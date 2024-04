Babiš (ANO): Nevadí panu premiérovi, že údajně někdo na té munici vydělá čtyři miliardy?

reklama

Pane ministře (Obrací se na ministra Kupku, který jako jediný ministr sedí ve vládní lavici.), tohle je rohlík, 43 gramů, tukový. (Ukazuje rohlík, který drží v ruce.) 2 % inflace. Vysvětlete těmhle mladým (Ukazuje na galerii pro veřejnost, kde sedí školní třída.), co to je - ta 2 %.

Víte, kolik stál tenhle rohlík za Babiše? Korunu sedmdesát až korunu devadesát. Kolik stojí za Fialy? 2,70 v Lidlu. 2,90 v Tescu. Je to trojčlenka. Která jste třída? Která? (Žáci na galerii odpovídají.) Osmá. Tak to se učí v sedmé. Základka - trojčlenka. Trojčlenka. Kolik je procent navýšení z rohlíku 1,70 na 2,70? Určitě ne 2 %! Takže prosím vás, oni vás stále oblbují v tom, že 2 % to je nárůst už toho strašně drahého zboží z minulého roku. To je meziroční nárůst. Ano? 2 %. Protože oni se tváří, že vlastně 2 % to je malinko. Ne! Už vysoké ceny za poslední rok v průměru se navýšily o 2 %. Tak by bylo dobré, kdyby - nevím, jestli vám dělá všechny podklady Miloš Růžička - aby vám změnil podklady. Vy se snažíte namluvit lidem, jak je tady levno. Není! Piškoty - to už jsou velké děti (Ukazuje na galerii.) - ty nemají. Za nás stály 16, za Fialy stojí 27,50. Toaleťák. Máte to všechno - doufám, že mě sledujete na sítích - tam jsem to všechno nahrál. Nevěřte jim. Lžou! Lžou ráno, na oběd, večer.

Pan Kupka má obrovskou výhodu. Víte, on celý život je mluvčí. On mluvil. Stále mluvil. Dokonce byl mluvčí i v Nečasově vládě. Viděli jste ten seriál Primy Sedm schodů k moci, kde kmotr řídil milenku premiéra? Tak pan Kupka byl u toho. Pan Kupka nám tady vykládá, jak to je všechno skvělé za nich. Takže měl jste nám tady vysvětlit, jak to bylo za vás. Vy tady mluvíte o nějakém vnitřním dluhu dopravní infrastruktury. A kdo byl tady u moci od revoluce? Proč jste nemluvil o Řebíčkovi, když stála dálnice 500 milionů kilometr na rovině a za nás 250? Slyšeli jsme, kolik procent v keši platily stavební firmy politikům. Vy jste tam byl u toho. Znám jednoho manažera, to nosil v taškách někde do garáže. Tak co nám to tu vykládáte?

Vy jste byl mluvčím pana Bendla. Pamatujete, jak jste rozprodali za hubičku všechny středočeské nemocnice? Ne? O tom jste nám tady nevykládal. Proč jste nám nevykládal, Středočeský kraj, jak jste tam loupili? Smlouva - průvod Karla IV. z Prahy na Karlštejn. Ne? To bylo skvělé. 42 milionů. 42 milionů. Super, ne? Takže vy jste skvělý mluvčí. A jak říká naše stínová paní ministryně, vy jste takový vlk v rouše beránčím. Dneska jste ale křičel. Normálně mluvíte, jak když dětem čtou pohádky. Dneska jste strašně křičel. A lhal jste hlavně! Lhal jste. Vy normálně děláte z lidí pitomce. Vy jste tady ukazoval nějaké grafy. Fakt? Kolik vy jste vlastně začali nebo připravili dálnic, když my jsme nastoupili 2014 do vlády? 800 metrů.

Víte proč? Protože potom, co Bárta slyšel, jak loupíte v té dopravní infrastruktuře - a váš Řebíček, ministr dopravy, Toskánská aféra, který vlastnil firmu Viamont, ten stavěl, ano, ten stavěl, střet zájmů - tak přišel Bárta a ten to zastavil, protože si asi myslel, že taky něco kápne. No, nekáplo. Takže 2010 se zastavila úplně výstavba dálnic, úplně, výkupy, nebyl ani zákon. Tam jste jednali 20 let s tou - nevím ani, jak se jmenovala už ta paní, ta zemědělka - Havránková. Vy normálně bezostyšně tady lžete, když říkáte, že jste něco připravovali. Takže podle vás se skutečně výkup pozemků, projekt, EIA, stavební povolení, to jste mohli stihnout. No, samozřejmě jste nestihli vůbec nic.

Ten, který tady začal přípravu všeho, co se teď děje, byl Ťok. V roce 2016 jsme my otevřeli dálnici Praha - Ústí, 32 let. Vy jste neudělali téměř vůbec nic, protože jste chtěli jenom loupit. To byla vaše strategie. Proč jste vybrali směr dálnice na Vídeň Brno, Mikulov? Proč jste to nedělali přes Břeclav, kde to je pár kilometrů? Po revoluci jste to mohli dělat. Nic jste nedělali.

Takže vy tady vykládáte, že jste tady něco udělali. Jo, ale vy děláte ještě z lidí takové pitomce, že pokud je vyšší investice, tak samozřejmě je potřeba víc peněz. Kdo připravil ty investice? My jsme je připravili. Proč jste už neudělal jeden PPP projekt? Jediný PPP projekt - však jste ani nevysoutěžil toho poradce. Proč to neuděláte? Karel Havlíček to vysoutěžil. Vy už dneska na prosinec tohoto roku chystáte stříhání pásky. Přijde pan premiér a zase bude lhát s vámi. To je naše dílo. Ne, neudělali jste pro to vůbec nic.

První PPP projekt odmakal Havlíček. Vy s tím nemáte nic společného. Vy tam nejste ani tři roky a tvrdíte, že jste něco připravili, něco vykoupili, něco zainvestovali? Vůbec ne. Je to všechno to, co bylo připraveno za nás, i všechna ta nádraží, i všechny ty obchvaty. Vy tady ukazujete nějaké grafy, které jste si samozřejmě upravil tak, aby to vypadalo. Udělejte něco Praha - Tábor. Vy jste ze Středočeského kraje, to je váš kraj, tak ukažte a dotáhněte Praha - Tábor. My vám budeme tleskat.

Tohoto roku se dostaneme na hranici s Rakouskem, ne, České Budějovice? S tím také máte něco společné? Nemáte. Naopak, váš komunální politik v Českých Budějovicích prodražil celou dálnici o miliardu, protože tam měl pozemky a nechtěl, aby tam šla dálnice, tak se udělal tunel. To je vaše hospodaření, takhle to je. To je všechno pravda a dá se to všechno dohledat. Takže vy a pan premiér samozřejmě tady prodáváte něco, co vůbec není pravda.

České dráhy. No, tak to je skutečně... Škoda, že tu není Karel Havlíček, aby vám na to odpověděl. Vy chcete říct co, to hospodaření? Že když byl covid, tak klesly tržby na 20 %. No, samozřejmě, když byl covid, tak to postihlo veškeré firmy. Takže vy to zase jenom manipulujete. Pokud se vám zdá, že na Českých drahách došlo k nějakému pochybení, tak dejte trestní oznámení. Vy tady mluvíte o tom, kdo jak koho vybral, ale přece vy jste tam vybral toho Hobzu, také bez výběrového řízení, nebo ne? Vybral jste ho. Váš argument byl jaký? Že je výborný. Tak Havlíček jak vybíral? On vám na to odpoví, když tady bude.

Takže vy se nezdáte, ale vy jste nejen mluvčí, ale vy jste byl vždycky nějak u těch peněz, vždycky jste byl u těch peněz. V té kampeličce, vysvětloval jste ty Líbeznice, no. To propojení bylo jasné. No tak, ty titulky - i když dneska pan premiér to zpochybnil a novináři lžou tedy o té kampeličce, když říkají, že ty Ukrajince nikdo neokradl. Tak to je samozřejmě zajímavá informace. Nevím, tady citoval nějakého poslance.

Tady jsou titulky, to jsou titulky médií, které jsou nepřátelské k nám. Lidé z Fialovy kampeličky na železnici. Já je nepřivedl, dušuje se Kupka. No, to je zajímavé, ale to propojení je tam úplně jasné. Tady. Přes problematickou záložnu přišel ODS první velký dar Fialovy éry. To jste vysvětloval dneska, no. Tak fajn, ale byl jste u toho, jste tam dlouho a vy mluvíte skvěle. To je nejlepší. Vy jste tak krásně mluvil, až jste se stal ministrem. 11 let jste byl mluvčí a potom vás vybrali, protože bohužel ta politika často je o mluvení a ne... Vy máte to štěstí, že jste na rezortu, kde my jsme vám všechno připravili. Za nás, když jsme něco otvírali nebo začínali, tak jsme vás pozvali a férově jsme přiznali, že ano, Stanjura, ministr dopravy, v roce 2013 začal opravovat dva úseky D1. Ano, na rozdíl od vás, my se chováme férově.

Takže vy jste tady vykládal nesmysly, manipuloval jste, lžete o těch dálnicích. Znovu opakuji, ukažte něco. Pokud dokážete okruh Prahy, o který jsme se snažili, ale nezvládli jsme to - my jsme - není v koalici tady na magistrátu, tak tady teď není pan primátor - tak to dokažte, my vám budeme tleskat. To by bylo skvělé, kdybyste konečně už dotáhli Pražský okruh. Zkrátka ta spolupráce s Piráty nefungovala. Takže teď by to bylo skvělé.

Udělejte alespoň jeden PPP projekt. Jak to bude s tou 35? Bude to PPP projekt nebo to bude stavět ŘSD? To nevíme. Ale zkrátka vy nehorázně lžete, když tady mluvíte o tom, že vlastně tohle všechno je vaše práce. Není to vaše práce. Není možné ani vykoupit ani připravit projekt ani udělat EIA ani stavební povolení na dálnici za 2,5 roku. Je to vyloučeno a děláte z lidi blbce. Ale chápu, že když sami nic nemáte, tak alespoň prodáváte naši práci.

Takže v té kampeličce asi o tom něco víte, když jste byl u toho, ne? Vy jste tady vlastně argumentoval, jak ten Bahbouh Radvan je skvělý psycholog. To jsem ani nevěděl, že na to potřebujeme psychologa. Ale asi jo, asi je potřeba dát tam psychologa na výběr, když ti ředitelé firmy... Takže tolik k vašemu vystoupení, pane ministře. Na ten zbytek, co jste tady říkal, určitě Karel Havlíček bude reagovat.

Co je strašně zajímavé. Nedávno jsme se dozvěděli - tím reaguji na vystoupení pana premiéra, který má strašně velkou výhodu, protože ta média vlastně zveřejní jen - tady je titulek, ano, kde v podstatě, jako například Novinky, když dělají z toho reportáž, tak dali krásný titulek, že trpíme závistí a zlobou vůči úspěchu jiných. Novinky akorát nezaznamenaly tu moji otázku. Znovu se ptám, už tady potřetí se ptám, ale nikdo to nenapíše, protože ta média jsou na vaší straně.

Nevadí panu premiérovi, že údajně někdo na té munici vydělá 4 miliardy korun? To nevadí? Je ta munice z členského státu NATO? Proč tu munici údajně kupuje obchodník? Proč to nejde napřímo? Proč ta munice fyzicky jde přes Českou republiku? A proč údajně tam někdo vaří 4 miliardy? Tak pokud pan premiér tvrdí, že v kampeličce jste neokradli Ukrajince, tak teď to vypadá, že někdo ty Ukrajince chce obrat a že ty granáty jsou předražené. Tak já se jen ptám. Proč to utajujete? Proč neřeknete, kolik tedy my budeme platit za ty granáty? Vy z toho děláte obrovské marketing, ale to samozřejmě média vymlčí, to se nezveřejní, stejně, jak tady mluvil pan premiér o údajné důchodové reformě, tak když jsem tady včera ukazoval důkazy, že na Hradě to bylo jinak, jak říkal pan prezident, no, tak to nenapíše, to médium - zkrátka se to vymlčí. (Takže) média jsou na vaší straně, tak to je. Tak to je. Takže to je ta vaše obrovská výhoda, kterou vy disponujete.

Pan premiér dneska ráno vlastně ani nereagoval, na moji výzvu tedy. Proč tady nemáme - když vy, vaše vláda hlavně stále mluví o Ukrajině, proč Ukrajina nám neposlala toho velvyslance dnes tady? Proč ho nemáme? Proč tady není ukrajinský velvyslanec? Co to znamená? A pan premiér se dneska tvářil, že neví, o čem mluví. No, mluvím o tom, že premiér Fico dneska ráno vítal ukrajinského premiéra objetím. Jste v zemi, kde mají suverénní politici vlastní názory, no, zároveň mají srdce. (Ukazuje materiál.) Tady se objímá slovenský premiér s ukrajinským. Tak jak je to tedy? Jsou ti Slováci pro Putina nebo pro koho? Zase jste lhali, zase ta propaganda médií tady, zase ta propaganda. (Potlesk z lavic hnutí ANO.) Zase jenom zhoršujete ty vztahy.

Premiér tady se chlubí zahraniční politikou? A čím se chlubí? Že rozbil Vé čtyřku? Že rozbil naše vztahy s Maďarskem, se Slovenskem? Tím se chlubí? A kde jsou ty úspěchy v zahraniční politice? Polsko, ta ostudná smlouva na Turów, kde lidi v Libereckém kraji mají ohroženu svoji vodu? Kde jsou ty úspěchy? To vaše předsednictví EU, které stálo 2,4 miliardy? Ty chlebíčky, fotečky? Ještě i neformální summit na Hradě vám ukradl Emmanuel Macron - tedy on si z toho udělal summit. Pan premiér tam jenom stál a vítal, ale jinak to prodal všechno Macron. To jsou ty vaše úspěchy? Nejzelenější předsednictví? Timmermans vás pochválil? Vlastně jste lhali. Vy jste říkali, že nebude zákaz výroby aut se spalovacím motorem.

A ta Hubáčková, to je ta kompetentní vláda, jak tu dneska mluvil pan premiér, která se nedomluvila anglicky? Stejně jak Vystrčil, který je na výletě někde v Africe, se taky nedomluví. To jsou ty vaši kompetentní politici, kteří neovládají ani jeden cizí jazyk? (Se smíchem.) To je ta úspěšná politika? No, pan premiér jel do Bílého domu. No, to je skvělé, to je skvělé. Mohl by tam projednat, aby ty F-třicetpětky neměly zpoždění, když tedy přijdou za 11 let, no a mohl by se zeptat pana amerického prezidenta, jestli tedy četl Chartu NATO, kde je devětkrát slovo mír, kde se členské státy NATO zavazují řešit veškeré konflikty ve světě, na světě, mírovými prostředky, například, jo? Takže vy se chlubíte tou zahraniční politikou? Nevím čím.

Tím, že když byl v Izraeli, tak nevěděl ani, co je to small stalk a nedal pět vět anglicky, četl to z papíru? Nebo v Africe, že ho nepřijali - kde je ten váš úspěch? Kde jste vy bráni jako nějací hráči? Já o tom fakt nevím. No a pan premiér samozřejmě ty úspěchy, znovu, tak ho pozdravujte - ten rohlík, no, možná Nutella je levnější, já nevím, jestli je stále dražší v Německu, když tedy ta (je) inflace jenom 2 %. Takže to vystoupení, které jsme tady slyšeli, bylo strašně zajímavé a já obdivuju, jak někdo může takhle neříkat pravdu, protože lidi sami vědí, co kolik stojí.

Energie? Energie - a lidi, co platí elektřinu, tak ano, tu obchodní část si sami vyjednají, ale tu část, poplatek přenosové soustavy, poplatek za obnovitelné zdroje - vy jste to na ně všechno hodili. Takže od 1. ledna 2024 každá domácnost si zaplatí 599 korun za megawatt navíc - kvůli vám - zaplatí si příplatek, to je ta přenosová soustava. O kolik se navýšil? O 63 %. Kolik je to? 1 100 korun za megawatt. To je všechno vlastně vaše rozhodnutí a zdražení elektřiny, ano, to ostatní si lidi nějak dojednávají. Ale to, že když jsme vám my doporučovali, abyste zastropovali ceny elektřiny u výrobců tady v únoru 2022, tak to jste nechtěli. Nepochopili jste, co máte dělat, nepochopili jste, že máte vykoupit akcionáře ČEZu, naopak jste si vzali 100 miliard z ČEZu jako dividendu a windfall tax a už za těch 100 miliard jste si ČEZ koupit, vlastní akcie, a mohli jste vykoupit 100 procent postupně a potom jako hlavním faktorem inflace a dopadů na životy všech, na podnikání, ceny elektřiny, jste to mohli zrealizovat. A to jste neudělali.

No, takže ještě tady mám: daňová kvóta, rozpočet - to vůbec (nesrozumitelné) myslím, že to komentovala Schillerová, že nejvíc investujete. No tak já nevím, proč sem nepřijde aspoň jeden zahraniční investor? Naposledy jsem přišlo za nás BMW. Vy investujete věci (do věcí), které my jsme připravili. A samozřejmě jste měli strach říct, že na to nemáte peníze. No, jak jste to udělali? No, obešli jste rozpočet a dali jste si přímo mimo dluh úvěr na SFDI. (Už) si nepamatuju, kolik to bylo, (jestli) to bylo 25 miliard nebo kolik, ale tak to je, no. Tak samozřejmě ty nesmysly o tom, že kdo ohrožuje koho a jaké zájmy a příběh toho bankéře - já tomu nerozumím. Tak buď ti novináři lžou, ano? - a já znovu opakuju, nechápu, jak je možné, že tahle mafiánská struktura v té kampeličce tady, že se o tom nevědělo? Proč o tom nikdo nikoho neinformoval?

No, pan premiér tady říká, že u nás je to tak skvělé, že už doháníme Němce, co se týče mezd. No, tak já nevím, tak to lidi si sami asi posoudí, jestli skutečně to tak je nebo není. Ale já myslím, že pan premiér skutečně podle toho, jak tady vystupoval, asi nežije v České republice, asi žije v tom svém nějakém vakuu a já už k tomu nemám co říct, protože vaše argumenty o inflaci jsou směšné. My jsme lidem doporučovali, aby se podívali, kolik stálo zboží za nás, kolik stojí za vás - a údaj, že drahé zboží zdražilo za rok o 2 %, je jenom oblbování lidí.

Takže, pane ministře, já budu rád, když Karel Havlíček vám odpoví. Ono by bylo zajímavé se vrátit do času, když vy jste ještě dávno byli ve vládě a měli na starosti České dráhy - hlavně ty pozemky, co tam byly. Dejte udělat audit, kdo kdy kupoval pozemky z (od?) Českých drah a za jaké peníze. Přišli jsme podle mého názoru o stovky miliard, o stovky miliard za vašeho hospodaření, za vašeho, za vaší éry, protože kdybyste byli tady od revoluce, hospodařili ve prospěch občanů, tak já bych nikdy protikorupční hnutí ANO nezaložil. A to, že jsme se teď vrátili do devadesátek a co tu dneska řešíme, je neuvěřitelné. Nikdy jsem nepředpokládal, že to znovu zažiju.

Děkuju.

