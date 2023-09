Babiš (ANO): Váš ministr je závislý na hrách. Závislý, nemocný. Vyměňte ho

reklama

Dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové, vážený pane premiére, vím, že nikdy tady nesedíte, když my mluvíme, nebo když já se snažím na vás mluvit. Vy jste, pane premiére, včera vystoupil, měl jste tiskovou konferenci, kde jste komentoval moje včerejší vystoupení. Říkal jste, že jste měl možnost slyšet moje vystoupení, které vyvolává otazníky, možná ale spíše nad tím, jestli předseda Babiš si je vědom toho, co říká. Předseda Babiš si je vědom toho, co říká.

A ta moje reakce; vy tady říkáte, že soubor urážek, lží, útoků na jednotlivé osoby. A kdo tady koho urážel? Já jsem jenom reagoval na to, že ten vás zbytečný ministr, teď jsou tady dva, ten zbytečný, co tady sedí, ministr pro EU - vy žádného ministra pro EU nepotřebujete, ani toho ministra zahraničních věcí nepotřebujete, to všechno zvládne pan Pojar, to je jediná kompetentní osoba, s vámi. Máte tam šerpu. Takže ten váš zbytečný ministr, on mě urážel, on tady mluvil o tom de facto, že lžu, kradu, podvádím a dělám špinavou práci. A já jsem jenom reagoval. Protože já se nenechám urážet nějakou nulkou, jak říkal pan prezident Klaus. Který tady jenom sedí, abyste vykazovali, jako že když pan Výborný půjde jednat s řetězci a bude snižovat ty ceny, tak on tady bude dělat tu stafáž. Vy říkáte, že lidi mají šetřit, tak proč vy nešetříte, proč ho nedáte pryč? I s celým zbytečným kolektivem? Vy na Úřadě vlády můžete propustit okamžitě sto lidí. Takže pane premiére, já jsem reagoval na urážky. A reagoval jsem, jak jsem reagoval.

Potom bylo téma, že vlastně můj táta byl nějaký komunistický pohlavár. A já si nenechám urážet moji rodinu, ani mého tátu, který je po smrti. Takže vy na mě útočíte, vy mě urážíte, vy mě urážíte! A já jsem reagoval tak, jak jsem reagoval. Reagoval jsem jako Babiš v roce 2013.

Tady přišla mládež se na nás podívat. (Na galerii hostů.) Takže zařiďte, pane premiére, aby mě vaši ministři a váš koaliční partner, který s námi seděl v Sobotkově vládě, neurážel! Neberte si do pusy moji rodinu, na to jsem fakt alergický, strašně alergický. A moje tvrzení tady říkáte o nové totalitě, tak já jsem to tady včera vysvětloval, co je to nová totalita. Já jsem to tady četl, že to je Česká televize a Český rozhlas, kde ty rady volí politici a vy je teď ovládáte a vy chcete navyšovat poplatky. Takže tady mládež - nevím, kolik je tady mladých lidí, asi 100 nebo 60, každý má mobil a kdyby náhodou se chtěli dívat na Českou televizi na mobilu, tak budou za to platit poplatky. Tito mladí, kterým jste vzali slevu na jízdné!

Kterým závidíte nebo nechcete, aby pracovali jako brigádníci, proto je zdaníte! Proč my bychom měli zase platit České televizi? Dáváme sedm miliard, nikdo neví, kam ty peníze jdou. A my navrhujeme, aby Česká televize a Český rozhlas byly financované jiným způsobem. Tak, jak se o tom mluví, BBC, jak to financují na Slovensku, v Německu, je ta debata.

A já jsem to včera četl, co je ta nová totalita. Takže vy jste zase reagoval, protože vy nejste schopen tady reagovat. Říkáte, že jsme agresivní, nervózní. Já jsem úplně v pohodě, mně se to tu celkem líbí. Já jsem sem moc nechodil, teď jsem chodím, (se smíchem) mluvím tady, nečtu nějaké projevy jalové, jako vy jste četl na Zemi živitelce projev, kde vás vypískali. A ani jste nevěděl, co čtete vůbec. Protože vy o tom zemědělství a potravinářství, které se snažíte dále destruovat, nic nevíte.

Ne, my jsme v pohodě. A pravdu má Karel Havlíček, že vy dneska skutečně mluvíte jak ten Milouš Jakeš. Takže, pane premiére, prosím, zařiďte, aby mě ten váš zbytečný ministr neurážel. Vám nevadí, že napadá hejtmana Královéhradeckého kraje pana Červíčka, který se zachoval skandálně, protože naše stínová vláda přijela do Hradce Králové a on nás přivítal? No, co si to dovolil? A tady ta nula ze STANu ho kritizuje.

Pan Červíček a dostane asi další polibek smrti, je zodpovědný politik, který se snaží pro Královéhradecký kraj udělat maximum. A když my jsme byli ve vládě, já jsem byl premiér, tak on byl tak urputný a tu nemocnici v Rýmařově jsme řešili tolikrát, že nakonec mě udolali a přesvědčili, i když původně ta nemocnice měla stát, nevím, heliport a nevím co všechno si tam vymýšleli, tak nakonec jsme společně odsouhlasili 300 milionů pro tu nemocnici a jsem rád, že se začne stavět.

Ano, pan Kuba, pan hejtman, ten nás nevítal na Zemi živitelce, protože po tom, co jsem navrhoval, aby pan premiér šel do Bruselu nebo byl prezidentem, a pan Kuba by byl určitě skvělý premiér, tak ten radši nepřišel nás vítat v Českých Budějovicích. Takže to jsou ty spolupráce. My, když jsme byli ve vládě, tak jsme spolupracovali s opozicí. Takže pane premiére, měl byste bránit svého hejtmana proti té nulce tady, co sedí. A já jsem reagoval na lži a urážky. A reagoval jsem způsobem roku 2013. Potom jsem byl obviňován, že jsem ohrožení demokracie, tady všichni tleskali a můžete mi vysvětlit, jak já ohrožuji tu demokracii? Co to vlastně ta demokracie pro vás je? Ten váš polistopadový kartel? To je ta demokracie, že nikdo nemůže kritizovat?

My jsme za doby našeho vládnutí vytvořili jasná pravidla hry. My jsme prosadili nominační a služební zákon. Sice blbě, protože jsme tehdy nevěděli, že vlastně státní tajemník, který spadá pod náměstka ministra vnitra, tehdy si to Chovanec uzurpoval, mělo to být pod vládou, bude víc než ministr. Ano řídit stát jako firmu. Vím, že stát není firma, ale řídit stát jako firmu jde. Protože ve firmě jsou jasné strategii, jasná pravidla, jasné úkoly, jména, termíny. No, ale to nešlo. Takže aspoň jsme prosadili ten nominační služební zákon, abyste si tam nedodávali stovky těch vašich spolustraníků. A my jsme dělali výběr kandidátů na všechny funkce. Jak vy vybíráte teď šéfa GIBSu, nebo...

Paní ministryně Černochová byla dokonce ve výběrové komisi, myslím že na NÚKIB, kde byl pan Řehka.

Takže my jsme s vámi spolupracovali, vy s námi nespolupracujete, vy s námi nemluvíte, vy nás ignorujete. Vy se vlastně chováte tak, že teď jste tedy objevil Českou republiku a mluvíte o nějaké vizi na deset let. Ale vy vlastně už dopředu předjímáte, že hnutí ANO nemá právo existence, hnutí ANO vlastně nebude už nikdy ve vládě, protože zkrátka hnutí ANO nemá vůbec existovat.

Takže my jsme vybírali lidi, byla výběrová řízení. Pravdu má ten poradce pana ministra Stanjury, který, když vyhazoval profesora Švejnara, dozorčího rady letiště, tak mu řekl - no, víte, Babiš nemá lidi. Ale my máme lidi, protože my jsme si tady vybudovali ten systém tradičních stran. Jak jsou voleni předsedové tradičních stran? No, musí mít podporu krajů a ty kraje čekají, že potom dostanou toho ministra. Proto to tak máte v ODS, ne? Takže Moravskoslezský kraj má Stanjura, to jsou finance, Blažek má spravedlnost, jižní Morava, Plzeň, to je kultura, Kupka má střední Čechy. No, tak když takhle ty kraje potom jim rozdělíte, ta ministerstva, tak samozřejmě se tam snaží prosazovat ty svoje hodnoty, moc a kšefty. Takže ano, my jsme neměli...

Co je úplně absurdní, jak vy jste tady vymysleli tu takzvanou deagrofertizaci, jo. Takže neměl jsem lidi. My vlastně ve volbách 2013, když jsme dostali 18 %, tak jsme ani nevěděli, co máme dělat pořádně. My jsme ty lidi našli v té státní správě a to byli skvělí lidi a oni měli tu smůlu, že pracovali pro stát. Jenom proto, že Babiš byl premiér nebo ministr financí a dovolili si vůbec pracovat pro stát, tak měli tu smůlu, tak jste je popravili. I profesora Švejnara, renomovaného nezávislého ekonoma, jediného, který tady jasně říká, kdo tady způsobil tu inflaci. Žije v Americe, není pod žádným vlivem polistopadového kartelu.

Takže já se ptám, kde jsem ohrozil demokracii, kdy jsem zneužil někdy funkci? Nikdy. Doneste mi nějakého úředníka, kterému bych já řekl, že něco potřebuji? Neexistuje, neexistuje takový. Od mého vstupu do vlády a do politiky neexistuje nic, co byste mi mohli vyčíst. Demokracii? Jo, demokracii bych možná ohrozil, kdybych akceptoval návrh prezidenta Zemana po tom, co jste se spojili ve volbách 2021, abych hrál tu hru, že bych tam byl rok a volal bych panu premiérovi Fialovi a pojďte se setkat a můžeme dát spolu tu koalici. Ne, to jsem neudělal. Všechno jsme předali v mašličkách.

Řekněte mi, kdy jsem já za své politické působení ohrozil demokracii? Čím jsem ohrozil demokracii? Já nejsem ohrožení demokracie. Já jsem vaše ohrožení, já ohrožuji vás, tenhle polistopadový kartel, ty vaše kšefty. Že jsem vám včera připomněl tu historii, co tady bylo. Pan premiér má vizi, no. Jan Antonín Baťa měl vizi, napsal 1937, budujme stát pro 40 milionů. Geniální, Baťova rodina geniální.

Já jsem tu vizi napsal 2016, vizi pro naše děti do roku 2035. 2016 byla ta knížka: "O čem sním, když náhodou spím." Tam to je všechno napsané. Po revoluci jste se měli vybrat do světa a naučit se a předat nejlepší věci - finský školní systém, estonská digitalizace, francouzské rychlovlaky, singapurský fond místo kuponky, stačilo jít do Bavorska. Ne, vy jste to neudělali. Já jsem vám to jen připomněl, co tady bylo.

Vždyť kdybyste netunelovali, nekradli, nebyla korupce, tak bych v životě do politiky nešel. Pan místopředseda Bartošek tady mluvil o tom, že já ohrožuji demokracii, ne? Vy, když jste se zděšením zjistili, že v roce 2017 jsme vyhráli volby, tak ta součást toho vašeho kartelu, pan Rychetský, předseda Ústavního soudu, za spolupráce Senátu - což je součást toho kartelu a nové totality - jste si udělali ten zákon a akorát vám to vyšlo. Ano, že nebylo kvorum na koalice 15, ale stačilo 13.

Takže vy dneska dosazujete vaše kolegy na ty posty. Vždyť Piráti, ti jsou nejšikovnější, ti mají všude kandidáty do Poslanecké sněmovny, kteří neuspěli. No, tak jsou všude, všude jsou. Občas tedy sice zmlátí manželku a milenku a na Hasiči roku se tam... Místo abyste koupili hasičům nějaké helmy a dali jim pořádný rozpočet, tak tam chodí vaši kolegové konzumovat alkohol a potom dělají ostudu.

Takže já se ptám, kde jsem ohrozil demokracii? Jsem přesvědčen, že jsem neohrozil, nic takové neexistuje. Já jsem jako premiér bojoval za české zájmy. Ano, v Evropské unii, boj, boj, to vy ale nevíte, pane premiére, boj. Včera jsem vám vysvětloval, že už jsem se vám dávno zaplatil, protože těch 42 miliard, které jsem vybojoval, jsou obrovské prostředky.

Takže prosím vás, pane premiére, já chápu, vy jste asi neviděl ta vystoupení pana zbytečného ministra ani pana místopředsedy Bartoška. Takže pokud vy mě nebudete urážet, nebudete urážet moji rodinu, tak já nebudu tady vystupovat, jako kdysi na začátku mé politické kariéry, protože si myslím, že v čase jsem se tady celkem z hlediska těch projevů vylepšil. A je to na vás. Přestaňte mě urážet, přestaňte lhát a potom já tu nebudu vystupovat. Takže samozřejmě i ta média, která to psala, tak ono z toho vyplývá, že já jsem teď jenom přišel a měl jsem ten projev. Ne, tomu předcházely urážky a útoky. Takže já myslím, že je to jasné a udělejte si, pane premiére, pořádek a bude to všechno v pohodě.

Já jsem velice rád, že dneska, pane premiére, budete jednat se zástupci maloobchodních řetězců. Hlavně jednejte s tím řetězcem, který tady za chvíli bude mít 50 % trhu a má ty miliardové zisky. Ať vám konečně řeknou, ať vám ukážou, za kolik tedy nakupují ty výrobky od českých výrobců. Pan ministr zemědělství to taky slíbil. Ne, problém nejsou maloobchodní řetězce, ani výrobci potravin, ani zemědělci. Váš problém je to.

Vy jste tady historicky od revoluce likvidovali české zemědělství, dovolili jste prodávat půdu cizincům. Francouz, Polák, Maďar to nedovolil. Ano, protože to je nejlepší investice a ten, kdo vlastní půdu, ji skvěle pronajímá. Teď ještě zvyšujete daň nemovitostí, tak co tedy ten německý vlastník udělá? Navýší ten pronájem českému zemědělci, který samozřejmě zase zaplatí víc. Nemluvě o dotacích, které jste udělali tak, aby zkrátka nebyla žádná motivace pro pěstování zeleniny, ovoce. Bramborářská velmoc už dávno nejsme. O tom jsem tady mluvil.

Takže já vám držím palce, pane premiére, abyste byl úspěšný, ale řešení u potravin u nás je hlavně v DPH a měl jste to dát na nulu tak, jako to mají v Polsku. Poláci to znovu prodloužili a znovu i Francie má 5,5 % a Německo. Takže máme nejvyšší DPH a samozřejmě ta vaše rétorika - jednou říkáte, že za inflaci může Babiš, potom Putin, potom se přihlásíte, že jste zařídil snížení inflace. Takže je to celkem komické, ale je to tak, no.

Vy jste včera byl na CNN Prima NEWS, pane premiére, tak stojíte na té křižovatce Evropy, tedy nevím, jaká je to křižovatka Evropy nebo naše křižovatka. A vy říkáte, že to není vaše chyba. Jednak stále neříkáte pravdu o tom, co naše vláda, ve které tedy sedělo KDU-ČSL, a já znovu zopakuji spoluobčanům tady, že za naší vlády jsme měli jasné vize. Country for Future, inovační strategie, Národní investiční plán až do roku 2050. Inovační strategie do roku 2030. A já jsem v strategii napsal v té knížce 2016, tak já nechápu, proč vy stále nechcete uznat vůbec nic, vůbec nic.

Já tady vystupuji objektivně. Když jsem mluvil o drogách, tak jsem dokonce ocenil pana Bartoška za jeho článek v Právu. A pan Bartošek hned tady mě dehonestoval (Se smíchem.) a urážel moji rodinu nepřímo. Takže já to říkám objektivně. Ano, za vaší vlády jste rozestavěli 800 metrů dálnic a řekl jsem objektivně, že za vaší vlády, kde vy jste seděl, byl ministr dopravy Stanjura a rozestavěli jste bombastických 800 metrů dálnic. My jsme vám všechno připravili, začínali jsme, zákon byl na nic. Pamatujete na Havránkovou, tu zemědělku kolem Hradce Králové. Dvacet let jste si vyjednávali, než my jsme to konečně zvládli. Mě strašně baví o tom... Vy jako kdybyste přiletěl z Marsu, jako kdybyste nebyl předseda ODS, která tady de facto od revoluce spravuje tuhle zemi - o tom jsem mluvil i jak a říkáte, že to není vaše chyba. Asi to není vaše chyba. Ale proč jste neměli vizi v roce 2013, když jste byl ve vládě? Nechápu, proč jste neměli tehdy vizi.

S vámi zkrátka ta normální debata není možná, není možná. Vy s námi nechcete mluvit. Vy tady skutečně děláte jenom nějakou propagandu. Znovu jste dokonce, jak jsem to měl možnost teď vidět nebo číst, jste mluvil, že my jsme nic neudělali pro armádu. Je to možné? To bylo Fórum 24, to je ta největší žumpa tady. Tak tam jste řekl, že tedy budete tady do noci. A byl dotaz na F-35 - o jejich nákupu by měla vláda rozhodnout v říjnu. A my s paní ministryní, a to je vlastně z mého pohledu máte jenom dva ministry, kteří jsou schopni s námi normálně mluvit a nechtěl jsem se tady dohadovat. Tak vy jste řekl, že je potřeba modernizovat naší armádu. To všichni víme. Předcházející vláda v tom selhala. Proč v rámci vaší diagnózy - Antibabišismu a bájného lhaní, proč to říkáte? Tady je tabulka (Ukazuje tabulku.) výdajů na obranu, pane premiére. Ano, ono se to vykazuje v procentech HDP. To jsem kdysi na summitu NATO Trumpovi vysvětloval, že každý má jinou výši HDP.

Tak si představte, pane premiére, že v roce 2009, když byla Topolánkova vláda - a je pravda, že byla krize, výdaje na armádu byly 56 miliard. A za vlády, ve které jste seděl, pane premiére, jste končili roku 2013 - 42 miliard. Takže za vaší vlády jste snížili výdaje na obranu o 14 miliard. To jsou čísla, fakta, ne procenta, fakta. Takže my jsme zdědili váš rozpočet v roce 2014 a začínali jsme 42 miliard. A když jsem vám to předával v mašličkách v prosinci 2021, tak výdaje na armádu byly 86 miliard a plán byl 90 miliard - 2022, náš rozpočet. Takže jsme zvýšili výdaje na armádu za naší vlády o více než 100 %. A normálně řeknete tady (Se smíchem.), že jsme selhali. A co se tady stalo po revoluci, kolik jsme měli vojáků v armádě? Co jsme tam měli za techniku? Kdo to všechno zašantročil? Kdo dělal ty kšefty? No, zloděj zlodějský. Víte, kdo to je. Zakladatel béčka ODS. Letiště Líně, někomu pronajal, nikdy nezaplatil. Dneska tam chcete dělat nějaké kšeftíky. Jsem zvědav na tu vaši Gigafactory.

A ty kasárny oproti... jak se to jmenuje tam, teď je tam obchodní centrum. Jak se jmenuje to obchodní centrum? (Z lavic se ozývá: Paládium.) Prosím? Ano, Paládium, správně. Takže tam kdysi měla armáda obrovský objekt. A čekalo se, že ho ten pán, zloděj zlodějský prodá za miliardu. A nakonec udělali takový kontrakt, že to zašantročili a údajně ještě my jsme platili (Se smíchem.) tomu zájemci. Neuvěřitelné. To jsou ty vaše kšefty z minulosti. Pamatuje Diag Human? Nějaký přiblblý dopis? A je z toho arbitr za 15 miliard. A ti kšeftaři dokonce jdou na oficiální schůzku ke Stanjurovi? My fakt prohrajeme 15 miliard? Protože to byly ty vaše kšefty? Panebože. To je jako... A pan premiér si dovolí říct, že my jsme pro armádu nic neudělali. Udělali jsme. Navýšili jsme rozpočet. Ano. Já jsem vždycky říkal, že ministři nerostou na stromech a že možná bychom potřebovali, paní ministryně, pro armádu speciální zákon, aby tam nebyly stejné pravidla, jak u veřejných zakázek. Ale je dobře, jasně. Ale chci vás poprosit, abyste informovala pana premiéra, že my skutečně za naší vlády, na rozdíl od té vlády, kde on seděl a snížil si rozpočet 14 miliard, tak my jsme ho navýšili téměř o 48 miliard.

Pan premiér se potom diví, když my reagujeme, tak jak reagujeme, když tady popírá ty základní fakta. A stále dokola tvrdí, že naše vláda vlastně nic neudělala. Já nechápu, proč nenavázala tahle vláda na ty naše projekty. Národní investiční plán. Já jsem zvědav, kolik tedy peněz dostane věda a výzkum. Kolik. Asi moc to nebude. Ta vize teď, pan premiér mluví o Křižovatce a nabízí vizi, která je reálná a posune Českou republiku dál. Tak fajn. My dnes budeme pokračovat v debatě o daňovém balíčku. Vy tvrdíte, že je to konsolidační balíček. Není to konsolidační. Ten balíček je úplně zbytečný. Ten balíček jenom zdaní všechny. Vy jste slíbili, že nebudete navyšovat daně. A to vaše notorické lhaní o EET, kdy je úplně jasné a ti úředníci to vědí, že to přinášelo do rozpočtu 12, 14 miliard a kdy to dospělo až do dvaceti, tak my jsme měli připraveno - paní Schillerová, naše stínová ministryně financí, měla připravenou konsolidaci veřejných rozpočtů. A my s vámi souhlasíme, že je potřeba konsolidovat veřejné rozpočty a státní rozpočet. Ano, ale my jsme nechtěli konsolidovat navyšováním daní. My jsme chtěli konsolidovat investicemi, protože investice znamenají navýšení HDP.

Navýšení HDP přináší vyšší výběr daní. Chtěli jsme konsolidovat čerpáním evropských fondů.

To jsou stejné peníze jako české peníze. Klára Dostálová vám vysvětlila, jak pan ministr pro místní rozvoj Bartoš vůbec nerozumí čerpání evropských fondů. Nečerpáte, jste jedni z nejhorších v Evropě. My jsme vám vyjednali téměř tisíc miliard fondů, vyjednali jsme vám pět set miliard Modernizační fond. A nečerpáte, protože to zkrátka neumíte. Neumíte. Klára to uměla. Zase si tam někdo dělal posměšky z toho, když já jsem jako premiér jasně řekl ministrům, že musíme investovat, že se musíme proinvestovat z krize. A každý ministr věděl, že když má investice na stole, a to je pro lidi, to je pro obce, pro kraje, a nejsou na to peníze, no, tak ano, šli jsme společně za paní ministryni financí a ona zkrátka ty peníze musela najít. Dělají si posměšky, že chodili na Ministerstvo financí s čepicí, aby dostali nějaké peníze. Ne, my jsme fungovali jako vláda, i když jsme byli menšinová vláda. Náš hlavní cíl byl dobrý život občanů České republiky, a to jsme i dosáhli, protože jsme předběhli v životní úrovni i Španělsko i Itálii, byli jsme devátí v Evropské unii a díky vám už jsme dvanáctí.

Takže žádný daňový balíček nepotřebujeme. Vy jenom tady od počátku navyšujete daně, berete daně firmám, takže teď zdaníte - nejdřív jste zdaňovali 2022, 2023 inflací. To byla inflační daň. Všechno, co vlastně bylo drahé, tak jste měli větší příjem z daní a to všechno platili lidi. Takže jste se tvářili, že za to nemůžete, ale dobře jste věděli, že je to inflační daň, ale vám to vyhovovalo.A zkásli jste za to, nevím kolik, už 280 miliard za ty dva roky. A teď přicházíte a normálně brutálně navýšíte daň. Média píšou, že bude snížená sazba 12 procent. Ne. Já jsem to tady četl. Všechno z deseti procent se navyšuje na dvanáct. Všechny chcete zdanit, i ty studenty. Když by chodili na brigády a mají nějaký příjem, no, tak jim vysíláte signál, že - ještě tedy je urážíte, protože říkáte, že vlastně, jak můžou pracovat, protože když pracují, to znamená, že se špatně učí. Ne, pan Stanjura. Úplně neuvěřitelné. Vzali jste jim slevy, všechno podražilo, internáty, jídlo, doprava, všechno.

Takže daňový balíček je zbytečný, je o ničem, ano. A měli jste konsolidovat finance čerpáním evropských peněz, investicemi a úsporami. Úsporami. Vždyť můžete jít s příkladem, pane premiére. Já jsem jako premiér snížil počet zaměstnanců na Úřadě vlády o 267. Zakažte další investice do IT na Úřadě vlády. Snižte ten stav o 100, 150 lidí. Na co tam má Bartoš tu hordu lidí nebo paní Langšádlová? To jsme všechno my zvládali s Karlem Havlíčkem sami. My jsme dělali vědu a výzkum. Šéf legislativní rady? No, to dělala ministryně spravedlnosti. A samozřejmě toho ministra pro EU? Takže vy nejdete příkladem, vy nešetříte, vy mluvíte o úsporách, ale vy chcete jenom, aby lidi přišli o peníze. Máme největší pokles reálných mezd. Teď jsem to četl, že kdy se dostaneme na tu úroveň, za kolik let. No, to když lidi čtou, tak se nedivím, že mají z toho depresi. A vy potom řeknete, že situace ve společnosti, ta takzvaná blbá nálada, je proto, že je na Ukrajině válka. Ne, pane premiére. Ta blbá nálada je proto, že lidi jsou zoufalí, že mají tady nejhorší vládu, nejprolhanější vládu, nejméně kompetentní vládu od revoluce, od vzniku samostatné České republiky. Takže stále opakujete ty lži o tom zadlužení. Ne, paní Pekarová byla v televizi.

Státní dluh, kolik bude? Znovu vám to zopakuju. Já jsem byl ministr financí, který absolutně snížil dluh nejenom v procentech ze 44 na 29, ale absolutně. Takže když jste vy skončili neslavně, v roce 2013 byl dluh 1 683 miliard a 2017 byl 1 625. Takže absolutně byl snížen dluh o téměř 60 miliard a v procentech byl dluh samozřejmě výrazně nižší. A potom přišel covid a tam bohužel jsme museli, ano, se zadlužit, ale za celé to období 2017 až 2021 to bylo 841 miliard a stále ten dluh koncem roku 2021 byl vůči HDP nižší, než jsme nastupovali v roce 2013. Ale vy budete stále strašit. A ti důchodci, kteří žili skromně za totáče, tak jsou zodpovědní a vám to i mají tendenci věřit. Ale vy zkrátka jim jenom lžete. My jsme vám předali zemi jako šestou nejméně zadluženou a teď už jsme devátí. A vy jste slibovali, že to dáte do pořádku. Ale neřekli jste lidem, že zkrátka všechny zdaníte. Takže windfall tax, ano, a další daně. Takže ta konsolidace se dala udělat výběrem daní. Vždyť vy stále posilujete šedou ekonomiku. Ano, šedou ekonomiku. Ta procenta my jsme vám tady říkali. Paní Schillerová vám řekla, o kolik desítek miliard jste vybrali méně daní. My jsme ty dani vybírali, my jsme zavedli kontrolní hlášení a EET. Ano. A tu mezeru v daních - vždyť historicky za vašich vlád se nejvíc kradlo v pohonných hmotách. Pamatujete LTO? Přišla další skupina mladých. LTO. Oni nevědí, co to je. Tady se vraždili lidi. Ano, protože někdo napsal nějaký zákon, nějaký zákon a kolik se tady rozkradlo? Sto miliard? Pamatujete lihovou aféru? A jak fungovala ta Celní správa? Nijak nefungovala. A potom, když Finanční správa a Celní správa, když zjistila, že někdo krade tady daně, spotřební daň, ve stovkách milionů, tak samozřejmě polistopadový kartel, kterého součástí jsou média, řekli a vykládali, že Babiš někde klekal. Samozřejmě, že asi ministr financí na poradě se zeptá svých lidí, že četl jsem v novinách, že tam někdo krade stovky milionů. No ale samozřejmě, takže my jsme bojovali proti šedé ekonomice a snižovali jsme daně a vybírali jsme daně.

Transfer ceny do zahraničí? Optimalizace základu daně u nadnárodních společností? My jsme to dělali, my jsme to dělali. Vy už na to kašlete, nevybíráte daně. Ta vaše lež, že EET nic nepřineslo, a někteří to stále používají. Dokonce Vietnamci to stále používají například. Ano, protože pro ty manažery to byl skvělý vlastně nástroj řízení těch firem. Měli přehled.

Takže náš návrh, a já už jsem o tom tady mluvil, že ta média, která vás podporují, teď se nás stále ptají: No, a jak byste to udělali vy? Když jsme byli ve vládě, tak se neptali opozice, jak by to udělali oni? My jsme ve vládě byli a my jsme jasně ukázali, že jsme dovedli naši zemi k prosperitě, ano. Zvládli jsme samozřejmě i ten covid, ale za cenu, že jsme museli ty peníze dát. Takže ohledně zadlužení samozřejmě vy jste do roku 2024 od vašeho nástupu navýšili dluh o tisíc miliard. A to vám ještě bude chybět rok 2025. A to bude další rána.

Takže když to porovnám - to období naše a to období vaše, protože vy tam budete až do roku 2025, protože jste na vrcholu kariéry, protože ajťáci a učitelé by nikdy nevydělali tolik peněz jako ministr, tak to bude o 100 %. Tak to bude o 100 %! A přitom jste slibovali, jak to všechno zvládnete a jak to bude všechno skvělé.

Daně navyšujete všem živnostníkům. My jsme je snižovali. Kadeřnice a další služby budou... My jsme to snížili na 10 %. A vy to dáváte na 21 %. Neuvěřitelné! Všechno navyšujete.

Ale marketing médií a váš marketing je, že používáte vlastně název snížená sazba, aby lidi měli pocit, že jste něco snížili. Ne. Vy jste nic nesnížili. Vy tady tvrdíte, že to něco zjednoduší a že budou dvě sazby. Ne. Vy navyšujete všechny daně - de facto z 10 % na 12, některé z 10 % na 21. Ano?

Daňový balíček je zbytečný. A potom se nedivte, že my tady vystupujeme a děláme obstrukce, protože nechceme, aby tenhle daňový balíček byl přijat, a nechceme, aby občané platili více daní. My to nechceme. Berete rodinám školkovné a další věci, slevy. Útočíte na firmy. Navyšujete korporátní daň z 19 na 21. Pane premiére, kdo tady bude investovat? Kdo bude investovat v zemi, když čte nějaký program vašich politických stran, který se totálně liší od reality? Takže jste lhali a teď vlastně místo toho, abyste to přiznal a řekl, ano, ta realita je jiná, tak stále lžete, že nic nenavyšujete. Tak si ti lidi z toho dělají srandu. Ty vize... A na sítích... Je to fakt jako komické. A vůbec vám nerozumím, pane premiére, že vám to nikdo neřekne, nebo kdo vám tam radí, proč to děláte. Proč děláte z lidí pitomce? Nechápu to. Nechápu to. Ale jediný problém je to lhaní. Nijak jinak si to neumím vysvětlit.

A teď samozřejmě to nejhorší, co mohlo potkat naši zemi, je ten ministr zdravotnictví. To je skutečně peklo. A teď ráno tady vyšel ten článek o penicilinu: Penicilin? Zavolejte si Válkovi, odpovídá lékárnice. Ministr před dotazy utekl. Já kdybych měl takového ministra, tak bych ho okamžitě vyrazil. Okamžitě! Jo? Na podzim přijdou desítky tisíc balení penicilinu, opakuje ministr zdravotnictví. Ale on to říká od ledna! Většina lékárníků ale zatím jen rozhazuje rukama: Nemáme. A pacientům nezbývá než hrát si na detektivy. Vlastimil Válek před otázkami utekl. Zavolejte si panu ministrovi Válkovi, kde ho sehnat, říká lékárnice paní Dítě z Příbrami, která neskrývá rozladěnost.

Vždyť jak začal pan ministr? 14 miliard vzali zdravotnictví. Řekl, že čekat u lékaře šest hodin je normálka. Normálně já jako nenacházím slovo... (Obrací se k předsedající:) Máte ten seznam těch slov, co jste říkala? Ne. To byl pokus o vtip. Ne, dneska budu slušný.

Já jsem si dokonce poprvé za mé politické kariéry včera studoval jednací řád, protože já mám právo tady mluvit. A ptal jsem se tady jednoho pána, který je tady desítky let. A on mi potvrdil, že moje přednostní právo má stejnou hodnotu jako přednostní právo paní ministryně Langšádlové (jediná přítomná ve vládní lavici) nebo prezidenta. Takže aspoň v tomhle jsme si rovni, když už jsme v té nové totalitě.

Takže ten ministr - to je totální peklo. Totální peklo. Ne? Nejsou léky. Tak netituluju ho. On je závislý na těch počítačových hrách. Naši sedí nahoře, tak to vidí. A samozřejmě v Praze se nic neutají, takže on přijde ráno do práce a hraje ty hry. On je závislý. On je nemocný. Chápete to? Tak já bych vám doporučoval ho okamžitě vyměnit. Ale pan premiér na to neslyší, není tady. Tak bych pokračoval. Děti šly do školy.

Paní Dítě z Příbrami, která neskrývá rozladěnost. Ani v další lékárně v jedné z menších středočeských obcí nemají penicilin, který jí lékař předepsal na angínu. Konzultovala jste předpis s lékařem? Většinou nám volají, jestli máme tyto nedostatkové léky skladem, vyslechla si předtím v příbramské lékárně. S velkými bolestmi v krku obešla všechny ve městě, nepořídila nikde. O pomoc tedy požádala příbuzné v Praze. Ze dvou lékáren na Smíchově odešli také s prázdnou, neuspěli ani v jedné z nemocničních lékáren. Měli něco dovézt už minulý týden, ale zatím nic, reagovala lékárnice na dotaz, jestli mají penicilin. Až v jednom velkém řetězci lékáren operátor na lince poradil, v jakých dvou pobočkách je penicilin dostupný. Jedno balení penicilinu nakonec sehnala nemocná žena v Metropoli. Připadám si jako ve středověku.

Pane premiére, poslouchejte, tady říkají, že jsme jako ve středověku. Vy máte své vize. Ale řešte penicilin! Kdybych já byl premiér, a někteří to psali a se mi smáli, tak bych ho osobně dovezl. Osobně! A tak to bylo za covidu.

Připadám si jako ve středověku. Antibiotika se podařilo sehnat až na několikátý pokus v Praze, popsala svůj příběh pro Seznam Zprávy. Redakce pacientku zná, nepřála si ale uvádět jméno, proto jsme jej pozměnili. Tak není to paní Dítě, ale nějaká jiná paní.

Na naštvané pacienty je už zvyklá i Kristýna Pilátová, vedoucí lékárnice lékárny ve Voticích. Natiskla dokonce vizitky s kontakty na Ministerstvo zdravotnictví a Úřad vlády, které jim rozdává. Vysvětluje jim tak, že ona za chybějící léky nemůže.

Pane premiére, lékárnice rozdává... Měl byste tam dodat vizitky. Prosím vás, okamžitě odvolejte toho člověka! Vždyť ten likviduje naše zdravotnictví. A když už tedy neřídíte tu vládu a necháváte to na ministrech... Já jsem to řídil. Já jsem byl v první linii. A to už jsem tady vykládal. Oxygenátory, bamlaniviba a tak dále.

Není penicilin a pan premiér nám vykládá, že jsme na křižovatce. Jo? A teď mi někdo psal, že to není křižovatka, ale kruhák, že je jezdíte do kruhu a ještě máte zablokované auto. (Potlesk z lavic ANO.) A psal mi to jeden významný podnikatel, který zaměstnává na Moravě stovky lidí. Kruhák! Kruhák. Peklo.

Lékárna v sousedním Neveklově nedostala ani jeden kus penicilinu v tabletové formě ani v sirupu v posledních několika měsících. Naše lékárna ve Voticích dostala omezené množství penicilinu v tabletové formě i v sirupu. Zásoba je dostačující zhruba na několik dní, popisuje realitu. Jak budeme léčit pacienty se spálovou angínou, pokud další léčiva nedorazí, je ve hvězdách. Děsí mě představa, že mamince malého miminka říkám, že pro něj nemám adekvátní léčbu, uvedla pro Seznam Zprávy. A dodala, že především pro menší lékárny je obtížné získat léky do prodeje. Stát rezignoval na kontrolní mechanismy a léky jsou z distribucí zasílány pouze některým lékárnám, dodává vedoucí lékárnice.

A my jsme to samozřejmě řešili. Když byl covid a nebyl nějaký lék, tak jsme šli na Zentivu, SÚKL dal na to povolení a začali to vyrábět. Já kdybych byl premiér, obtelefonuju celou zeměkouli. Když nebyly vakcíny, tak jsem telefonoval i s guvernérem Texasu, protože Spojené státy měly ty léky. I ten regeneron koktejl i bamlaniviba. Ano.

Ano. Báli jsme se o životy lidí a byl jsem v první linii. A pan premiér na to kašle, tak by mohl aspoň - dneska už tu není žádný ministr - je tu paní ministryně, má službu, tak říkám, že konečně, pane premiére, toho Válka dejte pryč. Dejte tam paní Černochovou, protože ten rozpočet bude vypadat tak, že peníze bude mít jenom armáda a všichni ostatní nemají nic. Dejte ji tam a snad bude bojovat stejně za rezort zdravotnictví, jak bojuje za rezort obrany. A to není kritika, to je konstatování. Ano?

Takže tady je titulek: Válek - nemám čas. Seznam zprávy se chtěly za pacienty ministra Válka zeptat, jak je to aktuálně s dodávkou penicilinu, zda existuje harmonogram, kdy slíbené desítky tisíc krabiček léků dorazí. V úterý nebyl ve Sněmovně k zastižení. Jeho rezort nabídl skrze mluvčího jen písemné odpovědi, což redakce odmítla. Umíte si představit, že by za Babiše nebyl penicilin? Vždyť by ta provládní Česká televize měla ten žlutý pásek od rána do večera, 24/7 hodin by tam vykládali experti, jak ten Babiš je neschopný, jak tady umírají lidé a já nevím, co všechno. Tak to bylo.

Chtěli jsme se tedy zeptat pana ministra. Ve středu ráno ho redaktor zastihl ve Sněmovně na tiskové konferenci ke sportovní akci ve Sněmovně. Takže pan ministr kromě toho, že hraje počítačové hry, ještě sportuje. To je nová informace. Po ní ale řekl, že nemá čas. Později Válek šel zkoušet jednotlivé fitness stroje. Takže pan ministr zdravotnictví tady ve Sněmovně je ve fitku a sportovním náčiní, které poslanci dostali po dobu sportovního projektu k využívání. Redaktor tedy čekal, až ministr docvičí na rotopedu a zahraje si basketbal. Slyšíte to, pane premiére? Váš ministr je na rotopedu, hraje basketbal a neřeší penicilin! To je neuvěřitelné! Ministr zdravotnictví hrál ve Sněmovně basketbal! Mládež, slyšíte? Ministr zdravotnictví hraje basketbal. Ministr zdravotnictví hrál ve Sněmovně basketbal, je tam video. Poté znovu požádal ministra, zda by mohl odpovědět na otázky k zásobám penicilinu. Pane ministře, máte čas na ten penicilin? Sháním vás dva dny. Nemám! Pan ministr říká: nemá čas. Médium. Umíte si představit tohle? Odvětil stručně a zmizel ve sněmovních kuloárech. Redakce později kontaktovala tiskový odbor jeho ministerstva, že dnes ministr nemá čas a nabídl termín ve čtvrtek odpoledne. To je dneska, tak jsem zvědav. A paní Pekarová samozřejmě za svým ministrem stojí. Ale paní Pekarová přece byla v Jižní Koreji a řekla, že tam vyřídila nějaké léky. Tak kde jsou ty léky z té Jižní Koreje? Jak to tam zařídili, ne? Podle ní dělá maximum v mantinelech, které mu umožňuje zákon, a pozor, reakce paní Pekarové, kritizuje předchozí vládu Andreje Babiše, která podle Pekarové neudělala prakticky nic pro dostupnost léčiv. Tak, média, udělejte ten monitoring! Vzpomeňte si, jak tady Adam Vojtěch předkládal ty zákony a jak jsme byli proti reexportu, že vlastně v Čechách jsme kupovali levně léky a potom je reexportovali, a že jsme byli proti tomu. Takže zase vlastně za to může Babiš, protože ministr hraje basketbal a vlastně může za to Babiš. A to budeme ještě slyšet od paní Pekarové ještě v říjnu 2025, když náš stínový premiér tam bude někde v debatách, tak to bude ta rétorika. Za všechno může Babiš. Oni bez Babiše by nedali ani ránu.

Takže paní Pekarová říká, pan ministr má moji důvěru. S tím, jak vykonává svoji práci, jsem spokojená. Ona je spokojená, paní Pekarová. Pamatujete na tenhle prospekt? (Ukazuje.) Tohle jsme nechali vyrobit. Prevence. Prevence! Dneska znovu zemře na rakovinu 75 lidí a 200 lidí onemocní rakovinou. Národní boj proti rakovině. Vyřídil jsem, osobně jsem vybojoval 15 miliard. Měla tady být postavena nová onkologická nemocnice. Jedinou máme v Brně. A Pražáci, kteří mě nesnášejí, tam chodí na prevenci. Termín je únor, Pražáci! Únor! Mohli jste mít v Praze nejmodernější onkologickou nemocnici možná na světě. Ale to se nechtělo. To se nechtělo.

Takže viděli jste včera ten článek o sebevraždách? A mladí mají problém. Reforma psychiatrické péče. Já jsem na to udělal komisi, výbor. Předložili jsme plán, jak pomáhat lidem. Dneska nedej bože, pokud vaše dítě má nějaký problém, víte, jaký je termín na pohotovost, na psychiatra? Tři měsíce! A nejsou. A pokud se někomu poštěstí dostat k normálnímu psychiatrovi, tak další termín dostanete možná za rok. Proto i moje nadace teď vypsala grant za pět milionů pro studenty středních a vysokých škol - středních škol, aby tenhle obor studovali.

Takže paní Pekarová je spokojená. V letošním roce zajistil jednání s výrobci a distributory a mimořádné i urychlené dodávky léčiv. Takže paní Pekarová vlastně nevím, kde žije, ale ona pana ministra vlastně podporuje. Podle svých slov rozumí, že v některých lékárnách zatím lék nemusí být, ale on není téměř nikde. Podle informací ministra zdravotnictví v těchto dnech probíhá zavážení velkého množství penicilinu od výrobce k distributorům, kteří následně propouští léčiva do lékáren. "Pan ministr má moji důvěru. S tím, jak vykonává svoji práci, jsem spokojena," říká paní Pekarová. Reálně však oslovení lékárníci slíbené dodávky antibiotik neviděli. Ministr notoricky lže. On stále slibuje od ledna - jednou říká: musíte počkat, potom bude léto atd.

A tady je citace: "K dnešnímu dni naše lékárna samostatný V-penicilin v tabletové formě, ani v sirupu pro děti na skladě nemá, a to ani v jedné z našich čtyř provozoven. Dle neoficiálních informací od jednoho spřáteleného menšího distributora je teoreticky možné očekávat menší dodávku tabletové dodávky V-penicilinu v druhé polovině září," říká Aleš Nedopil, lékárník a majitel lékárny U Bílého lva. Přesný termín dodávky nemá, ale podle něj ho dodavatel doposud od výrobce nemá potvrzený. Ministr by měl v sobě najít odvahu a začít vysvětlovat pacientům, že tu léky nejsou, protože je stávající systém zdravotního pojištění neumí zaplatit. To je neuvěřitelné! A v té dozorčí radě VZP sedí kdo? Kdo tam jmenuje ty zástupce? A že tam je těch politiků! Přece Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví a Sněmovna, pokud si to dobře pamatuji, ano?

Nedopil považuje situaci za vážnou a avizované mimořádné dodávky podle něj nic nevyřeší, protože jde o systémový problém. Válek podle něj hasí akutní požár. Je dnes velmi špatná doba, ale ministr by měl v sobě najít odvahu a začít vysvětlovat pacientům, že léky tu nejsou, protože je stávající systém zdravotního pojištění neumí zaplatit. Ale to je přece nesmysl. Kolik my jsme narvali do těch pojišťoven v rámci platby státního pojištěnce peněz? Desítky miliard! Za naší vlády dostalo české zdravotnictví 229 miliard navíc! Tak to je. Tak to máme v té knížce Výkaz práce naší vlády. Já jsem to tady ukazoval. Ale pan premiér je v pohodě. Jeho to vůbec netankuje. To on řeší tu křižovatku nebo ten kruhák.

Já jsem ještě četl dokonce, že ministerstvo nechtělo zaplatit tu cenu a že si počkají. Takže penicilin u nás není. Potom se vymlouvají, že je to nějaký celoevropský problém. Samozřejmě to je nesmysl. A ano, všechno je v pohodě. Sliby ministra Válka jsou hodně nadsazené. Tady to říká nějaký komentátor. V rozhovoru pochybuje, že dodávka zmíněných 300 tisíc krabiček je vůbec reálná. Penicilin dováží do Česka hned tři výrobci. Všichni ale během léta oznámili výpadek. To sice neznamená, že léky nejsou v tuzemských lékárnách vůbec k dostání. Lékárníci mají jen omezené možnosti, jak se k penicilinu dostat. A jednal pan ministr nebo pan premiér s výrobci penicilinu? Já jsem jednal s Pfizerem a s dalšími - Modernou, když nebyly vakcíny, a s výrobcem Bamlanivimabu a s dalšími. Jednal jsem. Ano. Někdo bude vykládat, že je to mikromanagement. Ale aspoň to mělo nějaké jasné výsledky.

Údajně by to měla změnit novela o léčivech, která se projednává právě ve Sněmovně. Ministerstvo a Státní ústav pro kontrolu léčiv by měly takto mít daleko podrobnější informace o skladových zásobách, když není... Seznam Zprávy se ptal ústavu na nedostatek Penicilinu, ten je odkázal na ministerskou pracovní skupinu... Takže máme pracovní skupinu, která řeší Penicilin. To je to řízení. Řídit stát jako firmu, ano, to mají dělat! A pokud zaměstnanec té firmy - stát pan Válek je neschopnej, tak má dostat nějakou lhůtu. - Tady máš termín a měl jsi to zařídit, a když ne, tak máš padáka. - Takže pane premiére, udělejte s tím něco a neřešte už ty křižovatky a ty vize a zařiďte to, aby občané měli léky. Protože pan ministr nám řekl, že ani ten Endiaron nebude, to nebudu komentovat, na co to je, myslím, že strašně moc lidí z této vlády má průjem. Ale dobrý, to se dá řešit i bez Endiaronu.

Tady se říká, že ceny léčiv jsou nastavené velmi nízko. Ano, ale když jde o zdraví občanů, tak snad se nebudeme dohadovat na nějakých cenách, ano? Takže taková je situace. A já už jsem včera tady navrhoval bod, aby konečně už pana ministra vyměnili a aby konečně i pan premiér pochopil, co je důležité.

Já bych tady strašně rád projednával ty naše projekty. Kde jsou ty investice za 14 miliard, které my jsme schválili? Kde je ta nová porodnice u Apolináře? Kde je ten spáleninový pavilon na Královských Vinohradech? Kde je ten projekt Bulovky? Nebo koncentrace Karláku, centrální urgentní příjmy... To všechno jsme vám připravili. A připravili jsme, že aspoň na Žluťáku v Brně se má stavět pavilon prevence za miliardu. A představte si, že v rámci té nenávisti vůči Babišovi, i když Válek je z Brna, tak normálně tam šel a měl řeči, že proč to vlastně je? Chápete to? Jenom proto, že naše vláda tohle prosadila. A co ta porodnice v Brně? Vždyť ten Válek je z Brna. Neumí nést střet zájmů. To neřeší taky. Všechny tyhle projekty zdravotnictví. Bylo by dobré, kdyby pan ministr nám to řekl. A taky kam zašantročil ty peníze z toho projektu Národní boj proti rakovině, jak je to s vědou a výzkumem, jak podporuje výzkum, zdravotnictví a další věci. Takže zdravotnictví pro naši vládu byla priorita, pro tuto vládu to není priorita. Máme tady úplně šíleného ministra, který nic nedělá, teda je na rotopedu a na basketbale, kašle na to. Vede na svém Twitteru politické... (Nesrozumitelné.) Řeší tam, zase tam dával nějaké věci proti mně nebo stále řeší Ukrajinu. Tak bylo by dobré, kdyby už konečně řešil problémy občanů České republiky.

Takže ještě jednou. Daňový balíček je zbytečný, daňový balíček je namířen proti všem občanům České republiky. Navyšují se daně, je to všechno špatně. Vláda nemá žádnou strategii, já jsem zvědav, kdy konečně pan premiér místo té vize z křižovatky nám ukáže programové prohlášení vlády na léta 2024 - 2025. Vždyť to je absurdní. Umíte si představit, že naše vláda by neměla programové prohlášení, že bychom nevykazovali, jak ho plníme? To by bylo neuvěřitelné. A oni žádné nemají. Protože programové prohlášení vlády, které bylo napsáno a neplněno a potom přepsáno a znovu je neplněno, se totálně liší od předvolebních slibů a bylo by dobré, kdyby napsali teď nové programové prohlášení. Takže pane premiére, ne vize na deset let. To je jako fajn mít ty vize, vy je tam máte od nás, stačí si to přečíst, ale řekněte lidem, co nás ještě čeká v roce 2024 a 2025. Zkuste to. Když jste to nezvládli na celé období, tak aspoň na tyhle dva roky, protože to, co děláte, nemá s vaším programovým prohlášení, vylhaným programovým prohlášením, nic společného.

Takže zase tady budeme diskutovat o tom, co všechno je špatně, a zkrátka někdo vám blbě radí. Když teda Václav Klaus, zakladatel ODS a zakladatel béčka ODS - TOP 09 vás kritizují, že nerozumíte ekonomice a že nemáte ve vládě vlastně ani jednoho pořádného ekonoma, tak proboha, tak si tam někoho už najděte. Máte tam NERV. Tak ten NERV nevím, ten vám něco navrhoval, teďka tam máte zase expertní skupinu, tak fakt je to horor, je to úplně peklo.

A chci znovu říct, že my jsme připraveni s vámi diskutovat, my tady dáváme ty návrhy, ale vy samozřejmě nás ignorujete a politika, se kterou jste vyhráli volby v roce 2021, to znamená politika antibabiš a stále a od rána a do večera a stále, vám skutečně nevydrží, protože už vám, pane premiére, nikdo nevěří. Takže prosím vás, pokud chcete něco udělat pro naše lidi, občany České republiky, okamžitě odvolejte ministra zdravotnictví a zkuste se s námi začít bavit o té vizi, pokud máte zájem. My jsme připraveni. A my samozřejmě, pokud mě osobně tady, a proto jsem i včera tak reagoval, místo urážek a ponižování a vykládání o tom, že ohrožuju demokracii, pojďte se normálně bavit. Ale vy to nedokážete, protože zkrátka nechcete. Nechcete, máte své představy. A my jako opozice v rámci této nové totality máme jednu z mála možností mluvit, i když tady byly pokusy, abych nemohl mluvit, a znásilňovat jednací řád... Ano, toto je to místo, kde můžeme aspoň nepřerušovaně říct lidem tu pravdu, protože vy jim stále lijete do hlavy nesmysly. Tak s tím přestaňte a zkuste konečně něco dělat pro Českou republiku! Já vám za to děkuju. (Potlesk poslanců ANO.)

