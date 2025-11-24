Mračková Vildumetzová: Zmrazení platů politiků od Nového roku? Stihneme to

24.11.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zmrazení platů politiků?

Foto: Screen: ČT24
Popisek: Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Zmrazení platů politiků od Nového roku?!? Je na to hrozně málo času, ale my se rozhodli, že to stihneme. Ve Sněmovně by se o tom ovšem muselo hlasovat ve zrychleném jednání a musely by s tím souhlasit všechny strany. 

Ano. I příští opozice, tedy ODS, lidovci, TOP 09, STAN a Piráti.

A tady je ten kámen úrazu. Tyhle strany zase vymýšlí důvody, proč se jim tahle rychlá cesta nelíbí a chtějí ji ZAVETOVAT. Aby se to nestihlo.

Klasika. Co jiného od nich čekat. Každopádně my v Senátu jsme pak připraveni návrh na zmrazení podpořit. Náš klub v tom má jasno

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  • ANO 2011
  • senátorka
autor: PV

