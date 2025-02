Babiš (ANO): Servilita nikdy respekt ve světě nezajistí. Vsadili na politiku podlézání

Vláda a hlavně premiér Fiala nepochopili, že servilita nikdy respekt ve světě nezajistí. Vsadili na politiku podlézání a klanění se a za všemi běhali v předklonu. Proto je nikdo nebere vážně, proto se v Paříži jedná bez České republiky.

Jsou prostě jen do počtu. A reálné výsledky? Cesta do Kyjeva s premiérem Morawieckim za nevýhodnou dohodu o dole Turów? Zadním vchodem do Bílého domu za nesmyslný nákup F-35? O tom se dá spekulovat. Předsednictví EU, které způsobilo Evropě jen hospodářské škody, směšný small talk v Izraeli, nepřijetí v Africe - to jsou už čistá fakta. Česká republika si zaslouží hrdého premiéra, který se neklaní nalevo ani napravo, ale má Česko na prvním místě a bojuje za zájmy všech občanů