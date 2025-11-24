Mašek (ANO): Za samozvaných nosičů odkazu „pravdy a lásky“ se stávají predátoři agrese

Tohle má být normální? Já fakt nevím. Přijde mi naprosto absurdní, že takový člověk vůbec může někomu imponovat. Ale co, na X je podobných „exotů“ celá zoologická.
Můžeme si tu do zblbnutí papouškovat, jak strašně moc chceme slušnost, respekt, dialog, civilizovanou debatu… a pak se podíváš kolem a zjistíš, že tu běhají samozvaní „seniorské celebrity“ z YouTubu, kteří v sobě a ve společnosti na stáří pěstují jenom další a další nenávist.
Čím víc špíny a konfliktů, tím víc kliků a tím víc kapaj penízky z předplatného.
Takový moralizující bizár, až se z toho člověku protočí panenky.
A Pečinka?
Sakra, toho jsem si jako novináře kdysi vážil. Fakt.
Ale to, co teď předvádí s tímhle individuem, to je na medaili z čistého zoufalství.
Jestli mu to stojí za to … tak gratuluju. Hlavně že čísla rostou, že. Sledovanost je nová pravda. „Penize až na prvním místě,“ jak se říká.
A ta „dáma“ ve videu?
Pokrčený obočí, rádoby duchaplný komentář, pár jedovatých poznámek a hotovo, vystaráno. Nemá smysl předstírat, že tam je nějaká hloubka. Není.
Ale to nejhorší?
Sledovat, jak se z těch samozvaných nosičů odkazu „pravdy a lásky“ stávají naprosto nekontrolovaní predátoři agrese.
Humanisté?
Kulturní elita?
Morální majáky?
A my? Máme to všechno jen tiše trávit. Jednoho „pravdoláskaře“ za druhým. Pořád dokola. A oni budou dál kázat, dál moralizovat, dál štěpit společnost — a ještě se budou tvářit, že to dělají pro naše dobro.
Jestli je tohle nová definice „slušné společnosti“, tak díky, ale nechci.
autor: PV