Výborný (KDU-ČSL): Mír nesmí znamenat, že Ukrajina kapitulovala

Poslední dny sleduji každou chvíli nové zprávy o vyjednávaném mírovém plánu na Ukrajině. Ale upřímně, nejen poslední dny. Už skoro čtyři roky myslím každý den na lidi, kteří žijí ve válce, kterou si nevybrali. Na rodiny rozdělené frontou, na děti, které znají sirény lépe než zvuk školy, i na vojáky, kteří brání svou zem s odvahou, kterou si my tady dnes ani neumíme představit.
Modlím se za všechny, kteří tuhle válku musí přežívat. Za ty, kteří přišli o blízké. Za ty, kteří utekli a hledají bezpečí. A za ty, kteří doma zůstali a drží linii, protože věří, že jejich země má právo žít v míru a svobodě.
Mír nesmí znamenat, že Ukrajina kapitulovala před agresorem. Skutečný mír musí být spravedlivý. Takový, ve kterém agresor nese odpovědnost a napadená země má šanci znovu se nadechnout.
A já budu vždy stát na straně lidí, kteří brání svou svobodu.
Mgr. Marek Výborný
autor: PV