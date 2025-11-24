Výborný (KDU-ČSL): Mír nesmí znamenat, že Ukrajina kapitulovala

24.11.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu mírového uspořádání na Ukrajině.

Výborný (KDU-ČSL): Mír nesmí znamenat, že Ukrajina kapitulovala
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Poslední dny sleduji každou chvíli nové zprávy o vyjednávaném mírovém plánu na Ukrajině. Ale upřímně, nejen poslední dny. Už skoro čtyři roky myslím každý den na lidi, kteří žijí ve válce, kterou si nevybrali. Na rodiny rozdělené frontou, na děti, které znají sirény lépe než zvuk školy, i na vojáky, kteří brání svou zem s odvahou, kterou si my tady dnes ani neumíme představit.

Modlím se za všechny, kteří tuhle válku musí přežívat. Za ty, kteří přišli o blízké. Za ty, kteří utekli a hledají bezpečí. A za ty, kteří doma zůstali a drží linii, protože věří, že jejich země má právo žít v míru a svobodě.

Mír nesmí znamenat, že Ukrajina kapitulovala před agresorem. Skutečný mír musí být spravedlivý. Takový, ve kterém agresor nese odpovědnost a napadená země má šanci znovu se nadechnout.

A já budu vždy stát na straně lidí, kteří brání svou svobodu.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Výborný (KDU-ČSL): Svoboda není jen dar, ale i závazek
Výborný (KDU-ČSL): Rajchl jako místopředseda výboru pro obranu. Naprostý výsměch
„Tváří se jako právník“. Výborný chtěl zesměšnit Rajchla, ale sám si naběhnul
Výborný (KDU-ČSL): Byli jsme v menšině, ale hájili jsme princip

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Výborný

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je spravedlivý mír proveditelný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ověřování věku pro používání chatovacích aplikací

Dobrý den, EU chce zavést povinnost ověřování věku pro používání chatovacích aplikací na telefonech a počítačích v rámci Chat Control. Jakým způsobem potom budou rodiče komunikovat se svými dětmi? Nemyslíte, že už to EU trošku přehání? Díky za odpověď.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Každodenní konzumace jablka prospívá vašemu tělu od hlavy až k patěKaždodenní konzumace jablka prospívá vašemu tělu od hlavy až k patě Horoskop na prosinec 2025Horoskop na prosinec 2025

Diskuse obsahuje 27 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Za samozvaných nosičů odkazu „pravdy a lásky“ se stávají predátoři agrese

14:02 Mašek (ANO): Za samozvaných nosičů odkazu „pravdy a lásky“ se stávají predátoři agrese

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podcastu Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose, kd…