Babiš (ANO): Pro lidi, pro děti peníze nejsou, na předražené zbraně jsou

Takže dobré ráno, vážené poslankyně, vážení poslanci. Bydlení je důležité pro mladé rodiny. Já bych chtěl tady vystoupit k tomu, co včera tady načetl poslanec ohledně bodu Porodnost. Když jsme schvalovali ten bod nebo hlasovali, tak tady byl v koaličních lavicích strašný smích, protože pravděpodobně porodnost není pro stávající koalici důležitá. Nejnovější statistiky jsou extrémně alarmující a loni se v České republice narodilo nejmíň dětí v historii vůbec, v historii statistiky, takže takové zprávy by měly být budíčkem pro každého politika, pokud mu opravdu záleží na budoucnosti naší krásné země.

A ráno, když jsem si pustil televizi, tak je to zase válka, budeme zbrojařská velmoc, budeme stále zbrojit. Pan premiér dokonce včera nebo ráno byl titulek, že naše budoucnost záleží, závisí na budoucnosti Evropské unie. Tak to fakt nechci. Já jsem si myslel, že tu budoucnost máme v našich rukou, měli bychom mít. A pokud samozřejmě v Bruselu, a my neznáme ty detaily, chtějí zbrojit, 800 miliard eur investovat, a všude se říká, že budeme mít jenom zbrojařský průmysl. Včera jsem tady dlouze mluvil o tom, jak nakupuje naše Ministerstvo obrany, a je to úplně šílená záležitost. Doufám, že policie nespí, že nespí, aspoň doufám, že je objektivní a sleduje to. Takže to jsou ty zprávy. Strašit.

No, škoda, že stávající koalice se nezajímá například o duševní zdraví našich dětí. Já jsem navštívil Opařany, to je vlastně, to má sto let to zařízení, a bojují o směšných nějakých 30 milionů korun. Nemají ani stacionář, mají jen ambulanci. Ukazovali mi, jak vypadají takové kliniky pro děti, které mají problémy s duševním zdravím, v Rakousku nebo v Německu, ale když volali na Ministerstvo zdravotnictví, tak jim řekli: Nejsou peníze. Ale na zbrojení jsou peníze. Respektive kdyby se nakupovalo pořádně, ušetříme desítky miliard, jsem přesvědčen. A já vám dneska řeknu jeden příklad, jak nakupují na ministerstvu. Takže to jsou ty zprávy. Místo toho, aby se pan premiér zajímal o tyto věci - a já kdysi jsem to vyřizoval na telefon, protože duševní zdraví našich dětí je důležité a děti mají stres, a taky z války mají stres, když slyší ty zprávy, ty špatné zprávy, ale to nikoho asi nezajímá.

Možná by se pan premiér mohl zajímat o to, že například teď kolik dětí se nedostalo na víceletá gymnázia, speciálně v Praze. Možná si to voliči budou pamatovat, že tady byl zájem o 5 500 míst, a ten radní za STAN to konečně navrhnul, ale ministr za STAN to zabil.

No, takže vrátím se k té demografii, a porodnost v České republice samozřejmě není jen otázkou demografie. Historie opakovaně ukazuje, že počet narozených dětí úzce souvisí s tím, zda lidé cítí jistotu, bezpečí a mají důvěru v budoucnost. Klíčovou roli přitom hraje nejen stát jako tvůrce podmínek, ale i společenská atmosféra , kterou pomáhá utvářet. Po první světové válce a vzniku Československa v roce 1918 následovalo období naděje a stability. V roce 1921 se narodilo rekordních 257 281 dětí. Lidé zakládali rodiny s důvěrou v nový stát a budoucnost. Během posledních let druhé světové války a bezprostředně po jejím skončení porodnost výrazně vzrostla. V roce 1944 to bylo 230 183 dětí a v roce 1946 pak 210 454. I v těžkých časech (hrála) roli víra v návrat k normálnímu životu a snaha o budoucnost. V sedmdesátých letech komunistický režim aktivně podporoval zakládání rodin, poskytoval výhodné půjčky, přiděloval byty, zavedl dlouhou mateřskou dovolenou a garantoval pracovní jistoty. Výsledkem bylo, že v roce 1974 se narodilo 194 215 dětí, což je nejvíce od roku 1948. Tento takzvaný socialistický babyboom byl důkazem, že když stát podporuje rodiny a existuje pocit stability, lidé zakládají rodiny častěji.

Po roce 1989 došlo vlivem ekonomické transformace k prudkému poklesu. Mimochodem, zajímavé je, že od revoluce, kdy tedy lidé čekali tu skvělou budoucnost - bezpochyby, demokracie, svoboda slova, tedy zatím - tak si představte, nejvíc se narodilo v roce 1990, hned po revoluci, 130 564, ale pod vlivem ekonomické transformace, když tady rozprodali téměř všechno a taky toho dost zničili, naše ODS a spol., došlo k prudkému poklesu. Rostla nezaměstnanost, chybělo dostupné bydlení a celkově převládal pocit nejistoty. V roce 1996 se narodilo jen 90 446 dětí, to je výrazný propad oproti předchozím dekádám. Porodnost se později stabilizovala, ale v období 2010 až 2013 opět výrazně klesala. Zatímco v roce 2010 se narodilo 117 000 dětí, už tři roky později, v roce 2013, už jen 106 000. Na pokles měly vliv domácí ekonomické zásahy, především zvyšování daní a takzvané reformy veřejných financí - to známe - které zhoršily podmínky pro život a oslabily podporu rodin.

Od roku 2014 porodnost opět rostla, podpořená stabilní ekonomikou, dobrou zaměstnaností a fungující sociální podporou. Vrcholu dosáhla v roce 2017, kdy se narodilo 114 405 dětí, a podobně vysoká byla i v roce 2018 s počtem 114 036 narozených. Poté počet narozených mírně klesal - ano, přišel covid, trend se obrátil, ale za naší vlády jsme znovu se vrátili k růstu a v roce 2020 ze 110 220 se porodnost zvýšila v roce 2021 na 111 793.

Od roku 2022 však porodnost znovu rychle klesá, a pokud včera byl načtený ten bod, že je to díky Fialově vládě, a všichni se smáli, tak se to dá i zargumentovat. V roce 2023 se narodilo jen 91 149 dětí a v roce 2024 pouze 84 311 dětí - historicky nejméně - a tento vývoj není náhodný. Vláda nejenže neposiluje důvěru a nepodporuje mladé rodiny, ale často sama přispívá k nejistotě. Místo toho, aby vytvářela podmínky pro klidný život, zvyšuje napětí ve společnosti, toleruje nedostupné bydlení. To bydlení, to vám přečtu tady tweet jednoho novináře z rána, to je taky 45 miliard škody (Poslanec Babiš pokládá složku na pult a poklepává na něj.), Bartoš a Fiala, k tomu se dostanu. Takže tahle vláda neudělala pro mladé rodiny vůbec nic. Jen toleruje nedostupné bydlení a naopak ho zastavila, celé to bydlení, zhoršuje dostupnost péče o děti - zkuste si, vážení spoluobčané, sehnat nějakého dětského psychiatra nebo dětského pediatra - a straší válkou: stále válka, válka, válka, ano, aby se nemluvilo o tom, co já tady mluvím, o tom, co lidi běžně zajímá, o tom, co zajímá i například školní jídelny, kde asi nějaká vegetariánka udělala nějakou vyhlášku. Oni chtějí našim dětem diktovat všechno, ale na to, aby vytvořili podmínky, aby se dostaly i na ty školy nebo aby sportovaly, tak to ne. No, takže logicky za těchto podmínek tato atmosféra vede k tomu, že mladí lidé váhají s rozhodnutím založit rodinu z ekonomických důvodů, a samozřejmě je to otázka i bydlení, a hlavně bydlení. Závěr je zřejmý - porodnost roste tam, kde lidé věří, že má smysl zakládat rodinu, že budou mít kde bydlet, z čeho žít a že jejich děti budou mít budoucnost. Když tato důvěra chybí, porodnost klesá.

Já myslím, že všechno, co sem tady přečetl, je jasné. Můžeme se podívat, co tahle vláda měla v programovém prohlášení, v části Podpora rodinných financí. Vážení spoluobčané, ale vy dobře víte, že tahle vláda nesplnila nic a lže neustále, na začátku, každý den. Co tam bylo napsané: Zavedeme valorizaci slevy na poplatníka - nesplněno, zavedeme daňové prázdniny se zastropováním výše příjmu pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí - nesplněno. A já vám jenom připomenu, jak tahle vláda řešila rodičovský příspěvek, jak dlouho to trvalo, jaký tam byl boj - a my dobře víme, že ODS i TOP 09 jsou absolutně asociální strany, které nechtějí pomáhat lidem - a tam, jak se dohadovaly, a nakonec to bylo zavedeno až od ledna 2024, až od ledna 2024, na směšných jenom o 50 000 korun, ano, a samozřejmě udělali to tak, že ti, kteří mohli dostat poměrově ty peníze, tak to udělal jenom u čistě nově narozených dětí od 1. ledna, takže ten, kdo se narodil 31. 12., tak ti rodiče měli smůlu.

A tím, že vláda způsobila samozřejmě inflaci a vyhnala ji až na 19 procent, a stále nechápe, že elektřina je to, co je klíčové, tak to dopadlo pro ty rodiny, jak to dopadlo, takže jednoznačně je vidět, že tahle vláda na budoucnost kašle, že ji to vůbec nezajímá, že stále mluví jenom o válce, o strašení a tak dále.

Jako, bohužel, podle těch statistik národ vymírá. Narodilo se 84 311 dětí a zemřelo 112 tisíc, takže je to nějakých, nevím, 29 tisíc, asi, méně. Takže národ vymírá. To, že máme více obyvatel, tak samozřejmě máme hlavně více díky tomu, že sem přišli cizinci. A my, kteří kritizujeme ilegální migraci a nechceme dopadnout, jak to vypadá ve Velké Británii nebo ve Švédsku nebo v Nizozemsku, že ti přistěhovalci postupně mají stále větší a větší podíl na počtu obyvatel, tak to bychom asi nechtěli.

Takže já myslím, že to jsou důležité věci a ten včerejší smích tady kolegů z koalice není na místě. Není na místě a je to skutečně velký problém. A vy jste těm lidem vzali to, co my jsme zavedli. Osekali jste výhody jako školkovné, slevu na manželku nebo slevu na studenta, zvýšili jste samozřejmě daně a tak dále. Takže některé země mají speciální program pro rodiny a my ho taky budeme mít do příštích voleb. A samozřejmě tohle je výkaz práce naší vlády (Poslanec Babiš ukazuje knihu "Může za to Babiš a jeho vláda".), kde se jasně píše, co my jsme udělali. A ten rodičovský příspěvek tehdy, když my jsme byli ve vládě, se nenavyšoval od roku 2012. To byla zase tahle vláda, zase ODS a TOP 09 a... To je úplně jedno, nebo SPOLU.

A my jsme ho tehdy navýšili z 220 tisíc na 300 tisíc, ano, a pro vícerčata z 330 na 450 tisíc, takže zásadní změnou za nás bylo i dočerpání rodičovského příspěvku. To znamená, že rodič z něj nepřišel ani o korunu. Ano. Taky třetina rodičů, kteří sami vychovávali své děti a byli ohroženi přímou chudobou, proto jsme zejména pro samoživitelky prosadili takzvané náhradní výživné. Díky němu vlastně ty matky nezůstaly bez peněz. Takže prosadili jsme novelu zákona o dětských skupinách. My jsme se věnovali lidem. My jsme se věnovali jejich problémům a to budeme dělat samozřejmě i v našem programu. Takže smát se tomu, že vy se na tom podílíte, já myslím, že se to dá zdokladovat. A i v průzkumech to tak vychází.

Je jasné, že my... Naše číslo, pane premiére, není 3 procenta HDP na obranu, které nejste schopen plnit. Ani ta 2 procenta tam nemáte. Jenom fixlujete. Naše číslo je, vážení spoluobčané, 2,1 porodnost dítěte na ženu. To je naše číslo. My jsme byli někde, si to pamatuji, na 1,83 v roce 2020. Takže naše číslo, vážený pane premiére, je budoucnost naší země. Budoucnost lidí! Asi nechceme, aby v budoucnu tady byly menšiny, které budou mít 10, 15 procent obyvatel, ne? To nechceme. Takže ne 3 procenta, která nejste schopen splnit, ale ta porodnost! A bez lidí, bez dětí, bez nové generace ani žádná armáda dlouhodobě fungovat nemůže.

Já jsem zvědav, jestli když máte ve středu vládu, protože v pondělí je vždycky pan premiér v Brně - a on tam stříhá ty pásky - a teďka jsme se dozvěděli, že pan premiér při svém premiérování vydělal na univerzitě milion... (Poslankyně Schillerová reaguje: je to borec a tleská.) A vlastně on má pětinový úvazek a podle těch článků, které vyšly, a samozřejmě ta média, která to zveřejnila, to, že samizdat, to jako (Poslanec Babiš se směje.) ty hlavní, takže pan premiér od začátku stávajícího volebního období vydělal milion a měl by pracovat - jeden den v týdnu by měl přednášet. Tak nevím, kdy přednáší, kdyby to bylo za Babiše, tak všichni řvou podvod, podvod, podvod. Žlutý pásek, Česká televize. No, ale o tom se nemluví, takže není jasné, jak to pan premiér stíhá, když v pondělí otvírá nějaké věci a toto. To jsem tak jen odbočil, že dneska je vláda, protože ta vláda samozřejmě, většina je z Moravy, tak proč by jezdili v pondělí do práce. My jsme mívali vlády v 6 hodin ráno kdysi, a v pondělí. No a to je jedno.

Co jsme se ráno dozvěděli? No, takže abych to nějakým způsobem uzavřel, tak chci jenom říct, že bez zdravé demografie zkolabuje důchodový systém. Ne ta vaše důchodová reforma, zfixlovaná, kde říkáte, že lidé budou pracovat déle za méně peněz. Zhroutí se sociální péče a ekonomika ztratí výkon. No a žádné miliardy na obranu to nespraví. Takže, vážený pane premiére, rodina je základ státu. Pokud chceme silnou, bezpečnou a prosperující zemi, a to my chceme v hnutí ANO, musí být prorodinná politika naprostou prioritou. A to pro naše hnutí ANO byla a je...vždy... Byla, je a vždy bude, protože bez dětí není budoucnost. A bez budoucnosti není co chránit, aby bylo jasno. Takže já myslím, že rodiny, které to slyší, vědí, o čem mluvím.

Co jsme se ráno dozvěděli na sítích. No, dozvěděli jsme se, že, a to publikoval novinář, který se k tomu hlásí, takže mám to jako zdroj, a publikoval tenhle audit. (Poslanec Babiš ukazuje na papíry, které drží v ruce.) To je zničení stavebnictví v České republice. To je dílo Pirátů. A tady se píše v tom auditu, že potenciální škody jsou nějakých 45 miliard. Slyšíte dobře, 45 miliard potenciální škody. Hrozící sankce zhruba 4 miliardy, takže já myslím, ten audit bychom měli tady asi projednat a říct si, jak to tedy bylo. Protože samozřejmě to, že ráno zase hlásili, jak jsou drahé byty a nejdražší jsou v Praze, snad jsou dražší už než ve Washingtonu, no, tak to je důsledek toho, jak funguje tahle vláda. Takže, pane premiére, hlavně tedy celá vláda, hlavně tedy pan Bartoš, který nás přesvědčoval, jak to všechno bude, jak Piráti říkali, že jsou ti digitální experti, tak tady to máte, 45 miliard potenciální škoda. Nestaví se a je to velký průšvih. Velký průšvih.

Já jsem si ještě znovu, protože samozřejmě vláda zapomněla a nevím, jestli tady vlastně někdo je... Zase tu není nikdo. Jo, aha, pardon, vy jste tady, omlouvám se. No, tady se píše v Ústavě článek 68, že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Takže my se samozřejmě snažíme, aby nám tady někdo odpovídal.

A mě strašně baví, že když teďka máme 45 miliard potenciální škodu a Jurečka se chlubil, jak je geniální ajťák po tom, co vlastně zničil naše lesy, protože nedal na kůrovce nic, poškodil zemědělství, teďka poškodil důchodce, ničí sociální systém, tak ten geniální ajťák, tady je - utajená zakázka ajťáků od Jurečky, podepsána byla až dodatečně. No, tak to by nám možná mohl pan ministr vysvětlit, že smlouva o zákazce IT firmy (Teky?) se v registru objevila, až když se o to začali zajímat novináři. No, takže všichni víme, jak to funguje, ne? Ono to asi funguje à la Motol, tato výběrová řízení. Takže teď bylo taky zajímavé se dozvědět, co vlastně jako speciální bod se děje, protože vláda stále tvrdí, že nemá peníze. Nemá peníze, samozřejmě, pro lidi ze zdravotním postižením, pro lidi s duševními chorobami a tak dále, no.

Včera už jsem nechtěl zdržovat, ale tady vám povyprávím jeden příběh o tom, jak se nakupuje na Ministerstvu obrany, a to jsou pásová bojová vozidla pěchoty. Vozidlo - v návrhu rozpočtu na rok 2023 se počítalo s celkovou částkou 51,7 miliardy na nákup 210 kusů. Kniha rozpočtu na rok 2023 obsahuje, že akce číslo 107V081002031, pásové bojové vozidlo pěchoty, jeho modifikace, nákup; cílem stěžejní armádní zakázky je pořízení 210 pásových obrněných vozidel v sedmi modifikacích a 29 dílenských vozidel T815-7, 8x8 ve třech modifikacích, z důvodu obměny morálně a technicky zastaralých vozidel ruské výroby BVP. Usnesením vlády číslo 635 ze dne 20. července 2022 bylo rozhodnuto o novém zadání veřejné zakázky formou přímého oslovení vlády Švédského království a akce plánovaná k ukončení do roku 2028. A podle oficiálních čísel cena po přepočtení na jedno vozidlo z těch 51 miliard byla 246 milionů.

V průběhu první poloviny roku 2023 probíhalo vyjednávání se švédskou stranou. Oproti původním nabídkám došlo ke dvěma zásadním změnám. Došlo k doplnění inflační doložky - nechápu, proč - původní soutěž a nabídky z roku 2022 obsahovaly pevnou cenu, to znamená, včetně zahrnutí předpokládané inflace. Požadavky na vozidla byly ochuzeny - (to) se tak dělá - tím, že se vyhodily rušiče a maskovací sítě. Ministerstvo obrany to samo potvrdilo ve své odpovědi dne 13. října 2023 na interpelaci poslance z hnutí ANO Růžičky. Paní Černochová při interpelaci ve Sněmovně 12. 10. 2023 uvedla naopak - tento požadavek vznikl ze strany vojáků a jejich důvody byly takové, že v tuto chvíli není zapotřebí, aby to bylo u všech vozidel, takže my jsme to nijak nezpochybňovali a máme za to, že tahle úspora v tuhletu chvíli byla velmi vítaná. Dále, tyhle dotazy možná můžeme, jestli pan kolega Bělica souhlasí, směřovat pak konkrétně na výbor, taky interpelace, aby tam sami vojáci řekli, co z těch věcí vlastně oni navrhovali, že to tam nemusí být v tom rozsahu. Když tady byla debata o té aktivní ochraně, tak ta je na variantách s kanónem pouze v této fázi přípravy a na ostatních variantách pro rušičky je tam příprava. Obojí je tedy na základě rozhodnutí armády. Podle našich zdrojů blízkých generálnímu štábu byly tyto komponenty vyňaty na popud náměstka Šulce s cílem udržet původní cenu a jedná se cirka o čtyři miliardy. Tak, dobře slyšíte.

Podle našich informací byla změněna výbava a je to celkem dost peněz. A to je samozřejmě absolutně v rozporu s prohlášením Jany Černochové, že Švédové nám drží cenu, pokud uzavřeme smlouvu do června 2023. Je to v rozporu také s memorandem mezi Ministerstvem obrany a BAE Systems ze dne 22. 12. 2022. Tam se píše: The purchase price will not exceed - české koruny 51 684 300 tisíc - VAT included. This purchase price is valid until 30th June 2023 - odkaz zdroje: Ministerstvo obrany, močr.army.cz, Informační servis. Ministerstvo obrany udělalo další významný krok k nákupu BVP od Švédska. Kniha rozpočtu na rok 2024 obsahuje akce číslo 107V08 - a tak dále - pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace, nákup, financování. Dodávka 246 pásových bojových vozidel, sedmi (modifikací?) - a tak dále, nebudou to celé číst.

No, zkrátka cena po přepočtení na jedno vozidlo je 287 milionů, ne? Původně to bylo 240, teď je to 287 milionů. Ve Sněmovně paní Černochová neříkala pravdu, když tvrdila, že jednotková cena je dokonce nižší, než byly nabídky za Metnara. Není to pravda. A tady cituju stenozáznam. Mimochodem, pane poslanče Víchu, na BEVka zůstala zachována jednotková cena, takže tady opravdu to považuji prakticky za zázrak. No, tak je to fakt zázrak, že někdo takhle nakupuje. Je to absolutní nekompetence a neuvěřitelný amatérismus a hlavně, já už jsem včera říkal, že ministerstvo většinu smluv nezveřejňuje.

Ve Sněmovně 18. 10. 2023 poslanec hnutí ANO Růžička poukázal na celkovou částku 70 miliard v návrhu rozpočtu na rok 2024 a na další roky. Na to paní Černochová reagovala argumentem podivným, nebudu číst, co mám tady napsáno, akorát se ukázalo, že ona sama neví, co má ve svém vlastním kapitolním sešitu sestaveném pro rok 2024. Cituji:

Já bych chtěla poprosit paní předsedkyni klubu ANO Schillerovou, aby nějakým způsobem edukovala pana poslance Růžičku, jak se sestavují kapitolní sešity, jak se sestavují rozpočty. Protože pokud pan kolega Růžička tady přečetl tyto zásadní informace, kterým jistě tady všichni porozuměli, tak možná mu unikla jedna podstatná, on hovoří o rozpočtu 2023. Ale uznejte, paní Schillerová, že v roce 2022 v prosinci (když?) jsme schvalovali rozpočet, tak nikdo z nás nemohl vědět, jak dopadne výběrové řízení, respektive G-to-G jednání se švédskou stranou, a jestli se opravdu podaří udržet tu cenu, která tam byla. Ta jednotková, jak my říkáme, za pana Metnara, vždycky se do toho rozpočtu dává odhad. Samozřejmě v dalších letech už (ten?) rozpočet bude přesně kopírovat to, co uzavřelo v těch smlouvách ministerstvo, včetně plánování a tak dál.

To jsou všechno citace ze Sněmovny. No, jaký je tedy závěr? Za Metnara v soutěži vozidlo stálo 246 milionů kus, vyjednáno paní Černochovou za 287 milionů, ano? A to jsou ještě vozidla vykuchané o rušičky, (?), maskovací sítě a možná jiné věci, aby Švédům zůstal vyšší zisk. To je podle našich informací. A určitě se někdy dozvíme a někdo nám odpoví na tuhle analýzu.

Pokud budeme předpokládat, že Ministerstvo obrany ochudilo specifikaci - nutno říct, že na úkor bezpečnosti vojáků - o čtyři miliardy, tak se dostáváme k závěru, že původní cena měla být 227 milionů, to znamená, rozdíl je 60 milionů kus, to znamená, nárůst ceny o 26 procent. A to jen proto, že Ministerstvo obrany zrušilo soutěž a začalo jednat napřímo se Švédy. Proč to nesoutěží? Mimochodem, 8. 7. 2022 poslala General Dynamics nabídku na Ministerstvo obrany i do Sněmovny na vozidla ASCOD se slibem, že dodrží původní cenu a přenesou výrobu do České republiky. Je to pravda?

Pane premiére, neměl byste se na to podívat? Tohle Ministerstvo obrany úplně ignorovalo. A je to něco podobného, že to nechcete soutěžit jak u těch tanků. Dostali jste staré německé šunky, abyste je rekonstruovali za 600 milionů, abyste nakoupili za miliardy ty nové, místo toho, že by mohli oslovit i ty abramsy a další. Takže Ministerstvo obrany to nakoupilo mnohem dráž, než kdyby šel tendr dál.

Průmyslová spolupráce 40 procent není pravda. Je to podvod. Tady se píše - údajně: Powerback, korba, hydraulika, kola, odpružení, pásy, zbraně - vše se vyrábí jinde. V České republice se pouze svaří věž, provede finální složení, dodá optika a nějaké kabely. Dosud není vyjednána servisní smlouva. Lze tedy očekávat, že když už jsme teď v režimu vendor lock, tak vyjednávací pozice s BAE bude velmi nevýhodná a náklady na servis tak budou výrazně vyšší, než když se dojednaly parametry na začátku.

Takže vážení spoluobčané, takhle nakupuje Ministerstvo obrany. Ano? Stovky milionů tečou pro dodavatele. A pro lidi, pro děti peníze nejsou. Proto se stále mluví o válce, proto se stále straší. Pravděpodobně i Evropa... Zavřeme veškerý průmysl a budeme vyrábět jenom tanky a další věci. No, co mi to jen připomíná? Ty doby vzdálené...

Takže já bych chtěl jenom říct, že já jsem tady vystoupil proto, jak jste se včera tady smáli té porodnosti. Nejhorší číslo v historii. Totálně asociální vláda. Rodiny pro tuto vládu neznamenají nic, ani naše děti. No a to bydlení? To si můžete přečíst asi potenciálně největší škodu, například nákupu NET4GAS, který jste koupili prodraženě, tak podle privátních analytiků asi o - kolik to bylo? - patnáct a pět, asi o 20 miliard. Takže desítky miliard tečou. A my nemáme právo se ptát! Protože pan premiér by chtěl všechno, aby bylo uzavřené, aby to lidi neslyšeli. Takže chci jenom říct, že (na) tyhle věci my se budeme ptát, máme na to nárok. Ale to, že nám nikdo neodpoví, to nevadí. Podstatné je, aby občané věděli, jak funguje tahle vláda.

Děkuju za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

