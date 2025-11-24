Mašek (ANO): Za samozvaných nosičů odkazu „pravdy a lásky“ se stávají predátoři agrese

24.11.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podcastu Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose, kde moderátoři snili o tom, že prezident Pavel zbije na Hradě pěstmi Andreje Babiše.

Mašek (ANO): Za samozvaných nosičů odkazu „pravdy a lásky“ se stávají predátoři agrese
Foto: anobudelip.cz
Jiří Mašek (ANO)

Tohle má být normální? Já fakt nevím. Přijde mi naprosto absurdní, že takový člověk vůbec může někomu imponovat. Ale co, na X je podobných „exotů“ celá zoologická.

Můžeme si tu do zblbnutí papouškovat, jak strašně moc chceme slušnost, respekt, dialog, civilizovanou debatu… a pak se podíváš kolem a zjistíš, že tu běhají samozvaní „seniorské celebrity“ z YouTubu, kteří v sobě a ve společnosti na stáří pěstují jenom další a další nenávist.

Čím víc špíny a konfliktů, tím víc kliků a tím víc kapaj penízky z předplatného.

Takový moralizující bizár, až se z toho člověku protočí panenky.

A Pečinka?

Sakra, toho jsem si jako novináře kdysi vážil. Fakt.

Ale to, co teď předvádí s tímhle individuem, to je na medaili z čistého zoufalství.

Jestli mu to stojí za to … tak gratuluju. Hlavně že čísla rostou, že. Sledovanost je nová pravda. „Penize až na prvním místě,“ jak se říká.

A ta „dáma“ ve videu?

Pokrčený obočí, rádoby duchaplný komentář, pár jedovatých poznámek a hotovo, vystaráno. Nemá smysl předstírat, že tam je nějaká hloubka. Není.

Ale to nejhorší?

Sledovat, jak se z těch samozvaných nosičů odkazu „pravdy a lásky“ stávají naprosto nekontrolovaní predátoři agrese.

Humanisté?

Kulturní elita?

Morální majáky?

A my? Máme to všechno jen tiše trávit. Jednoho „pravdoláskaře“ za druhým. Pořád dokola. A oni budou dál kázat, dál moralizovat, dál štěpit společnost — a ještě se budou tvářit, že to dělají pro naše dobro.

Jestli je tohle nová definice „slušné společnosti“, tak díky, ale nechci.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

