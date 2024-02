Babiš (ANO): Tak si pojďme říct, co jsou to ty dezinformace

reklama

Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení spoluobčané hlavně, vy se dnes musíte dívat na Sněmovnu. Někteří nám píšete, že obstruujeme, a možná příliš, ale my neobstruujeme, my jsme jenom bojovali proti tomu, aby tahleta vláda vzala důchodcům peníze a aby nemanipulovala korespondenční volbou.

A já mám dneska hezký projev, budu to číst, z toho asi titulky nebudou, ale předtím zkusím volně popovídat, kde vlastně žijeme, o čem vlastně v mediálním prostoru se mluví a jak to vlastně funguje. Hnutí ANO dobře ví, že náš největší soupeř není pětikoalice, ale samozřejmě vybraní novináři, komentátoři a politologové. Tyto lidi stále se snaží vám namluvit, že vláda špatně komunikuje. Ale ona komunikuje skvěle. Ona komunikuje samé lži. Oni nemají co komunikovat, oni tady pro lidi neudělali nic dobrého.

A v podstatě tahle vláda od samého počátku se snaží i omezovat svobodu slova a snaží se mít to jediné právo říct co je dezinformace a dokonce teďka v rámci koalice roztržka a některým stranám se nelíbí boj s dezinformacemi pod Úřadem vlády, nefunguje nic, koalice TOP 09 by ráda agendu dostala pod sebe. Piráti zakládají vlastní vnitrostranický tým. I pan prezident pokáral vládu za dezinformace.

Tak pojďme si říct, co jsou ty dezinformace.

Víte, co jsou to dezinformace z pohledu této vlády? To je pravda o tom, jak fungují. To je pravda. To je pravda, že ničí naši zemi, že vyhnali všechny investory, kteří měli přijít, nepřijdou, že ničí životy lidí a ničí i životy našich dětí. A já o tom taky budu mluvit, o tom případu kratom a HHC, o kterém poslanec Novák tady mluvil v lednu 2023.Takže dezinformace z pohledu této vlády jsou - a teď jsem tady četl rozhovor, pan premiér má strašně moc poradců, řekl bych, velice podivných ve zdravotnictví a tak dále, ale tady je jeden poradce, který řekl, že dezinformátoři jsou v SPD i v ANO a blokují mě na Facebooku. Tak já bych poprosil pana premiéra, kdyby nám mohl dodat vlastně ty dezinformátory z poslanců ANO. Nejdřív si řekneme, kdo to je ten poradce. No, je to dlouholetý spolupracovník a partner v různých aktivitách spolku zvaného Evropské hodnoty. Pamatujete na Evropské hodnoty? To jsou ty Open Society Fund. No, to jsou ti kluci od Sorose zkrátka. Oni jsou všude. Teď na Ukrajině udělali nějaký seznam, že my údajně jsme proruští. To jsou ty dezinformace. Oni říkají, že mají bojovat proti dezinformacím. A když premiér Fiala tvrdí, že my jsme proruští a že jsme tady ohrožovali energetickou soběstačnost, no, tak to je lež, to je normální dezinformace, protože se to dá dohledat, dají se dohledat fotky Nečase s Putinem, kde byli největší kámoši. A bylo to nedávno, bylo to v roce 2013. Takže tenhle poradce tvrdí tedy, že my jsme ti dezinformátoři a podle něho ta dezinformace je informace, která je lživá nebo nějakým způsobem zkresluje realitu a je šířena záměrně s cílem oklamat publikum. Na jejím počátku je ale jednoznačná lež, kterou lze jednoduše vyvrátit. No, ale to je přesně to, co dělá ta vláda. Je to nejprolhanější vláda, nejprolhanější premiér. Oni lžou stále, lhali před volbami, lžou a dneska bude premiér vystupovat údajně a bude zase lhát. To víme na beton. Lhala i paní - nebo dezinformovala paní Černochová. Ta tu dneska není, ale já dneska ještě budu mluvit o těch F-35kách, protože ona na Twitteru říkala, že má obrovský ohlas a všichni kupují ta trička. No, tak já mám taky obrovský ohlas a mám tady analýzy a budete čumět. Rozdíl mezi F-35kou a gripenem. (Pobavení a potlesk v levé části jednacího sálu.) A co jsem já vlastně tady jim vyčítal? No, že vůbec s těmi gripeny nejednali, to jsem vyčítal. A uvidíte, tady je geniální analýza o životnosti a nákladech jednotlivých letadel.

No, takže co jsou to ty dezinformace? Pan premiér vlastně opakovaně říkal, že se odstřihne od ruského plynu. A jaké jsou titulky teď nově? Ruský plyn se vrací do Česka, je levnější a nikdo ho neumí zastavit . Takže dezinformaci, lež podal pan premiér. Se Síkelou to opakovali stokrát, že se odstřihnou od ruského plynu a od ruské ropy. Stokrát to říkali a vozí nejvíc. A hlavně ta dezinformace a lež je o tom, že oni nemají na to žádný vliv. Já jsem tady říkal, jaký má vliv premiér. On by mohl mít, aspoň ve vládě, ale na plyn a ropu nemá žádný. Žádný. No, takže co tedy ten poradce? Je to dezinformace? Asi je. Je to lež, pan premiér a pan ministr Síkela lhali. Oni lžou stále. A lžou o Dukovanech, že my jsme chtěli Rosatom. Bylo tam usnesení vlády dvakrát. Taky lež. V Temelínu měli Rosatom. No, takže těch lží; že jsme zastavili plynovod Stork. Tak kde je ten plynovod, pane premiére? Tak teď se vyměnila vláda v Polsku. Koupili jste si Netform Gas za neuvěřitelnou cenu. Můžete stavět, ne? No samozřejmě, že to byla lež. My jsme to chtěli a Poláci to nechtěli, protože si postavili plynovod z Norska až na hranici de facto polsko-slovenskou, aby se napojili na plynovod z Ruska. (nesrozumitelná slova) A těch lží, co tady bylo. Takže je neuvěřitelné, jak tahle vláda - a já nechápu, proč to říká ten prezident, kdo jsou ti dezinformátoři? My jsme dezinformátoři, protože říkáme pravdu? Protože tady ministr Kupka pro dopravní infrastrukturu neudělal vůbec nic? (Ministr Kupka mimo mikrofon z vládní lavice: Nehorázné, nehorázné.) Jo, je to tak. Ne nehorázné. Vy lžete. My jsme začali stavět tady dálnice, 2014. Jako ministr financí jsem rozhodl, že se začne stavět dálnice a že vždy jde o peníze. Vy jste od roku 2010 do roku 2014, co jsme zdědili, začali dělat 800 metrů a my to komentujeme férově. Stanjura začal stavět dva úseky D1. Takže vy chodíte, stříháte pásky a neudělal jste pro to vůbec nic jako nový projekt. Kde máte ten PPP projekt, proč neuděláte Praha - Tábor PPP? Proč neuděláte D35ku? Co jste vlastně tam udělali? Ano, takže to jsou dezinformace.

Zdravotnictví? Pane bože, tady dělají nějaké výstavky - ONKO. A co udělali? Jenom propagace pro paní předsedkyni. Ten nový projekt prevence na "Žluťáku", Masarykův onkologický ústav, to je naše dílo. Já jsem to osobně vyjednával, i ten pozemek. IKEM. Všechno. Zničili reformu psychiatrické péče a zničili národní boj proti rakovině. Nepostaví tu nemocnici, která mohla být unikátní. Zase se to někde zašantročí a my se budeme ptát, kde. Možná v Motole, v nějakém betonu. Takže to je ten boj o těch dezinformacích a to se dá všechno dohledat. Všechno dohledat. Protože pokud pan ministr Kupka tvrdí, že se dá postavit, vykoupit pozemky, připravit projekt a postavit dálnici za dva roky, no, tak já myslím, že i malé dítě ví, že to není pravda. Takže žijete z naší práce a lžete. No a samozřejmě tahle propaganda, kterou tady máme od rána do večera, protože vám ta média pomáhají, protože samozřejmě jsou na vaší straně, protože s nimi tady fungujete od revoluce. Tak o tom to je. O tom to je, vážení.

Takže, vážení spoluobčané, ty dezinformace podle podání této vlády je zkrátka jenom pravda o jejich neschopnosti a můžeme se bavit hned tady ohledně kratom a HHC. Ne? Náš poslanec Novák vás vyzval 12. ledna 2023, to už je víc než rok, abyste to řešili. Navrhl to za poslední rok čtyřikrát, čtyřikrát k projednání. Interpeloval ministra Válka, který mu 9. 6. 2023 odpověděl, že předloží vládě návrh na zařazení kratomu a HHC na seznam zakázaných látek; 9. 6. 2023. Včera údajně na vládě se dohodli, že to předloží. Prosím vás, kdyby tu vládu někdo řídil, tak by zařval: okamžitě to udělejte a už dávno. A já se ptám, když tedy ta pětikoalice funguje tak, že tady Piráti, ti hulej?

(správně asi hulí), ne, to mají v DNA. (Předseda Babiš ukazuje obrázek.) Ta pirátka, pamatujete na to video, ta evropská poslankyně, jak má ráda drogy? Má ráda drogy, to tam zpívala. A co tedy, když na vládě to pan ministr Válek předložil, tak pirát Bartoš řekl: ubránili jsme kratom a HHC před zákazem. To je jeho tweet. To je jeho tweet, myslím, 21. 7. 2023. A místo toho, aby premiér řekl: mě to nezajímá a prosadil to, tak, jaký je důsledek vaší aktivity, neschopnosti?

Kdybych já tam byl a toto se stalo, a to se nemůže za nás stát, tak co by se dělo v těch médiích? Tak já vám přečtu ty titulky - "Děti skončily kvůli bonbonům s HHC v nemocnici. Některé i na psychiatrii.", 3. 2. 2024. "Nemocnice přijímají stále více dětí kvůli HHC a pervitinu. Trpí křečemi a úzkostmi." "Pět dětí na Karlovarsku skončilo v nemocnici, snědly žele bonbony HHC."

Paní Schillerová točila video, já nevím, kolik minut jí to trvalo, že šla do automatu a koupila si to. Máme to i ve školách, všichni to vědí. Nemocnice léčí desítky případů otrav HHC, často si děti jen koupí bonbony. Přibývá předávkovaných dětí, lékaři varují před HHC mezi adolescenty - je to módní záležitost. Tříleté dítě skončilo v nemocnici kvůli otravě HHC, vypilo lákavě vonící tekutinu. To je vaše vina! Na čele s Bartošem a vina premiéra, že ho nevyrazil z té vlády! (Potlesk poslanců z hnutí ANO.) Vaše vina!

Vy jste tady kreslili nějaké minulosti a dobře víte, o čem mluvím. Kdyby to bylo naopak, tak je žlutý pásek... Česká televize, zase byl žlutý pásek včera, že byl nějaký soud. Ale neřekli pravdu, že tam jsou další dva soudy. Dezinformace, lži, propaganda

Takže já to nechápu, já bych klidně mohl říct, že za to může Bartoš nebo Fiala... za ty děti. Klidně bych to mohl říct, ne? (Potlesk z lavic hnutí ANO.) 12. ledna 2023, to je rozhodnutí na minutu, o tom není co debatovat. Není o čem debatovat. Takže tady to máte. A ta propaganda je jaká? Jak se to komentuje? Viděli jste v televizi, že by někdo řekl: "No, ten poslanec za hnutí ANO to dával už 12. ledna 2023?"

A pane premiére, koho to tam máte za toho poradce? Toho magora? Vobořila! Víte, kdo to je? To je ten, co chtěl legalizovat i kokain! Ten je nebezpečný. A vy ho tam máte. Já jsem měl tu agendu pod sebou. Tenhle člověk chodil jenom na konference a lobboval za legalizaci drog! A hnutí ANO je zásadně proti legalizaci drog. A místo toho, abyste ho vyrazil... a on taky byl proto s Piráty, tak teď se dohadujete, nevím, tam jsem viděl v televizi pan Výborný, pan Válek, jak to tedy bude? Proč jste to už nezakázali? To nechápu. Triviální rozhodnutí vlády! Ohrožujete naše děti! Ohrožujete. Takže to jsou ty informace a dezinformace.

No a vraťme se, moje oblíbené téma, a paní ministryně tu dneska není, F-35. Úplně zbytečné. A já jsem dohledal fakta a také jsem nebyl schopen reagovat na to vystoupení paní ministryně, protože naši poslanci, kteří chodí na výbor nemůžou vystoupit. Tak pojďme si to tady říct nebo pojďme si to říct na výbor pro obranu, ať to vysílají... živě televize a ať každý, kdo se přihlásí může mluvit a můžete odpovídat.

Co jste tady říkala, paní ministryně? Za prvé, KVAČR jsem projednávala na výboru pro obranu 21. listopadu 2023 ještě před jednáním vlády, což v minulosti, pane předsedo Babiši, nebývalo zvykem. Fakta - na výboru jste nebyla, paní ministryně, a generál Řehka řekl, že dokument není definitivní a výbor pro obranu jej neschválil. To je fakt, ne? A vy jste řekla něco jiného.

Za druhé, předně letouny F-35 nejsou stíhačky, pane předsedo Babiši. Fakta - přímo na stránkách americké společnosti Lockheed Martin je F-35 Lightning II označen jako fighter jet, což je stíhací letoun, tedy stíhačka. No, vy mluvíte o nějakém nadzvukovém, jak jste to na..., supersonický letoun. No, tak pokud je nadzvukový, tak to byl i Concorde. Takže to je další věc.

Za třetí, já jsem, znovu opakuji, že zásadní chyba je, že nejednali se stávajícím majitelem gripenů, které máme v nájmu, to je velice výhodné. Vůbec je neoslovili. A zásadní je, že strategie naší armády postrádá obranu. Takže vy jste řekla, já jsem mluvil o tom Patriotu, já jsem mluvil o tom, co se děje na Ukrajině a teď vlastně vyšel velice zajímavý článek, kde vlastně se shodli i ruský i ukrajinský generál. A titulek je: "Jsou drony víc i než F-16? Na Ukrajině i v Rusku lámou hůl nad starými zbraněmi." Že role tanků a pilotovaných letadel tradičních pozemních sil se zmenšuje. No, tak já nevím kolik. Měli byste to sledovat. Tady Balujevskij uznává zjevnou převahu dělostřelectva NATO nad ruskými zbraněmi, ale tvrdí, že vítězi ve válce jsou bezpilotní letouny. Ti vítězi, to je největší zbraň, ti likvidují. Tak podle toho a samozřejmě mají tu obranu.

Já jsem mluvil o tom Patriotu, vy jste tady vystoupila a já jsem zjistil, že to není pravda. Vy jste řekla - takže jedna baterie Patriot působí proti balistickým střelám v azimutu 110 stupňů a v délce maximálně 35 kilometrů ubrání, pane předsedo Babiš, jeden objekt. Víte, kolik je cena takové konfigurace pro ochranu jednoho objektu? Je to 100 miliard, včetně logistiky a infrastruktury. A já mám tady podklad, že to není pravda. Takže jaká jsou fakta? Podle toho, co já jsem si dohledal a věřte mi, že se na mě obrátilo vícero expertů. Dostřel Patriotů je dvojnásobný, odměr trojnásobný a celé to stojí 25krát méně. Rakety PAC-3 postřelují balistické cíle v závislosti na použití radiolokátoru německým radiolokátorem od společnosti MBDA, který funguje jako přehledově, jako střelecký radiolokátor, zcela běžně napadá cíle plném rozsahu odměru a tak dále.

Americká armáda v roce 2024 si objednala u společnosti Lockheed, no, představte si, Lockheed, to je ten dodavatele v F-35. No, tak ještě možná můžete jim říct, že nechcete ty F-35,ale tady ty Patrioty. Takže nový systém Patriot, ano, a vylepšili to a v roce 2016 Američané zavedli do výzbroje pro systém Patriot raketu modernizovanou v programu Missile Segment Enhancement, která má proti původní raketě významně větší dolet proti balistickým cílům 60 kilometrů. Při použití rakety PAAC-4 je pak systém Patriot schopen postřelovat balistické cíle na vzdálenost 70 kilometrů a rakety PAAC-4 budou pro své systémy Patriot licenčně vyrábět, například Rumunsko to bude vyrábět.

Takže poslední dvě země, které provedly nákup systému Patriot, za který já pléduji, protože my chceme ochránit naše lidi a naši kritickou infrastrukturu, ne jaderné elektrárny, přehrady, letiště a tak dále. Tak ten nákup byl... Rumunsko nakupuje 7 baterií, 28 odpalovacích zařízení včetně veškerého vybavení, radiolokátor logistiky a (Nesrozumitelné.) samotných raket za 3,9 miliardy dolarů a Švýcarsko 5 baterií, 17 odpalovacích zařízení za 2,2 miliardy dolarů. Takže cena jednoho odpalovacího zařízení, které brání jeden cíl, tedy není 100 miliard a pan poradce premiéra by řekl, měl by říct, že to je dezinformace. Takže to není pravda, ale necelé 4 miliardy. Takže ne 100 miliard, ale 4 miliardy. Takže baterie stojí 13 miliard.

Za čtvrté, žádná nabídka zdarma na gripeny nikdy nebyla předložena. A to, že to řekl někde v nějakém rozhovoru na Primě velvyslanec, několikrát dementovaný ministryní obrany, no, tak my máme jiné informace. Ale podstata je, že stávající velvyslanec nám potvrdil, že jste vůbec nejednali a že je to neuvěřitelné, že koupíte něco, co budete mít až za 11 let a s tím, od kterého máte letadla, které fungují, vůbec nejednáte.

Za páté deklarovala paní ministryně, zaznělo tady, že F-35 jsou drahé. No, tak levné nejsou, to si prostě nic nenalhávejme, ale cena samotných letounů Gripen E by byla, pane předsedo Babiši, o 2 miliardy vyšší podle indikativní nabídky, kterou jsme obdrželi ze Švédska. No, a fakta jsou, jaká? Za působení Lubomíra Metnara na resortu obrany v roce 2020 byli osloveni dodavatelé letounu RFGL, Request for Government Information (?), s tím, že jde o předběžný dotaz a že odpověď nebude použita k vyhodnocení soutěže, nebude brána jako oficiální nabídka.

A nevíme, z čeho vy vycházíte. Není to pravda.

Z šesté jste tvrdila tady, že - neviním vás z toho, že tam asi prostě, co se týče rozpočtu, těch peněz nebylo možná tolik, kolik by si někdo přál. Ale to není podstatné, kolik Stropnický nebo Šlechtová nebo - udělali. Ano, Metnar udělal nejvíc. Podstatné je, že za ODS šel rozpočet 2009 56 miliard na 2014 42, že jste ho snížili o 14 miliard - a když byla krize, tak jste brali peníze armádě. My jsme to vytáhli ze 42 téměř na 90, to je fakt. A to, že HDP tam běhá nahoru - jasně, ta procenta neřeším.

No, takže na druhou stranu říká paní ministryně, bohužel na produktivitě práce pana ministra to nebylo vidět, 107 smluv za 4 roky. Vždyť je to směšné. Co tam ten člověk dělal, proboha. No, fakta: V roce 2016 měl čistý přírůstek 1 214 vojáků, téměř 3 400 vojáků za jeho působení, zatímco v roce 2022 byl čistý přírůstek vojáků z povolání pouze 216, paní ministryně, 216. A že nákupy vojenské techniky za působení ministra Stropnického ve výši 42 miliard prakticky představují celý rozpočet resortu obrany z roku 2013 nebo 2014, co jsme zdědili.

No a k těm gripenům, prosím vás. Tam ti vaši pisálkové vaši, tam ten Deník, který samozřejmě založili ti oligarchové protibabišovští a propavlovští, tak vám to tady zopakuji. Pronájem gripenů na 12 - a to jsou data z Ministerstva obrany - a 2 roky opce - 20,4 miliardy; dopravní technika, různé typy, Tatra PRAM - miliarda; letištní radary, 4 kusy - 651 milionů; 12 341 souprav útočných pušek Bren - miliarda 52; 9 162 pistolí Phantom - a tak dále. Takže dneska už není podstatné, kolik ten gripen stál. Podstatné je to, že ten gripen v nájmu stál 1,9 miliardy ročně - to byla ještě vláda Grosse. A Stropnický to snížil na 1,7. A to jsou stále stejná letadla. A teď vy byste to měli prodloužit na rok 2029, no a logicky ten nájem by měl být, nevím, 1,5 nebo méně.

A co říká paní náměstkyně Cupáková v září 2023 na odborném semináři, že švédská strana chce o 40 % dražší, že asi 3 miliardy nebo 2,6 miliardy. No, logicky, když jste s nimi nejednali. A co uděláte, když Švédové to pošlou na Ukrajinu koncem 2027 nebo to prodají někomu jinému? Jako to bylo absolutně neuvěřitelné. Takže prošustrovali jste miliardy a ještě to stále není dokončeno.

No, a potom tady máme plno věcí, které nebyly vysvětleny z hlediska rozpočtu, toho nadzvuku. Co znamená odhad nákladů na ostatní infrastrukturu - a tak dále? A máte v kalkulaci nájem gripenů za 35 miliard - proboha, proč? Proč jako? No, protože asi jste je naštvali a teď zkrátka budou jednat tak, aby vám dali najevo, že jste se zachovali absolutně nelogicky.

Ale nejdůležitější je to, že jsem získal studii Aviation Week Network, kterou si před časem objednal SAAB, aby měl relevantní a nezkreslené porovnání cen a nákladů na provoz stíhacích letounů na současném trhu. Chápeme, že nákup armádní techniky je komplexní proces a je to otázka suverénního rozhodnutí vlády. Přesto se zdá, že nákup stíhacích letounů v Česku provází řada otázek a často se porovnávají čísla a schopnosti, které jsou obtížně porovnatelné. Například americká agentura GAO uvádí ve svých zprávách pořizovací cenu jednoho letounu F-35A v roce 2022 v hodnotě 160 milionů dolarů a pro rok 2023 nárůst 10 % na 177 milionů dolarů, přitom provozní náklady F třicetpětky vyčíslila v roce 2022 na 8,22 milionu dolarů.

A teď, protože paní ministryně argumentuje, že gripen vlastně je nějaké špatné letadlo - to není pravda. Pokud jde o schopnosti Gripenu E, je plně srovnatelný s konkurencí v kategorii takzvané páté generace, jak pokud jde o prostředky elektronického boje, fúze senzorů a konceptu Human-Machine Collaboration, kdy jsou data ze senzorů letadla předávána pilotovi tak, aby byl na jejich základě schopen činit rychlejší a lepší rozhodnutí, až po data management a komunikaci s ostatními jednotkami na bojišti.

SAAB je připraven schopnosti Gripenu E kdykoliv demonstrovat, ale Ministerstvo obrany nemělo zájem, nemělo zájem, protože věděli, že je to výhodnější, že je to lepší. Rozdíl mezi Gripenem E a srovnatelnou konkurenci je ve dvou věcech. Gripen E místo tradiční stealth technologie - ano, neviditelné letadlo - založené z velké části na nákladném coatingu, využívá více prostředků elektronického boje. Považujeme to za chytřejší řešení pro bojiště budoucnosti. Druhý rozdíl je právě v provozních nákladech, složitosti údržby a operační dostupnosti.

Studii zpracovala renomovaná poradenská společnost Aviation Week Network za použití metodiky, která používá standardizovaný soubor výchozích předpokladů pro celou flotilu letounů tak, aby poskytla ekvivalentní náklady spojené s každým posuzovaným letadlem. Tyto základní předpoklady zahrnují pořízení flotily 100 letadel provozovaných po dobu 37 let při počtu 200 hodin na letadlo ročně. Tyto předpoklady vycházejí ze současných tržních trendů a odrážejí realistický provozní profil stíhacího letounu po dobu celé jeho životnosti.

Provozní náklady jsou vypočteny na základě sazby nákladů na letovou hodinu pro každý jednotlivý typ letadla a vycházejí ze současných historických údajů převzatých z rozpočtové dokumentace. No, a teď pozor, teď se soustřeďte, teď vám něco ukážu. (Ukazuje tabulku.) Tady je tabulka, která srovnává - a ta studie se jmenuje Fighter Aircraft Through Life Costs, takže to jsou vlastně náklady na životnost toho letadla. A tady srovnávají F-15 Boeing, F-16 Lockheed Martin, F-18 Boeing, Lockheed Martin F-35A, Dassault Aviation Rafale, Eurofighter Typhoon a SAAB Gripen CD a SAAB Gripen EF. A ta tabulka je rozčleněna na Acquisition Costs, to znamená, náklady pořízení, Maintenance Costs, to je samozřejmě, co všechno potřebují na údržbu, Operating Costs, to znamená, provozní náklady. No a tady z toho vychází celkové životní náklady toho letadla.

Teď pan Metnar se nesoustředí, teď se soustřeďte sem, to je váš byznys, ne můj. Takže víte, co je nejdražší? F třicetpětka, ta vyjde, životní náklady, ve všem na 452 milionů dolarů. A nejlevnější je Gripen (CD?), ten vyjde na 214,9, takže méně než půlku, a Gripen (EF?) na 240 milionů dolarů. F patnáctka na 356 milionů dolarů, F šestnáctka na - to jsou ty, co koupili Slováci - na 265 milionů dolarů, F osmnáctka na 275,4 miliony dolarů, Rafale na 339. Všechno významně levnější než F-35. Někdo nám kecá tady. My (Důrazně.) nepotřebujeme tato letadla, nepotřebujeme letadla za 11 let za nejdražší cenu, nejdražší!

A to je analýza, analýza těch letadel a já to rád paní ministryni předložím. A pojďme se o tom bavit. Proč jste to neudělali dopředu? Co tady někdo diskutuje - že jste museli platit dopředu? Klidně jste si mohli nechat gripeny, dojednat a ten vývoj jde dopředu. A hlavně se máte učit, když už tedy tvrdíte, že budeme ve válce, co já tedy určitě bych nechtěl. A stále máme v prostoru (Prostoru?), že začne nějaká válka, ale podle nějakého polského generála začne do 3 let, tak ty F třicetpětky nebudou nikde. O čem to je?

Má to být o obraně, už jsem to tady říkal. Takže to jsou ty informace a dezinformace, aby bylo jasno. To je tak všechno k volnému přednesu a teď vám přečtu můj příspěvek k neuvěřitelné záležitosti, s kterou každý den něco je. Já vůbec nechápu, jak tohle může v naší zemi existovat.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, když jsem před těmi zhruba dvanácti lety zakládal hnutí ANO, hlavním důvodem, proč jsem to dělal, byla ta nesnesitelná míra korupce, ano, korupci nesnáším, kterou ta země byla doslova prolezlá. Symbolem toho všeho byla ODS. Určitě si to pamatujete. Mohl bych vám tady o tom vyprávět dlouho. Média vám nic neřeknou, ony se nevracejí do minulosti, to by bylo dost ženantní. Privatizace, kuponka, banky zničené, Hřebíčkové dálnice, Dalík, Promopro, ROP Severozápad, a mám to tady na čtyřicet stran, ale to nebudu číst. Podvodné financování, to byl rok 1997. Tenkrát kvůli tomu padla Klausova vláda. Celé to vyvrcholilo zátahem na Úřadu vlády v roce 2013 a pádem další vlády. Pak už to všichni známe.

Předsedou ODS se stal pan Fiala. Slušňák, který měl dát ODS novou tvář, která překryje všechny ty průšvihy a schová kmotry. Ale jak se za poslední týdny ukazuje, je to stále stejná strana, kterou v roce 2014 převzal. Všichni ti kmotři a lobbisté vylezli a vrátili se zpátky, stejné praktiky, prostě ta stará, známá ODS, jak si jí pamatujeme z devadesátek a nultých let. Hnutí ANO svolalo tuto mimořádnou schůzi Sněmovny, abychom řešili zapomenutý milion premiéra v pochybné kampeličce, podezření na černé financování ODS a praní špinavých peněz. Mimochodem ve vaší slavné pětikoalici jsou už tři strany, tři vládní strany, vážení spoluobčané, kde je podezření na černé financování. STAN a TOP 09, tam to dokonce tvrdí policie, že jim kampaň financoval mafián Redl z peněz vyvedených z dopravního podniku. A opakuji, všechno, co tady čtu, i minule, je z médií, médií, nic si nevymýšlíme.

A tady vám rád připomenu, co říkal v televizi pirátský poslanec doslova. Nám STAN říkal, že s námi bude kandidovat, že s námi bude bojovat proti korupci a pak jsme zjistili, že z těch černých peněz, které ukradli dopravnímu podniku, tak platili nelegální kampaň, aby nás překroužkovali. Tak kdybych tohle já řekl, tak mám okamžitě žaloby. No tak ale ta pětikoalice drží. Takže ukradli tady, Pirát říká, že ukradl STAN peníze dopravnímu podniku. Popsal to docela přesně, ale nestalo se samozřejmě zase nic. STAN jen změnil barvu na růžovou a zbytek koalice asi nasadil růžové brýle a jede dál. A teď je to podezření i na ODS, proto je ta schůze. Když to člověk čte, tak vůbec nechápu, že kdo tohle tady vůbec toleroval, proč to nikdo nevyšetřoval, ne? Neuvěřitelné.

Chceme dát panu premiérovi a celé ODS prostor vysvětlit, co se vlastně stalo a bude to i vhodná příležitost pro premiéra Fialu zveřejnit svá daňová přiznání od roku 2011, tedy před vstupem do politiky, jak jsem to udělal já. Ano, když novináři začali zpochybňovat moje finance, tak jsem udělal audit, dvě renomované auditorské firmy, jako jediný politik v historii této země jsem ukázal daňové přiznání od roku 1996 do 2016, kde jsem i deklaroval, že jsem zaplatil 322 milionů daní, mimochodem jako fyzická osoba. Kde je problém, aby pan premiér, předtím, než se stal ministrem školství 2012, mohl to ukázat? A potom mohl ukázat, jaké má majetky a kde na to vzal. Já jsem to udělal, já jsem to udělal. A možná to vyvrátí všechno. Samozřejmě na něj tlak není, protože o médiích jsme si už řekli.

Pokud pan premiér je takový hodnotový a ze sebe rád dělá symbol integrity a transparentnosti této příležitosti využije nejen kvůli sobě, ale především kvůli občanům, kteří očekávají odpovědi. Začneme od začátku. Máme tu dvě věci. Za prvé zapomenutý milion pana premiéra a pak pochybnosti kolem Podnikatelské družstevní záložny. Jak jsme zjistili z médií 22. ledna, pan premiér Fiala jaksi opomněl vést vlastnictví podílu v Podnikatelské družstevní záložně. Neuvědomil jsem si, že účet v družstevní záložně znamená nějaký podíl. Já to bral jako běžný bankovní účet. Moje chyba, to mě mrzí. A ještě to omlouval tím, že nevyužil žádné finanční produkty, že v Podnikatelské družstevní záložně měl jen účet.

Já bych tedy čekal, že člověk ve vysokých politických funkcích, který se tedy tváří, že řídí stát a my víme, že neřídí pan premiér vůbec nic, bude mít alespoň elementární právní, ale hlavně ekonomické povědomí, nebo si nechá od někoho poradit. Ale budiž. Nad čím ale zůstává rozum stát, jsou vyjádření pana premiéra ohledně zapomenutého milionu. Zjistili jsme, že pan premiér v roce 2015 objevil princip diverzifikace úspor, tedy princip, o kterém se v rámci finanční gramotnosti učí už děti na základní škole, a Patrik Nacher finanční gramotnost přednáší, napsal o tom i knížku, tak byste si, pane premiére, měl tu knížku přečíst. My jsme se dozvěděli, že pan premiér dá na doporučení lobbistů, pokud jde o jeho vlastní peníze. Finanční produkty totiž nesleduje a bankám moc nerozumí. No, nejen jim. Takže svůj milion dal v té době do nejmenší záložny v zemi, o které předtím pravděpodobně nikdy neslyšel, a to na doporučení svého někdejšího studenta politologie, poradce ODS a lobbisty Miloše Růžičky, tedy pána, který je strašně šikovný. My ho známe. Který pásl spoustu tradičních politiků ODS i ČSSD, zejména pana Chovance, trošku i Sobotku. Umí se v tom krásně pohybovat.

A zejména na doporučení tohoto lobbisty pan premiér tam dal peníze. Že záložna není banka pana premiéra Fialu nenapadlo ani tehdy, když dostával pozvánky na valné hromady kampeličky. Kdo další v ní má peníze, stejně jako velikost kampeličky, tak je nezkoumal. A my jsme tady po revoluci měli, nevím kolik, 150 kampeliček. A lidé si pamatují, jak je okradly o miliardy. Ani si pořádně nepamatujeme jejich jména. Ale média nám to nepřipomenou, tak čas běží, lidé zapomínají. Takže pojďme dál. Stále je to totiž příběh finančně totálně negramotného člověka, toho času premiéra, který se zaklínal odpovědnou správou veřejných financí. Pan Fiala na tom není taky moc dobře s pamětí. Zpočátku tvrdil, že peníze do kampeličky uložil ve dvou převodech v roce 2015. Nejprve měl dát 700 000 , poté 250 000. Nakonec se ale ukázalo, že v roce 2015 poslal 300 000 , později 250 000 a pak ještě 250 000. (Premiér Fiala reaguje na vystupujícího.) Zbylý, zbylý... Já, pane premiére, vycházím z médií. Zbylý čtvrt milion pak na účet Podnikatelské družstevní záložně poslal až v červnu 2017. Takže buďme rádi, že aspoň ta částka sedí. Co už moc nesedí, je účel.

Tak pan Fiala pošle nějaké záložně milion na běžný účet a po pěti letech ho vybere, aniž by vydělal jedinou korunu. Pravda, v té době jsme měli inflaci pod kontrolou, byla 2 %, ne jako dnes. Ale jaksi moc nechápu, proč nešlo o spořící účet a proč na tom pan premiér nechtěl vydělat a ani procento, které banky a finanční ústavy nabízely. V rámci té finanční gramotnosti pan premiér by mohl vědět, že u nás jsou vklady pojištěné, že máme na to ten systém. A rozumím tomu, ale je to celé zvláštní.

Takže ono to spíš navozuje dojem, že pan premiér vůbec netuší, co to ekonomika a peníze jsou, ale to si samozřejmě nemyslím.

Takže si to shrňme. Pan premiér jako jedenapadesátiletý se dozvěděl o principu diverzifikace úspor, tak si na radu lobbisty odložil milion na běžný účet do neznámé velmi pochybné kampeličky a po pěti letech svůj milion bez jakéhokoliv zisku vybral. Tomu se říká vysoká finanční škola života. Takže pan premiér je pravděpodobně úplný diletant a naprostý analfabet, pokud jde o veřejné finance - to víme v České republice - ale to, že se takto nepochopitelně chová k vlastním penězům, myslím, leccos vysvětluje.

Chápu, že nevíte, kde vám hlava stojí, když k tomu premiérování ještě zvládáte být členem Vědecké rady Masarykovy univerzity, Vědecké rady Fakulty sociálních studií, vést disertační práce a to hned několik. Takže možná kdybyste trochu ubral, tak třeba nebudete zapomínat na miliony po kampeličkách nebo budete líp vykonávat funkci premiéra. Někde by se to prostě projevilo. No, ale to je první část příběhu.

Ta druhá část příběhu se týká Podnikatelské družstevní záložny a to je, dámy a pánové, skutečné počtení. V prvé řadě jsme se z médií dozvěděli, že jde o druhou nejmenší kampeličku v České republice. Počet členů ke konci roku 2021 byl 135 osob, v roce 2022 už asi 150. Ostatní záložny mají průměrný počet členů 1 631, takže více než desetinásobný. Na webu záložny chybí ceník s nabídkou úrokových sazeb, chybí nabídka produktů, odkaz na internetové bankovnictví či stručný popis dané společnosti. No, takže je to velice podivné. Jinými slovy, záložna o klienty zvenčí nestojí.

Zajímavé jsou také výsledky záložny. V roce 2022 poskytla jen čtyři úvěry a jednu bankovní záruku a v roce 2021 ani jeden úvěr. Čistý zisk se pravidelně pohybuje v nízkých stovkách tisíc korun, v roce 2021 byla záložna ve ztrátě, zaměstnanci mají podprůměrné příjmy. Prostě to nedává elementární byznysovou logiku. Každý normální podnikatel by takovou nerentabilní firmu dávno zavřel, ale peníze do záložny klienti sypali. V průměru na jednoho klienta připadala podle poslední výroční zprávy uložená částka skoro 2,4 milionu korun, což je o mnoho víc, než je u kampeliček běžné.

Záložna se také dostala v uplynulých letech do hledáčku státních finančních institucí. V roce 2021 dal Finanční analytický úřad Podnikatelské družstevní záložně pokutu 150 000 korun a Česká národní banka 200 000 korun kvůli nedostatkům v prevenci praní špinavých peněz a řízení úvěrových rizik.

V současnosti záložnu vyšetřuje policie kvůli tomu - a teď dobře poslouchejte - že z ní na konci minulého roku zmizelo 140 milionů - ale přišlo tam 14 milionů euro, asi 322 milionů korun - peněz určených na munici pro Ukrajinu. No, a 30 milionů a 2,2 milionů euro loni v březnu někdo ve dvou brašnách vynesl ze záložny ven. Neuvěřitelné, jo? Takže Ukrajinec pošle peníze do kampeličky, kde je členem pan premiér, aby dostal zbraně, zbraně nedostane a někdo ty peníze normálně ukradne. Takže to je fakt neskutečné.

Podle médií je klíčovou postavou záložní obchodník s uměním Kamil Bahbouh - nevím, jak se to, čte, Bahbouh. Novináři o něm píší jako skrytém a hlavním podílníkovi záložny, ale za 20 let od vstupu nebyl pan Bahbouh ani jedenkrát členem představenstva či kontrolní komise záložny. Podíl v záložně měli jeho bratr, manželka, švagrová i restaurátorská firma Gema Art Group spojovaná s panem Bahbouhem, jejíž manažeři byli odsouzeni v kauze zmanipulované zakázky na rekonstrukci barokního areálu Kuks.

Neskutečné.

V médiích čtu o jeho dluzích až 150 milionů korun, exekucích, skrývání se před věřiteli i že je podezírán z praní špinavých peněz. Záložna v paláci v centru Prahy obývá společné prostory s Bahbouhem řízenou, ale opět ne vlastněnou, galerií Gema. Jméno pana Bahbouha figuruje v kauze projektu CyberGym, který měl sloužit údajně civilní rozvědce, Úřadu pro zahraniční styky a informace, ÚZSI. To je pod Rakušanem. Pamatujete, jak tam chtěl dosadit Dozimetr? Potom všichni křičeli, tak tam má nějakého svého. No, zajímavé. O rozvědce bych vám mohl vykládat, jak oni fungují, ale to jsou moje pocity, ale i vlastní zkušenosti.

Takže rozvědka. ÚZSI do projektů spojených se školením expertů na kybernetickou obranu nainvestovala stamiliony. Rozvědka původně nad projektem měla kontrolu tím, že do něj vstoupila i jako investor. Jenže představitelé CyberGym navýšením základního jmění a tím změnou vlastnické struktury rozvědku vyšachovali. Jedním z vedoucích představitelů CyberGym byl právě Bahbouh.

Mimochodem pan Růžička, ten lobbista, jak jsem mu říkal, úzce spolupracoval s ministrem vnitra za ČSSD Chovancem, pod něhož spadala civilní rozvědka ÚZSI. V roce 2019 policisté obvinili bývalého náměstka ÚZSI Zdeňka Blahuta, který tam byl za Chovancovy éry, z podvodu a zneužití pravomoci kvůli koupi několika odposlouchávacích systémů Agáta za 200 milionů korun. Takže to je ta technika, kterou pravděpodobně jsem byl já jako ministr financí odposloucháván svými konkurenti z ČSSD. No, tak to je to stupňování toho nepřítele, ne? Na konci je ten koaliční partner. Takže to bylo ono, Schumann web (?), Agáta, a potom mě vyhodil z vlády, no. Pan premiér by měl taky vyhazovat z vlády, ne? Ten Dvořák už měl letět dávno. Úplně zbytečné.

Tak pojďme dál. Pojďme se podívat na výčet jmen, kdo ještě do záložny posílal peníze. Šlo zejména o politiky napojené na ODS. Namátkou třeba bývalý šéf poslanců ODS Petr Tluchoř, ministerský náměstek v kauze poslaneckých trafik Roman Boček odsouzený ke dvouleté podmínce a pokutě 300 000 korun, který měl do záložny - dobře poslouchejte - přinést 53 milionů v cashi. Zase tašky, v cashi 53 milionů, normálně přinesl, aby je skryl před finančním úřadem! Podíl v kampeličce držela jeho manželka Kateřina Bočková.

Dále v záložně figuroval exministr zdravotnictví ODS Luděk Rubáš, tchán Petra Tluchoře. Firmy, ve kterých se pan Rubáš angažuje, sponzorovaly ODS. Byl to také pan Rubáš, který do záložny přivedl pana Bočka. Z lidí spojených s ODS v záložně dále figuruje bývalý liberecký zastupitel a také exředitel Pozemkového fondu České republiky Radim Zika, který v roce 2012 skončil po sérii skandálů, mimo jiné výměně pole na Vysočině za lukrativní státní parcely v Bedřichově.

Za Zikova působení v čele fondu se rozpoutala kauza Bečvářův statek, označovaná za jednu z největších restitučních kauz české historie. Mimochodem pan Zika v minulosti prodal fotografie a obrazy přes firmu Gema Art propojenou s Podnikatelskou družstevní záložnou, na čemž vydělala skoro 7 milionů. Pak tam investovaly peníze také lidé a firmy, které v minulosti spojovala agentura Bison & Rose. No, ty známe dobře. Tam byl ten pan Růžička.

Zakládajícím členem firmy, ze které vznikla PR agentura Bison & Rose, byl manažer záložní Kamil Bahbouh. Někdejší spolumajitel Bison & Rose Růžička podle vlastních slov měl záložní účet přes 20 let. Neteř jeho obchodního partnera Jiřího Bise Tereza Bisová byla v letech 2009 až 17 předsedkyní představenstva záložny. Propojení s rodinou Bisových má i nynější předseda představenstva záložny a dlouholetý šéf kontrolní komise Robert Zelenka. Ten měl dříve vlastnit galerii Gema.

Kromě politiků ODS mezi podílníky záložny byl i bývalý majitel fotbalové Viktorie Žižkov Luděk Vinš, pár bývalých policistů či důstojníků tajných služeb i Petr Štalzer, který byl odsouzen za zastřelení právníka v pražských Hlubočepech v roce 2012.

Podle médií vrah si svou oběť spletl s německým galeristou Martinem-Georgem Weberem. V médiích čtu, že Štalzer byl letitým spolupracovníkem Kamila Bahbouha, který měl s Weberem také spory. Německý galerista pana Bahbouha obvinil, že mu odcizil 30 uměleckých předmětů v hodnotě 10 milionů korun. Takže vskutku jsou tam velmi zajímaví podílníci ze záložny. To je normálně mafie, to je neskutečné.

Podnikatel Pavel Wurst, který byl léta podílníkem Podnikatelské družstevní záložny, na další členy kampeličky podal trestní oznámení pro podezření z praní špinavých peněz. A co říká? Poslouchejte dobře. V záložně se praly peníze, nebyl problém přinést v hotovosti miliony korun a manažer Kamil Bahbouh je vložil na účet. Také řekl: Bahbouh pere politikům ODS peníze. A třeba také, že skrze nákupy uměleckých děl bylo spořitelní družstvo schopno legalizovat černé peníze. Peklo.

V této souvislosti si připomeňme, jak pan premiér Fiala mluvil o panu Bahbouhovi. Potkal jsem se s ním záložně, kde jsem byl za 5 let osobně asi třikrát. Pan Bahbouh mě tam přišel pozdravit a představit se mi jako člen managementu, jinak jsem ho neznal. Ale pěkně jsme si tehdy povídali o moderním výtvarném umění, měli tam krásné věci, to mě zaujalo - popisoval. Doufejme, že tedy zůstalo jen u povídání a brzy se z médií nedozvíme ještě další podrobnosti. Pan Wurst ostatně není jediným svědkem, který o záložně mluví otevřeně jako o pračce peněz. Stejné podezření z legalizace peněz z trestné činnosti má i další dřívější člen záložny, bývalý policista a pracovník civilní rozvědky ÚZSI Tomáš Kubeš. Chlubili se mi, že pero peníze pro politiky - říká Kubeš a dodává k tomu seznam jmen. Já připomenu, aby to v těch jménech nezapadlo, vše se točí kolem ODS.

A teď ještě k zajímavějším věcem, něco k tomu financování. V médiích se člověk dočte, že Bahbouh a také lidé spříznění se záložnou poslali přes 5 milionů korun na podporu bruselské politické nadace New Direction, která je partnerem frakce evropských konzervativců a reformistů ECR v Evropském parlamentu. Členem frakce je ODS, nadace se podílela třeba na vydání knihy pana Fialy. Na tyto neziskovky a nadace má pan premiér vůbec smůlu - asi jsme už všichni slyšeli o té neziskovce Centrum pro studium demokracie a kultury, to je ta, jak ji pan Fiala spoluzakládal, a která na dotacích získala od státu 48 milionů a dalších 28, a to je ta, co zkoumala ženy v Barmě.

No a teď tu máme zase nadaci a think tank. Z bruselské nadace New Direction mířilo zhruba 7,5 milionu korun zase zpátky do think tanku Pravý břeh - Institut Petra Fialy, který je pupeční šňůrou spjatý s panem premiérem a ODS. Oficiální vysvětlení je, že prý šlo o zakázky, které (Fialův?) institut vysoutěžil v tendrech. A jistě úplnou náhodou ten samý institut oblepuje celou republiku plakáty s premiérem Fialou. To byly ty s nápisem Restart Česka, asi vzpomenete, novináři, že tenkrát ptali institutu pana Fialy, kolik ta velká kampaň stála a kdo platil. No a odpověděl toto. Předpokládáme, že se náklady budou pohybovat v řádu vyšších stovek tisíc korun, financování kampaně bude vykázáno v souladu s platnými předpisy - uvedl Michal Chládek z Pravého břehu. Na otázky, odkud peníze na zaplacení kampaně jsou, kdo je Pravému břehu poskytl, už nereagoval.

V tom článku ještě je i vyjádření nějakého experta. Z vlastní zkušenosti můžu říci, že kampaň takového rozsahu stojí miliony a ne statisíce korun. Mám za sebou bezpočet kampaní a tohle vidím v řádech milionů. Pokud mají bigboardy, tak rozhodně. Kromě toho jsem viděl, že získali hodně prémiová místa. Reálné jsou miliony, žádné statisíce. No, tak možná už víme, jak to bylo financované - nebo nám to, pane premiére, vysvětlete. Předpokládám, že víte, z jakých peněz byla vaše kampaň financována.

Z médií se také dozvídáme, že poté, co v roce 2014 začal pan Fiala předsedat ODS, přistálo na kontě ODS 850 tisíc korun od třiaosmdesátiletého Lubomíra Hromádky prostřednictvím Podnikatelské družstevní záložny. Pan Hromádka byl v té době jednatel společnosti Galerie Gema, která sídlí na stejné adrese jako Podnikatelská družstevní záložna a je s ní personálně propojena. S lidmi ze záložny, například s panem manažerem Bahbouhem, se zná jako dlouholetý starosta Líbeznic a dnešní ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka.

Firma, kterou řídil pan Bahbouh v Líbeznicích revitalizovala kapličku nebo rekonstruovala za 25 milionů hasičskou zbrojnici. No, vidíte, to je charita! On ten příběh dál pokračuje a pokračovat asi dál bude, i když taky jsem zaznamenal v médiích informaci, že ten příběh měl už před 5 lety Český rozhlas - to je provládní médium - ale nechtěl ho pustit, aby nepoškodil ODS a Petra Fialu. No, tak to známe, ne? Reportéři, Dozimetr - tam to taky nechtěli pustit. To jsou ta provládní média, která všichni, vážení spoluobčané, platíme - a neměli bychom, protože nejsou objektivní. A nyní je velký tlak na to, aby se dál nepokračovalo. No, nevím, jestli je to pravda, ale to asi ukážou další dny. Proto určitě všichni chápeme, proč vlastně pětikoalice navrhla ty rady a proč všude jsou tam jejich lidi, kteří mají hlídat ty takzvané dezinformace. To znamená, že pravda se tam nedostane.

Podíváme-li se na to bez emocí, odvíjejí se nám tu dva příběhy. Pokud jde o pana premiéra Fialu, ten první je, že potvrzuje, že pan Fiala je zcela nekompetentní nejen jako politik a předseda vlády, ale i jako správce vlastních peněz. Je opravdu děsivé, že člověk, který nemá ani elementární finanční gramotnost, může dělat premiéra České republiky. Vlastně podle toho to tady v naší zemi i vypadá.

Druhé vysvětlení je, že pan Fiala jen hraje hloupého a že přesně věděl, že milion uložený v záložně je jen zástěrka pro něco zcela jiného. To, co může každý z nás spekulovat, ale z výše uvedených faktů se nabízí vysvětlení o praní špinavých peněz, legalizace nepřiznaných příjmů a zdrojů, všimné, korupce a tak dále. Upřímně, nevím, co je horší - premiér, který využívá záložnu jako pračku peněz, nebo premiér s vysokou finanční školou života? Mnohem jasnější je obraz týkající se záložny jako takové. Ze zpráv médií se zdá, že jde o velmi podezřelou instituci pro několik málo lidí, kde se točí obrovské peníze s velmi nejasným původem. Účelem může být tak vyhýbání se daňovým povinnostem, legalizace peněz z trestné činnosti, byznysové zájmy a podobně. Prostě všechno, co má ODS v DNA.

Takže, vážené poslankyně, vážení poslanci, co z toho všeho plyne? Dozvěděli jsme se, že pan premiér má své finance ve stejné době v udržovaném stavu jako svou politickou kredibilitu a že ODS se od devadesátých let nezměnila. Stále je to strana, která se zdá být více spojena s pochybnými finančními manévry, špinavými penězi, korupcí a černým financováním, (?) principy transparentnosti a odpovědného řízení, které by občané od svých politiků očekávali. Proto si myslím, že byste měli otevřít a připustit diskusi a pan premiér by měl jasně a jednoznačně vysvětlit, jak se věci skutečně mají.

No, dnes zase vyšel nějaký článek - Bahbůh, dveře k vlivným. Kdo je podnikatel z Fialovy kampeličky? A to je jako neuvěřitelné, co ten člověk všechno za sebou má, dokonce měl kupovat 62 % akcií Metrostavu. No a hádejte, kdo u toho byl? CREDITANSTALT IB, Věslav Michalik - stejně jak tehdy u pošty, ano? Takže tady už vidíme - já jsem tedy o tom Bahbouhovi nikdy neslyšel, (S pousmáním.) ta jména kmotrů byla úplně jiná. A potom jsou tady další věci - ta vražda, krásné ženy i agenti, neskutečné, neskutečné, ne-sku-teč-né.

Takže my chceme od pana premiéra jasné vysvětlení, co to všechno znamená, jak je to vůbec možné, kde vlastně žijeme, když tady léta tenhle člověk, Bahbouh, jo, působí a má vlastně kontakty na všechny. Je to neskutečný skandál. Já chápu, že provládní média to moc neřeší, ale my určitě budeme chtít jasné vysvětlení od pana premiéra. Děkuju. (Potlesk zleva.)

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Jak p*tomci. Až se to obrátí proti nim, budou se divit.“ Z ODS k Ukrajině. Nezvyklé Černochová – prodavačka triček. 160 jich udala, jedno je přitom za 1 968 Kč Ukrajinci na seznam nepřátel dali zesnulého Miroslava Šloufa Ministr Válek: Babiš. Tradičně bizarní směsice lží, hospodského chvástání a ublíženeckého kňourání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama