Babiš (ANO): Rakušan tomu nezabrání! Protože už jsou tady. Migranti už jsou tady

Takže dobré ráno, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení spoluobčané. V této chvíli premiéři a prezidenti Evropské unie snídají v Bruselu a dávají tam fantastické bagetové housky - já to vždycky miloval - a máslo, hlavně to Demi-sel, to je takové slané máslo. A náš pan premiér tam sedí, po levé straně má Emanuela Macrona, po pravé straně má švédského premiéra, toho já neznám, znal jsem Magdalénu, ta vždycky chtěla ty šaría centra, až to tak skončilo, že dneska švédská policie nemůže chodit do určitých částí Malmö a Osla. A jak jsem minule tady vystoupil a byl jsem na výboru pro EU, jsem vyzval pana premiéra, aby konečně začal hájit zájmy České republiky a občanů České republiky. A také jsem mu to napsal do Twitteru. Ale jak jsem slyšel od Brňáků, tak pan premiér, když byl na Masaryčce, tak měl nějakou přezdívku Mlčoch, údajně to řídil Bek a nevím kdo, takže mlčel.

A on tam mlčí stále. I tu výjimku na ruskou ropu. Mimochodem Česká republika dovezla minulý rok o 820 tisíc tun ropy více než v roce 2021. I tu zařídil Viktor Orbán. A mimochodem, když mluvím o těch pohonných hmotách, tak Ministerstvo průmyslu dalo výjimku Maďarům dodávat naftu na základě ruské (nesrozumitelné) podílu ruské ropy do 5. prosince. Takže když to skončí, jsem na to zvědav, když se to neprodlouží, co tady bude, ale to není problém.

Pan premiér reagoval tak, jak všichni víme, protože je to nejprolhanější premiér v historii této země. Nejprolhanější. A tato vláda má politiku lží, oni stále lžou a k tomu jim pomáhají provládní média. Každý ten majitel těch médií něco chce - jeden má hazard, druhý má tohle, no, tak jak to bylo kdysi dávno, když jsem se rozhodl jít do politiky a bojovat proti tomu. Takže já jsem napsal panu premiérovi: Pane Fialo, začněte konečně hájit české zájmy jak Morawiecki hájí ty polské, odmítněte tu skandální migrační dohodu. Pan premiér mi odpověděl na Twitteru - Andrej Babiš mě vyzval, ať na Evropské radě zablokuji dohodu o migraci. Ponechme stranou, že obsah dohody z Rady ministrů vnitra odpovídá pozici, kterou schválila jeho vláda. A to je ta stokrát opakovaná lež a oni to všichni opisují, všichni. I jedna redaktorka teď v aktivistickém iROZHLASu to znovu píše, takže vážení, prosím vás, novináři by skutečně neměli lhát. Já vím, že lžete, že děláte články na objednávku, ale já už nevím, paní Černochová tady dneska není, a když tady vystupovala, tak vždycky mluvila fakta, fakta, fakta, fakta. Takže já myslím, že jsem to tu ukazoval už několikrát, několikrát jsem ukazoval, že to není pravda, že já jsem v září 2020 odmítl tenhle návrh. Odmítl. Takže by bylo dobré, aby už konečně přestala i média, i pan premiér o tom lhát. Není pravda, že jsme měli takovou pozici, protože vy samozřejmě manipulujete, vy manipulujete to, že ano, společné bylo to, že jsme chtěli bránit Evropu na vnější hranici. Já jsem tu pozici tady četl, a potom pan premiér píše: Nejhorší ale je, že Andrej Babiš opět ukázal, že EU vůbec nerozumí. (Andrej Babiš se zasmál.) Ne, Andrej Babiš byl bezdomovec a tam ležel na Hlavním nádraží a kolem šel někdo a zvedl ho a udělal z něj politika? Ne, Andrej Babiš je totálně nemožný. To stále vám tady prezentují všichni, ano? A neustále tady říká, že nerozumím EU, a i když neustále tvrdí opak a dokazuje to fotkami, s někým. Fajn. Kdyby totiž tušil, jak EU funguje, tak by věděl, že žádné blokování pozice Rady ministrů není možné. Ano, pane premiére, a co Chovanec?! Ten udělal stejné skandální rozhodnutí jak Rakušan. Schválil kvóty a já jsem to změnil, protože to je jenom ministr. Premiér... A co je nejhorší? Vy se chlubíte tím, že celé vaše předsednictví jste připravovali tuhle skandální dohodu! Skandální dohoda je to.

Podívejte se, co se děje ve Francii. Ne? Co se tam děje? Tam se něco stalo, ano, ale celé to pozadí, o tom nikdo nic neříká. Takže vy to můžete zvrátit, pane premiére, ale vy to nechcete, vy to nechcete vrátit (zvrátit?), protože zkrátka vy jdete na ruku Bruselu, vy jste rozbili V4. Kdo tedy má pravdu? Tak titulky protibabišovského Deník N. Bruselský summit ovládl spor o migraci. Diskuzi zablokovali Morawiecki s Orbánem. A proč ne Fiala?! Protože poslouchá Brusel. Ano, proto. A ještě to zlehčuje, že tady straším a tak dále. No, tak můžeme, samozřejmě, se k tomu znovu vrátit. Takže pan premiér a je jasné, a včera jsem tweetoval a zase Deník N - Polský premiér Morawiecki chce na summitu EU vetovat nucené relokace migrantů. Navrhnu konkrétní plán bezpečných hranic. Ne nucenému přesídlování, ne sankcím, ano bezpečnosti, suverenitě a lépe chráněným hranicím. Takže polský premiér je stejný blb jak Babiš? Protože Bakalovi pisálkové, kteří usínají a stávají ráno, aby něco napsali, nějakou lež a tváří se, že rozumí Bruselu, něco píšou? Nějaké kraviny? Morawiecki říká, že chce veto! A včera to zablokovali. Morawiecki s Orbánem.

Tady se píše, Deník N - to je samozřejmě aktivistický, progresivistický deník, mají svoji matku na Slovensku, ne, to zakládali oligarchové, tihle protibabišovští oligarchové, ten Deník N. A oni píšou, že spolu s Orbánem Morawiecki, premiéři Mateusz Morawiecki a Viktor Orbán se snažili dostat do závěrů Rady i vymezení se proti pravidlům azylové a migrační politiky, na nichž se začátkem června shodly v Lucemburku členské státy. Česko na tomto jednání zastupoval ministr vnitra Vít Rakušan. Morawiecki a Orbán ale nyní argumentovali, že tamní rozhodnutí nebylo jednomyslné a evropský summit by měl právě toto pojmenovat. S plánem vytáhnout migrační kartu na včerejším jednání přišel polský premiér ještě před jeho začátkem. Mimochodem v Polsku Poláci chtějí na to referendum, hnutí ANO taky chce na to referendum, taky jsme chtěli na to referendum. Například. spolu s Orbánem tak během večera narušili doposud klidný průběh. Ano, narušili.

Víte, ono tak probíhá, že je tam těch 27 lídrů a je bod Ukrajina, všichni čtou víceméně stejné věci. To není, jakože, jak by to mělo být, že to není řízení rodinné firmy, a to jsou lidé, kteří mají rozhodovat o té Evropě. Každý si tam přečte ten svůj projev, pan premiér asi taky měl nějaký projev, nevím, jestli ve prospěch těch pašeráků. A dnes to tedy pokračuje. Mají ty bagety a máslo. Teď snídají a budou se o tom bavit. Zdroj obeznámený s průběhem jednání Deníku N řekl, že na oba premiéry během jednání tlačila italská premiérka Giorgia Meloni, aby svůj postoj přehodnotili. Tak hádejte, proč? Proč tlačila? Víte proč? Protože od roku 2015 Itálie dostala miliardu sto milionů eur. A Řecko, kde řecký premiér vyhrál volby, protože chce postavit plot 100, 200 kilometrů, dostalo 3,4 miliardy eur. Co jsme dostali my za Ukrajince? Nula, nic, 40 miliard a tím to stálo. Tak jsem zvědav, kdy tedy něco... A pan premiér také mohl ty peníze požadovat. Já jsem ho vyzval na Radě pro EU, aby žádal 40 miliard pro Českou republiku! Ano, Rada je jednomyslná. A to je ta strašná výhoda. Pan premiér, kdyby měl tu odvahu, jako že ji nemá a mlčí tam, tak bych řekl, já chci těch 40 miliard, jinak blokuji tohle a tohle budu blokovat. Čtyři noci a pět dní jsem jedl ty bagety a blokoval jsem tu Radu! A přivezl jsem 42 miliard navíc. To je ta jednomyslnost, kterou TOP 09 a Piráti chtějí zrušit. Takže pan premiér nebojuje za české zájmy! On nebojuje za peníze pro nás! My jsme solidárně, dobrovolně přijali tady stovky tisíc uprchlíků a on vůbec nerozumí tomu, co se vlastně děje v té Evropě. A jeden z bodů, který já budu za chvíli navrhovat, je Výroční zpráva NCOZ.

Ruskojazyčné mafie se vrátily. Ilegální pašeráci jsou tady. Kriminalita stoupá v České republice. O tom budu mluvit za chvíli.

Takže se vrátím k tomu summitu. Morawiecki s Orbánem bojují za zájmy svých občanů. No a pan premiér samozřejmě, jak jinak, jenom dělá z Babiše pitomce. Jaká je v tom logika, že když to Chovanec schválil stejně jako Rakušan, že my jsme to zvrátili? Já jsem to zvrátil, a to jsem nebyl ani premiér, to jsem byl ještě ministr financí, ale jako koaliční partner jsem to zvrátil. My jsme nedovolili, když já jsem byl premiér, aby Evropská komise předložila tu legislativu, tu podvodnou legislativu, tu pozvánku ilegálních pašeráků a migrantů do Evropy. Ano, takže za Ukrajince nedostaneme nic, podporujeme, a to je obrovské nebezpečí, to je obrovské nebezpečí pro nás všechny. A já nevím, jestli pan premiér nečte titulky. Mezi ilegálními migranty přibývá dětí, na nebezpečnou cestu do Evropy se vydávají sami. Například titulek, nová dohoda EU o migraci zvýší utrpení na hranicích. Nezletilí migranti platí za přechod hranice mezi Itálií a Francií sexem, tvrdí organizace. To je skandál, ano? V Itálii se nezletilí migranti uchylují k prostituci, aby se bezpečně dostali do Francie. Ale kdo vlastně tady vytváří tu atmosféru? Kdo tady vytváří tu atmosféru?

Já jsem se ptal, ještě jsem vlastně zapomněl minule, jak jsem tady vystupoval, proč Fiala má nízkou porodnost? Tady je Janulík, ten má 3500 klientek, ne? A on mi říká, náš poslanec, že každý rok tam měl 100 porodů. Dneska má 80. A proč? Protože lidi se bojí, protože tady je vláda, která je straší, která je neschopná, která nebojuje za české zájmy. Ano? Takže toto se teď děje. A kdo za to může? No, samozřejmě vybraná média, ta aktivistická média.

Minulý týden jsme řešili tu ponorku. Tedy já ne. Oni to řešili. A to, že se utopilo 200 lidí, ilegálních migrantů, to nebyly titulky? Titulky byla nějaká ponorka, kde tři miliardáři se vydali někam dolů. No tak samozřejmě je mi to líto, ale takhle to tu funguje. V Německu taky se o tom nemluví, co se tam děje, ta kriminalita. A to je největší ohrožení Evropy. Zkrátka tady se o tom nemluví. Takže pan premiér je úplně mimo, vůbec nechápe, co se děje. A když se dostanu k tomu bodu NCOZ, tak vám budu číst, co se u nás děje z hlediska převaděčů, z hlediska ilegálních migrantů. A to, že teď jdou všichni do Německa? Ale Německo, jsem vám to tady četl, už je plno, za chvíli bude zavřeno. Tak přijdou i do České republiky. Možná jim Jurečka otevře ten úřad práce, jak teď bude otvírat v sobotu. Pro české občany není otevřeno. Ale k tomu se také ještě dostanu. Takže, prosím vás.

Za prvé by bylo dobré, já vím, že tato vláda neustále lže, a ti ministři lžou. Pokud někdo nerozumí Evropské unii a se tomu vyhýbal, tak je to pan premiér. Vždyť on mě nechal ještě 16. prosince 2021 bojovat proti emisním povolenkám. Sedmnáctého přišel do úřadu, na první radu šel 17. února 2022(?). Celé francouzské předsednictví v roce 2022 - první pololetí - odflákl, neměl ani na Macrona čas. Je úplně ztracený, on nechápe, že je to boj. Ano, tam za zavřenými dveřmi se dělá taky byznys, něco za něco. Ano, solidarita, to jsme si samozřejmě zažili i s vakcínami, a tak dále. Takže bylo by dobré, aby pan premiér konečně pochopil, že do Bruselu se nechodí na ty snídaně a na obědy, ale že se tam chodí bojovat za zájmy jednotlivých zemí. Bohužel pan premiér to nepochopil. A je to v rozporu s programem STANu a PirStan a SPOLU, a tak dále. A ta rafinovaná lež v tom je to, že ano, my jsme říkali, budeme to bránit na vnějších hranicích, ale nikdy, a já jsem to tu znovu opakoval, že je potřeba vracet ty lodě, nesmí vyplout. Je to organizované, neziskovky, zločinecké neziskovky, některé, jak říkal Morawiecki, to je to řešení. Tak ale pan premiér si nedá říct a bylo by dobré, kdyby si přečetl, já se k tomu za chvíli dostanu, tu zprávu NCOZ.

Takže já navrhuji ten bod vlastně stejný jako minule, aby nám pan premiér tady podal zprávu z Evropské rady, pokud nezmění dnes stanovisko a nepřidá se na stranu Morawieckého a Orbána. Není pravda, že ta Evropská rada to nemůže zvrátit. A aby zkrátka ten ostudný nebezpečný pakt, migrační pakt proti občanům zvrátil. Ano, takže to je jeden návrh.

Včera mě zaujala interpelace paní kolegyně Malé, která tady vystoupila a ptala se pana ministra Stanjury, že proč nebyl na té tiskovce? No, a teď vlastně strategie... (Rozhlíží se po sále.) hledám nějakého ministra, není tu ministr, to nevadí. Je tu nějaký ministr? Není. No to nevadí. Tak pamatujete si, jak na nás-

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: (Vstupuje do řeči.) Máme tady pana ministra, je tady pan ministr, a já si ho dovolím přivítat.

Poslanec Andrej Babiš: (Mluví do vystoupení předsedající.) Je tam ministr, výborně. Ne, v pohodě, dobře. (Poté pokračuje.) Vítám pana ministra zemědělství. Pamatujete, jak tady na nás křičel Kalousek a Stanjura, že Sněmovna je suverén? Nemohli jsme se jít ani vyčůrat, museli jsme tady všichni sedět, celá vláda. Křičeli, uráželi nás. Teď mají služby. Vždycky přijde jeden ministr, tady je nový ministr, každý den má někdo nějakou službu, a tím jenom vyjadřují to, že v podstatě na nás kašlou.

Dokonce Stanjura říkal, že on se nebude zpovídat té Malé. No, co je ta Malá? No to je ten poslanec. Tak už to není suverén, už to není principál. My jsme tady vlastně na nic. A takhle se k nám chovají. Kdyby Babiš jako ministr financí nešel na tiskovku a šel na shakespearovské slavnosti, tak mě už dávno zabili. Ale dobře víte, že ta média jsou jejich a ta média lžou. Teď jedou tu lež o tom, že ta pozice České republiky, že byla naše. Je to sprostá lež. Opakovaně jsem ukazoval tu pozici, není to pravda, četl jsem to, ale oni budou stále lhát a opisovat. Buď to dělají naschvál, nebo jsou úplně hloupí. Takže já nevím, něco si vyberte. To jen tak na okraj.

To, že to je vláda, která permanentně lže a ještě nedávno vlastně křičeli, jak oni budou snižovat místa na úřadech, ne? A samozřejmě média zase lhala, že my jsme neudělali nic. Přitom si pamatuju, jak paní Schillerová jako ministryně financí snížila o 4500. A vy dobře víte, že já jsem žádné spolustraníky nikde nebral ani za poradce, víceméně být členem ANO bylo blacklisted. Jediná výjimka byl Brabec, protože toho to znám dlouho a kromě Faltýnka byl to druhý člověk, který tedy... Jinak nikdo. Schillerová, Havlíček nebyli členové, přišli až v říjnu. Takže oni nám říkají, jak oni budou šetřit. Tak co máme teď na stole? Titulek: Vláda naplánovala nová místa na úřadech za desítky milionů. Jde je to z EU, hájí se. No, to je neuvěřitelné, chápete to? Chápete ten titulek, jde to z EU? Takže kdo neví, že peníze z EU jsou plnění českého rozpočtu... tak si dělají srandu, ne? Vlastně vláda nám říká, to je EU, to vlastně je takové něco mimo. Co to je? Co to je za argument, že to je z EU? Všechny peníze z EU jdou do rozpočtu samozřejmě. Takže oni říkají, no, to vlastně ani není, to jsou takové peníze nějaké. No totální blbost.

Takže ve středu vláda vedle podoby toho daňového balíčku, nenápadně, to píšou tedy novináři, poněkud nenápadně schválila i návrh úpravy počtu pracovních míst ve státní správě! Kabinet v něm navzdory někdejším slibům o snižování stavu plánuje navýšit celkový počet pozic asi o 160. No, tak nešetří! A víte, proč nešetří? No, protože potřebují ta místa pro svoje kámoše, pro svoje kolegy. No tak se podívejme, kde vlastně, a to jsou úplně neuvěřitelné věci. Když se podíváte na Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak tam se navyšuje počet úředníků o 40. A úřady práce se snižuje počet o 33! Rozumíte tomu? Já tomu nerozumím. Navíc tomu nerozumím, když tady mám titulek: Úřady práce budou o svátcích a o víkendu v pohotovosti kvůli změně podpory uprchlíkům. Jo, takže bude otevřeno pro Ukrajince.

Mimochodem já jsem strašně zvědav na to, jak to dopadne s tím bydlením. A pokud komunál, obce, města a stát najde byty pro Ukrajince, tak by bylo fajn najít byty i pro naše samoživitelky a pro naše lidi. Takže pan Jurečka si navrhuje 40 lidí plus, nevím proč, a na Úřad práce, který by měl posílit, tak tam bere 33. Ministerstvo životního prostředí zvyšuje o 55 lidí, Nechápu vůbec, proč zvyšuje o 55 lidí! Ministerstvo pro místní rozvoj plus 38 lidí. Nechápu, fakt nechápu. Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 plus. Ministerstvo dopravy plus 10. Nevím, na co tam potřebují víc lidí, když celá doprava je ŘSD a Správa železnic většinou. A Ministerstvo zemědělství snižuje o 15, tak fajn, Ministerstvo školství zvyšuje o 25.

Já jsem už opakovaně říkal, že když chtějí šetřit, tak by měli propustit všechny členy svých stran pětikoalice. Protože samozřejmě tam nalezlo tolik lidí, tak můžeme se podívat na MMR, kolik tam má pan ministr Bartoš Pirátů, poradců, kteří neuspěli ve volbách. Disponuje údajně podle tisku má čtyři auta a tak dále. Tahle vláda chce od lidí, aby šetřili, bere jim peníze a sama vůbec nešetří.

A samozřejmě to je materiál, který má 115 stran a jsou tam různé úřady, které samozřejmě možná jsou zbytečné. Vždyť ta vláda slibovala, že některé úřady zruší. No, tak pan bývalý ministr zemědělství měl takový úsměvný pokus, že přesune ZIF do Brna myslím, nebo kam, tak akorát, že mu řekli všichni, že tam nikdo nepůjde, takže by ten úřad asi skončil. Ale já nevím, co na té vládě řešíte. Evidentně nic, protože pan premiér to neřídí. Já, kdybych byl premiér, tak vám řeknu: Ukažte všechny nájmy ministerstev a institucí s cizími subjekty. To byl jeden z úkolů, které, který měla řešit paní Arajmu na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových. A pokud si to pamatuji, tak někdy to bylo 600 milionů! A proč sídlíte v cizích budovách? To je například téma a ty úřady. A majetek, kolik máte majetku? Strašně moc. Takže tím se nikdo nezabývá, protože samozřejmě, když si vezmeme jenom Úřad vlády, tak ten má 612 lidí. Ušetřili dva. Já kdybych tam byl, tak ušetřím minimálně 200 nebo 300. Taky jsem za mé působení snížil o 267. Jenom pan Bartoš tam má údajně 50 lidí, co tam dělají? To nechápu. Takže vy jste zase potichu, i když jste křičeli, jak budete šetřit, tak si normálně navyšujete, pracovní místa a úplně tam, kde samozřejmě není potřeba jako MPSV, místo toho, abyste ty úřady práce možná posílili a ne snižovali. Takže já si myslím, že by nám to měl tady někdo vysvětlit, proč ty jednotlivé agendy navrhují navýšení? Co vlastně některé ty instituce dělají? Nevím, tady mám Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, různé inspektoráty. A mimochodem hygiena - takže hygieně tam zase, pokud jsem to dobře četl, tak jim berete peníze, hygieně. To byla jedna z věcí, které pan ministr hned místo toho, aby pokračoval v tom, jak my jsme to dali do pořádku, protože hygiena je samozřejmě velice důležitý úřad, tak bere tam místa.

Takže ten další bod by měla být informace o nové systemizaci 1. 7. To znamená návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července, který byl schválen na vládě a navyšuje podle mého názoru zbytečně místa.

My se vám snažíme pomáhat a vlastně vy žijete z našeho dědictví. Bylo by dobré, kdybyste i například pozdravoval, pane ministře, pana ministra kultury Baxu, aby ten projekt, který vlastně jsem vymyslel díky ministru Hermanovi a byli jsme spolu v té věznici v Uherském Hradišti 2016 a potom jsem rok přesvědčoval všechny ty orgány, aby se to převedlo pod ÚZSVM. Ano, Muzeum totality. Bylo to připravené, tak to začněte realizovat! Nová scéna, taky jsme vám připravili. Národní galerie, vyměňte tam už tu ředitelku, vždyť ona je úplně ztracená. Takže zkuste s tím něco udělat. A proč o tom mluvím, že jste to od nás zdědili? No protože OKD, které vytuneloval Bakala a on to vytuneloval, tak že nejdřív vzal vlečku, energetiku, všechno vzal a jeho pisálkové provládní stále píšou, tak já jsem to OKD zachránil, já jsem ho koupil za 70 milionů korun. Pro stát, pro stát, pro stát. Kdybych nebyl v politice, tak možná bych si ho koupil pro sebe. A OKD loni vytvořila zisk 5,1 miliardy korun, představte si. A pan Stanjura si vezme 1,8 miliardy získá stát ve formě dividendy. Takže děkujeme, vážená vládo, že nám děkujete, že jsme vám nechali ještě tady peníze, OKD. Bakala tam vytáhl asi 130 miliard a samozřejmě ty pisálkové mají zákaz o tom psát. Ti píšou jenom proti Babišovi.

Úřady práce budou o svátcích a o víkendu v pohotovosti kvůli změně podpory. No, tak to je zajímavé samozřejmě. Takže bereme lidi. Peníze jste nenavýšili. No, tak bylo by možná dobré, aby, vždyť mluvili o digitalizaci, tak nevím.

Další téma je výroční zpráva NCOZ. A z toho jde děs. Ruskojazyčné, to je strana 30 a postsovětské zločinecké struktury. V roce 2022 začalo docházet k významným změnám ve struktuře a v charakteru ruskojazyčných kriminálních organizací. Hlavním impulsem této změny byla ruská agrese proti Ukrajině. Protože oni se u nás cítí bezpeční, ti mafiáni, ne? Vůbec nechápu, proč nejsou na frontě, většina těch, které tady potkávám, jako muži. Hlavním impulsem této změny byla ruská agrese proti Ukrajině, v jejímž důsledku stoupl v roce 2022 počet Ukrajinců žijících v České republice z dlouhodobých 200 000 na 615 000, píše NCOZ - 615 000, to je další nové číslo.

V této souvislosti nabyla... Mimochodem u nás bylo x Ukrajinců, kteří dostávali pracovní povolení v Polsku a byli tady na černo. To všichni vědí a nikdo to neřeší. MPSV neřeší. Neřeší. Když kontrolovali, tak kontrolovali samozřejmě stavbu Babiše v Průhonicích. Tam přišli a ty dělníky opřeli o zeď. A to bylo... Takhle to funguje. Takže 615 000 Ukrajinců.

V této souvislosti nabyla v roce 2022 na významu kriminalita spojená s agenturním zaměstnáváním. Pracovní agentury ovládané kriminálními organizacemi páchají především daňovou trestnou činnost, kdy za zaměstnance agentur nejsou odváděny platby sociálního či zdravotního pojištění a zpravidla ani daň z příjmu. V roce 2022 v návaznosti na přesun majetných osob z postsovětského prostoru do České republiky byly v Jihomoravském kraji zaznamenány dosud izolované případy, kdy byly kriminálními skupinami od těchto osob nárokovány finanční prostředky za ochranu. To bylo normálně výpalné.

V roce 2022 se stalo rizikem etablování cizojazyčných kriminálních skupin v České republice. Migrace osob z postsovětského prostoru využili někteří členové kriminálních organizací k přesunu do některé ze zemí schengenského prostoru. Tyto přesuny byly doprovázeny přesunem obvykle kriminálního kapitálu, který byl transportován často hotovostně a u něhož byly činěny pokusy o investování a legalizaci v ČR.

Začátek ruské agrese a na něj navazující přijímání mezinárodních sankcí přiměly významnou část občanů Ruska, včetně členů ruských kriminálních struktur, k převodům vlastnických a investičních aktivit. Tato vlna odprodejů urychlila předchozí pokles majetkových účastí občanů Ruska v českých podnikatelských právnických osobách pozorovaný v letech 2020 - 2021. Jedná se však jen o částečné a často fingované stažení z majetkových účastí, jejichž vlastnictví je nahrazeno formálními vlastníky.

Trestná činnost na poli porušování mezinárodních sankcí je prováděna na sofistikované a organizované úrovni. Jejími aktéry jsou kriminální struktury, které spolupracují s podnikatelskou sférou a pomáhají v obcházení sankčního režimu. Dále spolupracují se zpravodajskými službami Ruska, které koordinují dovoz embargovaného vojenského materiálu - elektronické součástky pro výrobu naváděcích zařízení a tak dále.

A samozřejmě máme tady i balkánské zločinecké struktury a tak dále.

Takže já si myslím, že z toho jde strašný strach. A bylo by dobré, aby nám řekl pan ministr vnitra, jak tohle chce řešit, když má ještě velký úbytek vlastně policistů, protože když je nezaplatí, tak samozřejmě tady je velký boj o lidi mezi armádou, hasiči a policií.

A potom samozřejmě máme tady nelegální migraci. Celosvětového uvolnění protiepidemických opatření v roce 2022 využily kriminální organizované skupiny specializující se na páchání trestné činnosti v oblasti migrace a zvýšily svoji aktivitu. V roce 2022 zůstal zachován trend z předchozích období, kdy na území České republiky byli kriminálními organizacemi pašováni migranti především v rámci takzvané západní balkánské migrační trasy směřující z Turecka do západní a severní části Evropské unie. Došlo však ke značnému nárůstu počtu zachycených migrantů, u většiny z nich bylo z použitého modu operandi možno usuzovat na asistenci kriminálních organizací při jejich cestě.

Kriminální struktury používaly k zajištění sekundární migrace přes území ČR zejména osobní a dodávková vozidla, která si pachatelé obstarávali převážně v různých autopůjčovnách, někdy i se sídlem na území České republiky. Při komunikaci mezi migranty a kriminálními organizacemi zajišťujícími jejich transport - a to mluvíme, pane premiére a vážení spoluobčané, o České republice, mluvíme o České republice, kde vláda se tváří, že migranti nejsou žádné riziko, nelegální migranti nepáchají trestné činy, nenavyšují kriminalitu... No, tak se podívejte do Německa a do Švédska. Takže šifrované mobilní komunikační aplikace - WhatsApp, Telegram. Migranti byli též instruováni k popírání využití služeb kriminálních struktur.

Kromě uvedeného byl i nadále používán modus operandi spočívající v letecké přepravě migrantů z Řecka do České republiky, kdy kriminální organizace před cestou migranty vybavily padělanými osobními doklady některého ze států schengenského prostoru. No, je to normální mafie! Je to organizovaný zločin! A pan premiér říká, ne, migranti - to je fajn, kvóta 30 000. Minulý rok bylo 846 000, možná bude milion. Ano! Tak já jsem na to zvědav, jak tomu pan premiér s Rakušanem zabrání, aby se nás to netýkalo. No, nezabrání! Protože už jsou tady. Už jsou tady.

A v roce 2022 byly využívány padělané identifikační karty Rumunska, které jsou používány s cílem obcházet povolovací procesy při získání povolení k pobytu za účelem zaměstnání u osob, které nedisponují občanstvím některého ze států EU. Ano, kdysi tam byl na ministerstvu vnitra jeden ředitel, já jsem zapomněl jeho jméno, který byl zásadně proti a žádný azyl nebyl. (Poslanec Lang napovídá jméno.) Prosím? Ano, Haišman, správně. Bohužel myslím, že už zemřel. To byl frajer! Ten se staral, aby nás tady nic neohrožovalo. Protože to nás ohrožuje. Oni mají jinou kulturu. Oni se jinak chovají.

Mimochodem, když tedy řešíme samozřejmě tady, a jsem rád, že paní Malá s panem ministrem Blažkem zásadně posunuli sexuální násilí na ženách u nás podle našich zákonů, ne žádná Istanbulská úmluva. Žádná. Tak tihle migranti fungují úplně jinak, mají jiné pudy. Ano. Padělané doklady. Takže to nejsou dobré zprávy.

V roce 2022 byl zaznamenán také vznik nových kriminální organizací zajišťujících převoz migrantů do České republiky a přes české území blíže k cílovým destinacím - Německo, severské státy. Ale ty už zavřou za chvíli, už je tam nebudou brát. Na činnosti těchto kriminálních struktur se podíleli také státní příslušníci České republiky. To je to, jak jsem byl na maďarské hranici, kde mi ten náš policista říkal, no, představte si, že mezi pašeráky jsme zatkli i mého souseda. Ano, byl tam s německou espézetkou a čekal na toho migranta, zkasíroval to a odvezl ho.

Tito pachatelé v postavení řadových členů kriminální organizace obstarávali vozidla pro převoz migrantů a zajišťovali řidiče pro jednotlivé převozy, případně byli dokonce sami využíváni jako řidiči jednotlivých převozů. Dalšími členy těchto kriminálních uskupení byli v podobném postavení také různí cizinci disponující pobytovým oprávněním na území ČR. Vyšší řídící články těchto organizací představovali většinou cizinci dlouhodobě působící ve více státech mimo území České republiky, čímž zůstal potvrzen dlouhodobý trend působení nadnárodních kriminálních organizací v této oblasti kriminality. Ilegální migrace - to je kriminalita, to jsou pašeráci! 6 miliard euro kdysi, když já jsem byl premiér, kasírovali tihle pašeráci ročně.

Jako zásadní výzva se jeví skutečnost, že zejména vzhledem k množství migrujících osob, jejich anonymitě a nemožnosti zjistit jejich případnou kriminální historii v zemi původu i nadále přetrvává latentní a dlouhodobé riziko s možnými mimořádně závažnými následky. Další výzvou je migrace takzvané válečné generace, která má osobní výraznou zkušenost s občanským či náboženským konfliktem - Blízký východ, africké země - do EU, kdy migrující mladí lidé mají navíc očekávání, která nejsou adekvátní reálným možnostem cílové země.

Takže to je ta migrace. To je Česká republika. To je zpráva NCOZ. A když si to přečtete, co všechno se tady děje, jak stoupla ta kriminalita a teď se stalo něco na Letné. A samozřejmě minulý rok, když ten, teď nevím, jestli to byl Syřan nebo Afghánec, pobodal ty dvě ženy a znásilnil v Karlových Varech, protože šel si užít silvestra, no, tak to nějak bylo. Ale pokud se to zopakuje, tak věřte mi, že budu strašně řvát. Protože ti, kteří pozvali ty migranty - a je to kvóta, 30 000, nikdy nebyla předtím, žádné číslo. My jsme nedovolili legislativu. A ještě Rakušan se s tím chlubí, že to připravoval v rámci předsednictví, že to připravovali?

A premiér říká, že ne, to se mne netýká. Tak vy za to budete zodpovědní. I za ty lidi, kteří se utopí, to budou tisíce, kteří se utopí v tom Středozemním moři. Protože pokud to neuděláte jako Austrálie, a vždycky jsem to říkal, nevrátíte ty lodě, nebudete bojovat proti pašerákům a nenaložíte a neodvezete je zpět a nepostaráte se tam, tak to bude stoupat. Jednoznačně. Takže znovu opakuji... Tady jsou k tomu titulky. (Ukazuje nějaké noviny.) Nejen, že to dovolili v tom Deníku N. Polský premiér chce vetovat relokace migrantů. Tady je ta rámcová pozice Hamáčka, ještě jednou, vážení aktivističtí novináři, přestaňte už opisovat a lhát. Přestaňte podporovat tyhle lži, tyhle lži Fialy. Tady je závěr. Lze shrnout, že návrh v tomto bodě Česká republika považuje za velice problematický a rozporný s dlouhodobou (?) pozicí. My jsme to nikdy nedovolili, my jsme nedovolili legislativu. Nedovolili.

Takže by bylo dobré, to jsou samé titulky, co říká pan premiér Fiala "Babišovy výzvy k vetu migračních pravidel jsou strašení a demagogie". Fakt jo? Strašení a demagogie? Ale to jsou fakta, pane premiére, to jsou fakta. Přečtěte si tu NCOZ. Podívejte se, co se děje v Německu. Němci se bojí mluvit. Média? Ano, to je ideologie, ideologie, která má zvrátit kulturu Evropy. Tady máte znovu ten důkaz, vážení novináři, Bakalovi pisálkové. 24. září 2020, 8.24 ráno, Babiš, titulek "Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet". Má to logiku? Jaká návratová politika, jaká registrace? To říkám, že solidarita nemůže být povinná. Podstata nového návrhu migrační politiky je nesmyslná, tak už neříkejte, že my jsme něco odsouhlasili. Neodsouhlasili. Vy jste zradili, vy jsme nejmíň svrchovaná vláda, vy jste nejmíň svrchovaný premiér, vy vůbec nevnímáte, co se tady děje, jste úplně mimo. Úplně mimo. Jako kdyby nežil tady v České republice. To je neuvěřitelné. Vy jste šéf Národní sportovní agentury? Nedali vám to? Ne? Tak nemluvte na mě.

Můžete si tady přečíst titulek "Migranty pašují Češi jako řidiči. Tučné odměny za riziko spojené s pašováním lidí lákají stále častěji Čechy." Dosud byly zločinecké gangy organizované především cizinci. Jenže případy, kterými se zabývají detektivové NCOZ, ukazují, že ani šestnáctileté? (šestnáctiměsíční?) tresty za mřížemi Čechy, nejčastěji řidiče, neodradí. A proč? Proč jsou tam tresty jenom 16 měsíců, proč to není 10 let. Bylo by zajímavé vědět, kolik je za to trest v jiných zemích Evropské unie.

Typicky nejzasaženější je jižní Morava, tam obvykle bývá nejvíc záchytů, a potom také na D1. Ano, na té pumpě jsem se nemohl mýt, protože si tam myli nohy ti migranti. Vývoz lidí směřuje přes Ústecký nebo Plzeňský kraj do Německa. Popsal (?) taky nástroje, které zločinci používají ke komunikaci. I to, čím jsou... Dozimetr nebudeme řešit, to je ... Dozimetru. Víme, že STAN je organizovaný zločin, to tady nebudu řešit. Takže je to o tom. To je u nás.

Takže já už nevím, jak to mám vysvětlovat. Samozřejmě bojovat proti lžím je těžké, protože všichni víme, že tahle vláda je stále podporována a oni si dovolí cokoliv. Včera člen TOP 09, člen TOP týmu, dobrovolník, koordinátor za okres Hodonín, z týmu Danuše Nerudové, dobrovolník koalice SPOLU, normálně si sprostě vymyslel a dal tweet, a včera mi pan Váňa volal, Babiš mě zklamal, podvedl mě a že jsem mu měl něco zaplatit (?), to je neuvěřitelné. Kam jsme se to dostali, ano, politika lží. Všichni to retweetovali, říkali - ten Babiš, no to je strašné. Já jsem zvědav, jestli se za to někdo omluví. A potom tenhle člen Marek Gail píše "Můj tweet k Váňovi jsem smazal, protože asi nebyl dobře pochopen". No, je to dement? On neví, co píše? Tak je to třeba číst. Ne? Potom píše "Raději to smažte". Tak nejdřív lže... To je úplně neskutečné. Cokoliv si vymyslí, lžou a lžou a lžou. Dokola. Kdyby tohle udělal člen hnutí ANO, no tak určitě by dostal kartáč. Protože toto je absolutně nepřijatelné. Takže titulek tady "Šířil to člen TOP 09"... sranda, nepochopili jste, ne sranda... Cokoliv, cokoliv.

Protože všichni vidí, co za katastrofu máme tady ve vládě. Co nám hrozí, nejen, že rozvrátí rozpočet, že berou lidem peníze, ale to největší nebezpečí jsou, ano, ty mafie, které tady jsou a ti ilegální migranti, kteří přijdou a které oni pozvali a, pane premiére, v Bruselu určitě budete mít zase ... (?), to jsou ty škeble na oběd. Nevím, proč je tam stále dávají, asi je tam nějaký dobrý dodavatel. Zkuste se ještě nad tím zamyslet, jestli skutečně jste premiér, který hájí národní zájmy České republiky. A jděte na tu stáž k tomu Morawieckimu. K Orbánovi vás nepošlu, ale k Morawieckimu. Toho jste obdivoval, ten vás vzal tím vlakem do Kyjeva na poslední chvíli, abyste měl PR. Ten má DPH na potraviny nula atd. Tak se to naučte a bojujte za zájmy občanů České republiky a ochraňte tuto zemi před ilegální migrací. Já vám za to děkuji. (Potlesk poslanců ANO a SPD.)

