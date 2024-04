Babiš (ANO): Proč Středočeský kraj dává peníze soukromým nemocnicím?

reklama

Dobré ráno, dámy a pánové,

já taky navážu na tu velice nekorektní debatu pana ministra Kupky ze včera, kdy samozřejmě neříkal pravdu o výstavbě dálnic, neříkal pravdu o Českých drahách a velmi nekorektně tady napadl naši kolegyni Jaroslavu Pokornou Jermanovou, která údajně a pan Kupka včera tedy... ano, je to pravda, v roce 2006 hlasovala pro privatizaci nemocnic, když ODS ovládala Středočeský kraj. Takže já mám tady její vyjádření a ona říká: no, samozřejmě, kdybych věděla, že prodáte ty nemocnice za hubičku, tak určitě pro to ruku nezvedne (nezvednu?).

Ano, my jsme v říjnu 2013 překvapivě jako hnutí, jako nové hnutí, dostali 18 procent. A vůbec jsme nevěděli, co to znamená politika. A neměli jsme ty kádrové zásoby, jak vy máte od vzniku ODS, když ji založil Václav Klaus. No a přišlo k nám plno lidí z ODS, neměli jsme ty složky, protože my složky nemáme, a nedělali jsme ani rešerše. Kdybychom si dělali rešerši na pana Švachulu, podvodníka z Brna, který nám udělal ostudu, tak bychom ho asi nevzali. Nebo taky nás velice zklamal bývalý člen ODS v Pardubicích. No, ale ano, i paní Jermanová, i paní Vildumetzová přišly z ODS, protože zkrátka my jsme lidi potřebovali. Takže vyčítat paní Pokorné Jermanové, že zvedla ruku za privatizaci je skutečně směšné.

Vy jste to prodali za hubičku a já se vás chci zeptat, pane ministře, protože vy jste asi krajský předseda, nevím, Středočeského kraje. Proč váš kraj dává peníze soukromým nemocnicím? Je to pravda, že jste tam vytvořili nějaký fond, kde přispíváte soukromým nemocnicím. To jim vracíte nějaké sponzorství? Z voleb? Dali vám nějaké peníze? Takové nemocnice, které jste zprivatizovali a kterým se daří - takové jako pan Zavalianis, například, kde (kam?) všichni chodíte jak na klavír, včetně pana premiéra.

Tak já se ptám, proč jste dali peníze, pokud je to pravda, soukromým nemocnicím, které jste vy privatizovali? Beroun a Rakovník. A díky nám, díky tomu, že já jsem přivezl z Bruselu 55 miliard pro české zdravotnictví a téměř miliardu evropských fondů, jsme udělali React-EU. A v rámci Reactu-EU dostalo 108 českých zdravotnických zařízení až 26 miliard, bez ohledu na to, kdo je starosta. Jako v Nymburce, například, nebo v dalších.

Takže vy tady mluvíte o zdravotnictví, vy jste to prodali za hubičku a teď údajně tam ještě dáváte peníze. Proč pomáháte soukromým nemocnicím? Když naše kolegyně přišla na kraj, všechny nemocnice, které tam zůstaly, byly v červených číslech. A my jsme je dali do pořádku. My jsme přišli například s projektem centrálních urgentních příjmů. To je projekt Adama Vojtěcha, který se realizuje ve většině našich nemocnic. Údajně je jich až 100 a pan ministr Válek to teď chce rozšířit a údajně jich bude 128.

Centrální urgentní příjem v Benešově je naše dílo. Teď ho paní Pecková otvírala, 570 milionů to stálo. To je naše dílo, my jsme dali do pořádku ty nemocnice, my jsme je dostali do červených čísel... do plusu. Vy jste je měli ve ztrátě a já vůbec nechápu, co to bylo vlastně za debatu. Já chápu, že ODS je pravicová strana, chce mít soukromé zdravotnictví, ale obviňovat z toho naši kolegyni je absolutní nesmysl.

Takže podívejte se, jak fungují nemocnice, jak jsou vybavené, které zůstaly v majetku státu nebo v majetku krajů, a podívejte se, jak to funguje ve středních Čechách, kde jste to všechno de facto zprivatizovali. Takže chci jenom reagovat, protože jsem neměl možnost reagovat, paní Pokorná Jermanová se nemohla přihlásit do debaty, protože vlastně neměla možnost vystoupit. Takže se jen ptám, proč, pokud je to pravda - kraj, který vlastně vy jste v koalici, dáváte peníze z veřejných peněz do soukromých nemocnic, a jestli tam není zase nějaká vratka? Jestli tam není něco, kde vám tihle soukromníci nějak pomohli ve volbách a teď jim to vracíte. Já se jen ptám. Možná to není pravda.

Takže pokud jste začal tuhle debatu, tak samozřejmě i ta debata o drahách byla z vaší strany nekorektní, i o dopravě a klidně můžeme tady strávit celé dopoledne povídáním o tom, kdo, co pro naši zemi historicky udělal.

Děkuji.

