádo, nějakého výrobce to trošku poškodilo. Takže zubaře znervózňuje výpadek důležitého anestetika. Šéf komory mluví o šílenství. No, a myslíte si, že ministr něco dělá? No, nedělá nic a premiér už vůbec ne. Tak když bude nějaký problém - ano, já jsem byl vždycky mikromanager, byl jsem rychlý a vždycky jsem to vyřešil. I za covidu jsme šli na Zentivu a řekli jsme. Tohle chybí, SÚKL, musíš dát papír a vyrábělo se.

Máme tady další bod ze zdravotnictví. Takže ještě k těm zubařům. Doufejme, že to asi, nevím. Umíte si představit, že byste byli u zubaře bez umrtvení? Taková představa, že vám začne někdo vrtat bez umrtvení, to si ani nikdo neumí představit. Takže neschopnost ministra Válka odnesou lidé s bolavými zuby.

Bod 18. To je specialitka, tohle. Ministr Válek chce léčit obezitu tím, že dětem rozdá fitness náramky. To je, co? To jsem ještě nezažil. Tahle vláda, která kašle na sport a která zase jenom nesnáší Orbána, který má největší výdaj v procentech na HDP v EU na sport, který měl mimochodem 16 medailí - my jsme měli pět, z toho paní ministryně tři, Dukla Praha - tak místo toho, aby řešili to, že děti budou cvičit každý den, že se postaví všude haly, tělocvičny... Já jsem nechal znovu spočítat investiční potřebu ve sportu za kraje, kde jsme, nebo všude, a je to 50 miliard. Takže tady se říká. Proti nadváze chce Válek bojovat náramky. Devítiletí váží i 90 kilo, říká lékař. No, výborně. Tak já nevím, samozřejmě mám z toho pocit, že někdo zase chce nějaké kšefty. Nevím, co ty děti. Budou nosit náramky a budou... Vůbec tomu nerozumím, jak to bude. To bude zase IT, to bude zase něco jako... Takže místo toho, abychom dělali pozitivní kampaň a přesvědčovali...

Naši lidé jsou sportovci. Kandiduji v Moravskoslezském kraji, tam jsou všude sportovci. Teďka jsme vyhráli i olympiádu mladých v zimě a bylo to super. Sport je důležitý, takže možná by bylo dobré, kdyby vláda místo těch náramků zvolila nějaký jiný přístup. Já jsem o tom slyšel na plese lékařů, a nevím. Údajně je to za 10 milionů, ale mluví se o třech miliardách, tak snad z toho nebude zase ten... Tady je zase. Cílem projektu je podle rezortu snížit BMI - Body Mass Index - dětí s nadváhou o 5 % během jednoho roku. Tak nevím. Já je pozvu do sokolovny, do fitka, tam máme to InBody. Dám nějakou výzvu, aby přišli cvičit, budeme dělat propagaci. Sport a ne nějaké náramky, prosím vás. To je nápad, nevím, někoho. Ale dobrý, snad to nedopadne. Tak to je bod 18. Ještě tři body a končím.

Bod 19. Pan Jurečka vyřešil údajnou důchodovou krizí, kterou sám způsobil tím, že důchodcům sebral peníze a zvýšil věk odchodu do důchodu. Tak to je samozřejmě dokola. Pan Jurečka nám vysvětluje, jak to všechno bude v roce 2050. My jsme jasně řekli, že budeme mít v programu zastropování odchodu věku do důchodu na 65, že se vrátíme k té formuli.

Potom tady mám dva takové body. Jeden se jmenuje Návrh na odvolání ministra školství za hnutí STAN Beka kvůli nezvládnutému financování nepedagogů. Myslím, že k tomu asi budou ještě kolegové vystupovat. To, co se tady děje, je úplně neuvěřitelné, fakt. Nechápu, jak tohle může premiér dovolit. Ano, teďka už tady čtu, že v rámci koalice ho lidovci kritizují. TOP 09 se přidala. Ale vždyť takový ministr tam nikdy neměl být, ne? Co to je? Ten ministr moc nechodí do práce, má v pronájmu tady nejdražší byt za 57 000. Je senátor, platí za senátorskou kancelář v Brně dvakrát víc než kolegové. Tři dny v práci, poté domů s majákem. To jsou titulky novin, to si nevymýšlím. Ministr Bek jel záchranářskou uličkou. Výsledek je jaký? Byt, který si dává proplácet ministr Bek, je o desítky tisíc dražší než u sousedů. Zase nějaký tunel, ne?

Kdybych byl premiér, tak zavolám Rakušana. Ale my bychom s Rakušanem určitě nebyli ve vládě. No, zkrátka bych ho odpálil, toho ministra. Ten tam nemá co dělat. Nechápu to hnutí STAN. Vždyť oni se tváří, že jsou starostové - my těch starostů máme asi víc - ale ani jejich lidi to nechtějí. Takže, pane premiére, mohl byste ho sejmout, jako jste sejmul Bartoše. Nemusíte mu ani volat přes ten foťák a sejměte ho. Ten tam nemá co hledat.

Poslední bod se jmenuje Hejtman Půta je podle soudu korupčník. Metrostav přiznal, že ho uplácel. Znovu se ukazuje, že STAN je organizované korupční hnutí. Tak to je zkrátka. Pokud budete mít zase nějaké kecy s Čapím hnízdem, tak jenom abyste věděli, že Čapí hnízdo je objednané trestní stíhání Babiše, kauza z roku 2007. Pan Půta zkrátka podle soudu bral peníze. To je jedno, že 30 000. Někdo tvrdí 830. V každém případě sedí v dozorčí radě ČEZu. Nevím, co tam dělá. Slyšíme zase nějaké falešné signály o jiných kauzách.

To je konec. Takže, vážení spoluobčané, tohle jsou témata, které nás zajímají, i když možná v médiích máte jiné vysílání. Tak to je všechno. Já vám děkuji za pozornost. Paní předsedající, tady máte seznam.