Babiš (ANO): Tahle vláda žije jenom z toho, co my jsme udělali

Takže vážení spoluobčané, dámy a pánové,

já jsem plný dojmů z minulého týdne z různých vystoupení pana premiéra a to, že tahle vláda je nejprolhanější v historii naší samostatné České republiky, to víme. Viděli jsme i krásný komentář politika lží a skutečně musím říct, že já bych to nedokázal. No a dnes ráno přišla za mnou jedna naše poslankyně, která včera byla u zubaře a ta zubařka jí říká: Víte, proč premiér Fiala tolik lže? Může za to Babiš. Tak to je geniální. To je úplně geniální, to se mi fakt líbí.

No potom nejvíc co mě minulý týden zaujalo, byl tenhle nebo vystoupení pana premiéra jak zkrotil inflaci. Nejdřív za ni mohl Babiš, potom Putin, potom ČNB a teďka ani nevím, jestli tenhle billboard je SPOLU nebo ODS (ukazuje do sálu billboard), ale řekněme že ODS a tady nám sdělují, vážení spoluobčané, krotíme inflaci, tlačíme na dodavatelské řetězce. I proto jde inflace dolů.

Tak, vážený pane premiére, vy tak můžete tlačit ráno v té místnosti, kde všichni ráno jdeme. To je maximum, co vy můžete tlačit. Jo? A pokud se skutečně -

Já jsem neřekl žádný vulgarismus.

Já jsem jen použil jedno slovo na P a byl jsem kritizován, to všichni používají, potom Bartoš řekl K a to bylo všechno v pohodě. Jo, ale to známe, že média mají ten metr jaký mají.

Takže pokud skutečně pan premiér je takový génius a dokáže to stlačit, tak by bylo fajn, kdyby bylo to máslo i chleba i mléko za 5 korun. Nevím, proč ne.

No, tak to je tak na úvod. Včera jsem se zúčastnil rozpočtového výboru. Byl to velký zážitek. Já jsem na ten výbor chodil jako ministr financí. Jako premiér jsem tam nechodil. Člověk se nestačí divit, jak v podstatě pan ministr financí dokáže s takovou lehkostí a nadhledem vysvětlovat, že ten příjem 50 miliard do modernizačního fondu, který my jsme vyjednali, že on neví, kdo to tam dal.

On neví, kdo to tam dal, a že vlastně on nevynáší informace vlády, proto jsme se to nedozvěděli. Dostali jsme takovou tabulku, kde predikci dělají příjmy, ne, státní rozpočet. Příjmy z modernizačního fondu jsou 50 miliard a predikce je nula. Dobře slyšíte, nula. Takže samozřejmě šlo o manipulaci, protože pan ministr i vláda tam potřebovala mít dvojku. Proto tam mají 295, aby mohli říct, no tak my jsme to dali. Samozřejmě je to podvod, je to nesmysl, no a ten rozpočet, ta nová predikce je minus 321 miliard. No a samozřejmě všechno je z daní. Znovu zopakuji, a to je samozřejmě nenormální pochopit, že když pan premiér říká, jak zkrotil tu inflaci, což je samozřejmě nesmysl, tak proč občané a firmy a živnostníci zaplatili za rok 2022 a 2023 navíc inflační daň 260 miliard? Všichni jsme společně zaplatili. Ano, windfall tax, taky nesmysl. Taky nesmysl, windfall tax. A z toho samozřejmě vypadne 63 miliard. Ano. Tak ve finále kdo to hlavně zaplatí? Hlavně to zaplatí ČEZ, který už dávno měli zprivatizovat, vykoupit 100 %, a znovu opakuji asi posté, že řešení inflace bylo zastropování ceny elektřiny u výrobců na 1500 korun, a znovu opakuji, vážení spoluobčané, že na Slovensku mají občané 1500 korun za megawatt.

Rozpočet je neuvěřitelný, ale co je úplně neuvěřitelné, a v podstatě nikomu to nevadí, protože samozřejmě všichni experti jsou provládní. Provládní. Kromě profesora Švejnara. Ten je jediný nezávislý. Ten působí v Americe a působí i tady, a všichni experti jsou provládní, všichni experti říkají, jak by to bylo úžasné, jak ta vláda všechno dělá fantasticky. No takže 63 miliard. Energetická pomoc má být 79 miliard. Tak my bychom strašně rádi viděli, kdo dostal energetickou pomoc. Podle firem jak to bylo. A taky bychom chtěli vědět, jestli tam nebyly nějaké dodatečné podvody, protože každý ví, že ten strop byl nesmysl, že máme nejdražší elektřinu v Evropě a že v podstatě se dá dodatečně podepisovat nějaké smlouvy, kdy se někdo dobře dohodne s nějakým výrobcem nebo dodavatelem, a ten stát mu to zkompenzuje. Takže pan ministr financí řekl, že teda bude šetřit. No mě fascinuje to, že vlastně ta vláda stále mluví, úspory, úspory, a o tom je i dnešní projednávání, že tato vláda šetří jenom na důchodcích zatím, ty už obrala o 7 tisíc korun, a já jsem zvědav na rozhodnutí Ústavního soudu, i když teda tady expert ODS tvrdil, že je to jasné, že to bude v neprospěch důchodců.

No ale na sobě nešetří samozřejmě. Nechci tady znovu vykládat, co všechno by měli udělat, ale uvidím podle času, jestli to znovu nezopakuji. Ale co je absolutně největší šok a úplně neuvěřitelné je, že vláda si půjčila miliardu EURO na SFDI, to je Státní fond dopravní infrastruktury, který financuje samozřejmě všechny investice do dopravní infrastruktury, no a představte si, že to je na deset let, vchází to do zadlužení veřejných financí, ale nevchází to do rozpočtu. To je neuvěřitelné, toto jsem ještě nezažil. Já samozřejmě jako ministr financí kdysi, přiznám se čestně panu ministru Stanjurovi, že jsem to taky zkoušel, ale úřednice mě poslaly někam, ale my jsme se nechovali k úředníkům tak brutálně, jak se chová tato vláda, která jim vyhrožuje atd., ale to není teď téma. Takže co to znamená? Znamená to, že těch 24 miliard SFDI vlastně, když to proinvestují, nebo možná už investují, možná z toho se zaplatí, tak v podstatě je podle toho, jak se vyjadřují zástupci vlády, že to tam nevchází.

No a aby tuto šílenost potvrdil, někdo potvrdil z vlády, tak jsem se díval na podvečerní vysílání, a představte si, že pan ministr dopravy Kupka tvrdí, že on představil nějaký plán velice nekonkrétní, že by se měl oddělit investiční rozpočet od běžného rozpočtu. Rozumíte tomu? Já tomu nerozumím. Takže my budeme mít nějaký investiční rozpočet, tam si budeme půjčovat peníze, to nebude vcházet do státního rozpočtu, takže se samozřejmě nebude zhoršovat deficit, protože je to výdaj, no a za deset let, když bude splatnost, a někdo to musí zaplatit, no tak já jsem zvědav, jestli to SFDI na to bude mít peníze, nebo to zaplatí rozpočet. No samozřejmě že to zaplatí rozpočet. Takže je to úplně neskutečné, já tomu nerozumím, jak může být, a bylo by dobré, kdyby nám to někdo vysvětlil, že strategie vlády je investovat a půjčovat si mimo rozpočet. No tak já jsem říkal včera panu ministrovi, já jsem nevystupoval tady na rozpočtovém výboru oficiálně, ale říkal jsem mu: No tak si půjčte tisíc miliard, ne? To je super. Dáte to všude, můžete naplňovat všechny ty investice, které jste zaškrtili a vzali. Takový pan Bartoš by mohl vyhovět obcím na investice do škol atd. Takže já tomu nerozumím, že ještě pan ministr Kupka to zopakoval, že zkrátka, já si myslím, že to je normální podvod, protože není přece možné, aby si někdo půjčil někde, a vchází to do dluhu, a potom ty peníze, vlastně tu investici nedával do rozpočtu do deficitu. No takže to je samozřejmě strašně zajímavé, nerozumím tomu a bylo by dobré, kdyby nám to někdo vysvětlil.

No potom jsme měli na rozpočtovém výboru EGAP. Přišel nějaký náměstek, údajně se jmenuje Bittner, četl to z papíru, vůbec nevěděl, o čem je. Naštěstí tady byl i zástupce přímo EGAPu, tak jsme se něco dozvěděli. No a pokud nevíte, co je to Česká exportní banka a EGAP, no tak to je banka, která měla podporovat české podnikatele ve vývozu, garantovala jim vývoz a EGAP to pojišťoval. No a za doby vlád ODS tam prošustrovali asi 80 miliard a bylo tam X podvodů. No a tenhle pan Bittner, já jsem se na něj ptal, kdo to vlastně je, je to nějaký politický náměstek, tak potom jsem si vyslechl takový příběh, jak řešil, on asi je tam člověk na takovou práci čištění personálií, tak v dozorčí radě letiště, když tam vyhazoval toho dotyčného, co je nezávislý mezinárodní expert, tak mu řekl, my potřebujeme místa pro naše kolegy. Víte, my děláme tu politiku, všude naši spolustraníci, tak to víme u tradičních demokratických stran s bohatou korupční historií, že to tak dělají. No a ten člověk mu říká: No ale Babiš to nedělal. A víte, co mu odpověděl? Že Babiš neměl lidi. Jo. Babiš nestrkal například Kolovratníka do dozorčí rady letiště. Ne, Babiš si tam vybral nezávislé lidi, a tady členové hnutí a poslanci hnutí dobře vědí, že vždycky jsme, že já jsem vybíral lidi podle odbornosti a schopnosti, a ne proto, abych se někomu zavděčil a aby mě hnutí zvolilo za předsedu. No takže to je ten pan Bittner. Takže teď jsme se dozvěděli, že EGAP teda podpoří vývozy do Ukrajiny.

Já si pamatuji, když jsem byl ministr financí, tak jsem tam řešil podvod dealera Škody-auto na Ukrajině, tam myslím, že nás okradli o 800 milionů. Nevím, jak to dopadlo, pamatujme si Adularium(?) a tohle všechno, různé investice, které dopředu skončily nějakým podvodem. Tak snad to bude fungovat.

Potom jsme měli na rozpočtovém výboru Českou národní banku. Tak to byl taky velký zážitek. Já jsem vystoupil a řekl jsem, že celá politika České národní banky je chybná, jejich teze o inflaci jsou nesmyslné, protože to je ta poučka, to jsou ti teoretici a je jasné, že tu inflaci na začátku, ale už koncem roku 2021, to ještě nebyla válka, způsobila úplně šílená a nenormální strategie Německa, kdy Merkelová na to, aby vyhrála volby v Hesensku proti šíleným Zeleným, kteří chtějí zničit Evropu, tak zakázala jádro. Neuvěřitelné - zakázala jádro. A tam to začalo. No a samozřejmě emisní povolenky. Pan premiér mě kritizoval, říkal, jak to zařídí. No nezařídil nic. Já jsem napsal iks dopisů, ikskrát jsem vystoupil na Evropské radě a chtěl jsem, aby emisní povolenka stála maximálně 30 eur v září 2021. Ano, je to podvod, ta směrnice je nesmyslná, ničí to průmysl, no a hlavně průmysl v Polsku a v České republice. My jsme proti tomu bojovali, ale marně, protože někdo z toho má mega kšeft.

No a potom jsem se zeptal paní Zamrazilové, proč Česká národní banka má jinou základní sazbu na úroky pro naše občany a pro naše firmy a tak dále. Strašně mě pobavila ta odpověď. Protože samozřejmě, pokud si nastudujete, co říká profesor Švejnar, tak vláda už tím, že...

Zajímavá je teze pana profesora, který tvrdí, že i vláda svými vyjádřeními, kdy stále strašila, jak to bude, může vyvolávat svými vyjádřeními inflaci. Já to netvrdím, ale strašně mě pobavilo, když paní Zamrazilová řekla: ta Lagard, ta to nezvládla. My jsme měli období, kdy byl úrok na euro nula a Rusnok, který to všechno způsobil se svými teoretiky, nikdy nevyšla žádná jeho prognóza, tak hned nasadil a samozřejmě, vážení spoluobčané, dobře teď poslouchejte, minulý rok vydělaly komerční banky na těchto úrocích 180 miliard jenom tak, že tam měly stále uložené ty peníze a točily je samozřejmě. Takže o tom to je. Já vůbec nechápu - a paní Zamrazilové je třeba říct, ano, ona naznačovala, protože ona je z toho Michlova týmu, to jsem taky nepochopil, to je jeho choice, nenáviděného Michla, protože údajně dělal Babišovi poradce, ale od května 2017 jsem s ním v podstatě neměl žádné kontakty, tak naznačovala, že oni by nešli tak vysoko s tím úrokem. A byl tam i další člověk z ČNB. Tihle lidé jsou čistí teoretici, ti vůbec nechápou, jak funguje ekonomika. Mají tu svoji teorii, teorii, kterou přebrala tato vláda. My jsme dali lidem peníze, my, hnutí ANO ve vládě, navyšovali jsme platy, snížili jsme daně za podpory ODS, zrušili jsme ten podvod superhrubé mzdy a někdo stále opakuje tu lež, že jsme tím způsobili inflaci. Tak ať mi někdo vysvětlí, proč občanům zároveň stouply úspory o 900 miliard. Vždyť to není normální. Kdyby občané způsobili inflaci - a tam byla velká debata o bytech potom v rámci té debaty s paní Zamrazilovou - tak přece to nemá logiku, kdyby občané vzali peníze a běželi do obchodu a tam byl ten rohlík za 2,90 a byl jeden a těch občanů by bylo 20, jeden nejedl čtrnáct dní a koupil to za stovku. No tak to je přece pitomost. Takže tohle lidi z praxe musí poslouchat a je to úplně šílené. A samozřejmě tato vláda to opakuje, protože vůbec nechápe, o co jde.

A tu inflaci samozřejmě způsobili oni tím, že nezastropovali cenu elektřiny u výrobců. V ČEZ jsme říkali v roce 2022: vezměte si tu dividendu, vykupte ty minoritáře. Neudělali to a neudělali to jenom proto, protože samozřejmě Babiš. To je všechno. Když my něco doporučujeme, tak to je všechno špatně. Tak že paní Zamarazilová mi vlastně vysvětlila, že ta Lagardová to dělá blbě, Evropská centrální banka, a já to nezpochybňuji. Já říkám, zkrátka jsme v Evropské unii, exportujeme 87 %, máme tady investory a v podstatě je to dominantní centrální banka a já nechápu, proč nemáme stejný úrok jako v eurozóně. A nemá to nic společného s členstvím v eurozóně, nemá. Já kdybych byl guvernér, tak určitě bych říkal ano, mějme stejné sazby. Jediná zásluha České národní banky, relativní zásluha, tím, že zničili hypoteční trh, že ti mladí mají problém si koupit byt. Pan Bartoš taky nejdřív, když nastoupil, řekl, že bude stavět byty, teď říká ne, jděte do nájmů, diskutovat s panem prezidentem - nevím teda, o čem - pojďte do nájmů. Všechny programy, co Klára Dostálová ve prospěch mladých lidí (udělala) - a minulý týden tady byla demonstrace - zrušil a zničil. No tak já jsem zvědav na ten realitní trh. A včera se chlubili tím, že tam došlo k nějaké úlevě, že ty banky nebudou potřebovat (nesrozumitelné) teď nevím, co. Ale ta podstata na byt, nevím, 2+kk v Brně, myslím, že stojí 5 milionů, má složit 20 %, to je milion korun, no tak já se ptám, kde ho vezme, ten milion. To nikdo neřeší, takže ta debata byla strašně zajímavá. Já jsem měl vůbec poprvé možnost diskutovat se zástupcem ČNB, protože dobře víte, že trvale kritizuji politiku ČNB. Nahrává to bankám, znovu opakuji, 180 miliard dostaly. Ničí to hypoteční trh. Samozřejmě ty firmy, které můžou, přešly z korunových úvěrů do euroúvěrů. Potom to kritizovaly a pan Michl byl překvapený, jak je to možné. No logicky. Tito lidé nechápou, že podnikatelé musí každý měsíc dát výplaty lidem, odvést daně a nikdo jim nepomůže. To není stát, který si žije, jak si žije a vůbec neuvažuje o tom, že by někdy mohl někdo přijít a říct: teď jsou vlastně jiná pravidla. Tak samozřejmě ten podnikatel, pokud mu to nebude vycházet a bude mít vyšší úroky, tak co s tím udělá? Tak přestane investovat, investice jsou samozřejmě růst, z růstu je HDP, z toho padají daně, nebo to vezme lidem. Takže je to zase proti.

Takže ta debata s paní Zamrazilovou byla pro mě velice zajímavá a vypadlo z toho to, že ECB, Lagardová, to dělá blbě a že vlastně celá Evropa, celý svět a Amerika by měly mít stejné sazby, 7 %. Teď nevím, kolik je euro prime rate, asi 4,5 nebo kolik, ale většinou to byla půlka. No tak ano, co si tihle lidé přejí. Oni si přejí to, aby lidi - a teď jsem si vzpomněl na poradce pana prezidenta Pavla, který vystupoval v televizi, kdysi dělal pro Bakalu, potom dělal v České spořitelně, teď radí panu prezidentovi. Říká: no představte si, že občané České republiky létají na dovolenou!

Co si to dovolili vůbec - lítat na dovolenou? Mají peníze. Takže oni by si to představovali tak, že lidi nebudou snad ani jíst, nebudou nic, budou sedět na zadku a bude tady dvacetiprocentní nezaměstnanost. A to potom je ta jejich strategie protiinflační, což je samozřejmě absolutní pitomost. Protože možná někdo zapomněl na to, že politici a vláda by se měli starat o to, aby občané měli lepší život. A my jsme se o to samozřejmě starali. A tady se vlastně řeší stále rozpočet a stále zadlužení, které je nízké, ale nikdo neřeší nějakou strategii. O investicích moc toho neslyšíme.

Teď vznikl ten nějaký výbor a k tomu se dostanu. Takže jak říká profesor Švejnar, vláda má zajišťovat životní standard a jeho zvyšování. A teď v podstatě dělá všechno pro to, aby ten životní standard zničila. A už v žebříčku prosperity jsme klesli z devátého na dvanácté místo.

Takže je to o tom, že tady jsou různí teoretici a v médiích tam nevidíte nikoho z praxe, ano? Ti skuteční podnikatelé se nějaké veřejné debatě vyhýbají. Proto dneska máme v tripartitě servilního zástupce Svazu průmyslu, který zastupuje ty byty, které ukradl Bakala horníkům z OKD. A samozřejmě si tam všichni plácají po ramenech, jak je to všechno skvělé. A Hospodářská komora? No, tak tam je bývalý blízký spolupracovník Ivana Langra, politik, takže to je ta reprezentace těch podnikatelů, těch zaměstnavatelů, takhle to tady teď máme.

Takže ten rozpočtový výbor - já jsem hlavně přišel proto, protože paní kolegyně Schillerová konečně donutila ministra financí, aby se dostavil. Ano, a on se dostavil a odpovídal a já jsem s ním tady mluvil i neformálně. Mě vždycky fascinuje to, že tedy on nevěděl o těch padesáti miliardách a teď pan premiér se snaží v rámci jeho lží nám namluvit, že těch 54 milionů pro Michelina, že vlastně on to nechtěl, ale že ho přemluvili. Tak já nevím, když je premiér, tak bouchne do stolu a řekne - NE 54 milionů pro Michelina, když nemáme pro důchodce peníze a pro sociální péči a tak dále. Tak jim to nedáme. Vždyť to je taková pitomost, prosím vás. Já o tom Michelinu něco vím. A na to, aby v tom Michelinovém průvodci bylo - nevím - 50 našich restaurací... To si skutečně někdo myslí, že sem turisté chodí kvůli tomu, aby šli do Michelina? Nevím jako, jestli vůbec někdo z vlády u takového Michelina byl, protože ty naše Micheliny tady - to se trošku liší od těch francouzských. Takže neuvěřitelné, ale je to tak. A samozřejmě je to všechno díky tomu, že média, která vyhrála, vybraná média, která vyhrála volby této pětikoalici i prezidentovi, tak se předhánějí v tom, jak tahle vláda je úžasná a že vlastně oni nemůžou nic dělat a tak dále.

Takže tady mám tweet - teď budu mluvit o tom výboru pro strategické investice. Takže tam pan předseda Svazu průmyslu říká (čte z listu) - Dnes první jednání výboru pro strategické investice, který svolal pan Fiala. Dobrý start, dobrá vize, snaha projevit odvahu za podnikatele - nevím, za koho tedy mluví - jsme připraveni předkládat konkrétní návrhy investic i změny legislativy či návrhu financování. Následující měsíce ukážou, co bude výsledkem - no, tak toho se právě hrozíme.

Problém této vlády, která vyhrála s antibabišem, je to, že všechno, co my jsme dělali, oni ignorují. Oni nejsou schopni uznat, že něco je dobře. Když jsme rekonstruovali D1 a my jsme jí dali do pořádku, ano, 26 miliard úplně nově, tak já jsem uznal, že pan ministr dopravy Stanjura byl u toho, kdy se začaly připravovat dva úseky. Ano, tak to bylo a tak to je. A teď, vážení spoluobčané, toto je (ukazuje složku) Národní investiční plán České republiky od roku 2020 do roku 2050 a je prvním v historii, Česká republika, země pro budoucnost, země budoucnosti pro 11 milionů lidí.

Ano, já jsem v politice vždycky chodil, a když jsem něco viděl, tak jsem to převzal. Jan Antonín Baťa - Budujme zemi pro 40 milionů. To je copyright na dnešní poměry. Samozřejmě vláda udělala tedy ten strategický výbor, kde vůbec nechápu, kdo tam sedí. Vždyť tam je vláda, je tam tripartita, je tam ještě hejtman Kuba a Lukl, to jsou samozřejmě hlavně politici. No a kde jsou ty svazy - stavebnictví a další svazy, ty z praxe? No, nejsou. A co tam budou oni dělat? Já fakt tomu nerozumím. Takže já vám tady - a hlavně pro pana premiéra bych chtěl tady přečíst tu preambuli toho našeho plánu, který má - a teď to tady hledám - je to dvacet tisíc projektů, projektových záměrů v celkovém objemu osm tisíc miliard. Ano, podle resortů.

Takže když nám pan Kupka včera - a s panem premiérem - vlastně oni vystupují, jako kdyby se teď narodili, jako kdyby ODS tady nevládla od devadesátek, jako kdyby nebyli ve vládě do roku 2013. A já předpokládám, že k tomu vystoupí Karel Havlíček a řekne vám, kolik oni postavili za ta léta dálnic, kolik otevřeli - a pokud si to dobře pamatuju, tak to bylo nějakých osm set metrů. Takže ta doprava - například doprava, je tady šest tisíc miliard do roku 2050, pane ministře Kupko, tady to máte. Z toho je tři tisíce miliard do roku 2030, z toho je 782 miliard dálnic, 457 miliard obchvatů, 44 miliard(?) na nádražní budovy, modernizace železnice je 878 miliard a rychlotratě, které my jsme začali dělat, za nás to začalo, přitom už mohly být dávno postavené, kdyby byl někdo přemýšlel v devadesátkách, tak rychlotratě ve výši 769 miliard.

Takže co se tady říká v tom úvodním slovu? Vážené dámy a pánové, minulý rok jsme oslavili 100 let od vzniku samostatného Československa, ze kterého se zrodila i dnešní Česká republika. Dodnes s úctou a obdivem hledíme na výsledky první republiky, která patřila mezi nejvyspělejší země na světě - ano, škoda, že tohle si někdo neuvědomil po revoluci - republiku proťaly železnice, silnice, z nových letišť vzlétla naše česká letadla. A to je jeden z důvodů, proč obdivujeme jména jako například Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Antonín Baťa nebo Antonín Švehla, osobnosti, které měly jasnou vizi, jak budovat stát. I naše vláda - to mluvím já za vládu, se touto úspěšnou minulostí inspirovala, připravila Národní investiční plán České republiky, první v historii. Investiční potenciál naší země na příštích 30 let součástí našeho projektu - Česká republika, země pro budoucnost - kterou tato vláda ničí, pro 11 milionů občanů České republiky.

Proč jsme tento projekt vlastně spustili? No, je to jednoduché. Zjistil jsem, že za posledních 30 let čeští politici naprosto rezignovali na jakékoliv dlouhodobé plánování strategických investic a nedokázali tak využít ohromný potenciál naší země a našich lidí, občanů České republiky. Naším cílem je teď navázat na úspěšnou tradici první republiky a dát státní investiční strategii dlouhodobou vizi. Dlouhodobou vizi! A nechápu, proč tam vzniká něco, proč nenaváže tahle vláda na tento materiál. Ano, jeden poslanec to kritizuje (?), že je to nějaký seznam. Jasně, to je ten potenciál, a každý ministr si to měl před rozpočtem přečíst a z těch projektů vybrat ty priority a prosazovat je.

Národní investiční plán je mnohem širší, než jste čekali, vlastně je to investiční potenciál naší země do roku 2050. Na jednom místě jsme i pro budoucí vlády, ano - budoucí vlády, a to jsme netušili, že nás budou úplně ignorovat, každý se diví, proč to funguje v Polsku. No, proto, že tam všichni bojují za ty dálnice a společně bojují za ty investice. Ne, tady je to - o tom jsem už mluvil. Takže na jednom místě jsme i pro budoucí vlády shromáždili z našeho pohledu zásadní investice, které vnímáme jako potřebné. Tento plán by měl sloužit příštím premiérům, ministrům, hejtmanům, starostům, prostě všem veřejným investorům, jak se tady píše, v roce 2020. A měl by být v budoucnu hlavním motorem růstu české ekonomiky. Prostě se už nesmí opakovat situace z roku 2009, kdy stát právě v době ekonomického ochlazení zaškrtil veřejné rozpočty, vzal lidem peníze a tím ekonomickou krizi ještě umocnil a neúměrně prodloužil. No, co mi to jenom připomíná? To je text 2020. Teď jsme 2023. Přesně tohle dělá tato vláda.

Je jasné, že v současné době dochází k ochlazení světových ekonomik, ale naše vláda udělá pravý opak toho, co udělala vláda v roce 2009. Nebudeme lidi strašit a pokud by soukromý sektor méně investoval, tak právě stát bude investovat v daleko větší míře a převezme štafetu ekonomického růstu.

Včera nám paní Zamrazilová tvrdila, že nejenom klesá samozřejmě spotřeba lidí, maloobchodní obrat, protože tato vláda - ti lidé jí nevěří. Nevěří té budoucnosti, bojí se, proto klesá i porodnost mimo jiné. A samozřejmě lidi chodí nakupovat už jenom - hlavně do Polska, do Německa, a ministru financí to nevadí. Takže přesně tohle ta vláda - tak to mají nacvičeno z roku 2009 - dělá. Takže ještě to zaškrtí.

Smyslem Národního investičního plánu je shromáždění veškerého investičního potenciálu naší země na jednom místě. Vytvoří se zásobník investičních projektů, který by měli ministři, hejtmani, primátoři a starostové aktualizovat, z něho vybírat a realizovat jej podle připravenosti a finančního krytí. Ono to stálo dost úsilí, tohle všechno udělat, ten plán, ale bohužel na to kašlou, všichni to ignorují, hlavně média to ignorují, protože média, když chtějí, tak samozřejmě to komentují, jak je potřeba, ve prospěch této vlády.

Do budoucna by tyto investice měly být součástí jednotlivých státních rozpočtů, rozpočtů krajů, měst a obcí. Tak tohle my píšeme. Teď tato vláda vlastně vymýšlí, že investice budou mimo rozpočet, tam se zadlužíme, já to nechápu, ale je jasné, kdyby stát měl auditora první pětky nebo čtyřky nebo nevím, kolik jich je, tak nikdy žádné razítko nedostane. Ale to je zase jiné téma.

Samozřejmě bude sloužit jako podklad a zásadní argument při vyjednávání víceletého finančního rámce prostředků z Evropské unie pro Českou republiku na období 2021-2027. Národní investiční plán bude sloužit jako zásobárna projektů pro Národní rozvojový fond, který by měl některé projekty realizovat systémem PPP. No, ideální PPP projektem by mohla být například dálnice mezi Hradcem Králové a Olomoucí, to je dálniční úsek dlouhý 70 km, což je dlouhodobě nejkritičtější úsek z hlediska dopravních komplikací naší země. Jediný projekt PPP našich předchůdců skončil fiaskem, tam někdo chtěl krást, ale to neznamená, že bychom měli spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem zavrhovat. Doufám, že právě tato vláda bude první, která úspěšně zahájí výstavbu dálnice na základě PPP projektu. Už v příštím roce by se měla rozběhnout dostavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem v délce 32 km právě formou PPP. Takže, vážení spoluobčané, dovolte, abych vaším jménem poděkoval Karlovi Havlíčkovi, který to zrealizoval! První projekt PPP od revoluce! Od revoluce! (Potlesk z řad ANO.) A myslíte si, že na té tiskovce, ono se to jmenuje Podvečerní vysílání, mimochodem je strašně zajímavé, všimli jste si, vážení spoluobčané, že Česká televize vůbec nevysílá Sněmovnu? Kdysi ráno, kdy jsem cvičil v pět, tak všechno jelo. Tak zkuste přemýšlet, proč to nevysílají. No, proto, že Česká televize, která je součástí této vlády, a tahle parta mainstreamová, která tady to všechno bačuje od revoluce, nechce slyšet a vědět - možná to tady ani také nevysílají. (Potlesk z řad ANO.) A jak ta média fungují? Já jsem o tom mluvil minule, že byl článek, to je také časopis, který patří jednomu podivnému podnikateli, tak tam mluvili o tom, že tuhle dálnici PPP, první PPP, otevřou údajně v prosinci 2024, a byla tam kritika, ano, na ten první PPP projekt, kde někdo chtěl krást, ano, ale ani slovo o Havlíčkovi, ani slovo o Babišovi, zkrátka my neexistujeme. My neexistujeme! Takže když to bude hotovo, tak přijde pan premiér a pan Kupka, který má nejlepší resort, protože všechno jsme mu připravili. A hlavně aby - když teď vymysleli, že si budou půjčovat mimo rozpočet, tak to je úplně geniální, ale já to nechci ani rozvádět. Takže tak to je.

Tahle vláda žije jenom z toho, co my jsme udělali. Můžu tady mluvit o kulturních památkách, Dukovany, stále vám budou lhát, že Havlíček chtěl Rusko. Nechtěl. A já budu stále opakovat, že 2012 na tendru - tahle vláda u moci - byl Rosatom proti Westinghouse. Ale tisíckrát opakovaná lež pro některé lidi je pravda. Takže PPP projekty jsou super, bylo by dobré, kdyby pan ministr Kupka řekl své projekty, které on bude dělat, a pokud skutečně mluví o tom, že dokončí obchvat Prahy, tak já mu budu gratulovat. My jsme to nedokázali. Proč? Protože Hřib dělal politiku. Stále něco chtěl - tady postav obchvat takový - v rámci jednání. Pamatujete na administrativní čtvrť v Letňanech? Tam končí metro v poli. Tam měl být ten olympijský stadion, olympiáda tady měla být. A tyhle pitomosti z minula. Takže pokud tohle pan ministr udělá, dokončí ten obchvat, tak to bude geniální. Protože ano, 30 let ho nemáme.

My jsme dokončili D8 v prosinci 2016, to bylo 32 let, co se stavěla. Hradec se stavěl. Ne stavěl, mluvilo se o tom. Mluvilo se o tom! Takže PPP projekty - ano, já jsem se o to zajímal, dokonce jsem udělal takový seminář. A PPP může být i nemocnice, může být administrativní budova, cokoli může být PPP. To znamená, soukromý investor to zaplatí, hlavně bude stavět rychle a nebude krást, na rozdíl od státu. Pamatujeme si nejdražší dálnice za ODS, pamatujeme si ten Viamont, ministr dopravy, který vlastnil stavbu na výstavbu dálnice a seděl ve vládě. Ale to vám samozřejmě provládní média neřeknou. Takže PPP je skvělé a já jsem neslyšel teď v tom projevu, jak pan premiér říká, že pan Kupka přišel, geniálně, a do 10 let dostaví tu síť dálnic, nevím tedy do kdy. Já jsem chtěl například, aby Karlovarská byla dostavěna do roku 2025, teď se mluví o 2027.

Takže, pane ministře Kupko, udělejte PPP, předveďte, že to umíte stejně jako Havlíček, a my vás budeme podporovat. Takže Hradec - Olomouc, tady o tom mluvím, a Praha - Tábor.

Mě fascinuje ta drzost hlavně ODS, když o tomhle mluví. Když jsem já začínal v politice, tak tam byl skvělý senátor z jižních Čech, teď nevím, jak se jmenuje, možná Kubíček mi to připomene, který loboval za tu dálnici. A představte si, že ta trasa na Benešov od D1 už byla hotová, pět let byla připravována, ale potom někdo tam neměl (?) pozemky, tak se to zrušilo.

Já jsem tady minule vystoupil, už dávno, a ptal jsem se, co vlastně dělali po revoluci, jak přemýšleli, proč nešli do zahraničí? Ale na to nepotřebuji být zahraniční expert, abych věděl, že když jedu Brno - Bratislava, tak na úrovni Břeclavi doprava je Rakousko - kolik? - 25 kilometrů nejkratší trasa. Už to dávno mohlo být. Ne, oni se vydali uprostřed. Proč? No, protože pozemky - kluci z ODS. Tunel České Budějovice, ano, je tunel, protože zase nějaký radní z ODS tam měl pozemky. A proč by tam měla jít nějaká dálnice? Já tady mám pozemky. No, tak to bude stát o miliardu... možná teď nemá peníze dokonce na ten tunel. No, tak já nevím, já si myslím, že přece pan ministr Kupka, když tedy zatím žije jenom z naší práce, já jsem vždycky tlačil naše lidi, abychom dělali věci, které lidi poznají.

To hlavní nádraží v Praze bude krásné. Nádraží v Teplicích - historická památka. Tak pan premiér slíbil, že to bude. A ty dálnice samozřejmě, aby to hnali, aby lidi měli pocit, že něco poznají ve svém životě. Já neznám, které projekty jsou pana ministra Kupky. A on by měl říct, ano, já udělám taky PPP projekt. Ale on to neřekl v tom projevu. A udělám, nevím, Hradec, nemusí to... samozřejmě to nestihne postavit, ale aby to zadministroval, připravil, vybral tu firmu, tak jak to udělal Karel Havlíček, ano, a samozřejmě potom si to možná otevře, protože když čtu vlastně, teď jsem četl komentář jedné paní redaktorky, (se smíchem:) nebudu jmenovat, tak Fiala je úplně geniální a asi příští volby zase vyhraje, protože on vlastně nám stlačí inflaci na 2 % a samozřejmě tím neustálým opakováním lží za podpory vládních médií. No, kdo ví? Kdo ví? Kdo ví? My jsme to dělali pro lidi a bylo by dobré, kdyby pan ministr Kupka, když už tedy je to tak fantastické, že objevil Ameriku a tady si nepřečetl tenhle materiál, aby konečně řekl já udělám tohle, tady tenhle PPP nebo jiný PPP nebo něco, kde vláda nemá na to teď finance.

Tady se píše: Naším cílem určitě není teď něco rychle sestavit a nasbírat krátkodobé politické body, ale stejně jako naši předci za dob první republiky prostě vytvořit pevné základy dlouhodobého investičního rozvoje naší země tak, aby znovu patřila na světovou špičku. Tak to chtěl Baťa. A Jan Antonín Baťa to tak napsal. Ano, byli jsme v první světové desítce za Masaryka ve světě průmyslových zemí, hospodářských zemí. Baťa nás proslavil všude. Během posledních měsíců vláda provedla rozsáhlý sběr dat - ano, my jsme si s tím dělali plno práce - kterého se zúčastnila všechna ministerstva, obce, města a kraje, a výsledek právě teď čtete. Ano, do toho plánu šly podklady od komunálu, od obcí, měst a krajů, společně jsme to dělali. Společná věc, ano. Když byl covid, tak jsme s hejtmanem Kubou společně bojovali a chtěli a ochraňovali životy našich spoluobčanů. Ale tahle vláda s námi nic společně dělat nechce. Proč? Na to si musíte odpovědět sami.

Poprvé v historii naší země téměř 20 000 projektových záměrů, v celkovém objemu cirka 8 000 miliard. Nejdůležitější je pro nás samozřejmě bezpečnost a zdraví našich občanů. Ano, bezpečnost a zdraví občanů. Katastrofa! Tahle vláda pozvala migranty, nelegální migranty, pašeráky. Sledujete ten monitoring? Už i v Polsku se mlátí mezi sebou migranti a Poláci. A co v Německu? A co bylo u nás? To, že ty, kteří tohle rozhodli a pozvali ty migranty, je jejich zodpovědnost. A pan Rakušan s panem Fialou to podepsali! Podepsali. Kriminalita? Letí nahoru. Ruskojazyčné mafie.

Víte, já jsem o tom přemýšlel, co se vlastně u nás děje. A ono, a nechci strašit, a samozřejmě je jedno, co budou zase psát ti pisálkové, ale po druhé světové válce přišli do Francie ze severní Afriky lidi, kteří chtěli pracovat, protože samozřejmě při druhé světové válce zemřely desítky milionů lidí. Nebyli lidi. Do Německa přišli z Turecka. První generace se integrovala, všechno fungovalo. Až teď třetí generace je v pozici, kdy francouzská policie se bojí jít do předměstí. Bojí! A ve Švédsku? Tam nebyla ta generace. Tam jsou ti ilegální migranti z roku 2015 až 2016. A tam se taky bojí ta policie. U nás máme Ukrajince, nazveme to stejně, řekněme, první generace, to jsou ti, kteří k nám přišli do agrese Putina na Ukrajinu - integrovaní, mají stejná pravidla, jak my pracují, jejich děti chodí do škol. Normálka. Super. A teď vláda, protože to samozřejmě přehání s tou Ukrajinou, přišli ti, kteří prchali před válkou. Otázka je, jestli všichni. A teď už slyšíme, co se děje.

Proč měli oni výhody? Proč mohli jít tam zdarma - hentam a do zoologické a toto? Proč? Protože se někdo předháněl tady dělat politiku, jací my jsme, nevím, jací? Ano! A už to způsobuje problémy. Už to způsobuje problém. Takže ti, kteří přišli, a já neříkám, že všichni, a věřte mi, že jich znám strašně moc... A my je potřebujeme. My jsme je pro to v minulosti i přijali. To, že ta vláda nedělala nic pro to, aby se nekšeftovalo s vízy na Ukrajině, kde přišel černý Mercedes, stáhl okno, a když mu dali 300 dolarů, tak nějak to dostal. Nebo z Vietnamu. Protože sociální demokracie nikdy nechtěla, abychom zkrátka tyto lidi brali. Jak se to vyřešilo? Polsko jim dává ta povolení, to dělají i obce. A potom u nás dělají načerno. Takže stát přichází o peníze. Nechci tady mluvit o pracovních agenturách, které zneužívají ty lidi, kteří vlastně neodvádějí státu vůbec nic. Problém, který by měl skutečně asi pan ministr Jurečka řešit, i když je to, uznávám, velice těžké.

Takže ano. Já nemám problém. Tady samozřejmě žije x cizinců, ale dneska už jich je 1 140 000. Ano, už je to víc než 10 %. A pan Rakušan ani netuší, kdo tady pobývá v rámci ochrany. On neví, kdo je to. On neví ani, jaké mají profese. Poláci to řešili, vytipovali si lékaře, ano, a udělali pro ty Ukrajince speciálně tuhle zdravotní péči. Takže my ani nevíme tady... Měli jsme tady konflikt mezi Romy a Ukrajinci. Ano. Teď slyším od lidí: stále různá nervozita, že tam sedí na sídlištích a křičí tam a lidi jsou naštvaní, potom jim berou lavičky.

Jako, pane premiére, zkuste jít mezi lidi, jen tak, dejte si inzerát, nebo choďte metrem jako já. Já jsem šel zase v pátek domů metrem. Vy vůbec nevíte, co se děje v této zemi. A já mám velkou obavu, že to může být velký problém, nejenom ta migrační zrada, vaše migrační zrada... Ale to je vaše spoluzodpovědnost. A všichni, kteří se utopí ve Středozemním moři, to je vaše spoluzodpovědnost. Protože to řešení je jasné: lodě nesmí vyplout! A my jsme byli solidární, hnutí ANO to podporovalo. Ale není možné, aby se tady zneužívaly ty dávky. A naši lidé na to oprávněně poukazují. A my chceme jenom, aby všichni, kteří žijí v naši zemi, měli stejná práva a stejné povinnosti - hlavně stejné povinnosti. A i Ukrajinci, kteří k nám přišli před válkou, sami na to poukazují a někdy se i stydí. Takže je to problém.

Já to tu nechci moc rozvádět, protože když jsem se ptal moderátorky, tedy, když jsem se ptal pana premiéra na CNN Prima, kolik nás stáli Ukrajinci, tak řekla, že jaká je pozice hnutí vůči Ukrajině? Stále stejná. Akorát jsem chtěl vědět, kolik nás to stojí. A pan premiér řekl, že půjde do Bruselu, když to spočítá všechno, já nevím, jestli už to spočítal, že je to 45 miliard. No, a to přesvědčí... Škoda, že to neudělal v rámci předsednictví. Škoda, že neví, že Brusel funguje jenom tak, když pořádně zablokujete Evropskou radu a děláte deal, jak to udělal Morawiecki.

Proč tam Meloni byla za ním ve Varšavě? No Meloni chce prachy pro Itálii, dostali 1 100 milionů euro! A řecký premiér v 2015 dostal 3,4 miliardy euro. A kolik jsme dostali my? Správně, vážení spoluobčané, 0,0. Nic jsme nedostali. A ještě jsme podepsali tu šílenou zradu. Vždyť ti mladí lidé, kteří přicházejí, jsou ozbrojeni. Všichni mají mobily. Kdo v té Francii dělal ten bordel? No, to jsou všechno 13 až 17. Ano. Takže tohle se děje v Evropě a skutečně nemám z toho dobrý pocit a mám z toho velké obavy. A je škoda, že ta vláda si to neuvědomuje.

Takže bezpečnost a zdraví občanů. Bezpečnost. O bezpečnosti se mluvilo, co se děje... Jo, to jsem vám ještě zapomněl říct, že v neděli jsem měl setkání, nějací fanoušci přišli a jedna paní byla z policie a říká: No, odchází strašně moc lidí, protože my nevíme, jestli nám vezmou ty platy, protože ta vláda stále - pan ministr Stanjura přišel - vezmeme platy všem. I policistům. Kolik? 4 - 5 %? No tak samozřejmě ten policista říkal: Ježíši, on mi vezme plat. - Tak co udělá? Vezme si výsluhy. A údajně strašně moc z nich jde dělat učitele. To je dobře, oni si vydělají. Ale kdo nás bude chránit? Kdo bude pracovat v té policii? Se budeme bát jít ven? Fakt tu chceme mít to, jak to je v západní Evropě? Já myslím, že bychom to neměli dovolit. A je to samozřejmě špatně, protože naše bezpečnostní složky jako armáda nebo hasiči samozřejmě, které tato vláda taky nepodporuje - my máme na nadaci tolik žádostí od dobrovolných hasičů, jak nikdy, desítky, každý týden chodí něco. A vláda na to kašle. Takže to je ta bezpečnost.

A zdraví našich občanů. Tak já jsem byl na té konferenci, kde byly nemocnice, a tam skutečně se pana ministra financí ptali, jestli zdravotnictví je priorita. A on řekl, že není. No... Vždycky říkám, že paní ministryně obrany, je velká škoda, že není ministryně zdravotnictví (obrací se k ní), protože určitě tento plán - a tady je, paní ministryně, 163 miliard - by vybojovala! Protože ona bojuje za ten rezort. Bohužel pro nás všechny. Já jsem si myslel, že když vybojujete v roce 2024 48 miliard... A Jurečka, pan ministr tady (obrací se k ministrovi), ten chudák dostal jenom 22, ale ten zase nemá rád důchodce, jim bere ty peníze, proto vlastně tady jsme. No a všichni mají smůlu, minus 29 ministr Bek. Ale on říká, vezme si půjčku. No, tak tomu nerozumím... (S úsměvem.) Takže zdravotnictví, paní ministryně, je tady strana 82 za 164 miliard.

Víte, já každý týden řeším nějaké ty rakoviny a fakt je to hrozné. Je to hrozné. Prevence. Ten váš pan ministr, ten se fakt nepovedl, já nevím, už by bylo dobré něco s tím udělat, protože to je člověk, který skutečně řeší všechno kromě zdravotnictví. A řeknu vám ten plán, co je tady:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, traumacentrum, za 9,6. Fakultní nemocnice Ostrava - ono je to strašně dlouhý - 8,6, Brno. Prosím vás, vždyť tady s paní Schillerovou jsme osobně museli dotlačit úředníky do toho, aby dali papír na tu porodnici. Já jsem tu nemocnici navštívil, vystoupil tam primář, gynekolog a říká: My potřebujeme, my máme tady tři nemocnice nebo kolik, dvě ne, a chceme postavit novou a bude to super. - No, tak já mám rád výzvy, tak jsem řekl: Tak my to zařídíme. - Tak jsme to udělali, protože jedna z úředníků na Ministerstvu zdravotnictví, tam je taková holčička, no, to je úplné peklo, vůbec nechápu, jak tihle lidi tam jsou. Nemluvě o tom, že stát, kdyby pochopil, že například si má udělat vlastní projektovou kancelář, a nemá to soutěžit - to je všechno zdržení... No tak jsme to vyřešili. No a teď vy vlastně, ODS, tam ten váš hlavní zdravotník, myslím, že pan Král (?) se jmenuje, tak to byl ten ředitel... Tak postavte tu porodnici už. My jsme stihli centrum prevence na žluťáku, Masarykův onkologický ústav, jediná onkologická nemocnice v České republice. Chtěl jsem Pražákům, kteří mě nesnáší, postavit ještě nejmodernější, to nechtěli, takže Pražáci chodí na prevenci - jaký je termín teď? Leden, únor, příští rok, samozřejmě. Všeobecná fakultka Praha, prosím vás, ta je rozstrkáná na 30 místech, za 6 miliard projekt. Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ano, tady máme - sv. Anna, tam byli ti šnajdrojdi, tam je samý beton a tady je projekt, který skutečně něco přinese lidem. Fakultní nemocnice Plzeň, úžasná nemocnice, úžasná, nové pavilony... Mají heliport. I tady heliport, zdravotní záchranka, peklo, ne? První tendr ukradli 800 milionů, druhý tendr, když jsem kritizoval šnajdrojda Němečka, tak mně Sobotka potom přerušil vládu a potom vznikl lex Babiš (S úsměvem.) Normální podnikatel, kdyby vlastnil tu nemocnici, tak si koupí helikoptéru, má svoje zdravotníky a ty piloty si buď vycvičí, nebo si půjčí. To by udělal podnikatel. No, potom máme tady Olomouc. Thomayerka. Ta je v tom stavu, jak ji postavil TGM. Plicní pavilon, tam jsem byl, nábytek z roku 1960, ještě potkani tam byli ve sklepě. Chtějí centrální urgentní příjem. IKEM. Naštěstí se povedlo, že staví ten pavilon. Teď jste chtěli zlikvidovat toho ředitele, ale kdyby on tam nebyl - a já nechci, aby to byl polibek smrti - tak nic z toho není. Psychiatrická nemocnice Bohnice - velký problém, velký problém. Reforma psychiatrické péče, to jsme dělali. Homolka, tady máte projekty za 164 miliard... 163. Takže samozřejmě, kdyby ten ministr, tady to má sepsané, a možná bude mít jiné projekty, tak by to klidně mohl dělat, ale protože to bylo za naší vlády, tak a priori vy to nechcete. A zdravotnictví bylo pro nás absolutní priorita. Kromě samozřejmě lidí, kromě důchodců, kromě zaměstnanců, ale zdravotnictví absolutní priorita. Bohužel tato vláda to tak nemá.

O investicích naší armády ze strategických důvodů nemluvíme, se tady píše, ale budeme do ní investovat stovky miliard. A vy dobře víte, paní ministryně, že my jsme začínali a zdědili rozpočet 2014, bylo tam 42, končili jsme nějakých 90. Ano, vy za to bojujete, já to chápu, jste rezortní ministr, možná se s těmi 2 %, které my jsme podpořili, mohlo počkat do 2020 (?), my jsme netušili, že samozřejmě to bude na úkor jiných rezortů, ale já rozumím situaci. No a tady máme: zdravotnictví má v plánu projekty za 163 miliard. Jsou to peníze, které budou investovány do výstavby a obnovy nemocnic a do nákupu nových léčebných přístrojů. Ano, my jsme v rámci těch peněz, které jsme vybojovali společně s kolegy v Bruselu, tak tam byl ten projekt REACT-EU. Obrovský boj na vládě, samozřejmě Maláčová bojovala za svůj rezort, každý bojoval za svůj, ale nakonec jsem prosadil, protože jsem byl premiér, tak jsem prosadil, že šlo 22,5 miliardy do systému zdravotnického. I do malých. I do Nymburku, kde je ODS. My jsme se nedívali na to, že kdo je z ODS nebo z jaké strany. I tam šlo 150 milionů. A v Chomutově 900 milionů bude nová budova. Ano, chtěli jsme všude zdravotnictví. ODS vždycky všechno privatizovala. Střední Čechy, všechny nemocnice zprivatizovali, i Litoměřice chtěli zprivatizovat, my jsme zachraňovali Rumburk, v Lounech je místo nemocnice eldéenka. Takže 22,5 miliard a vy to musíte vyčerpat do konce tohoto roku. Jo, to je strašně důležité. Takže my určitě - a s námi nikdo nemluví - teda z vlády s námi mluví dva ministři, ale nechci ani říkat jejich jména, aby neměli problémy, i když by to mělo být normální, ale dobře. Tak.

Zásadní je budoucnost naší planety a samozřejmě klinická změna, boj se suchem a dostupnost vody pro lidi, tady je napsané. Dále výstavba stovek rybníků - Tak tam zatím fungujete tak, že asi pan Černín a Schwarzenberg mají rybníky, proto teď odpouštíte tu daň pro ně, ne? Vy taky děláte teď ty daně podle kámošů. - mokřadů, propojování vodárenských soustav, budování přehrad.

Kolega Brabec mi řekl, že ty přehrady, co my jsme připravili, tak to uvidíme. Měly by se postavit, a ty další, co jsme chtěli, tak to údajně už nechcete. Výstavba milionů stromů, ale investice do jaderných a vodních energetických zdrojů. Ano, ty Dukovany jsme připravili. Vy jste tady obstruovali ten zákon, nevím kolik, tři sta dní, nebo kolik? A ještě jste lhali o tom, že Havlíček chtěl Rosatom, vůbec ne. Byla tam bezpečnostní prověrka a bylo to absolutně transparentní. A ještě k tomu Temelínu, kde jste měli ve finále Rosatom, ruskou firmu Rosatom, vy, vláda, v roce 2012, ano? Tak si pamatuji, jak za mnou přišel francouzský velvyslanec a říkal, jak ho vyřadili z tendru na to jádro.

A já pevně doufám, že to nebudete mít nalinkované, že vyhraje nejlepší. A myslím si, že by bylo logické, aby tam nebyl nejen Westinghouse, ale i EDF, aby tam byla i Francie, která má nejvíce jádra v Evropě. A ono to vypadá, že už někdo někde něco nějak rozhodl, tak doufejme, že to tak bude. Ale když už o tom mluvím, hlavně prosím vás, skutečně, pokud já chápu, že by - a teď to řekl zakladatel ODS, velice dobře vás charakterizoval, to bych si ani já nedovolil (Se smíchem.), ale hrozně vtipně, že neuděláte zase nějaký tunel ala soláry 600 miliard nebo církevní restituce 164, že nerozdělíte ten ČEZ a soukromníci dostanou tu lepší část, kde je byznys a státu zůstane ta horší. Tak to doufejme nenastane.

A tyhle projekty v energetice jsou v hodnotě 625 miliard. Já jsem četl rozhovor nového šéfa Hospodářské komory, kde stále říká, že máme něco dělat s energetikou. Ale já nechápu, o čem vlastně on mluví. Energetiku tady ovládají u nás tři lidé. My všichni to platíme a co ten stát. Ano, stát má vyplatit a zprivatizovat celý ČEZ a na tom založit svoji strategii. Ale vy o tom nechcete mluvit. Už dokonce i zakladatel béčka ODS, TOP 09, pan Kalousek o tom mluvil, že to máte udělat, tak já nevím. To dá zdravý rozum. Teď jste vyplatili obrovskou dividendu i mimoritářům, a kdybyste byli vykoupili ten ČEZ, tak mohla být celá ta dividenda vaše. Vaše mohla být. A potom... aspoň jedna firma by patřila občanům, ano. Máme tady ještě lesy, Budvar, to topka chce zase prodat. A už toho moc nemáme. Letiště.

Mimochodem letiště, když o tom mluvím, tam se chystá nějaká privatizace ČEZ a Technix, (?) jo. Zase jsem slyšel, že ta firma za nás dělala 5 milionů euro zisk a teď z nějakých záhadných důvodů dělá jenom 5 milionů korun. Tak si to, pane premiére, pohlídejte, aby nekradli ti vaši kámoši. A pojďme dál. Dopravu, to už jsem četl. Kybernetická bezpečnost a digitalizace státní správy jsou oblasti, kterým musím věnovat mimořádnou pozornost. Do této oblasti budeme investovat cca 113 miliard a nezapomněli jsme samozřejmě ani na vládní čtvrť, no 10 miliard. (Se smíchem.) Vládní čtvrť. Mě to fascinuje, že a priori jenom proto, že já jsem to vymyslel, ne, já to nevymyslel, já jsem byl u Macrona v kanceláři 2015, byl ministr hospodářství a když jsem skončil jednání, tak mu říkám: Kde sedí Michel Sapin - ministr financí? On říká: Tady, pode mnou, ve čtvrtém patře. Ano, Francie. Tam to tak mají. Mají ty synergie. A to byl projekt, který měl návratnost pět let.

Mohly z toho vypadnout tisíce bytů. Mohly z toho být synergie, nová muzea. Ministr kultury by neseděl v ložnici šlechtice, ale chodili by tam lidé se koukat na ten palác. Ano, a Bartoš by neseděl na Staromáku. Když tam seděla Klára a někdo tam hrál na kytaru a ona nemohla jednat, tak šla ven a dala mu nějaké drobné, aby chvilku nehrál. Proč? MMR - ministr sedí na Staromáku, když to je historická budova, která by mohla být také muzeum, představte si, také muzeum. Takže mělo to smysl. Ušetřilo by se mraky věcí. Pan Hřib, ono to vypadá, že on je vlastně primátor, protože ten stávající primátor tam moc nefunguje, ale to není žádná kritika, to je jen konstatování, říká, že už nebudeme jezdit auty. Takže oni všichni ti úředníci mohli jezdit do Letňan po okruhu, i metro funguje a mělo to obrovské, obrovské synergie. Ale to samozřejmě nejde, protože Babiš. A věřte mi, že ta Arajm na Ministerstvu financí to spočítala x-krát, x-krát, celý ten projekt.

Ano, možná tam mohla být i nová nemocnice. Mimochodem my tady od revoluce nemáme novou nemocnici. Jedině šikovný ředitel Motolu má dětskou polikliniku a tak dále, úplně novou. To je super projekt, ano. Návratnost obrovská. Uvolnily by si byty a tak dále, ale samozřejmě nic. Mimochodem, pane premiére, pan ministr financí má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten má strašně moc majetku. Znovu opakuji, když říkáte, že chcete šetřit, tak se ptám: Kolik platí stát soukromým společnostem za nájem? Je to 600 milionů, je to méně? Kde jsou tedy ty synergie? Mimochodem, pane premiére, naproti Úřadu vlády je taková krásná budova, na rohu, jsou to bývalé lázně, historická budova, fantastická budova, bylo tam státní zastupitelství a my jsme měli program nebo plán, tu budovu rekonstruovat a tam se měli přesunout nějací úředníci. Tam je myslím i geodézie za rohem.

Já chápu, že vy jste jiný jak já. Já jsem chtěl v té politice ukázat tady. Ano, Národní muzeum jsme dali do pořádku, Státní opera, tu novou scénu. Ministr kultury tu není nebo tu Národní galerii. My jsme dali na Úřadu vlády do pořádku všechno, krásná kantýna, krásná zahrada, ta zeď. Údajně konečně budete i dělat pro vaše spřízněné novináře tu místnost nějakou, ale naproti, pane premiére, je krásná budova, a kdybyste jí zrekonstruoval, tak to by bylo super, protože by to určitě vylepšilo to okolí Úřadu vlády. Tady pokračuji... Zdůrazňuji, že dokument, který držíte v ruce, a bohužel nevím, jestli ho někdo držel tajně z vlády a možná vůbec, je investiční potenciál naší země. V minulosti měla vláda několik usnesení o investicích, ale nikdy se nedostaly do rozpočtu, natož do realizace. Mě to vždy fascinovalo, že kolik je takových usnesení vlády. Já si pamatuji například na usnesení o zámku Litomyšl, že vláda se usnesla, ale potom to nikdo nezrealizoval. Protože ten ministr samozřejmě to musí uchopit a za to bojovat, za ten projekt. A získat peníze.

Takže musí ukecat ministra financí, což je ve vašem případě téměř vyloučeno. Ale u nás to bylo tak, že ministr přišel za mnou a my jsme tady šli za paní Schillerovou a nutili jsme jí, aby na to našla peníze, protože politici by neměli jenom mluvit a mít krásné projevy. To se hlavně panu premiérovi daří a samozřejmě při tom neskutečně lže, ale měli by něco i za sebou zanechat konkrétního. My jsme se o to snažili a bylo by dobré, kdybyste tedy dokončovali ty naše projekty, ale přišli i s něčím novým. Naše země má obrovský investiční deficit. Je to způsobené i komplikovanou legislativou. Jen stavební řízení u nás trvá přes pět let, výstavba dálnice třináct let. Pamatujme si na tu farmářku kolem Hradce, to řešila vláda před námi devatenáct let. A mimochodem, když my jsme začínali, tak jsme museli udělat nový zákon o výkupu pozemků a tak dále.

A výstavba dálnice třináct let, to je opravdu ostuda a zároveň velký problém pro naši zemi, protože intenzivně pracujeme na změně legislativy, která by výrazným způsobem zjednodušila, zdigitalizovala, hlavně zrychlila výstavbu. No tak, stavební zákon, na kterém pracovala Klára Dostálová, jste změnili. Chápu, že starostové chtějí mít tu kompetenci. Ale proč? Tak to nechci říkat, odpoví si na to občané. Intenzivně pracujeme na přípravě novely stavebního zákona - ano, to jsme nakonec dodělali - a taky zákona o liniových stavbách. Celý zákon zjednoduší povolovací procesy a tak dále.

Tady na závěr píšu. Na závěr bych rád vyzval vás všechny občany naší země k národním konzultacím. Budu rád, když nám napíšete, jaké projekty podle vás v Národním investičním plánu chybí nebo jsou nadbytečné a mohou být řešeny i jinak. No, vidíte, na tohle jsem zapomněl. Protože my jsme tehdy lidi vyzvali - zřídili jsme na to mail a nějaký web - a lidi tam psali a my jsme jim na to odpovídali, protože my jsme s občany komunikovali. Takže někdo něco napsal, my jsme se na to podívali a řekli jsme mu, proč to tam není, nebo proč to tam tedy dáme.

Jsme připraveni plán doplňovat podle představ vás, občanů naší země, kteří k tomu máte co říci. Říkáme tomu "plán", i když už slyším, že někdo může polemizovat o tom, že není závazný s termíny. Klidně tomu můžeme říkat katalog, zásobník investic, databáze, investiční potenciál nebo prostě další sen od Babiše. No, prosím, to tady píšu, ano. Strašně bych si přál, aby se tento sen proměnil v realitu. Můžeme se společně podílet na tom, jak bude naše země vypadat za 30 let. Děláme to přece pro naše děti a další generace. Tak je to úvodní slovo.

Tohle je takováhle bichle, je to podle rezortů. Jsou tady ekonomická východiska a možnosti. Takže to není něco, co spadlo z nebe. Na tom jsme skutečně strávili strašně moc času, dali jsme do toho strašně moc energie. Tady druhá kapitola, jak vznikal Národní investiční plán, další kapitola. Je to přehledné a je škoda... Kapitola tři, investiční potenciál resortů tady máme, takže doprava. My to máme rozdělené na investiční akce ministerstva z českého rozpočtu a dosazené priority hrazené z dotací, ano. Takže je to rozdělené a doprava má šest miliard. Druhé je ministerstvo průmyslu - 40, 23, miliard. Ne 6 154. Takže doprava má toho nejvíc.

Místní zemědělství je tady a zdravotnictví - 163. Digitální Česko, sport. No, a to se mi nezdá, že tady je jenom 19 miliard. Kdybych vzal všechny hokejové stadiony, tak nevím. Kometa za 1,5 a Litvínov tam se... takže to je málo, vždyť tady se našla chyba. To je potřeba změnit. Sport si zaslouží desítky miliard. Ano, český tenis je úžasný, fantazie. Wimbledon ano. Ale to je hlavně díky jednotlivým osobám.

Než my jsme přišli do politiky v lednu 2014, kolik byl rozpočet na sport? 3,5 miliardy. Když jsme končili, bylo to 10,5 miliardy. Kolik je teď? Směšných pět miliard. Takže, pane premiére, my jsme vyhověli sportovcům a udělali jsme Národní sportovní agenturu. Ano a vy to máte pod sebou. Já jsem to měl pod sebou jako premiér, ano. Měl jsem x agent, nevytvářel jsem si nějaké zbytečné ministry, pro EU a šéfa rady pro vědu a výzkum a tak dále. Takže ten sport tady vidím, že má toho málo.

Takže říkám, vzdělávání, ano. Ministerstvo školství 46 miliard. Nové kampusy jsou tady, regionální investice jsou tady, ano. Strategické oblasti pro investice, průmysl, stavebnictví, suroviny, doprava, energetika, vzdělávání, trh práce. Všechno tady je, všechno tady máte. Doprava. Takže první pilíř průmysl, stavebnictví a suroviny. Druhý pilíř doprava, Třetí pilíř energetika. Čtvrtý vzdělávání, trh práce a sociální věci.

Ano, máme nejmenší lůžkovou kapacitu v domovech seniorů. Jsme horší ještě v porovnání se Slovenskem. Sehnat místo v Alzheimer centru nebo domov seniorů je velký problém. To jsme i v rámci těch peněz Evropy chtěli - hlavně já jsem chtěl - aby to byl beton, aby to byly nové domovy, aby to nebyla zase nějaká rekvalifikace lidí, kteří i tak nechtějí pracovat.

Další pilíř, podnikání, obchod, výzkum, vývoj, inovace a digitalizace. Ano, to bychom se museli bavit o našem vysokém školství. Proč v Americe je to hlavní centrum vědy a výzkumu? Proč tam mají takovou preferenci pro sport a tak dále?

No, a potom pilíř sedm, regiony, krajina a zemědělství. Pilíř osm - nevím, proč zdraví až osmička, mělo to být někde předtím. No a kultura devět, veřejné instituce a bezpečnost. Tady je i seznam zdrojů, takže jsme si to nevycucali z prstu.

Ministerstvo dopravy. Dopravní politika České republiky pro období s výhledem do roku dva 2050. Tak já nevím, co teď pan premiér včera objevil, že Kupka něco objevil, když to tam má v šuplíku. Dokonce je tady národní strategie rozvoje cyklistické dopravy nebo koncepce letecké dopravy pro období 2016 až 20, jo. Nákladní doprava. Implementace státní kulturní politiky. Hlavně, prosím vás, dokončete naše projekty - Uherské Hradiště, Petrkov - strašně důležitá památka. To jsem také začal a nic o tom neslyším. Tady máte celý seznam toho, z čeho to bylo vyzdrojováno. Takže určitě úředníci, pokud se nebudou bát, tak vám to potvrdí.

K tomu je inovační strategie České republiky. To taky ignorujete. Ta čísla podpory vědy a výzkumu jsou jasná. My jsme to všechno sepsali. Za vašeho působení od revoluce, moc z toho nevypadlo na papíře. Takže bylo by dobré, kdyby -já vím, že tedy nás vláda bude ignorovat. Ale to, že pan premiér dokonce řekne, že nebyla věnována dostatečná pozornost výstavbě silnic a dálnic. Pane premiére, tady je tabulka.

Vy jste byl ve vládě Nečase, o tom se moc nemluví. Byl jste ministr školství. Jenom, co jste řekl, že nějaký poplatek, jinak z vás nic nevypadlo. Stanjura se alespoň snažil začít ty dva úseky na D1. Takže kolik bylo zahájených a zprovozněných dálnic v kilometrech? 2001, vážení občané, nula. 2012, 2011, nula. 2012 nula. 2013 - pozor, je tu číslo - 800 metrů. Posloucháte dobře? 800 metrů zahájili a zprovoznili dálnic, 2013. 2014 jsme zdědili po vás nulu.

Potom od roku 2015 jsme začali. Tady máte ta čísla. Když jsme odcházeli, tak jsme zahájili 94,8 kilometrů. My jsme vám připravili 300 kilometrů, obchvatů, všeho. Takže mě fascinuje ta neuvěřitelná drzost, že pan premiér řekne, že se tomu nevěnovala pozornost. Přitom se to dá všechno zdokumentovat, jo. Občané to dobře vědí. Pamatujete si, co dělala média, když byla nějaká havárie na železnici? Každý den žlutý pásek. Havlíček zase něco udělal, někde se odtrhl vagon. Když byla zácpa na D1. Jasně, může za to Babiš, ano.

Já jsem jel v neděli po D1 a, vážení spoluobčané, všechny upozorňuji, že tam se to rozděluje na tři pruhy a ŘSD - zdravím pana ředitele - neoznačilo, že z toho levého pruhu nemůžete odbočit na Benešov. Takže se hezky projedete, ale dobré... A samozřejmě, když jsem byl ministr financí nebo premiér, tak jsem známý tím mikromanagementem, tak čumím, jestli se tam něco děje v neděli, jestli někdo staví. Hned jsem volal! (Zvýšeným hlasem.) Proč nedělaj! Pamatuji si, tam na Dé trojce dole. Takže, takže jde to pomalu a já pevně věřím, že není pravda, co jsem se dočetl v médiích, že nejsou peníze na obchvat Českých Budějovic.

Když už jste udělali ten tunel a zbytečně vyhodíte miliardu nebo kolik na ten tunel, mohlo to jít po povrchu a dávno to mohlo být hotovo, tak by bylo skandální, abyste nenašli peníze. Takže my to všechno máme na papíře. A tahle knížka... (Ukazuje materiál.) se jmenuje Může za to Babiš, samozřejmě i za to, že jak byl ten vtip ráno, tak tady je to všechno sepsané. Všechno. I zdravotnictví, do které jsme narvali 229 miliard navíc, všechny resorty, to jsme udělali po...

A já v politice vždycky jsem všechno sepsal, co jsem dělal. Když minule pan místopředseda Sněmovny říkal, že co jsme my dělali ve vládě - no, tak ano, za první vlády Sobotky jsme dali do pořádku veřejné finance. Byl přebytkový rozpočet, ztransparentnili jsme to Ministerstvo financí. Nekradlo se v ekologických zakázkách, tam jsme to zlevnili třikrát, třikrát. Tam byl připravován ten tunel, tam se (?) někdo chtěl okrást, ale myslím, že až 100 miliard chtěli ukrást v těch ekologických zakázkách.

Takže mě jen mrzí to, že v podstatě s vládou není možno normálně komunikovat o těchto věcech, protože zkrátka, když pan premiér je takhle neobjektivní a takhle může lhát a tvrdit - (nesrozumitelné) se nic nedělalo - a teď ještě říká, že někoho tlačí, tak já nevím. Já nevím, na koho tlačil. Tak možná to zařídí. Ale fakt je ten, že těch lidí, kteří chodí nakupovat do Polska a Německa je stále víc, a ten propad, ten propad spotřeby je úplně dramatický. No, ale vládě to nevadí, tady je zase článek - úředníci létají jako diví, někdy dráž než prezident - to píše, to píše.... to vypadá, zatím neutrální médium, které se stane součástí antibabišovského Seznam zprávy, tak určitě už tak nebudou psát.

Takže to píše - žádné úspory, ne. (Nesrozumitelné) znovu říkal - pane premiére, můžete jít příkladem. Zakažte veškerou konzumaci. žádná Fidorka, žádné Ferrero Rocher, žádné chlebíčky - voda, kafe maximálně, tak jsem to chtěl já. Propusťte sto lidí na Úřadě vlády (nesrozumitelné) zbyteční, zakažte nakupovat IT, šetřete. A zakažte to všem ministrům. A ministryně, ať lítají economy do Bruselu, já jsem taky lítal jako ministr financí economy. Až když jsem byl premiér, jsem lítal tím speciálem, který jste teď poskytli panu prezidentovi Zelenskému.

Takže vy nešetříte. Vy šetříte na důchodcích. Lidi se bojí o budoucnost, navyšujete daně, protože celá ta predikce je samozřejmě o daních. No a ty vaše výsledky jsou... samozřejmě klesá maloobchodní obrat, nižší o 12 %, ano, lidi se bojí, šetří - a to, že to bude mít jasný dopad, je jasné. Tady mám analýzu. I vy stále říkáte, jak ti důchodci - vrátím se k tomu skandálnímu vyjádření, že je to hospodářská škoda. Takže my, důchodci - já mám střet zájmů zase - jsme pro vás hospodářská škoda. Všichni důchodci, kteří vybudovali tuto zemi, díky Bohu, tak jsou pro vás hospodářská škoda.

Ale mimochodem, výdaje na důchody jsou čerpány jenom na 51,1 %. Takže není to tak. Vy neuvěřitelně manipulujete s tím rozpočtem. A samozřejmě lidi, kteří do toho nevidí, vám tleskají. A samozřejmě, lidi žijí ještě z úspor. 900 miliard za naší vlády, ano, snižovali jsme daně a zrušení superhrubé mzdy bylo správné rozhodnutí. A kašlu na to, co říkají ti teoretici, ti ekonomové. A, vážení spoluobčané, vždy se podívejte, kdo to je, ten člověk, kde pracuje, kde byl, s kým byl kámoš, ti nezávislí experti, ano? A znovu opakuji, v tom mediálním prostoru o té inflaci a tak dále, jediný nezávislý je profesor Švejnar, ale po tomto mém vystoupení (ho) asi už nikam nepozvou, ani Česká televize, která samozřejmě fandí téhle vládě, fandí, strašně fandí a je ráda to... no.

Takže pan premiér vystoupil po prvním jednání vládního výboru pro investice a pan Kupka nám připravil plán, kdy by Česká republika měla do deseti let mít mnohem zlepšenou dálniční infrastrukturu. No, tak to pan Kupka ani nemusel připravovat. Ale já jsem ten konkrétní plán nevyděl. Kdy bude hotová dálnice do Karlových Varů? 2025? Kdy budou všechny dálnice hotové? Proč nepoužil slovo PPP? Takže to jsou ty tiskovky. A ono se to jmenovalo - podvečerní vysílání, nevím, (v?) kolik to bylo tedy. No, strašné. Člověk, když do toho vidí, tak normálně neví, jestli to není bláznivec. Takže tam byli ti reprezentanti, ti vaši, servilní, kteří o tom vůbec nevědí nic a kteří nereprezentují žádné zaměstnance.

Kolik zaměstnávají ti lidi zaměstnanců? Kolik? Nic. Předseda bytového družstva, ukradené Bakalovy byty, OKD, neuvěřitelné. Ale já chápu, vy jste všechno pokryli, aby nebyl žádný problém. Médiím dáváte desítky milionů, aby byla hodná. Takže pan premiér říká, (vypracoval?) nějakou analýzu, analýzu prostudujeme... ta Hospodářská komora. A pan Kupka tedy, to je jediné, co z toho vypadlo, že má nějaký plán. Ale měl by říct jasně, kdy budou hotové ty dálnice, kdy bude hotová Praha, rakouská hranice přes České Budějovice, kdy bude Hradec, polská hranice, Hradec, Olomouc.

My jsme ta čísla říkali. My jsme dělali prezentace a chodili jsme na ŘSD a tam to prezentovali. Takže priority jsou do dokončení Pražského okruhu - to je dobrá zpráva, tak doufejme, že se jim to povede, mají na to ještě víc než dva roky - a znovu opakuji, tady nastává synergie mezi magistrátem, kde je pětikoalice, a vládou, to my jsme neměli, nám Piráti házeli do toho vidle a jim bylo jedno, že to má dopad na lidi, ale hlavně, abychom společně něco nevytvořili, no.

Potom tady mluví o tom oddělení, to mě (nesrozumitelné) fascinuje, já jsem úplně z toho šokován, že jedním - počkejte, o kom to tady mluví, jo, tady - že bude potřebovat v roce 2026 až 2027 investiční prostředky na dopravní infrastrukturu až na hranici 300 miliard. To je víc než dvojnásobek té letošní. Ale samozřejmě potom říká, že jedním ze zásadních doporučení je oddělit investiční rozpočet od toho běžného rozpočtu. Tak fajn. Takže pan Kupka nám říká - my budeme mít nějaký rozpočet investiční, tam si budeme půjčovat peníze na deset, dvacet, třicet let, to nepatří do rozpočtu, no, ale to je ale geniální, ale já nevím, jestli toto není protizákonné, protože to mně nepřipadá, že je to normální.

Ale já jsem o tom mluvil včera s panem ministrem Stanjurou, ne veřejně, ale tady jsem se ho ptal - a ano, on tvrdí, SFDI má i jiné příjmy než od státu... a v podstatě proto to nemá v rozpočtu, ale má to v dluhu, jasně. Když bude splatnost té půjčky, tak když SFDI nebude mít prostředky, tak potom samozřejmě to zaplatí stát. A to je logické. Takže to je to hlavní, co vypadlo z toho výboru, kde vlastně sedí vláda, tripartita a tři zástupci, kteří jsou politicky servilní vůči této vládě a kteří o podnikání nevědí toho moc.

Potom tedy pan Jurečka reagoval na tý tiskovce, mluví o tom, ano, že nám chybí lidi, nejsou lidi. Ale pane ministře, podívejte se, jak to funguje, když firmy chtějí nějakého vědeckého pracovníka do své firmy ze zahraničí, co to je za martyrium někoho sem přivést. A to je samozřejmě problematika černého trhu, problematika personálních agentur, problematika toho, že nejsou lidi a lidi nebudou. A tady určitě by měla vláda mít nějaký program.

Pan premiér byl ve Vietnamu, já jsem tam nikdy nebyl, ale o to víc jsme s Vietnamem spolupracovali. Prosadili jsme a vylobbovali, aby Škoda auto mohla vyrábět Škodovky ve Vietnamu, pan premiér si tam střihl tu pásku, ale my jsme měli personální projekt, jo, protože naši vietnamští spoluobčané dobře víte, že jsou pracovití. Mimochodem, když jsem řešil EET, tak většinou na venkově byli samí Vietnamci, ty malé obchodíky. No a měli jsme tam projekt, že budeme hlavně pro naše zdravotnictví, projekt, kde získáme mladé Vietnamky, aby se učily česky, aspoň 3 - 4 roky a potom by mohly u nás nějak pracovat. No, tehdá to vnitro, socani, to nechtěli, považovali tu komunitu za nevím, podivnou, já je nepovažuji, já si myslím, že jsou to lidi, kteří jsou nás integrovaní a jsou plusem pro Českou republiku. Takže já nevím, kde bude naše vláda shánět ty lidi a jak to pan ministr práce a sociálních věcí vyřeší, jak vyřeší to, když, to jsem chtěl a my jsme bohužel ten resort nikdy neměli, aby když někdo je nezaměstnaný a má nabídku práce, aby když ji dostane, aby nastoupil. A když nenastoupí, nemůže dostat dávky. Já si pamatuji na jednom úřadu práce, který jsem navštívil v severních Čechách, tak - jo, už musím končit, mám nějaký rozhovor - jsme potkali se šéfkou, ředitelkou úřadu práce, jednu paní, která je nezaměstnaná a ona jí říká: Máte tam nabídku za 30 tisíc. Půjdete do práce? A ona říká: Ne, já chci zpívat. Ona chce zpívat, takže ona je nezaměstnaná, bere dávky, protože chce zpívat. No tak já nevím. Tak to by se asi většině zaměstnancům nelíbilo.

Takže já mám v 11 rozhovor na CNN, takže máte štěstí, že vám tady nebudu ještě vykládat dále, ale možná ještě přijdu. Děkuju vám za pozornost.

Znovu vyzývám vládu, aby nelikvidovala důchodce kvůli tomu, že Babiš je důchodce. Důchodci postavili tuto zemi, máme jim být vděčni. Ano, peníze dostali, ale je to stále málo a zaslouží si důstojný život.

Děkuju a na shledanou.

