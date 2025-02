Babiš (ANO): Tohle je nová totalita, která nerespektuje vůbec nic

Takže dobrý den, vážení spoluobčané,

tohle je nová totalita! (Hlasitě.) Tohle je nová totalita. (Potlesk vlevo, bouchání do lavic vpravo.) Já jsem o tom mluvil, tahle totalita, která nerespektuje vůbec nic, protože paní předsedající nám neumožnila vystoupit s přednostním právem před bodem a ten bod neměla vůbec otevírat. Na co my tady máme jednací řád? Proč vlastně řídíte schůzi dneska? Jděte pryč, vy si děláte, co chcete tady. (Potlesk vlevo.)

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pane předsedo, můžete dát námitku na postup předsedající, tak jak jednací řád umožňuje.

Já nebudu dávat žádnou námitku. Vy se neřídíte podle zákona.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Já vás vyzývám k tomu, abyste hovořil tišeji.

Je potřeba o tom mluvit, aby to lidi věděli, tak si zopakujme, vážení spoluobčané, co se stalo v této Sněmovně a s touhle vládou, když po volbách nastoupili, jak porušují všechno.

Vraťme se k tomu, to jsou ty velké debaty, že kolik stojí ta Sněmovna a proč ta Sněmovna jedná po 19. hodině? Za nás nejednala. Proč vláda zasedá ve středu, když vzala půlku dne Sněmovně? Jenom manipulují, jenom lžou.

Podváděli od začátku. Proč mají pět klubů? Proč mají tolik přednostních práv? Dělají si, co chtějí, a vyhrožují nám. Snaží se o nějaké dohody, že se rozhodli... Nejenom, že porušili všechno, ale ta drzost, že se tady ještě mělo hlasovat o přestávkách, když za vás jste si brali deset hodin přestávek v kuse. Paní Decroix minule říkala, že budeme hlasovat o přestávkách, takže my vlastně už nemůžeme nic, takže poslední, co nám zůstalo, už nerespektujete ani přednostní práva, takže to je ta nová totalita.

Prosím vás, nevěřte jim. Zeptejte se pětikoalice, proč vláda nezasedá v pondělí jako my? Proč vzali půlku dne ve středu? No protože zkrátka pondělí a pátek z Moravy nechodí do práce, jsou doma, hlavně pan ministr školství.

My jsme viděli teďka provládní pořad, kde jsme zjistili, kde říká pan Moravec, že pan premiér je v tísni, že měl strašnou tíseň, když odvolával Bartoše.

No tak já bych ještě chtěl pana premiéra poprosit, aby ještě jednou zopakoval tu tíseň a odvolal konečně už toho Beka, ale to jsem odbočil.

Paní Pekarová nám dneska neumožnila vystoupit s přednostním právem před bodem. Proč? No protože věděla, že budeme obstruovat. Pan premiér, který tady výjimečně dneska sedí s námi, jako šéf opozice tady říkal, že obstrukce jsou demokracie, že to je demokratické právo a že bude obstruovat EET až do skončení volebního období.

Dneska v podstatě, když my chceme... A proč chceme obstruovat? No proto, že nechceme, aby tato pětikoalice zdanila lidi, aby zdanila lidi! A nejenom že je to daň, ale je to korupce. Je to korupce České televize a Českého rozhlasu, a proto my jsme chtěli obstruovat a chceme obstruovat, protože chceme tomu zabránit. Takže ještě jednou, abyste věděli, pokud budete někde slyšet, kolik stojí ta Sněmovna a proč stojí, vždyť můžeme končit v 19 hodin. Proč vždycky navrhujete a končí se někdy v noci? Ne? Všechno jste tady zmanipulovali No, a teď se to blíží k tomu, že nám chcete už vzít i to právo tady mluvit.

Takže je to všechno vylhané, vážení spoluobčané, protože znovu opakuju, a to vám ta média neřeknou, protože je to jedna parta. Jedna parta, která má za jediný cíl v podstatě znovu vyhrát volby za pomoci České televize a Českého rozhlasu.

Takže ještě jednou, když má koalice takovou starost, a jeden pan ministr říkal, že tady máme projednávat věci, které lidi trápí, ano, my bychom chtěli, ale oni stále navrhují poplatky, navýšení poplatku České televize, Českého rozhlasu. A znovu opakuji, je to daň a je to korupce.

Stačí se podívat, jak fungují interpelace, stačí se podívat, jak funguje tahle Sněmovna v porovnání s tím, co bylo za nás. Takže jednací řád vlastně... dělají si, co chtějí, hlasuje se o přestávkách, to je nevídané, to nikdy nebylo! A jediné, co nám zůstalo, ta přednostní práva, tak o to vlastně nás paní předsedající dneska obrala, protože já jsem chtěl vystoupit před bodem, ale paní předsedající vlastně otevřela bod. Takže si dělá, co chce. Takže jak se chová tahle pětikoalice, je úplně neuvěřitelné.

A já si myslím, že tahle Sněmovna by nejdříve měla schválit usnesení, které vám teď přečtu:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky za prvé, konstatuje, že předseda vlády Petr Fiala, ministr vnitra Vít Rakušan, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, místopředseda vlády Marian Jurečka a všichni poslanci ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů při hlasování minulý týden, nebo tento týden odmítli podpořit vyjádření hluboké účasti rodinám a blízkým přátelům obětí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Za druhé, Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády, předsedkyni Poslanecké sněmovny, ministra vnitra, místopředsedu vlády a příslušné poslance, aby se veřejně omluvili za své rozhodnutí a vysvětlili své důvody.

To je neuvěřitelné, co vy jste za lidi, to je fakt neuvěřitelné. Tady se stala největší tragédie v historii naší země a samozřejmě média to nepřinesla, protože jsou veškeré... tam je zase Aktuálně.cz, ti to nepsali, bakalovci, provládní média. Mně to nevadí, ale ať to řeknou, že jsou provládní. A to řeknou!

Takže my žijeme v zemi, kde takzvané nezávislé orgány jsou v totálním rozkladu, protože my žijeme v zemi, kde největší tragédii v naši historii vyšetřujou poslanci. A na co máme ten GIBS? Na co máme státní zastupitelství? Jak to bylo všechno rychlé? Pan Rakušan nám oznámil hned po střelbě, že všechno bylo v pořádku. No, já, kdybych byl premiér, tak okamžitě požádám GIBS a nechám to vyšetřit. Ale my neříkáme že někdo pochybil, ale ten způsob. Takže já vás vyzývám. abyste se omluvili, vždyť to je neuvěřitelné, vy jste odmítli vyjádřit hlubokou účast rodinám a blízkým. Já to nechápu. A to neříkám o tom, že Jurečka tančil, když my jsme hledali dceru našeho kolegu, jestli je živá, nebo zemřela. Co jste to za lidi! To je jako neskutečné tohle.

Za třetí, Poslanecká sněmovna zdůrazňuje, že vyjádření lidské solidarity a soucitu v takto tragických událostech by mělo být samozřejmostí bez ohledu na politickou příslušnost.

Za čtvrté, doporučuje, aby se v budoucnu obdobné projevy účasti a respektu obětem tragédií nestávaly předmětem politických sporů.

Ale já na tom nevidím žádný problém. Vždyť nikdo neřekl, že je to vaše vina. Nikdo to neřekl. Ne! Ale vy nejste schopni vyjádřit hlubokou (úctu?) těm rodinám. Já jsem se setkal s rodiči těch dětí, které tam zemřely, nebo s bratrem, to jsou hrozné zážitky. Vy nejste schopni... Co jste to za lidi? Vůbec nechápu. Ale vy jste asociální, vy nemáte rádi nikoho, jenom sami sebe, a v podstatě ani tohle jste nebyli schopni udělat, ani tohle. A všichni jste se zdrželi nebo odmítli. Fakt tomu nerozumím.

A proto vás žádám, abyste předstoupili tady před občany a omluvili se za to. Omluvili se, protože pokud se neomluvíte, tak všichni budou vědět, že jste zkrátka nelidští, že nemáte žádný cit ani soucit, že vůbec nevíte, v jaké vlastně situaci... co to znamenalo pro ty rodiče, co to znamená pro rodiče, když přijdou o dítě nebo o rodinu. Takže to je to, co byste měli tady... Zrušte ten bod, ty poplatky, zrušte tu korupci, zrušte ty daně. Já nevím, kdo vám radí, ale radí mám špatně. Já chápu, že jste přesvědčeni o tom, že nás převálcuje, vždyť už to jede, Česká televize, Český rozhlas, už ta vaše mašinérie jede.

Takže přestaňte mluvit o efektivnosti této Sněmovny, protože od samého začátku vy jste vzali Sněmovně tu středu, vy nezasedáte v pondělí, jak my jsme to dělali. Vy nám upíráte základní právo brát si tady nějakou přestávku a vůbec používat přednostní práva. A teď to paní předsedající udělala.

No, a plus tady mám samozřejmě interpelace, kolik dní měly proběhnout ty interpelace, 57 dní. To taky šulíte, i když pan premiér vždycky má to právo vlastně mluvit nakonec a přednášet nám ty svoje nepravdy.

No. Takže jeden pan ministr napsal na Twitter, že vlastně máme řešit problémy, které se týkají lidí, takže já jsem rád, že je tady dneska nezvyklý počet opozičních, tedy vládních poslanců.

Ale je tady můj věrný fanoušek pan primátor, který sice spí, ale možná se probudí. (Poslanec Svoboda protestuje.) Nespíte, to je dobře. Tak se soustřeďte, pane primátore, teď. (Předsedající: Oslovujeme se prostřednictvím.) Ale já jsem rád - ano, prostřednictvím - že chodíte, vy jste jediný, který tady vždycky sedí, protože samozřejmě magistrát funguje dobře, takže se můžu teď, prostřednictvím paní předsedající, na vás obrátit.

Mám tady také dva body. První bod je, pane primátore, prostřednictvím paní předsedající, že v červnu 2024 schválila Rada hlavního města Prahy Dlouhodobý záměr rozvoje školství do roku 2028, který zahrnuje plán na navýšení kapacit osmiletých gymnázií. Tento krok reaguje na vysoký zájem o studium na těchto školách, kdy se na osmiletá gymnázia v prvním kole přijímacích zkoušek hlásilo 5 069 uchazečů s nejvyšší prioritou, ale k dispozici bylo pouze 1 772 míst, což znamenalo převis poptávky o 3 297 uchazečů. Každý rok naroste počet obyvatel Prahy a okolí o desítky tisíc, ale mnoho let se kapacity osmiletých gymnázií nezvyšovaly a dlouho stagnují. Na konci roku 2024 Rada hlavního města Prahy schválila všechny žádosti o navýšení kapacity osmiletých gymnázií po patnácti letech údajně. Skvělé! Skvělý počin, nicméně Ministerstvo školství, MŠMT navýšení kapacit zamítlo, byť v koalici na Praze včetně radního za školství je STAN a v takzvané pravicové koalici, na kterou si hrajete, ale žádná pravice nejste, protože jste hlavně strana sami pro sebe, tak na MŠMT je také STAN.

Takže radní za Prahu to navrhl, a MŠMT, kde je pan ministr, to zamítlo. Takže já se ptám tady vlastně i pana premiéra, který tedy byl v tom pořadu Václava Moravce, to byl takový mítink pro pana premiéra, a byl tam v tísni. Byl v tísni. On měl strašnou tíseň, kdy odvolal Bartoše. Ale asi měl tu aplikaci foto, tak mu ten mobil nefungoval a nezavolal mu, že ho odvolal. A já bych chtěl poprosit pana premiéra - který samozřejmě žádným premiérem není, protože nic neřídí - aby znovu absolvoval tu tíseň a okamžitě Beka odvolal. A je na to milion důvodů - od prodraženého nájmu, nechodí do práce, ničí naše školství. I sami staňáci říkají, že není možné, aby od 1. září platily nepedagogické pracovníky obce a města.

Pane premiére, já se ptám, jak je možné, když vaše koalice v Praze, a tady pan primátor je s námi a radní za STAN to navrhuje - a je to dobře, je to dobře, protože já myslím, že je škoda, že těch 3 300 uchazečů se tam nedostalo - tak byste měl zakročit. Ale těch přešlapů pana Beka je už tolik, měl byste se dostat do tísně, znovu se překonat a pana ministra odvolat, protože škodí.

Nechápu, jak může stejná koalice něco navrhovat, a stejná koalice to zamítne. Takže to je první bod pro pana primátora tady.

Druhý bod je taky ze školství a je to ohledně...

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pana předsedo, omlouvám se, ale vy máte mluvit k věci a my jsme v bodu, který se týká České televize. Možná jste se pomýlil, protože dneska žádný pořad schůze neřešíme.

Poslanec Andrej Babiš: Mluvím k bodu - že Česká televize o tomhle nevysílá.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: A to je ta souvislost s tímto zákonem? Poslanec Andrej Babiš: Ano. Takže nevysílá to Česká televize, proto to musím vysílat já tady. (Potlesk z lavic ANO.)

Takže jedná se, pane primátore, o Jahodovku. Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze 10 oslavila v minulém roce 70. výročí své existence. Je tak jedna z nejstarších vzdělávacích institucí zaměřených na obor sociální práce a hrdě se hlásí k odkazu Alice Masarykové. Dne 10. února 2025 se na 4. jednání Rady hlavního města Prahy usneslo, že Jahodovka se svou kulturní tradicí bude sloučena se Střední zdravotnickou školou Praha 10, která bude i přejímací organizací. O dané skutečnosti se celá Jahodovka dozvěděla až 11. února a nikdo neměl tušení, že byl návrh ke sloučení vůbec podán. Neproběhla žádná veřejná diskuse.

V usnesení Prahy je bohužel velmi málo argumentů, proč obě školy sloučit. Argumentů, proč každou školu ponechat jako samostatnou organizaci, je mnohem více. Možné výhody při sloučení škol jasně hrají pouze pro Střední zdravotnickou školu. Takže Střední zdravotnická škola se má sloučit, zvýší odbornou a právě ta střední má mít hlavní slovo. Každá škola má jinou filozofii, jiné priority oproti druhé. Dochází tak ke konfliktu zájmů. Zákonitě by se musela jedna škola přizpůsobit, a to samozřejmě ta zanikající. Jahodovka se snaží přiblížit vysokým školám, nikoliv středním. Možné spojení by pro ni bylo kontraproduktivní.

Mimochodem ta Jahodovka, ta vyšší odborná škola, ona vychovává vlastně studenty pro sociální práci, pro sociální péči, pro seniory, pro týrané děti. Ano, oblast sociální práce, která je strašně důležitá. A po absolventech Jahodovky je na trhu práce vysoká poptávka. Změnou filozofie s možným snížením kvality školy by chyběli kvalitní sociální pracovníci a sociální pedagogové, kterých je i tak v České republice dlouhodobě nedostatek.

Dalším důvodem má být finanční úleva platu jednoho ředitele. No, víte. Tak představte si, že magistrát tady vlastně dělá nějakou nesmyslnou fúzi. Ale když my mluvíme o tom, že se má spojit Česká televize a Český rozhlas, kde se evidentně ušetří miliarda, tak na to nikdo tady neslyší, protože je to daň a korupce. Oproti usnesení se liší reálný počet zaměstnanců. Vzdělávání je dle usnesení zajišťováno 20 pedagogy. Reálně je to však více než 40 interních i externích pedagogů. Dalších 30 lektorů zajišťuje vzdělávání po velice úspěšném profesním institutu.

Sloučení je dále odůvodňováno využitím volných kapacit škol. Obě školy mají své možné kapacity plné, prostoru využívají na sto procent. Samotná Jahodovka se naopak připravuje na rozšíření s ohledem na příchod silných ročníků ze středních škol. Školská rada Jahodovky se vyslovila pro vyhlášení standardního konkursního řízení na funkci ředitele školy, aby byl po letech dán prostor i možným dalším kandidátům vypořádat se s novými výzvami a přijít s novými vizemi. V žádném případě se nevyslovila pro zánik samostatného subjektu. Mimochodem, to je subjekt, který má čtyři nemovitosti ve velmi lukrativní oblasti Prahy. Takže můžeme jenom spekulovat, co zatím je a co se zase plánuje.

Nyní je celá Jahodovka mnoha organizací a široká veřejnost vyjadřuje nesouhlas se sloučením a bojuje za zachování samostatnosti. Teprve druhý den je zveřejněna petice, kterou on-line nebo v tištěné verzi podepsalo přes 750 lidí, a podpisů stále přibývá. Jahodovka patří k největším poskytovatelům terciárního vzdělání v oboru sociální práce. Nevznikla ze střední školy, čímž na školském trhu tradičně prokazuje svou výjimečnost a kvalitu. Regulované povolání "sociální pracovník" je žádoucím povoláním pro udržitelnost sociálního smíru ve společnosti. Jahodovka toto poslání naplňuje už 70 let. Takže škola, která má tradici 70 let, má být zlikvidována.

"Pevně věříme, že po vašem uvážení zůstane Jahodovka jako samostatná organizace s právní subjektivitou, která bude tyto cíle nadále svobodně a nezávisle naplňovat. Upřímně vás žádáme o zachování Jahodovky ve stávajícím stavu." Ale víte, vážení spoluobčané, co je problém, téhle vlády? Že tahle vláda vlastně s nikým nemluví, hlavně pan premiér. Mě měli všichni na esemesce. A takovéhle věci bych vyřídil za tři minuty, protože bych zavolal ministru školství a okamžitě bych mu uložil, aby přijal zástupce Jahodovky, aby je vyslechl, a taky aby řešil to, co rozhodl magistrát. Ale jelikož nemáme žádného premiéra, protože on samozřejmě neřídí vůbec nic, tak to takhle vypadá.

Máme tady petici, kterou napsali studenti, a petice se jmenuje "Petice za zachování samostatnosti VOŠ sociálně právní Jahodovka. Plánovaným sloučením Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní se Střední zdravotnickou školou je ohrožena kvalita výuky i samotná existence školy se sedmdesátiletou tradicí a vynikající pověstí.

My, níže podepsaní nesouhlasíme se spojením Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní a Střední zdravotnická škola, jak je uvedeno v příloze - usnesení Rady hlavního města Prahy z 10. února. Díky Jahodovce působí nejen v pomáhajících profesí celá řada špičkových odborníků. Není tak žádoucí, aby se stala jakýmsi přílepkem střední zdravotnické školy." Ale my potřebujeme samozřejmě střední zdravotnické školy. My potřebujeme ty sestřičky, protože nám jich odejde 16 000 v nejbližším období. A samozřejmě i proto, že máme už téměř čtyři roky nejhoršího ministra zdravotnictví, kterého jsme mohli mít, který v podstatě nic neoddělal a ničí všechno, co jsme my připravili - jako reformu psychiatrické péče, národní onkologický plán a tak dále.

Takže pane primátore, prostřednictvím paní předsedající, já bych vás poprosil, jelikož premiér je neakční, a vždycky byl, aby jste se tomu věnoval, abyste se možná - pan Bek přijde do práce někdy, dneska má službu tedy pan ministr zdravotnictví, vidím, kromě tady pana ministra pro poplatky - tak abyste se zastal těch lidí. ***

Já bych to udělal, já bych tam hned zavolal, tři telefonáty a je to vyřízeno, vyřízeno. Takže kdybych se vrátil k České televizi - (Hledí vlevo na galerii.) a tady máme návštěvu mládež - tak jednání pana Moravce, ne, mítink pana premiéra. A pan premiér říká: "Jedno z nejtěžších rozhodnutí, které by (?) bylo na mě, bylo odvolání Bartoše z vlády, protože jsem věděl, že když to neudělám, tak ta věc s digitalizací stavebního řízení dopadne hůř, než dopadla." Ano, pane premiére, je to chaos. Pan premiér si vylepil ty plakáty - ano, chaos, větší chaos, než je tahle vláda jsme neměli. Tenhle stát je v rozkladu. V rozkladu jsou služby, rozvědka, instituce, které tahle vláda a pětikoalice znásilnila. Takže já vás vyzývám, pane premiére, když už máte takovou tíseň odvolat neschopného ministra, abyste znovu překonal tu tíseň a odvolal ministra Beka, který tady destruuje naše školství - zbytečný ministr, drahé nájemné, senátor, nedělá nic. Tak se tam objednejte, pane primátore, prostřednictvím paní předsedající, a zkuste něco udělat tady pro lidi, když tedy někteří ministři píšou, že tady neřešíme věci lidí. Řešíme, řešíme. Řešíme a my právě tady se snažíme k tomu mluvit. No, ale paní předsedající samozřejmě už nám vzala i možnost přednostního práva před bodem, ano, protože samozřejmě věděla, že uděláme všechno pro to, abychom zabránili této korupci, protože je to jenom korupce, nic jiného. A pan ministr, který tady sedí, nám slíbil, že to nenavýší, ty poplatky, a všechno, co tady vlastně přednášíme, o čem mluvíme, tak v podstatě nikoho nezajímá.

Já tady mám vyjádření k tomu, jak v podstatě (Listuje materiály.) - teďka to hledám - jak vyšly články další ohledně zvýšení poplatku České televize a Českého rozhlasu, abych tedy mluvil hlavně k bodu. Ale já myslím, že ještě to poslední právo, které tady máme - a paní předsedající v podstatě vlastně likviduje jednací řád, tahle pětikoalice si dělá, co chce - tak tady mám takový článek, který se jmenuje Za zvýšení poplatku České televize a Českého rozhlasu lobbují i peníze českých oligarchů a vlivných podnikatelů. Je to článek (na) borovan.cz - exkluzivní byznysové informace, takže je to veřejná informace. Mocenský souboj mezi vládními stranami a opozicí o navýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas má mnohem hlubší a komplikovanější pozadí, než se doposud soudilo. - Mocenský souboj. Já nevím, o jaké moci se tady jedná. Česká televize a Český rozhlas, i když jsme byli ve vládě, sloužila této pětikoalici, tomuto polistopadovému novému novototalitnímu režimu a partě, která ovládla naši celou zemi.

A já jen strašně zvědav, když se konečně dozvíme, protože pan nedovzdělaný ministr zahraničních věcí je stále na cestách, protože dělá kampaň, kdy se dozvíme, kolik a komu peněz dala USSID - ano, kolik, když tedy platili celý svět? Ale kdyby se aspoň k tomu přihlásili a řekli: ne, my jsme tady, komentátoři, politologové a my jsme pro tuhle vládu. Ať se k tomu přihlásí, nám to nevadí, ale ať se netváří, že jsou nezávislí. No, takže o takzvané velké mediální novele by měli poslanci rozhodovat v pátek 14. února, to je dneska, je Valentýna, takže gratuluju všem zamilovaným a doufám, že firmy dělají dobrý byznys.

Do hry se kromě nedávné kampaně samotné České televize před časem zapojili i lobbisté financování vlivnými byznysmeny a oligarchy, ano, již několik měsíců zuří v Parlamentě bitva o vládní návrh legislativy, navrhovatelem je ministr kultury Martin Baxa za ODS, která kromě jiného počítá s navýšením koncesionářských poplatků ze 135 korun na 150 na měsíc za domácnost a u Českého rozhlasu se poplatek má zvednout ze 45 na 55 korun na měsíc a (domácnost?). Rovněž se rozšíří okruh plátců. (Otáčí se vlevo na galerii.) Doufám, že nás sledujete na sítích, takže tady (Gestikuluje na galerii.) mládež - pokud nemáte doma televizi nebo rozhlas a náhodou máte mobil, tak máte smůlu - já vás zdravím - i když koukáte, já doufám, na můj TikTok a Instagram a víte, co je to (low taper fade), ne? Nebo (sigma) - to mi píšete. No, tak poslouchejte dobře: tahle vláda, nejhorší, nejprolhanější vláda od revoluce, vás zkasíruje teďka, budete platit, kdybyste náhodou se chtěli dívat na Českou televizi a Český rozhlas - ale to vám nedoporučuju, protože oni lžou od rána do večera.

No, takže se vrátím k tomu článku. A co se tady píše? Opoziční ANO a SPD se snaží blokovat jednání - ano, to jsme se snažili, ale paní předsedající dneska vlastně nerespektovala přednostní právo a otevřela bod bez toho, aby nám ho udělila - to je zase novinka - a tím pádem zabrání schválení navýšení poplatků. Podle zjištění borovan.cz proti sobě mají kromě vládních poslanců i celou řadu aktivních lobbistů, neziskových organizací a iniciativ se silným financováním, které naopak lobbují a podporují růst koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Jedná se například o Iniciativu Nezávislá média, kterou založili Rekonstrukce státu a Nadační fond nezávislé žurnalistiky nebo lobbistickou neziskovku Lobbio.

Prosím vás, vážení spoluobčané, když se díváte na televizi - ale já to nedoporučuju se dívat na Českou televizi - a je tam nějaký takzvaný expert, tak si vygooglujte, kde ten člověk pracoval. Hledejte stopu peněz, kdo ho platil, kdo ho platí - to je důležité, fakt je to důležité. No, takže tyhle organizace lobbují. Co mají společného, je financování ze strany mocných oligarchů - tady jeden Pirát vždycky mluvil o nějakých oligarších - miliardářů a podnikatelů, kteří (již?) několikrát zasáhli do veřejného a politického dění, (kupříkladu), když prosadili Petra Pavla na prezidenta České republiky nebo když zafinancovali vznik levicového Deníku N. - no, to jsou ti nezávislí, deník nenávisti, na Slovensku se proslavil hlavně svým příjmem různých peněz z celého světa, údajně. -

Finance oligarchů na výše uvedený lobbing proudí hlavně přes alianci pro moderní stát, základní kapitál sem vložili kromě jiných Libor Winkler, skupina RSJ, levicový miliardář Martin Vohánka, zakladatel W. A. G. payment solutions a značky Eurowag, Jan Bárta - Pale Fire Capital, to je ten, který zkasíroval nějaký prodej firmy a bůhví kde zaplatil daně, a ten vlastně tady veřejně říkal: tak, teďka jsem dal peníze Pavlovi, teďka jsem dal peníze pětikoalici, teďka koupím si ČSSD - vlastně, oni už jsou SOCDEM - a on si tak kupuje ty strany, dá jim peníze a potom - a všichni jsou v klidu, ne, všichni jsou v klidu. No, takže Jan Bárta určitě - to jsou ti globalističtí podnikatelé. Václav Muchna Y Soft, Dušan Šenkypl - Pale Fire Capital, to je stále jedna parta jak Bárta, Martin Hájek - Livesport, Petr Borkovec - Partners, Ondřej Fryc - Reflex Capital, Reflex, to je - kdyby aspoň ty různé novinářské plátky si daly do titulku "jsme antibabišovci", jo? Všichni to vědí, ale někteří to možná úplně nevnímají, ale je to úplně - nebo Petr Košťál. Iniciativa Nezávislá média - mezi významné dárce projektu patří Hájek, Vohanka nebo Muchna - se snaží prosadit udržitelné financování médií veřejné služby, jejich kontrolu hospodaření ze strany NKÚ nebo výběr radních na základě odborných kritérií - ano, kontrolu hospodaření.

No, představte si. Takže oni dokonce chtějí to, co nechce pětikoalice. Tak to je tady asi jediné pozitivum.

Podle předsedy lobbistického spolku Lobbio Luhana by udržitelné financování mohlo spočívat například ve financování podílem z příjmu fyzických osob nebo prostřednictvím poplatků respektujících inflaci. Ano, asi tu nejvyšší, kterou nám tady pan Fiala a spol předvedli. Luhan navrhovanou novelu považuje za správnou. Poplatky se nezvyšovaly už mnoho let. Luhan podniká? Co dělá? To ani nevím. Jo, tady, Lobbio, je to lobbista. Nezvyšovaly se už mnoho let. Jejich hodnota se prudce snížila. To určitě.

Způsob příjmu služeb České televize a Českého rozhlasu se také výrazně proměnil. S vlastnictvím přijímače v podobě rádia nebo televizoru už tolik nesouvisí. Za hlavní přínos tedy považujeme právě navrhovaný valorizační mechanismus zajišťující udržitelnost a zejména posílení - posílení (Smích.) - nezávislosti na aktuální politické reprezentaci. Ano, tahle politické reprezentace si samozřejmě zabetonovala Radu i přes Senát. Vždyť oni ovládají celý náš stát. Mají prezidenta, Senát, Parlament, Ústavní soud, všechno mají. Ještě ty nezávislé instituce se za jejich působení stávají značně závislými.

Takže ten Luhan říká, že to podporuje. Nevím, jestli někdy podnikal pan Luhan, protože každému musí být jasné, že to, co my navrhujeme, je přesně trend, který je v celé Evropě. Všichni jdou směrem k odchodu od poplatků, spojování televize a rozhlasu. Pan Luhan popsal i aktivní lobbing, který spolek k prosazení novely či principů v ní obsažených vykonává. Potkáváme se s poslanci z koalice i opozice - tak nevím, se mnou se nesetkali, mě se asi bojí - se senátory, ministrem a jeho týmem, včetně úředníků. Posíláme doporučení před hlasováním a chodíme na výbory.

Ovšem nejen v této věci řešíme širší kontext české mediální legislativy, chybějící regulaci on-line médií. No samozřejmě, regulace, aby on-line média psala to, co jim vyhovuje, ne? Proto mají Brusel. Proto i Brusel poslal 133 milionů euro vybraným novinářům v celé Evropské unii, aby správně psali o tom, kdo může být ve vládě, kdo může být premiér a kdo nemůže. Takže chybějící regulaci on-line médií, implementaci média Freedom Act. To je vždycky takové vznešené, Freedom Act. Pan premiér stále mluví o svobodě. Přitom tahle vláda dělá... Čau, mějte se. Nekoukejte na Českou televizi, jenom na TikTok. (Reaguje na studenty, kteří odcházejí z galerie pro hosty.)

Co tedy říká pan Luhan? Že ta nezávislá média... Nebo třeba... (Nesrozumitelné.). Bylo by zajímavé zjistit, zda působení finančně silných lobbistů hrálo nějakou roli v náhlé a do dnešní doby nevysvětlené otočce pana ministra Baxy - to je pan ministr, kdybyste ho neznali, děti už odešly - který tvrdil, že nebude navyšovat poplatky a teď tady s námi tráví tolik času. Já tady vystupuji už asi popáté. Nechápu, proč nerozumíte tomu, co my říkáme, že byste neměli zdaňovat lidi a že byste neměli navyšovat poplatky. Takže tady se píše v tom článku, že jste nevysvětlil tu vaši otočku. Vy jste tvrdil a sliboval, že poplatky se zvyšovat nebudou. O rok později jste pak ve spolupráci s vládními poslanci přišel s kontroverzní mediální novelou, která s navýšením naopak počítá. No, takže, pane ministře, vy jste nám to ani neřekl, proč jste tedy otočil, proč jste sliboval. Ale asi vím proč. Protože vy vlastně všechno, co jste slibovali, tak jste nedodrželi.

To, že už dneska kampaň běží na plné obrátky a hlavně Česká televize a Český rozhlas to jedou. Asi nemají ty kodexy. Nedávno byl náš kolega Vondráček v Českém rozhlasu a tam redaktor říkal, že jediná orientace je směrem k Bruselu. Moderátor řekl, že je to v pořádku. K tomu plakátu pana premiéra. Celá kampaň pětikoalice je o tom, že pan premiér neví, jestli jdeme na východ nebo na západ. Ale my víme, že jdeme do České republiky. My jsme Česká republika. My jsme tady pro lidi. Nejsme západ ani východ, ani nikdy nebudeme. My jsme svrchovaná samostatná země a naše hnutí a já jako premiér jsme vždycky za to bojovali.

Já jsem nepolíbil prsten Bruselu, nebyl jsem v předklonu před Uršulou. Tady přišli a říkali - pane premiére, skvělé předsednictví. Ale jaké? Že lidi budou platit více za plyn, elektřinu a topení od roku 2027, protože premiér nemá ani od odvahu to zrušit? Tahle koalice Spolu, která bude tady kandidovat s jediným programem proti Babišovi, není schopna v Evropském parlamentu podpořit návrhy naší frakce Patrioti, aby se začalo jednat o Green Dealu. ODS hlasovala pro, ale KDU a TOP 09, kteří jsou v EPP, jsou proti.

Takže je tady reakce, jestli je to v pořádku. No, není to v pořádku. My nemáme být nikomu servilní, nemáme být nějaká gubernie někoho. My jsme si to užili do roku 1989. Ironicky to myslím, ano? Nejsme nikoho podřízení a nikdo nám nemá tady rozhodovat o životě našich lidí. Tady jsou svobodné volby. Alespoň zatím, protože už byly semináře a už říkají, že kdyby byla nějaká dezinformace, tak zrušíme ty volby v České republice, ne? Nebo kdo to naznačuje, jako v Rumunsku. Jak ten bývalý komisař řekl - vyřídili jsme Rumunsko, vyřídíme AfD.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pane předsedo, já vás vyzývám, ať mluvíte k věci, k projednávanému zákonu o České televizi a rozhlase.

Ano, já mluvím o relaci Radiožurnálu ČRO z 12. února, host Vondráček, moderátor - nebudu číst jeho jméno. Potom se moderátor ptá, že Fico napsal na Facebook, že svoboda přišla na Slovensko z východu a zvrácenosti ze západu. Zeptal se ho, jestli by mu dal zapravdu. Co se stále staráte o Slovensko a o Maďarsko? Zničili jste všechno, všechny vztahy, s každým. Vaše hodnotová politika je směšná, nikdo vás nebere vážně. Ten nedovzdělaný ministr jenom utrácí peníze. Chápu, že dělá kampaň a vysvětluje velvyslancům, jak organizovat korespondenční volby, ne? Kam se to bude posílat, jak to bude, jaká bude kontrola. No, kontrola nebude žádná, protože to jsou vaše volby. Vy zneužíváte peníze daňových poplatníků na vaše volby a nepokrytě a drze korumpujete média. A pan premiér? Zase vybrali správnou agenturu, ODS, ano?

Potom moderátor říká, že Babiš řekl, že ho nezajímá... Ano, já jsem řekl, že Rusko a Ukrajinu vyřeší Trump. Teďka všichni mlčí, co se děje. Já to ani nechci komentovat. Potom samozřejmě pan moderátor lhal a říkal, že Babiš něco podepsal, Green Deal. Nikdy jsem nic nepodepsal. Znovu vám to vysvětlím. Buď jste totálně hloupí, vy, kteří to tvrdíte, nebo to děláte naschvál. Takže ještě jednou. Klimatická dohoda v Paříži. Podepsaly ji téměř všechny státy. My nemáme s tím ani žádný problém, protože jsme chtěli dobré životní prostředí, chtěli jsme čisté ovzduší, čistou vodu a všechno a lesy, které zničil Jurečka, ano.

Potom je samozřejmě Green Deal, což byla dohoda o tom, že chceme právě tohle lepší životní prostředí. Nikdy se nic nepodepsalo, nebyl tam žádný závazek, protože jsme vyjednali, že je to společná strategie za podmínky, že bude konkurenceschopný průmysl a hospodářství. To nedodrželi. Ursula nás podvedla. Timmermans nás podvedl. Platil miliony euro neziskovkám, které vymývaly mozky veřejnosti. Ano, takhle to oni zneužívají. Takže stále to opakuje a samozřejmě je to nesmysl. Celý Green Deal byl exekuován ve formě Fit for 55.

Takže takhle vede rozhovor a potom ještě tady říká antisystémoví politici. A kdo je antisystémový? Já nevím, kdo je antisystémový. Všude jsou svobodné volby. Takže to je jenom taková ochutnávka, jak vedou rozhovory Český rozhlas, kde nastupuje přítelkyně přítele po boku, která manipulovala debatu v České televizi v roce 2021. Všechny debaty v roce 2017, 2021, 2022 redaktoři v České televizi manipulovali. A dneska stále samozřejmě nedodržují etický kodex, nedodržují, nedodržují. Takže celá tahle parta teď je vyděšená a bylo by dobré, aby CNN Prima News už konečně přestala dávat ty průzkumy, protože každou neděli je vyděsíte. Oni jsou totálně vyděšení a oni se už mobilizují. Zase přijdou ty různé organizace, zase se budou točit filmy, už je to všechno připravené, my to slyšíme.

Já se zeptám možná pana ředitele televize, jestli skutečně jeho televize nedává granty nějakým aktivistům politickým. No a když čteme, kdo na Slovensku dostával peníze od USAID, tak kdo tam je? No, Šimečkovci, deník nenávisti, ten máme tady a tady je celý seznam. Tak proč to nevíme v České republice? Tak já nevím, jestli už nový velvyslanec ze Spojených států přišel, a když přijde, tak my se ho půjdeme zeptat, kdo tady dostává peníze, kdo tady se snaží ovlivňovat veřejné mínění. Kdo? Je to obrovský systém, obrovský systém. A ten systém je samozřejmě, dneska už to víme, USAID, Sorosovci, obrovské peníze, Open Society Fund, ano, to nejsou žádné charity, to jsou všechno, Člověk v tísni, to jsou všechno politické neziskovky.

No a samozřejmě Brusel, který má nekontrolované peníze. Myslíte si, že Evropská rada věděla o tom, že Evropská komise poslala miliardy pro vybraná média? Ne, asi to nevěděli. Teďka se to dozvídáme a kdyby se nestal prezidentem Trump, proti kterému všichni samozřejmě tady, Brusel, zbrojili, tak se vůbec nic nedozvíme.

Takže k těm poplatkům. Já už tady mluvím asi popáté, ale je potřeba to opakovat a já na rozdíl od pětikoalice, která stále lže, o všem lžou, tak to, co tady říkám, mám zdokladováno, vyzdrojováno a říkám velice jasně, jaký máme na to názor. A ten názor je, že to, co navrhujete, a bylo by dobré, pane ministře, abyste si to ještě rozmyslel, abyste zrušil tuhle novou daň, abyste vlastně vyvrátil to, že jste všichni zkorumpovaní Českou televizí a Českým rozhlasem. Protože je úplně jasné, že to tak je.

Takže vládní koalice Petra Fialy se snaží prosadit zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, a to způsobem, který je nejen neférový, ale také vysoce cynický. Tento návrh není ničím jiným než politickým obchodem. Vyšší poplatky pro veřejnoprávní média výměnou za podporu Fialově vládě před letošními klíčovými sněmovními volbami. Celý proces schvalování této novely ukazuje, jak zoufalá tato vláda je. Dobře ví, že nemá žádné výsledky ani úspěchy, které by mohla občanům předložit. Ne, ona prodává naše úspěchy, naše výsledky. Je úplně směšné, jak pan Kupka s panem premiérem stále něco otvírají. Protože i ty děti, co tady byly, dobře ví, že dálnice se nedá postavit za 3,5 roku, že to trvá, že jsme to udělali my koncem roku 2014.

A my stále čekáme, co za této vlády vlastně reálně udělají oni. Kde je ten jejich PPP projekt? Vybrali poradce, tak jsem zvědav, jak to bude pokračovat. Jak bude pokračovat dálnice Praha-Tábor a tak dále? Takže oni nemají žádné výsledky. Prodávají naše. Stejné je to ve zdravotnictví. No a samozřejmě je to jenom politický obchod. Vyšší poplatky pro veřejnoprávní média výměnou za podporu Fialově vládě před letošními klíčovými sněmovními volbami.

Ale už to jede! Ten Moravec ani nepočkal, ať se to odhlasuje, ale udělal krásný mítink panu premiérovi. A ti studenti, ti ani nevěděli, co se tam ptají. To bylo neuvěřitelné. A pan premiér tam vlastně těm studentům normálně lhal, když vlastně řekl, že on ten zákaz aut se spalovacími motory nechtěl. Normálně brutálně lže. Slíbil, že to nebude, prosadil to a teďka se tváří, že to vlastně nechce. Já to nechápu. Ta videa a ta vyjádření se přece nedají vymazat. Ten Twitter a sítě mají nějakou paměť, ne? Ale dobře, to je jeho volba lhát od rána do večera.

Celý proces schvalování této novely ukazuje, jak zoufalá tato vláda je. Takže o tom jsem mluvil. A protože si je vědoma, že v očích veřejnosti totálně selhala, tak se rozhodla si koupit přízeň České televize a Českého rozhlasu. Ano, ale to tak mají od začátku. Rozhodně není pravda, že zvýšení poplatků je kvůli stabilizaci České televize a Českého rozhlasu. Miliardy, které budou vytaženy z kapes občanů a firem, koaličním stranám mají zajistit, aby zůstaly ve vládě i po volbách. O nic jiného tu nejde. Ta jejich strategie se vůbec nezměnila.

Takže nejsou to žádné poplatky, je to daň. Říkal jsem to tady opakovaně, že jsou to daně, daně. Jsou to peníze, které budou muset povinně platit všichni občané, živnostníci i firmy bez ohledu na to, zda vůbec Českou televizi nebo Český rozhlas sledují či poslouchají. Takže když nějaký student odejde z domácnosti, kde mají televizi, tak samozřejmě, i když nebude se dívat na televizi, ani poslouchat ten rozhlas - no kdo by to poslouchal vůbec nebo se na to díval - tak musí cálovat.

Takže na co máme tyhle instituce? Samozřejmě máme tady velkou vládní propagandu. Když vám stát nařídí něco platit a vy nemáte na výběr, tak samozřejmě to není nic jiného než daň. A Fialova vláda přichází s tím, že ji lidem ještě zvýší. Takže navýšili vlastně všechno.

Vždyť vy, vážení spoluobčané, budete teď odevzdávat daňové přiznání. Tak si to porovnejte. Vemte si daňové přiznání za rok 2021 a podívejte se, kde je ta sleva na manželku, kde je to školkovné, kolik jste zaplatili daní? Kolik jste zaplatili poplatků? Vždyť to se dá všechno krásně dohledat.

No, ale tím to ještě nekončí. Nové poplatky se rozšiřují na podniky a živnostníky. To už je úplně absurdní a lidi nám píšou a my to neumíme vysvětlit, protože to samozřejmě taky nejsou malé peníze. Firma s 25 zaměstnanci zaplatí pětinásobek sazby, podniky do 100 zaměstnanců desetinásobek a velké firmy s více než 500 zaměstnanci dokonce stonásobek sazby. A výsledek? Největší společnosti budou ročně odvádět České televizi až 180 000 korun a Českému rozhlasu dalších 66 000. A za co? No za nic. Lidi nechodí do práce proto přece, aby sledovali televizi. To jenom poslanci, kteří tady s námi nesedí, se možná teďka dívají na televizi. Ale vy dobře víte, vážení spoluobčané, že to je jiný svět tady, jiný svět.

Takže by měli pracovat, ano, měli by pracovat.

Už ten obraz, co je tady, že dneska má službu pan ministr, který slíbil, že nenavýší poplatky, a ještě mají na to aplikaci. Zkuste se soustředit na to, kdyby tohle někdo za nás vymyslel nebo udělal, tak co by to bylo za skandál? Co by to bylo zase za speciální vysílání České televize? Ale oni zkrátka mají dvojí metr.

A to nejhorší na tom je, že vláda si pojistila celý systém tak, že v budoucnu může poplatky zvedat, aniž by k tomu potřebovala souhlas Parlamentu. Zavádí inflační doložku, která zajistí, že se poplatky budou pravidelně automaticky navyšovat. Jo? A důchodcům vláda tuto pojistku inflační zrušila, nechala důchody reálně klesat a Česká televize a Český rozhlas budou mít na další miliardy z kapes občanů vždycky zajištěno.

Takže pane ministře (k ministru Baxovi), ten váš rezort je speciální, protože vy tam máte inflační doložku pro církve, ne? Tým Kalda (?), jak to vyřídil na karlovarském festivalu, těm jste dali 165 miliard, ne? Teďka mají inflační doložku, takže dostanou dalších osm, no a ještě poplatky. Takže ten váš rezort má nějakou výjimku, že u vás se přiznává inflace. No a Jurečka, ten má zase jinou výjimku, že inflace důchodcům, které jste označili za hospodářskou škodu... To jsem já - důchodce, který jsem měl způsobit velkou škodu, ale víte dobře, že jsem sem přinesl 102 miliard, velice konkrétně, na rozdíl od pana premiéra, který jenom tady konzumuje. No, takže proč to vlastně je? Proč u vás ten rezort přiznává tu inflaci, a těm důchodcům jste ji vzali? Ale na to nemůžete mít odpověď.

No a co samozřejmě je jasné, že veřejnoprávní média jsou nástroj vládní propagandy. A ta jede. Jede. Buď se něco vymlčí, jako kampelička, praní peněz, nebo Dozimetr, počty mrtvých nebo korupce, nebo se samozřejmě hlavně vysílají historicky věci proti nám, hlavně proti Babišovi, protože ten je hlavně ten cíl, který tento systém hlavně nesnáší a kterého je potřeba zlikvidovat.

Takže pokud si někdo myslí, že zvýšení koncesionářských poplatků je nudná účetní operace, měl by se podívat za oceán, kde právě explodoval obří mediální skandál. - Ale to se tady moc nevysílá o USAID. - Ten nám dává drsný náhled na to, jak vlády využívají veřejné peníze k tomu, aby si kupovaly přízeň médií a ovlivňovaly veřejné mínění.

A co se stalo ve Spojených státech? No, vyšlo najevo, že média jako Politico, ti mají monopol, nebo New York Times, ta samá média, která systematicky útočila na Trumpa, chránila demokraty a produkovala progresivistickou propagandu, dostávala miliony dolarů z kapes amerických daňových poplatníků. A nešlo o žádné omylem přidělené granty. Šlo o masivní cílené financování vládních médií za účelem manipulace politického diskurzu. - V Americe aspoň všichni vědí, že CNN jsou demokraté, většinou zkorumpovaní, a Fox News jsou republikáni. U nás se tváří, že jsou nezávislí. Ne, vy nejste. Dejte si tu nálepku - jsme antibabišovci, my jsme na to hrdí! Ať si to tam dá, ne? Teďka vycházejí články, jako ať si to tam dají do těch titulků. Nám to nevadí. Ale proč si hrajete na nějakou nezávislost? Takže o to jde.

Takže jak to fungovalo? Ono to fungovalo tak, že to byla manipulace. Manipulace. Agentura USAID a další státní instituce nejen že přímo dotovaly tyto redakce, ale dokonce masivně nakupovaly jejich digitální předplatné za veřejné peníze. Politico si tak přišlo na 8,2 milionu dolarů jen skrze tento trik, přičemž celkově inkasovalo mezi lety 2020 až 2024 neuvěřitelných 32 milionů dolarů z veřejných rozpočtů. The New York Times si pak před americkými prezidentskými volbami přišlo na 41 milionu dolarů jen za srpen 2024. A celkově za posledních pět let skoro 50 milionů dolarů.

A jaký je rozdíl mezi tímto skandálem - a to teda jsem tady nečetl, kolik peněz dali do světa, 6 tisíc novinářů, všude. A jaký je rozdíl mezi tím, co probíhá u nás a tam? Žádný. V obou případech jde o stejnou metodu. Vláda si kupuje loajalitu médií a občané jsou donuceni to platit. V Americe se to dělo přes státní agentury a granty, v Česku se to děje přes povinné koncesionářské poplatky, které si teď Fialova vláda rozhodla zvýšit, aby měla ještě poslušnější média před volbami.

A tahle vláda za vládnutí dala stovky milionů médiím. Propagovali i naše věci. Nesmysly. A samozřejmě se připravuje velká kampaň před volbami, kde bude vystupovat pan premiér. Ale každý ví, že je to o volbách a bude se to tvářit, že to s volbami nemá nic společného. A kdo to zase dostal? No, stejná agentura ODS teďka, 34 milionů. To, že některé agentury jsou vyšetřovány ze zahraničí ohledně korupce - teďka jsem dostal dopis od nějaké nezávislé lucemburské instituce, která mluví o tom, jak tady některé agentury zkasírovaly 85 milionů euro od státu a neplatily daně a tak dále. Ale to všechno se vždycky zahladí.

Fialova vláda chce po českých občanech, aby financovaly veřejnoprávní instituce, které místo objektivity a nestrannosti fungují jako prodloužená ruka vlády. - Úplně jasný. - To má být nějaká demokratická hodnota? Ne. To je korupce za bílého dne.

A to není jen problém USA. Podle WikiLeaks USAID tajně financovala více než 6 tisíc novinářů po celém světě. Mezi nimi bylo 707 médií a 279 neziskových organizací. Co to znamená? Že takzvaná nezávislá média byla placena státními penězi, aby ovlivňovala politiku a veřejný prostor. A aby toho nebylo málo, USAID financovali český web Investigace, který přesně tři dny před volbami do Sněmovny v roce 2021 vytáhl pseudokauzu Pandora Papers, která zásadně ovlivnila výsledek voleb. - To si pamatujete, ne? V debatě v České televizi to přítelkyně po boku přítele po boku vytáhla, ne? No a kdo na tom vydělal? No, samozřejmě že pětikoalice. Samozřejmě proto je dneska vládní koalice, vděčná a navyšuje tyhle příjmy. Dává stovky milionů různým médiím. A jak to vlastně rozhodujou? Kdo to zase vyhrál? Která agentura? No, to jsou všechno spřízněné firmy. Takže vidíme tady obrovskou korupci, ale samozřejmě se o tom nepíše.

A to není náhoda, co se tady děje. Je to propracovaný systém ovládání médií přes veřejné finance. A pokud si někdo myslí, že u nás se nic takového neděje, tak ať si odpoví sám - proč Fialova vláda tak zoufale tlačí na zvyšování koncesionářského poplatku právě teď, pár měsíců před volbami? - No a někteří ani nečekají, než se to přehlasuje - samozřejmě na sílu, ale už vlastně splácí ten závazek. A vidíme to hlavně teda u pana Moravce, to je takový dneska hlavní, samozřejmě že je tam vícero těchto provládních, ale organizovat mítink za peníze daňových poplatníků přímo v České televizi a ještě tam zneužívat mladé lidi, je skutečně neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Takže o tom to je, vážení spoluobčané, o tom to je.

Až do poslední debaty v médiích, v České televizi budete slyšet stále, že jsme my nějaké ohrožení, že jestli západ, nebo východ? My říkáme Česko, Česko na prvním místě. Nejsme podřízení západu a s východem nemáme nic společného, naše hnutí, nemáme, Ano? A ten chaos, ten chaos samozřejmě vidím. Větší chaos, než za této vlády, tady nebyl. Nikdy.

A pokud někdo to porovnává s covidem, tak nevíte, o čem mluvíte. Ten pán, který chodí stále na CNN Prima News tam vykládat, co se děje ve zdravotnictví, tak oni rozhodovali, ti epidemiologové. O tom to bylo, ne? Takže prosperita byla za nás a chaos je za této vlády. Takže stále dokola budeme slyšet, pan premiér má zase strach o demokracii a o svobodu, zase štve válkou a tak dále. Stále dokola. Proč? No, protože nemají co říct tomu třiapůlletému působení v České republice, kde vlastně jenom poškodili lidi.

Tak se podívejte na to, když teďka budete podávat daňové přiznání, jaký je tam výsledek? Já se v rámci přípravy našeho programu věnuju hlavně energetice a můžu vám říct, že vlastně člověk, když v tom nežije každý den, tak nemá úplně ty správné informace. Ale víte, že my jsme zapomněli na jednu zásadní věc? My jsme to zapomněli a samozřejmě ta média nám to nepřipomenou, protože musím říct, že vlastně ten solární tunel, my jsme zapomněli na solární tunel. A teďka v rámci jednání s lidmi z branže mi to vlastně připomněli. Oni mi ukázali, že v roce 2010, a to byl tunel ODS, byly ty tarify na soláry. A víte, kolik nás to bude stát, když to skončí? Ono je to totiž na 20 let. Takže to skončí v roce 2030. Takže 2010 ODS to udělala, Topolánek, a zafixovali na 20 let ty tarify. Tak dobře poslouchejte, vážení spoluobčané. Dobře se soustřeďte, radši si sedněte k tomu. Je to 800 miliard korun českých. Osm set miliard korun českých je dědictví vlády ODS roku 2010, které trvá až do roku 2030. A pan ministr Stanjura, ano, se snažil, protože nemá peníze v rozpočtu, nějakým způsobem tyhle podnikatele, to už je asi třetí generace, protože nejvíc nakradla na tom samozřejmě ta první vlna, v ČEZu o tom něco musí vědět, co kupovali ty soláry, kdo nikdo ani nevěděl, že pořádně je vlastní, a vytáhli tam miliardy ven, ale na to se zapomnělo. O tom se nemluví! O tom se nemluví. Takže 800 miliard. Takže to je velký dopad na ty ceny energií, které máme jedny z nejvyšších.

A víte, v roce 2024 se na podporu obnovitelných zdrojů zaplatilo 36 miliard a z toho 12,85 zaplatil stát a 23,15 zaplatili zákazníci. A víte, kolik to bude na rok 2025? Už 54,8. A kdo za to může? Jednoznačně ODS. Solární tunel 800 miliard za 20 let a samozřejmě povolenky - Fit for 55, pane premiére. To je vaše dílo. Proto vás líbala Ursula zprava doleva, proto vás Timmermans pochválil. Radši bych se zabil, aby mě Timmermans chválil, ten magor, ten fanatik, který ničí tu Evropu! A teďka všichni čumíte? A co řekl ten Trump? Klimatická dohoda nic, zbrojení - postarejte se, tak jsem zvědav na to, jak to dopadne. A místo toho, aby urgentně svolali summit, já jsem to říkal premiérovi, a řekli: Ursulo, okamžitě zavolej Norsko, Velkou Británii a jdeme tam těžit. Shell, Agip, Conoco, jak se všichni jmenují. Green Deal skončil. Trump rozhodl a všichni koukají. A budeme znovu těžit plyn a ropu, jinak zbankrotujeme. Když tady je o 50 % dražší elektřina a plyn, jak mají ti podnikatelé tady v Evropě podnikat? No, všichni půjdou do Spojených států, ne? To je logické. Ale Ursula bude stále vykládat ty svoje nesmysly.

K těm energiím, prosím vás. ETSky, ne? To je to, co máte, vážení spoluobčané, platit za domy, pohonné hmoty a samozřejmě to všechno máte vy zaplatit. To pan premiér hlasoval s Hubáčkovou. Můžete se podívat na ta videa. A místo toho, aby řekl, že je to nesmysl a že teďka je proti, tak říká ne, my to přesuneme na rok 2027. A proč? Já říkám, pokud my tam budeme, tak to zrušíme? Proč by měli zase lidé platit více? A pokud se to Bruselu nelíbí, tak se budeme soudit. Nikdo nám nebude tady diktovat, co máme tady dělat. Vždyť je to celé na hlavu! Celé na hlavu.

A samozřejmě rozhodující bude co? Jak dopadnou německé volby. A pokud v německých volbách teďka říká Söder, bavorský premiér, že chce to jádro, co Angela zavřela, ne? Je to koalice CDU/CSU, ne? Neuvěřitelné. Já jsem se ptal na to jádro. Já říkám, kdybych byl premiér, zavolám Scholzovi a řeknu: hele, já ti dám za každou tu jaderku jedno euro. Jedno euro a dám je do provozu. Také se to mění už tam. Také se to mění. Ale dozvěděl jsem se, že ti šílenci normálně ty elektrárny údajně rozmontovali. Tak já nevím, jak to ten Söder chce udělat, jestli se to dá údajně dát do pořádku. Co to Německo má za energetický mix? Jaký má? Když fouká a svítí, tak je tolik proudu, že náš ČEPS to musí zpracovávat tady, aby to dostali do Bavorska. Vždyť tady Söder jednal s Fialou, akorát Fiala vám neřekl, že Söder chtěl od něho 15 % spotřeby elektřiny z jádra. Z jádra od nás, ne? Na hlavu všechno. Na hlavu.

Takže místo toho, aby Evropa řešila tohle, místo toho, abychom se tady bavili o těchto věcech, které lidi zajímaly, ano, protože je to na prvním místě, o tom, jak u nás jsou ty tarify, kde chudí platí za ty bohaté, a tak dále, a to všechno budeme mít v programu, vážení spoluobčané. My to budeme mít na prvním. Dvě věci: energie, které jsou jedny z nejdražších kvůli Fialově vládě, protože místo toho, aby udělali dohodu s výrobci elektřiny jak na Slovensku, nízké ceny elektřiny pro lidi, žádný windfall tax, tak tady udělali windfall tax, který platí jenom ČEZ, a vytáhnou z ČEZu 200 miliard. Takže nájemné. Teďka pan premiér se probudil a něco říká o bydlení. A co tam udělali za 3,5 roku? Co tam udělali? Nic neudělali! Garsonka za 18 tisíc v Praze nebo ve Frenštátě za 12 tisíc? Jako neskutečné. Neskutečné!

Takže tady ministři říkají, tady my jako zdržujeme. Ne, my se bavíme o věcech, které jsou pro lidi důležité. A pro tuto pětikoalici je důležité navýšit poplatky, zdanit lidi, aby ta Česká televize a Český rozhlas mohli zase vykládat ty nesmysly. Vždyť to se nedá poslouchat, co tam v tom rozhlase ti komentátoři, co tam vykládají? Neuvěřitelné.

Takže to, že ta veřejnoprávní média jsou nehospodárná, to víme. Já tady vystupuji snad popáté nebo pokolikáté a rozpočet České televize je 8 miliard, Český rozhlas 2,4, celkem mají 10. Takže je to větší rozpočet než některá ministerstva. A kde ty peníze mizí, to my ani nevíme, protože když máte 3 tisíce zaměstnanců v České televizi a 3 tisíce externistů, to je ten švarcsystém, tak to se nedá ani dohledat. A jenom slyšíme, kolik ta Česká televize financovala politických pořadů. Samozřejmě, že proti nám. Teďka údajně zase se chystá v březnu nějaká tour, nějaká tour zase nenávisti, aby chodili a stále vykládali ty nesmysly. Vážení spoluobčané, však vy víte, že my jsme byli ve vládě, ne? V první vládě jsme měli nejlepší výsledky na Ministerstvu financí, a protože jsme byli úspěšní, tak nás vyhodili, ne?

Měli jsme jasné výsledky a ve druhé vládě taky jsme měli jasné výsledky, takže tady to strašení a stále útoky na Maďarsko, že Česká republika chce skutečně vzít hlasovací práva Maďarsku, protože Maďarsko chce vlastenecký zákon, protože Maďarsko nechtělo, aby se děti na základce učily, že je několik pohlaví, protože Trump řekl a my říkáme, a gymnazisti, když jsem s nimi mluvil, každý ví, že máme dvě pohlaví, muž a žena, a to, že nějací muži teďka rodí, jo, tak to je jejich problém. A my přece víme, a máme být vděční, s velkou pokorou děkovat našim ženám, že porodily naše děti. Ne, o tom to je, a ne že nějaký svět je, že tady muži rodí, fakt ne.

A věřte mi, že já znám plno těchto - mám tam plno přátel mezi stejnopohlavními páry a mám je rád, nemám žádný problém, ale tady nějaká skupina aktivistická a v podstatě i Okamura může být rád, že mu ten pán, co teďka porodil nebo rodí, udělal tu kampaň. Ne? Může mu poslat děkovný dopis, ne? Ten pán, který nám zakázal tady, aby tady Netrebko zpívala a přitom zpívá všude. Ten fanatismus, aktivismus je neuvěřitelný. Jo?

Takže to jsem jenom tak odbočil.

Takže šest televizních kanálů, stačí si přečíst diskuse. Pane ministře, kdybyste si přečetl diskuse, jo? A čtete, jo? A ten iDNES, ti mě vždycky neměli rádi. Jo? I ti tam diskutující, ale oni souhlasí s námi. A vy už nechcete být v politice, už vás nezvolí ti lidé, když vlastně děláte něco, co oni nechtějí. A to není populismus, to je ratio. Přece musíte dobře vědět, že ty dvě instituce jsou netransparentní, že je nikdo nekontroluje a že lidi s námi souhlasí, protože vy vnucujete lidem něco, co oni nechtějí.

Takže šest televizních kanálů potom za miliardy vyrábí detektivky jako komerční televize, 26 rozhlasových stanic, které vysílají identický obsah. Ne? Proč platíme tolik stanic, když se většina posluchačů soustředí jen na pár hlavních?

A přestože se Česká televize a Český rozhlas tváří, že mají hluboko do kapsy, utrácejí miliony za vlastní zpravodajské servery, podcasty. Ano, to stále slyšíme, tam přijde ten správný expert. Sledujte trasu peněz, ego, digitální služby, webové portály, zahraniční zpravodaje.

Fakt si myslíte, že je to smysluplné, že využívají peníze daňových poplatníků racionálně? No a co říká vláda? Vláda káže lidem, máte šetřit. Jo? Nejlepší by bylo, teďka jsem si vzpomněl na toho poradce pana premiéra, který nám říkal, že máme nakupovat potraviny v Polsku, a teďka nedávno řekl, vážení spoluobčané, že pokud jste chudí, tak si za to můžete sami, že jste ta vláda, důchodci jsou hospodářská škoda, chudí si za to můžou sami. No, co to je za lidi tohle? Já nevím, oni nechodí se ptát, co se děje? Já to vím perfektně, vím to z první ruky. Nadace. Lidi mi píšou. A někteří zkrátka měli těžký život a ne každý je tady politik, který má garantovaný příjem, a vůbec vy nevnímáte, vy nemáte ani žádný cit, ani nic.

Však se smějte, pane, už jste se naučil, co je to low paper face? Co? Ne, kolega. Low paper face, jestli se naučil.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Poprosím, jednak diskutujte pouze přes mikrofon a poslanci se oslovují prostřednictvím předsedajícího.

Já jsem jenom připomněl, jestli se to naučil, ale to nevadí. Ego. Alenka určitě ví, co to je.

No, takže místo toho, aby řekla Česká televize, Český rozhlas, žádné zvyšování poplatků, nejdřív musí přijít audit, šetřit musí veřejnoprávní média, to má říct vláda, nejen občané, šetříte? Prosím vás, tak kdybyste šetřili, tak by pan premiér přišel na Úřad vlády a celé to patro, které za mě bylo volné, by okamžitě vyhodil. Okamžitě celé patro. Pan premiér utratil na Úřadě vlády v porovnání s rokem 2021, Tečka.cz si může napsat, 500 milionů korun navíc. A to jsme vám všechno připravili na předsednictví. Všechno. Zahradu, fasádu, zeď, kantinu i pro Tečku.cz, aby se dobře cítil v tom atriu pro novináře. 500 milionů navíc. Co jste vy tam udělali? Neudělali jste nic, jenom jste prodávali naši práci. Takže nešetříte. Jo?

Ne, média nešetří, vy je uplácíte, dáváte jim stovky milionů. No, takže další miliardy z kapes lidí. No a kde se dá šetřit, pane ministře, prostřednictvím, anebo nevím, já můžu mluvit asi přímo na ministra?

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, ministra můžete oslovovat přímo.

Pane ministře, já vám tady nadiktuju, kde můžete šetřit. Redukce počtu kanálů a stanic. Veřejnoprávní média mají přinášet informace a vzdělání, ne soutěžit se soukromými televizemi o sledovanost. Sloučení České televize a Českého rozhlasu. Kolik miliard by se ušetřilo na administrativě? Strašně moc. Zahraniční korespondenti, Česká televize, Český rozhlas mají vlastní zpravodaje po celém světě. K čemu? V době, kdy si každý může pustit BBC nebo Reuter? Konec penězovodu pro kulturní elity. Už samozřejmě náš Hollywood se chystá, už budou ty túry a už budou říkat, že ohrožení demokracie, oni normálně si vymyslí cokoliv. A stále stejné skupiny tvůrců se přisávají na veřejné peníze a vyrábějí obsah, který nikoho nezajímá, ale často i politicky.

A to nejdůležitější, Česká televize a Český rozhlas dodnes neprošly nezávislým auditem Nejvyššího kontrolního úřadu. Proč? Pokud nemají co skrývat, proč by se měly auditu bát? Proč jsou smlouvy s produkčními firmami začerněné?

Mimochodem, Česká televize má smlouvu s Úřadem vlády. Proč? Nechápu to. Jaký skandál to byl, když ta influencerka za 40 000 korun na Úřadě vlády natočila nějaká videa v rámci covidu? Co z toho dělaly Česká televize a Český rozhlas? Skandál, 40 000 korun. Ne? Co jste z toho dělali? Přitom ona chudinka to udělala v dobrém, nechtěla propagovat Úřad vlády, myslím tu budovu, nějakou historickou budovu. No.

Takže než se začne uvažovat o zvýšení poplatku, musí zaznít jedna zásadní otázka. Hospodaří Česká televize a Český rozhlas efektivně? Dokud na ni nedostaneme jasnou odpověď, jakékoliv navyšování poplatků je naprosto nepřijatelné. A řešení hnutí ANO je férové, efektivní a transparentní financování. Současný systém financování České televize a Českého rozhlasu je zastaralý, nespravedlivý a zoufale neefektivní. Lidé musí platit povinné poplatky, aniž by měli možnost volby a zároveň nemají žádnou kontrolu nad tím, kam jejich peníze mizí. Tohle je špatně a musí to skončit.

A pokud, vážení spoluobčané, nás zvolíte a my se dostaneme do vlády, tak první zákony budou platy politiků. Nezapomeňte, že si navýšili, a samozřejmě všechny tyhle věci, kde vám vytáhli bezdůvodně peníze z kapes, budeme řešit a ušetříme na spojení proto, aby v podstatě i to financování přešlo na státní rozpočet tak, jak je to v X zemí v Evropské unii.

Takže co budeme dělat? Zrušíme koncesionářské poplatky. Proč? Proč bychom to měli platit, když to málokdo poslouchá. Jaký to dává smysl? Před desítkami let byla veřejnoprávní média nutností, protože jiná alternativa neexistovala. Dnes ale máme spoustu soukromých televizních a rozhlasových stanic, on-line zpravodajství, sociální sítě, veřejnoprávní média se musí přizpůsobovat moderní době. Místo nuceného výběru poplatků od všech občanů by měla být financována ze státního rozpočtu.

Takže my nechceme zničit Českou televizi a Český rozhlas, my chceme, aby tyhle instituce byly transparentní a aby šetřily, protože žijí z peněz daňových poplatníků.

Já nevím, co na tom je nepochopitelné, je to jasné jak facka. Druhý krok - povinné audity Nejvyšším kontrolním úřadem. Česká televize a Český rozhlas dnes operuje rozpočtem přes 10 miliard korun ročně. A kam ty peníze jdou? Jak jsou využívány? To nikdo neví, nikdo to pořádně neví. Stát kontroluje každou firmu - všude chodí NKÚ, to je dobře - každého živnostníka, ale zrovna veřejnoprávní média, která platíme my všichni, žádná externí kontrola, žádné prověrky NKÚ a je to neakceptovatelné. Každá koruna z veřejných peněz musí být dohledatelná.

Třetí krok je konec absurdní konkurence se soukromými médii. Veřejnoprávní média mají poskytovat objektivní zpravodajství, kulturní a vzdělávací obsah. Jenže místo toho se Česká televize chová jako další komerční stanice, která se snaží konkurovat soukromým médiím ve sledovanosti. Proč platíme šest televizních kanálů a 26 rozhlasových stanic? Proč veřejnoprávní televize utrácejí miliony za zábavné pořady, které nijak nesouvisí s jejich posláním? Toto není služba veřejnosti, ale plýtvání veřejnými penězi.

Čtvrtý krok - sloučení České televize a Českého rozhlasu. Dvě instituce, dva obří molochy, dvě vedení, dvě administrativy. A proč? V jiných evropských zemích to zvládnou jako jedna efektivní organizace. ORF v Rakousku, BBC ve Velké Británii, Yle ve Finsku, všude mají jednu instituci, která efektivně spravuje televizní a rozhlasový vysílání, ale u nás neefektiva se tváří jako nutnost. Takže tak, jak funguje tahle vláda, ta pětikoalice, stejně fungují tyhle instituce. A my chceme, aby tenhle systém skončil. My nechceme, aby občané za tohle platili, a hlavně i ti, kteří nemají televizi a rozhlas, mladí lidé, studenti a tak dále. Proč by to měli platit?

Dnešní systém koncesionářského poplatku je nespravedlivý a přežitý. Místo toho, aby se veřejnoprávní média zaměřila na kvalitní a nestranné informování, vidíme čím dál víc tendenčního zpravodajství, politicky motivovaných kampaní a zároveň obrovské plýtvání penězi daňových poplatníků. Česká televize, Český rozhlas mají víc než dostatek finančních prostředků, ale místo úspor a efektivního hospodaření Fialova vláda volí nejjednodušší cestu zdražit lidem život ještě víc. Zatímco vláda seniorům sebrala valorizace a vláda nazvala seniory hospodářskou škodou, sebrala seniorům 1 000 korun měsíčně, zaměstnancům a živnostníkům zvedla daně, rodinám zrušila slevy na manželku a školkovné, Česká televize a Český rozhlas dostanou miliardy navíc bez jakékoliv kontroly veřejné. Je nepřijatelné, aby si vláda z veřejnoprávních médií udělala nástroj propagandy a platila si jejich loajalitu z kapes občanů.

Stát nemá občany nutit platit za něco, co nechtějí a nevyužívají. Pokud mají Česká televize a Český rozhlas skutečně sloužit všem, musí se změnit způsob jejich financování. Jasně, transparentně, bez nucených plateb a s jasnou odpovědností za každou korunu. Nikdo neříká, že veřejnoprávní média nejsou potřeba. Samozřejmě že jsou, ale musí fungovat spravedlivě, efektivně a hlavně nesmí být černou dírou na peníze daňových poplatníků.

Proto hnutí ANO prosazuje konec povinných poplatků, důkladné audity, omezení zbytečných výdajů a sloučení České televize a Českého rozhlasu. Takže občané si samozřejmě zaslouží férovější a lepší systém, ne další nucené platby bez kontroly.

Takže závěrem bych tedy ještě poprosil pana primátora, prostřednictvím pana předsedajícího, aby se podíval na to, a to vlastně je pochvala, že Rada hlavního města Prahy navýšila, chce navýšit kapacity osmiletých gymnázií a aby vlastně požádal pana premiéra, aby pan ministr školství to neblokoval. Vždyť si hrajete na pravicovou stranu. No, a abyste se podíval taky na tu Jahodovku, je to špatně. Zkuste si ty lidi vyslechnout a oni vám řeknou názor. Vy to neděláte, protože samozřejmě s nástupem této vlády (se) dostat k premiérovi je téměř nemožné. Premiér slíbí zdravotníkům něco, ministr zdravotnictví říká zdravotníkům - ne, to já nesplním - to řekl premiér. Takže tahle tam lítají, jo? Absurdní divadlo. No a to hlavní, co jsem řekl na začátku, znovu vyzývám předsedu vlády Fialu, ministra vnitra Rakušana a předsedkyni Pekarovou Adamovou, kteří - a všichni poslanci ODS, STAN, TOP 09, KDU a Piráti, kteří odmítli podpořit vyjádření hluboké účasti rodinám, blízkým a přátelům obětí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, aby tohle svoje rozhodnutí odvolali, aby se omluvili všem, protože tohle je absolutně nepřijatelné. A doufám, že pochopíte, o co jde. A pokud to nepochopíte, tak vám fakt už není pomoci. A pokud ještě vás někdo bude volit, tak vám už taky není pomoci.

Děkuju.