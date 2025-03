Babiš (ANO): Nechápu, proč nás zvete, když už jste rozhodli

Takže dobrý den, dámy a pánové, vážení spoluobčané.

Většina vládního uskupení odešla, jak je tradicí, ale já samozřejmě chci mluvit hlavně na vás.

Pan premiér Fiala pozval na čtvrtek předsedy všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně na téma Bezpečnostní otázky a posilování obranyschopnosti České republiky. No a pozval nás už vlastně po tom, co vláda rozhodla o té strategii... (Poslankyně Schillerová upozorňuje z místa, že není přítomen žádný ministr.) To nevadí.

Takže vážení spoluobčané, doufám, že to všechno sledujete. V minulosti mě vždycky kritizovali, že sem málo chodím, já se tak snažím a teďka sem chodím strašně rád. Oni asi nechtějí, abych sem chodil. Minule mě vypnula paní Pekarová, porušila opakovaně jednací řád, právě když jsem začal mluvit o lžích pana ministra Válka v kontextu Motola.

No a já se omlouvám panu Jurečkovi, že jsme přerušili jeho kafe, měl pauzu na kafe. No, já nevím, jak funguje ta aplikace na tom Úřadě vlády, to jste si tam založili, že má mít jeden službu. Za nás jsme tady museli být, ale my jsme byli rádi s vámi.

Takže já navrhuju dva body. Ten první bod je Bezpečnostní otázky a posilování obranyschopnosti České republiky. Já už jsem o tom mluvil po delší době, snad poprvé v tomhle roce jsem byl na tiskovce hnutí, kde jsem i odpovídal na otázky. A taky, i když jsem to neměl v plánu, tak jsem byl na pozvání pana prezidenta Pavla dneska na Hradě a strávil jsem s ním hodinu a diskutovali jsme právě o těchto věcech a jsem za to rád. No, škoda, že pan premiér za ty tři a půl roku si nenašel čas mě ani jednou pozvat, já jsem ho pozval třikrát, novináři o tom nevěděli, no, ale dobře, časy se mění.

Já jsem poslal panu premiérovi dneska otevřený dopis, který vám teď, vážení spoluobčané, přečtu: "Vážený pane předsedo vlády, děkuji za pozvání na schůzku předsedů sněmovních stran, jejíž tématem jsou otázky bezpečnosti a posilování obranyschopnosti České republiky na pozadí aktuálního vývoje v bezpečnostním prostředí. Komplexní pojetí bezpečnosti a vyvážené posilování složek bezpečnostního systému České republiky vždy bylo programovou prioritou hnutí ANO, co jsme opakovaně dokazovali především konkrétními kroky během našeho působení ve vládě."

Tady je výkaz práce naší vlády. (Ukazuje materiál.) Pokud to nemáte, tu knížku, vážení spoluobčané, tak rádi vám ji pošleme.

"To se ukázalo na systematickém zvyšování výdajů na obranu v letech 2014 až 2022, kdy rozpočet Ministerstva obrany České republiky se po vládách ODS více než zdvojnásobil z původních 41 miliard korun 2014 až na 91 miliard, kdy jsme končili. Současně ve stejném období, vysoká důvěra společnosti ve způsobu výstavby armády a řízení Ministerstva obrany vyústila ve zvýšený zájem populace o službu v Armádě České republiky, kdy se ve stejném období zvýšily početní stavy o více než 6 000 vojáků z povolání. To je včetně roku 2022, kdy ještě naše vláda předkládala rozpočet. Bylo to za vlády a vedení Ministerstva obrany v odpovědnosti hnutí ANO, kdy byly splněny cíle v materiálu koncepce výstavby profesionální armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil z roku 2022, které měly být původně dosaženy už v roce 2014. V souběhu s vytvořením výchozích předpokladů byl ve stejném období zahájen proces modernizace armády České republiky intenzitě, která má paralelu pouze s počátečním obdobím projektu profesionalizace v letech 2002 až 2007. Bez těchto výsledků by ambice vaší vlády, pane premiére Fialo, v modernizaci Armády České republiky nebyly možné, a to bez ohledu na výši finančních prostředků, které se nyní vláda rozhodla do procesu modernizace Armády České republiky vložit. Nic výše z uvedených úspěchů hnutí ANO by nebylo dosaženo, pokud by nebyla důsledně aplikována civilní kontrola armády, kultivovány civilní a vojenské vztahy Ministerstvu obrany České republiky a rozvíjena politická kultura řízení bezpečnostního systému státu, která se za vaší vlády zcela vytratila. Schůzka, pane premiére, kterou navrhujete, by byla cenná v případě, pokud by byla svolána na počátku cyklu obranného plánování NATO, když již bylo zřejmé, před jak zásadní rozhodnutí bude každá budoucí vláda postavena.

Rozhodnutí, které se týká řešení základní otázky typu účelu a velikosti ozbrojených sil České republiky a rozhodnutí, které musí být konsensuální napříč politickým spektrem a které přesahuje o horizont demokratického i ekonomického cyklu. Rozhodnutí, které bude mít významné dopady na sociálně ekonomický systém státu a pocítí jej každý občan. Schůzka by byla také prospěšná, pokud by byla svolána před rozhodnutím vaší vlády o navyšování rozpočtu na obranu na 3 procenta HDP a přijetí politicko-vojenské ambice a závazku naší země na mezinárodní scéně. Žádný z těchto předpokladů ale nebyl vaší vládou realizován. Tato dlouhodobá rozhodnutí jste naopak učinil zcela bez konzultací v parlamentní opozici a parlamentem.

Vaše pozvání proto nepovažuji za upřímnou snahu vést věcný a odborný dialog o bezpečnosti, o bezpečnostní politice a obranyschopnosti České republiky, nýbrž o marketingovou akci s cílem vylepšit mediální obrat vaší vlády a především odvést pozornost od vašich selhání na domácí scéně. Schůzka předsedů sněmovních stran tedy nemá plnit žádný věčný účel, ale sloužit pouze ex post legitimizaci rozhodnutí, která již vaše vláda učinila. A co budou mít z toho občané, že se uskuteční nějaká schůzka? Nebudou vědět vůbec, o čem se tam mluví, potom každý z těch předsedů udělá si nějakou tiskovku. Proto si myslím, že si zaslouží, aby tady ve Sněmovně v přímém přenosu sledovali debatu o stavu naší armády, o budoucnosti naší armády a o strategii obrany schopnosti. Takže schůzka nenaplní účely z toho důvodu, že na Ministerstvu obrany České republiky v současnosti neexistují systémové předpoklady k naplnění nově deklarovaných politicko-vojenských ambicí a za situace, kdy ministerstvo trpí vysokým stupněm nestability hlavních řídících procesů.

Existuje proto reálná hrozba neefektivního a nehospodárného nakládání s enormními rozpočtovými prostředky, které jsou ve prospěch Ministerstva obrany zvažovány. Postup vlády České republiky rovněž nezaručuje celistvou výstavbu bezpečnostního systému státu a vzniká reálné riziko jeho nevyváženého rozvoje, který navíc nebude korespondovat s vývojem vnitřních a vnějších hrozeb, kterým bude Česká republika v budoucnu reálně čelit. Váš plán navýšit výdaje na obranu na minimálně 3 procenta HDP znamená desítky miliard korun navíc. Například v roce 2025 představují 2 procenta HDP 169 miliard, a kdyby to byly 3 procenta, tak už je to 253 miliard. Je třeba teda českým občanům jasně říct, čím chcete navýšení rozpočtu Ministerstva obrany financovat. Samozřejmě v zásadě můžete navýšit daně, seškrtat výdaje na kapitoly v rozpočtu jako důchodový systém nebo zdravotnictví, tam už jste seškrtali 20 miliard, sociální služby či školství, nebo ještě více prohloubit vámi způsobené rekordní zadlužení státu. Ano, o tom se taky málo mluví.

V této souvislosti se hodí připomenout, že do vykazovaných 2 procent HDP Ministerstvo obrany započítalo v prosinci 2024 mimořádné zálohy 10 a půl miliardy korun nad rámec smlouvy za letouny F-35 a dále náklady ostatních rezortů a úřadů, které na to zřejmě zcela neuzná. Bez těchto údajů by Ministerstvo obrany 2 procenta HDP nedosáhlo. A hlavní problém je, že stále se mluví o těch procentech, ale nemluví se o tom, co za ty prostředky nakupujeme a jakým způsobem vlastně zařídíme ochranu našich obyvatel, občanů České republiky.

Vaše vláda, pane premiére, se vydala cestou nekoncepčních a nesystémových nákupů vojenské techniky, které v nejbližších dnech obranyschopnost České republiky rozhodně nezvýší. Nákup letounů F-35, které Českou republiku přijdou na 322 miliard, je nesmyslný a nevýhodný nejen pořizovací cenou, ale tato akvizice zásadně zatěžuje rozpočet armády a na splátkách, na zálohách na tyto letadla jen do roku 2026 zaplatíme, vážení spoluobčané, 62 miliard, takže letadla přijdou asi, nevím kdy, 2035 všechny, ale už dopředu v roce 2026, 2024, 2025 zaplatíme 62 miliard."

Ale hlavně, nikdo od nás nechtěl, abychom tahle letadla nakupovali. Místo toho, abyste prodloužili nájem gripenů, který byl 1,7 miliardy, tak jste nevyjednali prodloužení a může nás to stát a prodražit se až o 11 miliard. V rámci úkolu v rámci NATO máme přece budovat těžkou brigádu. Ta letadla budou až v roce 2035." - Všechni, kteří čtete média na sítích... - "Hodí se připomenout, že Německo v současnosti přehodnocuje nákup letounů F-35, což by mělo být signálem i pro vás, pane premiére, a vaši vládu. Jinými slovy, jedna z nejdražších akvizic vojenské techniky v následujících deseti letech nijak reálně nepřispěje k posílení našich obranných schopností. Vláda navíc svým nekompetentním přístupem pravděpodobně způsobila prodražení pronájmu letounů JAS-39 Gripen o 10 a půl miliardy." To už jsem říkal. "V duchu NATO jako obranného paktu bychom místo útočných stíhaček měli nakupovat protiraketové systémy Patriot a Iron Dome, které chrání naše občany."

Teďka odbočím. Čtu otevřený dopis panu premiérovi. Kdyby někdo přemýšlel... Když už konečně Evropa začíná přemýšlet o tom, že vytvoří ochranný štít Iron Dome a la Izrael a další systémy, no, a ten Trump je naštvaný, že má negativní obchodní bilanci s námi, s Evropou, 160 miliard dolarů, tak co kdybychom s ním jednali a řekli mu: Hele, Donalde, tak žádná cla a my ti koupíme - nevím kolik - dvacet Patriotů. Jeden Patriot stojí asi miliardu dolarů, údajně. Ty nás ochrání, ne? Vždyť přece NATO je ochranný pakt. Vždyť ten aktivistický redaktor mě z toho zkoušel v rámci debaty s panem prezidentem, kde jasně bylo jasné, že my se budeme řídit podle čl. 5. K tomu se nechci vracet.

Takže kdybych byl premiér, tak bych nikdy nedopustil tenhle nákup. Naopak, teď byste mohli zavolat premiérovi Izraele Bibimu a říct mu: Hele, Bibi, ty máš padesát F-třicetpětek, ty stále bojuješ. Izraelská armáda je jediná, která je stále v boji, oni bojují o přežití. A říct mu: My jsme dali 62 miliard záloh nebo dáme, tak nám to zaplať, zaplať si zbytek, těch 300 miliard, a my si za ty peníze koupíme Iron Dome a koupíme si Patrioty, protože my přece chceme bránit naše občany. Co se tady vytváří za atmosféru, Česká televize? Tady je článek: "Podívejte se, do kterého krytu to máte nejblíž. Je v nich 335 000 míst." No, tak v rámci obrany bychom nejenom měli hlavně budovat naši armádu - Fialovi se povedlo za tři roky nabrat jenom 876 vojáků - ale i například tohle, pokud se skutečně chceme tady starat o občany České republiky. Takže je úplně špatně ta koncepce. Nikdo to od nás nechtěl.

No, a teď "kontrast přístupu ještě výraznější, pokud se podíváme na investice, které měly být realizovány v rámci koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2030, kterou připravilo hnutí ANO. To byl náš závazek. Podle tohoto plánu už mělo být v loňském roce dodáno 159 lehkých útočných vozidel, letos 74 samohybných minometů a v roce 2028 měly být v provozu dva nové systémy protivzdušné obrany. Celkové náklady na tyto klíčové modernizační projekty činily 28 miliard korun." Píšu tady v otevřeném dopisu panu premiérovi. "Pane premiére, vaše vláda však všechny tyto akvizice odsunula až na rok 2035." Proč? No, protože jste všechno dali na gripeny (F-35?).

Vždyť když čteme v novinách, že Německo uvažuje, že to vrátí. Když víme, jaká je to technologie, kterou může někdo možná i vypnout, že nebudeme ani vlastníci. Kdy čteme, že ti piloti možná budou mít na celý život ochranku a tak dále.

"To hlavní," - pokračuji, čtu dopis - "vaše vláda také nezvládá řešit kritický nedostatek vojáků a dalšího personálu. Ta situace tu byla v letech 2009 až 2013 za vlády ODS, kdy kromě systematického osekávání peněz na obranu ubylo" - vážení spoluobčané - "3 288 vojáků." Ubylo, jo? Tady toto jsou všechno data Ministerstva obrany. (Ukazuje materiál.) Ubylo za vlády ODS, stejně jak snižovali rozpočty na obranu, ubylo. "Za dobu, co hnutí ANO bylo ve vládě, naopak přibylo 5 257 vojáků." Takže v minulosti i ve vládě, kde seděl pan premiér jako ministr školství, ubylo 3 288 a za nás přibylo 5 257, takže kdo tady vždy podporoval armádu? My jsme to byli. No a "za tři roky vaší vlády, pane premiére, se Armáda České republiky" - tady to je (Ukazuje materiál.) - "rozrostla" - dobře poslouchejte, vážení spoluobčané - "o 856 vojáků." Za tři roky, 856 vojáků, neuvěřitelné.

Tak se bavme tady, proč to tak je. Proč odcházejí naši profesionální, skvělí vojáci, kteří byli vyhodnoceni v Afghánistánu jako jedni z nejlepších? Proč odcházejí? Proč odešlo v roce 2024 1 450 vojáků a za tři roky vaší vlády přibylo jen 856? Pokračuji. Ano, tady to je. "Loni odešlo z ozbrojených sil rekordních 1 450 vojáků a čistý přírůstek byl minimální. V roce 2024 byl počet vojáků z povolání 27 187 a strategické dokumenty přitom hovoří o navýšení stavu na 30 000 vojáků do roku 2030. NATO dokonce doporučuje hranici 37 500 vojáků." Nejen NATO, ale i náčelník generálního štábu Řehka mluví o 37 500. "V této souvislosti je třeba se čelem postavit k otázce, zda chystáte návrat povinné vojenské služby." Ale já myslím, že to už je pasé. Jednak možná ano, potřebujeme obranu, ale v čase, kdy i Spojené státy, Čína a Rusko mluví o tom, že by možná snížily výdaje na zbrojení, tak i to je samozřejmě záležitost, která tady byla v minulosti u nás na Hradě, na Hradčanech. Bylo to setkání Obama a Medveděv. Takže my samozřejmě, i když vláda to nyní odmítá nyní... "Obávám se, že pokud by vaše vláda po volbách pokračovala, byl by to právě způsob, jak byste posílili Armádu České republiky. To my nechceme, protože to není reálné.

Konečně musím konstatovat znepokojivý až rizikový stav na Ministerstvu obrany, který kompromituje již tak nesystémový a neodborný postup vaší vlády při zvyšování výdajů na obranu. K nejzávažnějším rizikům v současnosti patří: nekoncepční řízení Ministerstva obrany, nedostatečná civilní kontrola Armády České republiky, vypjaté mezilidské vztahy a rozbujelý nepotismus, neefektivní ekonomické řízení a hospodaření s majetkem, nekonečné kauzy, konflikty zájmů a kontroverze, od nákupu bezpilotních vrtulníků a dronů Nemesis, až po otevřené spory mezi ministryní obrany a náčelníkem generálního štábu.

Vážený pane předsedo vlády, bezpečnost České republiky je zásadní téma, které si zaslouží seriózní a věcnou debatu. Vámi zvolená schůzka však není skutečným odborným jednáním, ale součástí předvolební kampaně vaší vlády, která se snaží zakrýt své neúspěchy a odvést pozornost od neřešených problémů na domácí politické scéně. Navíc jste se již rozhodl svolat tu schůzku až poté, co vaše vláda jednostranně a bez předchozí součinnosti s ostatními sněmovními stranami všechna zásadní rozhodnutí učinila." Tak nechápu, proč nás zvete, když už jste rozhodli.

"Účelem této schůzky nikdy neměl být dialog, ale legitimizace vašich kroků. Případná účast hnutí ANO by byla zcela formální a zbytečná. Jelikož vaše vláda i strategické rozhodnutí o navýšení výdajů na 3 procenta HDP učinila i bez opozice, není potřeba jednat za zavřenými dveřmi. Občané by měli být informováni a neměli by se spoléhat pouze na vyjádření z tiskových konferencí. Proto si myslím, že je důležité, abychom dneska nebo příště na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny vaše rozhodnutí a plány probrali, aby veřejnost měla informace o stavu a budoucnosti naší armády. S pozdravem Babiš."

Takže já si myslím, že lidi by to ocenili, kdybychom tady vedli o tom debatu. My jsme na tu debatu připraveni. Já bych ještě pokračoval v tom stanovisku k armádě.

Ano, to je stále v rámci toho prvního bodu.

"Hnutí ANO konstatuje znepokojivý až rizikový stav na Ministerstvu obrany České republiky, který kompromituje již tak nesystémový a neodborný postup vlády České republiky ve zvyšování výdajů na obranu. K nejzávažnějším rizikům v oblasti řízení Ministerstva obrany České republiky v současnosti patří:

I. Civilní kontrola a civilní a vojenské vztahy. Česká republika se nachází ve stavu největší krize civilní kontroly armády a civilních a vojenských vztahů ve své historii. Není naplněn účel civilní kontroly armády jako výchozí podmínka pro funkčnost hlavních řídících procesů. Jejich účelem je zabezpečit dosažení cílů ve výstavbě armády, a tím naplnění bezpečnostních potřeb státu a politicko-vojenských ambicí České republiky. Ministerstvo obrany České republiky je zmítáno interpersonálními konflikty, šetřením nekončícího sledu kauz, kontroverzním rozhodováním, podezřením z konfliktu zájmů, korupcí a neodborností na nejvyšších úrovních řízení, které oslabují důvěryhodnost armády i politického vedení rezortu ve veřejnosti.

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky se nekontrolovatelně zabývá činnostmi, které jsou předmětem šetření a nesouvisí s výkonem jeho funkce. Současně zcela bezprecedentně vyhrožuje představitelům ministerstva, voleným zástupcům i politikům až do úrovně použití fyzického násilí. Tento problém je v případě současného náčelníka Generálního štábu Armády České republiky dlouhodobý a již v minulosti byl za stejné chování vůči představitelům politické reprezentace služebně řešen.

V jádru propadu civilní kontroly armády spočívá fakt, že do vrcholových funkcí byli ustanoveni nesystémovými postupy lidé, jejich osobnostní charakteristiky vylučují týmový postup řízení integrovaného Ministerstva obrany České republiky. V tom spočívá politická odpovědnost za selhání civilní kontroly armády z úrovně vlády České republiky.

Strategické řízení a jeho kultura. Zcela byl podlomen princip meritokracie v případě výběru civilního vojenského personálu do nejvyšších funkcí na integrovaném Ministerstvu obrany České republiky. Princip meritokracie, jehož vyjádřením v armádě je kariérní řád vojáků založený na splnění předpokladů a požadavků pro výkon rozhodujících funkcí na strategickém stupni, kterými jsou osobnostní vyzrálost, vysoká inteligence, vybavenost špičkovým vzděláním a mimořádná praxe. Vrcholové vedení ministerstva se namísto kompetentního řízení vyčerpává vlastními kauzami, šetřením možné korupce a útěkem z funkcí.

Poprvé v historii Armády České republiky jsme v situaci, kdy se ve vrcholovém vedení běžně setkáváme s příslušníky generality, kteří nejsou absolventi válečných škol. To se týká samotného náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Poprvé v historii státu jsme rovněž v situaci, kdy náčelník Generálního štábu Armády České republiky byl ustanoven do funkce za porušení zákona o vojácích z povolání a navazujících vnitřních interních normativních aktů a předpisu Ministerstva obrany České republiky. Dnes se tento krok vrací vládě České republiky jako bumerang ve všech možných negativních konotacích a oslabuje důvěru ve společnosti ve schopnost vlády a Ministerstva obrany kompetentně zajistit komplexní řízení obrany a bezpečnosti země.

Koncepční řízení výstavby Armády České republiky. V prosinci 2023 vláda České republiky schválila koncepci výstavby Armády České republiky až do roku 2035. Během pouhých několika měsíců její platnosti vrcholoví představitelé ministerstva a armády veřejně deklarují neudržitelnost personálního modelu armády, signalizují zavedení nějaké formy prezenční vojenské služby, hovoří o podstatném zvýšení ambicí, početních stavech Armády České republiky a návazně ve strukturách ministerstva nutnost dramatického navýšení politicko-vojenských ambicí České republiky vyplývajících z nových cílů výstavby sil NATO, odklad dlouhodobě plánovaných projektů z důvodu nedostatku finančních prostředků a další. Nic z výše uvedeného však není v obsahu té strategie do roku 2035 uvedeno.

Ministryně obrany namísto převzetí odpovědnosti odkazuje ve veřejné diskusi všechny otázky týkající se obsahu koncepce výstavby Armády České republiky na náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Znamená to pouze jediné: tvorba koncepce nebyla sladěna s cyklem obranného plánování NATO, který ovšem není nahodilý, ale má dlouhodobý a cyklický charakter, anebo vláda České republiky schválila nepodloženou koncepci.

Při nástupu do funkce bylo ministryní obrany doporučeno, aby do funkcí byli ustanoveni kompetentní lidé, kteří prokázali způsobilost zajistit koncepční rozvoj Armády České republiky, nikoliv lidé, kteří mohou svou kariéru dláždit strategickými omyly. Za parametrické nastavení rezortu, bez kterého nelze naplnit politicko-vojenské ambice státu, odpovídá ministr obrany. Za koncepční výstavbu vojenské síly státu odpovídá ministr obrany. Za sladění procesu obranného plánování na národní úrovni a NATO odpovídá ministr obrany. Za kvalitu hlavních řídících procesů na strategickopoliticko-vojenské úrovni odpovídá ministr obrany. Náčelník Generálního štábu Armády České republiky nemá v odpovědnosti žádný z těchto procesů. Jakkoliv je role náčelníka Generálního štábu Armády České republiky mimořádně důležitá, je v roli součinnostní a je výkonným prvkem ve struktuře integrovaného Ministerstva obrany. Proto byla předkladatelem v této koncepci do roku 2035 do vlády ministryně obrany a je taky garantem jejího obsahu.

Vzhledem k nejasnostem o koncepčnímu rozvoji Armády České republiky je nezodpovědné, aby až do provedení nápravy popsaného stavu byly vynakládány enormní objemy finančních prostředků ve prospěch Ministerstva obrany České republiky." Ano, lidé, občané si zaslouží přesně vědět, co vlastně se v rezortu děje. "Prvním opatřením vlády České republiky v současné situaci musí být úkol vypracovat novou koncepci výstavby Armády České republiky. Pokud dokument typu, který byl už schválen, není adekvátní pro popis systémové změny, o které vláda České republiky, ministryně obrany a náčelník Generálního štábu hovoří, bude nutné vypracovat jiný typ koncepčního dokumentu, v jehož obsahu lze řešit rozvoj armády celistvě.

(II.) Ekonomické řízení a hospodaření s majetkem. Ekonomické řízení a hospodaření s majetkem se řadí společně s obranným plánováním, řízením lidských zdrojů a velením Armády České republiky k nejslabším stránkám chodu Ministerstva obrany České republiky. Souběh těchto čtyř procesů vytvořil stav, kdy se Ministerstvo obrany tak říkajíc oběsí na investiční smyčce v uvozovkách. Nekontrolovatelné investiční výdaje, naprosto poddimenzované centrální běžné výdaje, nejistý vývoj výdajů v personální oblasti, akvizice F-35, královna hangáru s cenovkou za nekonečnem, umoření rozpočtu obrany v závěru fiskálního roku 2024 v objemu a formou předplacených záloh, které nebylo v daném čase proveditelné při současném splnění požadavků účelnosti a hospodárnosti vyplývajících z dikce právních předpisů. Střet zájmů vrcholových představitelů ministerstva a armády, systémová korupce a odchody ekonomů jsou průvodním jevem rozvalu ekonomického řízení Ministerstva obrany České republiky."

"V první řadě musí být přijata opatření ke stabilizaci optimalizace procesu ekonomického řízení Ministerstva obrany a teprve následně vést politickou diskusi o racionálním navyšování rozpočtu na obranu. Bezpečnostní systém státu. Kampaň peníze a zbraně na stůl abstrahuje od budování celistvého bezpečnostního systému státu. Ze strany vlády České republiky nebyl předložen koncepční návrh, jak se tato kampaň promítne ve vyváženém a udržitelném rozvoji složek bezpečnostního systému státu v závislosti na předpokládaných budoucích vnějších i vnitřních hrozbách. Armáda České republiky, byť největší, je jednou ze složek bezpečnostního systému státu, o jehož funkčnost, schopnosti a připravenost jde především. Vláda České republiky takový koncepční záměr nepředložila a současně jednostranně rozhodla o postupném navyšování výdajů na obranu až do výše 3 procenta HDP do roku 2030." My samozřejmě nemáme nic proti tomu. My chceme samozřejmě navyšovat obranu, ale je potřeba jasně říct, aby to bylo efektivní, aby to mělo smysl a aby to bylo skutečně v prospěch naší země.

"Není zřejmé, jak se jednostranné rozhodnutí vlády v budoucnu promítne v opatřeních státu, zejména rozpočtových ve vztahu k ostatním složkám bezpečnostního systému státu, aby byla zajištěna jeho stabilita, udržitelnost a vyvážený rozvoj. Hnutí ANO proto v souladu se svým programem nemůže nekoncepční postup vlády budování bezpečnostního systému státu podpořit." My chceme, ano, navyšovat, ale ne chaoticky, jak se to teď děje.

"Současný postup vlády České republiky v oblasti obrany a bezpečnosti může v budoucnu vést pouze k jedinému výsledku: ke změně typu armády s opětovným zavedením prezenční vojenské služby, a to hnutí ANO určitě nechce, roztočení nekontrolovatelné spirály výdajů na obranu, jejich neefektivního a nehospodárného využití za současného nedosažení plánovaných politicko-vojenských ambicí, za třetí přijetí politicko-vojenských ambicí, které spočívají daleko za mezemi možností sociálně ekonomického systému země a vyústí v nesplnění cílů výstavby sil NATO, a tím i kompromitaci postavení České republiky v NATO.

Hnutí ANO se vymezuje proti současnému postupu vlády České republiky, který je motivován především ideologicky, je neodborný a abstrahuje od strategické logiky. Hnutí ANO nebylo v předchozím období přizváno k politické diskusi na platformě předsedů sněmovních stran k řešení žádné z výše uvedených kritických oblastí ve výstavě armády a řízení Ministerstva obrany České republiky. Vláda České republiky jednostranně a bez předchozí součinnosti s ostatními sněmovními stranami již všechna zásadní rozhodnutí učinila. V takovém případě" - a už jsem o tom mluvil - "by naše přítomnost byla jenom formální."

Takže já bych znovu chtěl požádat pana premiéra, abychom se všichni domluvili na schůzi, mimořádné schůzi, která se bude věnovat stavu naší armády, stavu na Ministerstvu obrany a samozřejmě strategii a budoucnosti. Takže to je první bod.

Druhý bod je kratší a jmenuje se Opakované lži pětikoalice o tom, že v rámci jednání o rozpočtu roku 2021 obrana přišla o 10 miliard.

Já fakt nechápu, když vy nás zvete na jednání a snažíte se lidem tady namluvit, že chcete s námi seriózně jednat, tak proč lžete? Proč lžete o tom? Vy dobře víte, že jsme byli menšinová vláda. Vy dobře víte, že v rámci vnitrostranického boje KSČM dočasně nás vydírali komunisté v rámci schvalování rozpočtu, aby tam nebylo 10 miliard korun pro armádu. Ano. To tvrdila i paní Pekarová nedávno v České televizi. A proč lže, když dobře ví, a tady je důkaz: 4. dubna 2021 Babiš definitivně znesvětil komunisty. Ti už ani neděsí. Tak, nakonec dopadlo tak, jak od začátku sliboval premiér Andrej Babiš. Jen to trvalo o něco déle. Vláda koncem března vrátila armádě i druhých pět miliard z deseti, které jí nedávno sebrala kvůli komunistům. Ti právě odebráním deseti miliard armádě podmiňovali podporu státního rozpočtu a nějaký čas tím vládu vydírali. Jenže teď je Babiš klidně hodil přes palubu. To je důkaz.

Máte stejné notičky. Proč lžete? Proč říkáte, že armáda přišla? Nepřišla! A víte, co je nejhorší, vážení spoluobčané? Tehdy, když jsme byli menšinová vláda, tak jsme přišli za panem Stanjurou, konkrétně paní Schillerová, a byl u toho ještě jeden svědek a požádali jsme pana Stanjuru, aby nás podpořil. Ale on nás nepodpořil, on chtěl kšeftovat, něco v hazardu. Vy jste jenom pokrytci! Vy jste žádnou armádu nechtěli podporovat. Ani v minulosti, ani za naší menšinové vlády. A teďka ještě drze lžete, že my jsme měli připravit armádu o peníze. Není to pravda. Ano, chvilku to trvalo, ale vy, když jsme vás prosili, abyste nás podpořili, abyste podpořili armádu, tak jste chtěli kšeftovat něco v hazardu! Tak se styďte! (Potlesk poslanců hnutí ANO 2021.) A přestaňte už lhát, protože proč nás vůbec vůbec zvete někam, když jenom v podstatě... To je úplně stejné, s vámi je to úplně stejné, jak jste souhlasili, že se zmrazí platy, ano, a potom po volbách samozřejmě jste věděli, že Senát to shodí. Dneska co děláte? Dneska všechno odkládáte, i ty nepedagogy, i tu ETS 2, všechno. Jenom slyšíme, jak ten rozpočet už koncem října bude vyčerpaný.

Tak já bych chtěl jen poprosit, že když se vážně chcete s námi normálně bavit a máte nějaké notičky, píárové, tak prosím vás, neříkejte nepravdy, Nebo potom řekněte lidem: Děláme jenom divadlo, je to politický boj, lžeme, protože jsme vždycky lhali. My jsme nejprolhanější vláda - Fialova - v historii této země. Pane předsedo, tady máte ty dva body. (Podává písemný podklad předsedajícímu.)

Děkuju za pozornost.