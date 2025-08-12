Hřib (Piráti): Patnáct autobusů z Prahy pomůže s dopravou na Ukrajině

13.08.2025 6:23 | Monitoring

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k daru Prahy Ukrajině

Hřib (Piráti): Patnáct autobusů z Prahy pomůže s dopravou na Ukrajině
Foto: Interview ČT24
Popisek: Zdeněk Hřib

Praha a Dopravní podnik hlavního města Prahy věnovaly ukrajinskému městu Černivci celkem 15 městských autobusů typu SOR NB 12. Jedná se o vozidla vyrobená v roce 2011, která DPP v uplynulých týdnech vyřadil z pravidelného provozu v návaznosti na dožití vozidel dle standardů PID. Praha tyto autobusy nahrazuje novými modernějšími stroji, které jsou ekologické a zčásti také bezemisní.

Všechna darovaná vozidla jsou provozuschopná a na Ukrajinu zamířila po vlastní ose. Novým provozovatelem autobusů bude městský podnik Trolejbusový závod Černivci. Darování bylo realizováno prostřednictvím organizace Člověk v tísni, která zajišťuje administrativní i logistickou podporu.

Od začátku války už Praha a DPP darovaly ukrajinským partnerům celkem 71 vozidel, konkrétně autobusy, tramvaje a technická vozidla různých typů. Pomoc obdržela města Charkiv, Mykolajiv, Buča, Chmelnyckyj, Svjatopetrivske a nyní i Černivci.

Praha tímto krokem pokračuje v dlouhodobé pomoci městům, která čelí dopadům války, a aktivně podporuje obnovu základních služeb v zasažených oblastech.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
autor: PV

Diskuse obsahuje 18 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

