Mračková Vildumetzová: Zmrazení platů politiků od Nového roku? Stihneme to

Zmrazení platů politiků od Nového roku?!? Je na to hrozně málo času, ale my se rozhodli, že to stihneme. Ve Sněmovně by se o tom ovšem muselo hlasovat ve zrychleném jednání a musely by s tím souhlasit všechny strany.
Ano. I příští opozice, tedy ODS, lidovci, TOP 09, STAN a Piráti.
A tady je ten kámen úrazu. Tyhle strany zase vymýšlí důvody, proč se jim tahle rychlá cesta nelíbí a chtějí ji ZAVETOVAT. Aby se to nestihlo.
Klasika. Co jiného od nich čekat. Každopádně my v Senátu jsme pak připraveni návrh na zmrazení podpořit. Náš klub v tom má jasno
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
autor: PV