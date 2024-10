Babiš (ANO): Vaše kroky dopadnou nejtvrději na ty, kteří mají omezené možnosti se bránit

(Směje se tomu, kolik poslanců ze sálu odchází.) Dobré ráno. Já ještě počkám, než všichni odejdou. Vážení spoluobčané, právě odcházejí všichni poslanci pětikoalice. ale to je dobře, protože já - (Poslanci, kteří zůstávají v sále, hlasitě protestují.) někteří zůstávají. Super. Tak já budu mluvit k vám, vážení spoluobčané a vážení důchodci a vážení občané České republiky.

No, na začátek mám prosbu na pana premiéra. Já jsem dneska nejel metrem, protože potřebuju ještě jet autem. A potom, co Piráti vypadli všude ve vedení krajů a vyhodili je z vlády, tak bych ho poprosil, aby ještě vyhodil Hřiba, protože doprava v Praze je absolutně nesnesitelná. Takže pan premiér, konečně po třech letech jste se rozhodl. Vy jste Piráti nikdy neměl brát do vlády. Nikdy. Tak zkuste to udělat i v Praze. Myslím si, že by vám to všem pomohlo, protože to je neuvěřitelné ta doprava. Ale budu zase jezdit metrem. My důchodci to máme zdarma, jak je známo, takže už se těším.

No, prosím vás, pan premiér řekl, že obstrukce jsou projevem svobody a demokracie. Takže pro všechny provládní novináře hlásím, že Alenka mě pověřila obstruovat, obstruovat, takže budu mluvit dlouho, dlouho. (Potlesk.)

A proč obstruujeme? No, pan premiér říkal, že je to legitimní nástroj, tam pan ministr spravedlnosti tady jde. Demokracie, demokracie. Když jsme prosazovali EET, které vyneslo desítky miliard do rozpočtu a snížilo daně, ano, točené pivo bylo 10 % DPH, i nealkoholické nápoje, tak pan premiér říkal, že to legitimní, takže všichni novináři provládní, aby si to připomněli.

Proč obstruujeme? No, zjednodušeně řečeno, my chceme zabránit dalšímu okradení důchodců, protože to není žádná reforma. Tahle vláda, tradičně ODS, nemá ráda důchodce, a tahle vláda když nastoupila, tak okamžitě důchodce začala okrádat. Nejdřív to, ta sleva a tak dále, takže potom ta valorizace jim vzali, no, nás důchodce, vlastně já mám střet zájmů, nás okradli trvale od července 2023 o 1 000 korun měsíčně. Tak si na to vzpomeňte všichni.

No a ten druhý bod. Takže není to žádná důchodová reforma, je to o tom, že pětikoalice a pan Jurečka, který devastoval české zemědělství a české lesy. Já jsem dneska ráno, jak jsem se připravoval na ten projev, teda četl jsem ho na poslední chvíli, tak jsem našel i článek, jak by měly vypadat lesy na Jesenicku? Kdyby se tam lesy staraly o to, jak to bývalo, tak možná ty povodně by nedopadly, jak dopadly. No, takže potom ty lesy zničil tím kůrovcem, no a teďka ničí pan Jurečka celý sociální systém no a samozřejmě důchodce, takže žádná reforma. Dobře poslouchejte, vážení spoluobčané, vy zaměstnanci hlavně. Tahle pětikoalice říká: budete pracovat déle a za méně peněz.

A to druhé téma. Ono je to strašně takové symbolické, že se to spojilo, že okradou ty důchodce, a ještě důchodci mají platit vyšší televizní a rozhlasové poplatky. No, já jsem mluvil o korupci, protože podle mě je to korupce, a představte si, co se mi stalo. Včera večer jsem měl takové jednání s lidmi z okruhu soukromých rádií, no a oni normálně údajně, ale tak samozřejmě to nikdo nepřizná, ani nemám na to důkaz, ale samozřejmě mám své zdroje jak novináři, a normálně ve vedení Českého rozhlasu jim řekli naplacato: Nesnažte se, my máme dohodu. Oni nám dají prachy a my jim pomůžeme je zase zvolit. Takže tak to je, vážení, tak to je. Takže Česká televize a Český rozhlas, který mimochodem zaměstnává 1000 lidí a bude mít po této novele 2,7 miliardy peněz ročně, tak ten zbytek těch soukromých rádií bude bojovat o 1,2 miliardy na trhu. Ano, tak to je. Takové Rádio Impuls zaměstnává 60 lidí. Český rozhlas, nevím, jestli to víte vůbec, má 20, 20 různých vysílání, 13 celoplošných a sedm regionálních. Tak to je úplně neskutečné, no.

Takže dvě témata, žádná reforma, okradení důchodců a korupce, no. Takže teď začnu ten projev. To bylo takové volné entrée.

Takže vážení spoluobčané, nic horšího nás nemohlo potkat, jak tahle pětikoalice. A my, hnutí ANO uděláme všechno pro to, aby nedošlo dalšímu okradení našich zaměstnanců, protože to se týká i zaměstnanců a důchodců, protože naši důchodci vybudovali naši zemi a vidíme to všude, co díky nim bylo u nás postaveno.

Takže pojďme tedy k té důchodové reformě, která má k reformě tak daleko jako premiér Fiala k pravdomluvnosti. Ve skutečnosti jde on, jde jen o trestání důchodců, osekávání penzí a zvyšování. věku odchodu do důchodu. A právě arogance, asociálnost a neschopnost fialové vlády se nikde neprojevuje v tak krystalicky čisté formě jako právě ve vztahu k našim seniorům, protože to byli právě důchodci, na které si Fialova vládla došlápla jako první, zřejmě proto, že za Babišovy vlády se měli líp, a zřejmě proto, že nevím kolik, ale doufejme, že většina z nich volí hnutí ANO.

Takže vážené seniorky a senioři, stávající i budoucí, ano, i zaměstnanci, těch se to týká. Faktem zůstává, že Fialova vláda vás má za obtížný hmyz, na který musejí ostatní doplácet, a proto je třeba vám pořádně zatnout tipec, a to nejlépe tak, že se důchodu vůbec, že se důchodu vůbec nedožijete. Ano, to je přízračné pro tuto vládu. Dokonce tahle vláda nazývá důchodce hospodářskou škodou a pan ministr financí to tady řekl opakovaně, a vůbec se za to nestydí. To je pro tuto vládu příznačné, ten její despekt vůči lidem, kteří vybudovali naši zemi.

Přitom vláda slibovala udržet stávající valorizační mechanismus důchodů a premiér Fiala výslovně v listopadu 2022 prohlásil, že ohledně důchodového věku 65 let se za dobu působení řekl konkrétně mé vlády, se v tomto ohledu nebude nic měnit, a nejsou pro to ani důvody, řekl pan premiér. No a vláda, jak jsme u ní zvyklí, všechny svoje sliby porušila. Znají to všichni. Daně zvyšovat nebudeme. Tečka. To video snad na každý, ten rozhovor na Nově pana premiéra. No a navyšují stále.

Jenže než se Fialova vláda pořádně rozkoukala, tak důchodcům osekala valorizaci penzí a okradla je o 1 000 korun měsíčně. Zanedlouho poté zrušila mimořádné valorizace kvůli inflaci, valorizace kvůli inflaci, které zavedla naše vláda, a nahradila jej jakousi sociální dávkou. A udělali jste to jen proto, abyste důchodcům dávali méně peněz a nemuseli jste jim kompenzovat vlastní neschopnost poradit si s inflací. Mimochodem, tu inflaci tahle pětikoalice sama způsobila. Já jsem tady včera vystupoval a vysvětlil jsem znovu, co jsme mi doporučili v únoru 2022. Ano, vážení, a za celé působení této vlády si vezme tahle vláda z ČEZu 200 miliard korun, které mohla použít na to, aby si ČEZ vykoupil sám akcie, aby znovu ho vlastního stát 100 procent a aby stát snížil cenu elektřiny na 1 500 korun megawatt, jak jsme to my doporučovali.

Místo toho samozřejmě výrobci, ostatní výrobci elektřiny, mají stovky miliard zisku a platí to všichni, kteří elektřinu potřebují, a to jsou samozřejmě úplně všichni.

Takže vy jste to nechtěli kompenzovat. No a výsledkem toho je, že letos důchody průměrně valorizovaly o směšných 360 korun. Výhled do budoucna není o nic růžovější. Zvyšujete sice minimální procentní výměru všech důchodů, ale ve skutečnosti to bude znamenat u invalidních důchodů prvního a druhého stupně a u vdovských a sirotčích důchodů jejich snížení. Navíc výpočty nových důchodů od roku 2026 dramaticky sníží stávajícím i budoucím důchodcům, poslouchejte, zaměstnanci, jejich životní úroveň. Fialova vláda totiž plánuje, že senioři budou dostávat důchod založený na příjmech v předchozích letech a řádná valorizace bude pouze z jedné třetiny růstu reálných mezd, nikoliv z poloviny, jak to bylo za naší vlády. Toto oslabení prvního důchodového pilíře je naprosto bezdůvodné a asociální a kvůli této změně se stovky tisíc našich důchodců dostanou do příjmové chudoby.

Bavíme se tady o tisících korunách, na které by jinak měli nárok i lidé ze střední a mladší generace. A čím budou lidé starší, tím více bude jejich životní úroveň zaostávat za celou společností. Tahle vláda nechápe, že na rozdíl od lidí, kteří pracují, mají domácnosti důchodců jen omezené možnosti si něco přivydělat. A když už si chtějí přivydělat, tak je ještě za jejich snahu potrestáte, protože podle vaší takzvané "reformy" v uvozovkách už nebudou mít nárok na zvyšování svých důchodů, i když pracují.

Pan premiér Fiala se sice může prsit, jak zvyšuje důchody, ale faktem zůstává, že růst penzí v průměru o 358 korun od ledna 2025 je v době Fialovy drahoty naprostý výsměch. Navíc reálně se takové navýšení bude týkat jen menšiny seniorů. Pro naprostou většinu důchodců bude zvýšení penze mnohem nižší, stejně jako je pro většinu důchodců naprostá utopie dosáhnout na průměrnou penzi 21 080 korun. Takže si můžete říkat, co chcete, lidi vám to stejně nebaští. Z průzkumu STEM, který vyšel v létě v červenci, vyplynulo, že 60 % lidí považuje současný důchodový systém za nespravedlivý a 64 % lidí si myslí, že průměrný starobní důchod nepokryje základní potřeby penzistů. A prosím vás, všechno, co tady říkám, mám vyzdrojované z českých médií. Takže Echo24 (z) 23. 7. 2024: Podle většiny lidí jsou důchody nespravedlivé a nepokryjí potřeby penzistů, zjistil průzkum.

Konečně nesmíme zapomenout na Jurečkův plán potrestat maminky osekáním výchovného. To je nejen asociálně nespravedlivé, ale naprosto skandální, když to byli zrovna lidovci, kdo výchovné v minulém volebním období taky prosazoval. Takže nyní ženy, které vychovaly dvě nebo tři děti, přijdou za 21,5 roku v penzi, což podle Ministerstva práce a sociálních věcí má být průměrná doba strávená v důchodu, o 700 000 korun. A jedinou výjimkou jsou maminky tří a více dětí s příjmem na úrovni minimální mzdy. Tady pan Rusý, předseda odborové organizace na ochranu sociálních práv dětí a rodičů LIBERI, říká, cituji: Vláda řeší následky kriticky nízké plodnosti v letech 1995 až 2005 tím, že nejen sníží důchody i těm, kteří děti v této době měli a průběžný systém zachránili, ale dokonce výrazně více než těm, kdo je neměli. Vláda tak vysílá jasný signál mladým. Je výhodnější nemít děti. Dobře slyšíte. Cituju Novinky, článek (z) 15. 7.: Na reformu penzí, říkám, že to není žádná reforma, nejvíc doplatí matky, sebere jim statisíce korun. Jo, a Novinky se vyprofilovaly jako větší antibabišovské médium než Seznam, takže snad tomu všichni věříme.

Jenže vám nestačí, že senioři budou kvůli ní mít nižší důchody, plánujete zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65 let vlastně donekonečna. Podle v uvozovkách "sociálně citlivých" představ pana premiéra Fialy a ministra Jurečky půjdou lidé narození v roce 1989 do důchodu v 67 letech, lidé narození v roce 2001 v 68 letech a dnešní děti skoro v 70 letech. To je pro naše hnutí naprosto nepřijatelné.

Klíčový parametr je doba dožití ve zdraví, což podle údajů Ministerstva zdravotnictví a Českého statistického úřadu je u mužů věk 60,9 let a u žen 62,5 roku. Věk dožití je u mužů 75,3 a u žen 81,3 let. Jinými slovy, pro řadu lidí i těch 65 let je svým způsobem hraniční. Ano, my opakovaně říkáme, že přes pětašedesát let, že je to strop. A pokud příští rok nás zvolí do vlády, tak určitě to bude jedna z prvních věcí, kterou uděláme. Proto jsme za naší vlády umožňovali lidem odejít až o pět let dříve do předčasného důchodu. Za této vlády lidé mají smůlu, předčasné důchody přestávají dávat smysl. Chcete totiž odchod do předčasného důchodu umožnit nejdřív tři roky před dosažením důchodového věku a potřebnou dobu důchodového pojištění pro předčasný důchod zvýšit (z) 35 na 40 let. A to jste v opozici jako vláda lidem slibovali, že dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod snížíte z 35 na 25 let. Stejně tak jste slibovali, že zavedete možnost, aby lidé mohli platit 1 % z důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům, prostě další a další nesplněné sliby.

Vy jste neuvěřitelně asociální. Vám vůbec nedochází, že ti, kdo chtějí do předčasného důchodu, nejsou nemakačenka, ale lidé, kteří už nezvládají fyzicky pracovat. A místo toho, abyste přišli s plánem rekvalifikací a zapojili včas Úřad práce, tak lidem osekáte penze a zvýšíte věk odchodu do důchodu. To s reformou nemá vůbec nic společného. Když jsme to tady poprvé projednávali, tak samozřejmě pan Jurečka tady ukazoval nějaké nesmyslné grafy, mluvil o roce 2050. Nedává to vůbec smysl. Nebyl schopen nic vysvětlit.

Chtěl bych občanům připomenout, jak to vypadalo s důchody, když jste naposledy byli u moci. V roce 2009 po Topolánkově vládě brali senioři průměrně důchod 10 028 korun měsíčně. Nečasova vláda důchody zvedla o nulu, ano, nulu, velká nula korun. Pak se plácla přes kapsu a přidala závratných 45 korun. Ano, pamatuji si na ty řeči, že to seniorům stačí, protože umějí vyjít málem. Ano, naši senioři jsou skutečně skromní.

Ale to neznamená, že někdo je bude totálně zneužívat.

Na konci roku 2013 tak senioři brali průměrný důchod 10 913 korun měsíčně. Když hnutí ANO nastoupilo do vlády, tak jsem jako ministr financí se snažil našim seniorům pomáhat jak to šlo, ale nikdy jsme neměli v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí, s výjimkou 208 dní naší jednobarevné vlády bez důvěry. A musíme si také připomenout, že jsme nikdy neměli ve vládě většinu, ani když jsme měli premiéra, tak jsme byli vždy menšinová vláda, takže jsme neměli takové možnosti prosazovat věci pro lidi. Jak teď prosazuje pětikoalice v neprospěch lidí tyhle asociální věci. Teprve až v roce 2017 jsme mohli zásadním způsobem našim důchodcům pomáhat, Tehdy byl průměrný důchod 11 745 korun a my jsme to měli v programovém prohlášení vlády, my jsme tam měli jasné číslo. Tahle vláda de facto žádné programové prohlášení vlády nemá, protože nic neplatí, co slibovala, a také to nikdy nevyhodnotila. Pan premiér nedal nikdy úkol, aspoň to nevíme, že by ministři udělali tiskovou konferenci a řekli - tak, tady je takové plnění. My jsme to dělali každé pololetí, ale tahle vláda de facto - my ani nevíme, protože je to všechno jenom taková improvizace. A ten průměrný důchod v roce 2021 - my jsme tehdy slíbili, že přesáhne 15 000 korun. A nejenom že jsme svůj slib splnili, ale v lednu 2022 byl průměrný důchod dokonce 16 280 korun, takže průměrně naše vláda zvedala důchody téměř o 1 000 korun rok co rok. Lidem nad 85 let jsme přidali 1 000 korun měsíčně navíc. V prosinci 2020 každý senior dostal jednorázový příspěvek 5 000 korun kvůli pandemii, navýšili jsme seniorům i příspěvek na léky. Pomohli jsme prosadit, aby od 1. ledna 2023 se důchod seniorům zvýšil o 500 korun za každé vychované dítě. To je přesně to výchovné, kde teď slyšíme, že to pan premiér a pan Jurečka chtějí zrušit. No, a samozřejmě jedna z našich velice známých věcí, které jsme prosadili pro důchodce, a nejenom pro důchodce, ale i pro mladé lidi - 75% sleva na jízdném ve vlacích a autobusech, tak to bylo to, co Fialova vláda okamžitě sesekala. Ano, směšných 1,8 miliardy korun. Ano, pamatuju si, jak naše seniorky byly šťastné, když přišla za mnou seniorka - brala13 000 korun - a řekla mi -"díky tý slevě konečně můžu jezdit" - byla z Liberce - "do jižních Čech za vnučkami".

Takže nic nového. Tahle vláda nemá ráda důchodce, tahle vláda nemá ráda ani lidi, takže vláda nemá ráda ani živnostníky, vlastně nemá ráda ani nikoho. Já se stále divím, kdo je vlastně ještě volí, ale to samozřejmě je jiné téma.

Takže musím tady říct, dámy a pánové, že jsem hrdý na to, že jsme našim důchodcům, seniorům přidávali a že jsme dokázali napravit všechny ty důchodové zločiny, které se na našich penzistech ODS, TOP 09, STAN dlouhodobě dopouštěly .

A v tom je zásadní rozdíl mezi hnutím ANO a vládními stranami. Vy jste totiž vždycky důchodci pohrdali, vlastně jste to nikdy ani neskrývali. Když jste byli v opozici, tak ještě předsedkyně TOP 09 Pekarová a předseda STAN Rakušan zvyšování důchodů označovali za uplácení a pan Fiala valorizace penzí nazýval nezodpovědným populismem. A když jste se dostali do vlády, tak jste začali mluvit o hospodářské škodě. Hospodářská škoda! Neuvěřitelné! Jak vůbec někdo tohle může říct.

No, a celé hnutí ANO a já samozřejmě stojíme za tím, že naši senioři mají po celoživotní práci nárok si svůj důchodový věk užít. Odmítám představu, aby důchodci odešli do penze co nejpozději, pár let v ní živořili a zatěžovali penzijní systém co nejméně. To oni vybudovali naši zemi, to díky jim je řada z vás tam, kde je. Proto hnutí ANO vždy razilo politiku, že důchody mají být důstojné, protože jsou takovým symbolickým poděkováním celé společnosti našim seniorům za jejich celoživotní práci. Jenže vy k penzím přistupujete jako k nějaké dávce, kterou můžete podle libosti škrtat. Děláte to záměrně proto, abyste mohli stavět jednu generaci proti druhé, abyste rozeštvávali společnost. Vyvolá to ve mně pocit, že snad chcete, aby ostatní důchodcům záviděli, a v seniorech vyvoláváte pocity viny, že ujídají někomu jinému. A když stavíte lidi proti sobě, tak se občanům snažíte namluvit, že osekáváním důchodů zachraňujete penze mladší generaci, jinak celý důchodový systém zkolabuje. To je samozřejmě naprostá lež, která je i snadno vyvratitelná.

Podle zprávy Národní rozpočtové rady z roku 2022 je podíl starobních důchodů k HDP 7,7 %, což je de facto průměr nejvyspělejších zemí světa, OECD. Absolutně neplatí, že s odchodem silných populačních ročníků by výdaje stouply natolik, že by byl systém neufinancovatelný. V nejvytíženějším období, po roce 2058, po odchodu takzvaných Husákových dětí do důchodu bude podíl 11,5 % na HDP, což je ale stále méně, než v současnosti, vydávají země, jako například Rakousko - 13 %, Francie - 14,5 % nebo Itálie - 15,9 %. Navíc v České republice podíl pár let poté zase klesne cirka na 10,5 % HDP. To jasně ukazuje, že důchody nebudou tím, co by mohlo rozvrátit veřejné finance, ale že jde jen o snahu vládních stran manipulovat s občany.

Mimochodem pro připomenutí, Nečasova vláda po sobě zanechala deficit důchodového systému 48,87 miliardy korun a v roce 2018, během prvního roku vlády, jsme důchodový systém dostali do přebytku 18,6 miliardy korun, v roce 2019 to už bylo 16,4 miliardy korun českých, a v roce 2021 po covidovém propadu - ano, a my jsme jediní měli propad HDP v roce 2020 o 6 %, nicméně abychom udrželi zaměstnanost a pomohli, v rámci covidu jsme poskytli 450 miliard korun, za což jsme byli kritizováni. Teď jsme kritizováni, tehdy jsme byli kritizováni, že to bylo málo, ale kdo chce, tak si to pamatuje. Takže v roce 2021 po covidovém propadu byl důchodový systém téměř vyrovnaný, deficit byl jen 2,26 miliardy korun. V takovém stavu jsme vám předali důchodový účet a od té doby se demografická data nijak zásadně nemění.

A mě strašně baví, když chodí do televizí ti různí experti, ti teoretici, kteří v životě nevědí - ani nevědí, co jsou to finance, nevědí, jak funguje stát, a říkají, že když já jsem byl ministr financí, tak nám vlastně všechno spadlo do klína, ano? Akorát zapomněli, že den poté, co jsem se stal ministrem financí, jsem letěl na Slovensko, kde jsem přebral a zavedl v České republice daňovou Kobru, kontrolní hlášení, EET, že finanční správa se začala dívat na nadnárodní společnosti, jak optimalizují zisk před zdaněním (?), a tohle všechno přineslo stovky miliard - stovky miliard do rozpočtu! Stovky miliard!

Ale samozřejmě ten systém, který je tady vytvořen od revoluce, tak produkuje množství různých expertů. Takže vážení spoluobčané, když se díváte na televizi a někdo tam mluví, tak vždycky se podívejte, odkud přišel a hlavně, kdo ho platí a komu slouží, jo. To je ta obrovská síla těch tradičních stran, které to tady vybudovaly tenhle neuvěřitelný systém, který si jde na ruku od devadesátek, ano?

Takže to, že máte vy důchodový účet v těžkém minusu a letos je to 38,6 miliardy, v roce 2023 72,8 miliardy, v roce 2022 21,5 miliardy je především kvůli vaší neschopnosti, takže ta sekyra je za vámi, ale samozřejmě o tom, jak funguje naše ekonomika, jaké máte výsledky, čteme de facto každý den. Vy se snažíte s lidmi manipulovat proto, abyste nejen překryli vlastní neschopnost spravovat naši zemi a hospodařit, ale abyste taky dali vydělat svým kámošům. Vy stále tvrdíte, nejsou peníze na důchody, ale miliardy na stíhačky, jsou. Tak kolik do konce roku 2025 už bude záloha na ty stíhačky, které možná přijdou za 12 let? No, 30 miliard, 30 miliard bude, 30 miliard. A to ještě ani obrana, která má extrémně vysoký rozpočet, není schopná ho ani čerpat a ani neplní ta procenta.

A to není nic proti obraně, jinak my samozřejmě... A my jsme vždycky tvrdili, že vojáci jsou strašně důležití, a kdyby nebylo armády, tak bychom ten covid nezvládli. A víte, co mě teďka napadlo? Že už dávno jsme neslyšeli o náčelníkovi generálního štábu. Ten pan Řehka vlastně každý den nám říkal, jak začne ta třetí světová válka. A proč nenavštívil ty povodně? Já jsem tam byl dva dny. Proč nenavštívil ty vojáky? Proč tam nebyl? (Se smíchem. Potlesk poslanců hnutí ANO.) Zrázu je pryč. Měl se tam jít podívat, tak by se dozvěděl od hejtmana Bělici, že ta armáda, a já jsem včera o tom tady si vyměnil názor s paní ministryní Černochovou, když jsem říkal, proč to tak dlouho trvá, proč je tam taková byrokracie, když vzniknou takovéhle živelné katastrofy, tak ta armáda společně s hasiči tam musí jít okamžitě, okamžitě, takže pan Řehka by se měl jít poučit a navštívit ty oblasti povodní, jak jsem byl já dva dny v Moravskoslezském kraji a v Olomouckém, a zjistit, protože my ty vojáky budeme potřebovat vždycky a my jsme je vždycky podporovali. Jsou strašně důležití pro nás i hasiči, ano. Ale ne stále mluvit o tom, že bude třetí světová válka.

Doufám, že nebude. Ale teď zrázu jako pan Řehka nemluví, předtím mluvil každý den, každý den něco bylo, jo, a teďka kdyby měl se jít tam podívat a poděkovat těm vojákům, a my jim samozřejmě děkujeme, tak mediálně zmizel. Tak nevím, jestli paní Černochová vyslyšela moji prosbu, aby ho ukryla někde do bunkru, aby nevycházel a nemluvil, ale teďka měl příležitost. No, tak to jen takové odbočení.

Takže ano, peníze, peníze na zbraně na Ukrajinu, církevní restituce, ne? Ten kšeft zakladatele TOP 09, který dohadovali. Becherś z baru v Karlových Varech, 169 miliard, no, to je valorizované, to jsou valorizované ty restituce na rozdíl od důchodů. A peníze jsou na nesmyslné dotaci na elektromobily a samozřejmě různé mediální kampaně, tak na to vždycky peníze najdete. No, takže kdybyste se trošku snažili, peníze jste mohli taky mít pro důchodce. Takže vy je chcete znovu okrást, chcete, aby déle pracovali, a ještě chcete, aby platili vaše, vaše, to jsou vaše veřejnoprávní média. V naší zemi neexistuje instituce, kterou by nikdy nikdo nekontroloval. To je Česká televize a Český rozhlas. To, že jsou tam rady, to jsou vaše rady, to, že jsou tam nějaké dozorčí mechanismy, to je všechno vaše parta, vaše parta, ano? A nikdo to nekontroluje.

Velká škoda, aspoň bychom se dozvěděli kam, jak je možné, že tyhle dvě instituce mají dostávat 10,5 miliardy. No, ale to jsem odbočil. Takže se vrátím k těm důchodům. Takže vy jste se nesnažili vůbec získávat peníze, vy jste i ty nástroje na výběr daní jako EET, díky kterému v kase bylo o desítky miliard navíc, tak jste zkrátka to zrušili. Takže bují šedá ekonomika, takže peníze kdybyste chtěli, tak byste našli.

No, a samozřejmě všude zaměstnáváte ty politické trafikanty a kamarádičky a rodinné příslušníky. A stále se létá po světě na výlety. Já jsem dostal hezký dopis od paní předsedkyně Sněmovny o tom, že vlastně ten kuchař, který bere těch 30 000 a má dva roky do důchodu, že vlastně to není její kompetence. Ale dneska o tom nebudu mluvit, já si počkám na rozpočet. Akorát je neuvěřitelné, že tajemník, nebo jak se jmenuje ta funkce Sněmovny, státní tajemník, kancléř, (Nápověda z lavic hnutí ANO.) správně kancléř. Tak za Vondráčka bral 125 000 a tenhle bere 195 000 a má auto s řidičem. A ten kuchař, který mi vaří tu čočku, tak ten bere 30 a ještě skandálně stojí ta čočka jenom 77. Ale to není dnešní téma. K tomu se dostanu.

Takže kdyby chtěli šetřit, tak by šetřili. Pan Michálek se vyjádřil, že všichni ti trafikanti od Pirátů, ti náměstci, vlastně odejdou. No, tak já jsem zvědav, jestli tam nezůstanou. Teďka média mají pro ně nový název, už to nejsou přeběhlíci, ale nestraníci, nestraníci, takže uvidíme z těch náměstků, kolik členů strany Pirátů se stane nestraníkem. Strašně jsem na to zvědav, jak všichni tam odejdou.

No a potom samozřejmě tahle vláda tvrdí, že nemá na důchody. Takže priorita je, nedat důchodcům peníze. Důchodci nebyli nikdy priorita této vlády, stejně jak nejsou pro vás prioritou naši občané, a nikdy nebyla prioritou ani Česká republika. A v tom je mezi námi zásadní rozdíl. Pro nás a pro hnutí ANO naši občané a naše země byla, je a vždy bude na prvním místě. Chtěl bych proto občany ujistit, že pokud hnutí ANO bude znovu ve vládě, vrátíme valorizaci důchodů na dřívější úroveň, aby senioři nemuseli obracet každou korunu a mohli se těšit ze života po letech práce.

Věk důchodu do penze zase zastropujeme na 65 letech a ukončíme tak to asociální zvyšování věku odchodu donekonečna. A také umožníme lidem využívat předčasné důchody tak, jak tomu bylo za nás. Hnutí ANO chce našim seniorům projevovat úctu, jakou si zaslouží. Máme totiž za to, že lidé si důchod mají užít ve zdraví a aktivně, a ne létat po nemocnicích. Samozřejmě máme vlastní recepty a byla strašně komická debata, jak se měli tady ve vládě radit s tou reformou a chodit na Hrad a vysvětlovat, pan premiér se od toho distancoval. No, byla to past samozřejmě.

A já chci jenom říct, že stínová vláda Karla Havlíčka má už de facto hotový program do příštích parlamentních voleb. Ano. A my ten program projednáváme v rámci hnutí. A samozřejmě příští rok přijdeme za vámi, vážení spoluobčané, a ten program vám představíme. Ano. Je to program v rámci našich hodnot. Ano, v rámci hnutí catch all party, protože my jsme tady pro všechny. A politologové, kteří tvrdí levá, pravá... Vždycky jsem říkal, že to neexistuje. Že tradiční strany měly vždycky společný program: prachy, moc, koryta. To je jejich program. A se to uvidělo i u Pirátů, kteří jsou kvazi noví, ale je to - stejný - stejný systém a stejný zájem. Takže my samozřejmě, kdybychom se vrátili do vlády a dáte nám tu důvěru, tak budou pro nás na prvním místě všichni občané České republiky. A samozřejmě i mladí.

Já jsem v rámci povodní navštívil Hanušovice. Myslím, že tam to bylo, kde mají skvělý program družstevního bydlení. Já jsem prosil pana hejtmana Bělicu, aby nám to dali, protože je to skvělý systém, který bychom mohli aplikovat všude u nás, protože samozřejmě to bydlení pro všechny je velice důležité. A tahle vláda jenom o tom mluví. Tady pan Bartoš mluvil, že udělá nějakou realitku a že bude sám podnikat a tyhle nesmysly. Tak jsem využil tu návštěvu a získal jsem nové konkrétní příklady, jak by to mohlo fungovat i v celé naší zemi, pokud by se samozřejmě obce a další rozhodly k tomuto. Ale mně se to strašně líbilo. A není to - samozřejmě jsem neobjevil Ameriku, já vím, že to funguje - ale my určitě i v rámci našeho programu to tam budeme mít. A proč se někde konkrétně nenaučit něco, co by mohlo fungovat všude?

My máme samozřejmě recept na důchodový systém. Naposledy jsme to udělali, když jsme byli ve vládě. A my k tomu chceme ještě v rámci druhého pilíře motivovat ekonomicky aktivní lidi, kteří by si dobrovolně spořili na stáří a přinesli tím během další generace nové peníze do systému. Karel Havlíček ten pilíř víckrát představoval. Ten pilíř je možné rozvést do řady variant včetně té, že by do něj přispíval povinně zaměstnavatel a vytvářel další motivaci. Na rozdíl od druhého pilíře Nečasovy reformy, kde si lidé měli spořit přes soukromé fondy, by byl náš druhý penzijní pilíř garantovaný nebo spravovaný státem. Takže máme na to lidi. Máme zkušenosti.

Máme stínovou vládu, vážení spoluobčané, která zasedá každý čtvrtek a po zasedání má tiskové konferenci, kde informuje o tom, co řešíme. Ano, jsme jediná funkční, stínová, lepší vláda od revoluce, protože zkrátka funguje a zasedá každý týden, má expertní týmy. A jsme samozřejmě připraveni, pokud se dostaneme zpět do vlády, pokračovat v našich projektech, které jsme vám představili za dobu vládnutí do vzniku covidu. Mimochodem z toho žije dneska i tahle vláda, protože i... ale já se k tomu asi dostanu. Každý ví, že všechny ty dálnice a všechny ty projekty v rámci zdravotnictví byly připravené naší vládou, ale některé pan ministr zdravotnictví zastavil, zbořil, teď se k tomu vrací, ale to teď není téma mého projevu.

Samozřejmě teď za chvíli to budou tři roky této vlády, která měla jediný program, který splnila, a to je vlastně odstavit Babiše. Oni jsou posedlí Babišem od toho, aby mohl řídit naši zemi. A my jsme ji totiž řídili. Já jsem byl premiér, který řídil, který dával úkoly, který dával termíny. A pan premiér teď po třech letech se rozhodl přinést, všichni jsme věděli, že ta digitalizace je velký problém, že Karel Havlíček napsal panu premiérovi, myslím v prosinci 2023, co má dělat, jak má dělat, ale samozřejmě tahle vláda všechno, co my řekneme, tak to ignorují, a přitom nemají žádné ekonomické kompetence, žádné zkušenosti a ono se to projevuje de facto každý den.

Zanedlouho to budou tři roky od voleb, po kterých se k moci dostala pětikoalice, tedy dneska už čtyřkoalice. Ani nevím, já jsem byl v šoku, včera byla tiskovka Pirátů, tak tam měli takové heslo. Nevím, jestli jako tam si nepřevzali, neukradli nám lepší vlády, tak tvrdí, že jsou lepší opozice. Tak to mě jako rozesmálo. Prosím? (Poslankyně Schillerová z místa: Jsme inspirativní.) Aha, jasně. Ale dobře, tak tomu rozumím.

My si samozřejmě dobře pamatujeme na sliby, že vláda nebude zvyšovat daně, že bude snižovat zadlužení, že bude šetřit na provozu státu. No a kdyby chtěli šetřit, tak premiér jde příkladem, ne? Mohl by snížit rozpočet Úřadu vlády o 500 milionů, ne? Celé to patro může teď zlikvidovat, ne? Tam všichni sedí, oni tam mají to zázemí a ty chlebíčky a teplé jídlo a všechno, ne? Za mě to patro bylo volné. A za nás, když jsme byli v menšině, vláda byla v šest ráno. Nesnášel jsem ty společné obědy zdarma. Nesnášel jsem to. Ale někteří to tak mají zkrátka. Takže, pane premiére, můžete ukázat, to šetření. Můžete snížit o 500 milionů váš rozpočet. Tak konečně zjistili, že tedy šéfa Legislativní rady vlády může dělat ministr Blažek.

A dostal jsem dopis od paní Pekarové. A mně strašně baví, jak ona mi píše ta procenta. Ona má navýšený rozpočet od roku 2021, kdy jsme končili, snad o 300 milionů, ale vykazuje to jako, se tváří, že se tady šetří. Ale to je jedno. Kdybyste chtěli šetřit, jak to chcete od všech, tak jste mohli. Ale nic jste nám neukázali.

Taky jste slibovali, že budete hájit české zájmy, že máte experty a že pozvednete politickou kulturu a tak dále. No a jaká je realita? Nikdy v dějinách České republiky tu nebyla tak neschopná, tak arogantní a tak asociální vláda v čele s naprosto nekompetentním a prolhaným premiérem, pro kterého jsou zájmy našich občanů a naší země až na posledním místě! Je to tak zkrátka. Vláda poslední tři roky jen porušuje sliby, zadřela ekonomiku a neustále se zmítá v nějakých skandálech. Jediný výsledek bezmála tří let vlády pětikoalice je drahota a celospolečenský marasmus. Pan premiér nám ještě na (výstavě) Země živitelka tvrdil, že lidi si můžou koupit potraviny o 30 % navíc. Přitom je to samozřejmě nepravda. Nepravda.

A to osekávání důchodu, kvůli kterému jsme tady dnes, je jen špičkou ledovce, i když to o vás vypovídá mnoho. O katastrofálních ekonomických výsledcích této vlády slyšíme a čteme denně. Já točím ta videa. Tam stačí číst jenom ty titulky, nic jiného. A to, prosím, média jsou jednoznačně vybraní redaktoři na jejich straně. Ale tyto špatné ekonomické výsledky mají dopad na celou společnost, nejen na mzdy, důchody a životní úroveň, ale dopadá to samozřejmě na zdravotnictví, na školy, sociální služby a ovlivňuje i bezpečnost v ulicích.

Ve společnosti narůstá napětí, strach i zloba. Navíc vláda kvůli vlastním cynickým zájmům, tedy aby zůstala u moci za jakoukoliv cenu - a připomínám jenom, abyste všichni vzpomněli, ti, kteří straší demokracií, jak jsem já předával vládu, a to mě ještě teďka nějaký politolog kritizoval, že jsem si nevzal pověření od prezidenta Zemana, že jsem nezkoušel nějaké divadlo s panem premiérem Fialou, který mi ani neodpověděl na esemesku a odmítl se se mnou setkat, tak jsme to předali v mašličkách a naše země byla ve skvělé kondici, šestá, nejméně zadlužená, dneska jsme devátí, devátí, nejprosperující jsme byli, teďka jsme čtrnáctí, zkrátka ve všem jsme propadli, ve všem. Ve všem, bohužel. Tahle vláda samozřejmě systematicky pracuje na rozdělování společnosti. Svoboda projevu se okrajuje, chybí otevřený dialog, lidé na veřejnosti podle průzkumů se bojí říkat svoje názory a když mluví, tak dochází k jejich ostrakizaci a někdy i kriminalizaci. Ano, máme tady i lidi, například paní učitelka Bednářová, před soudem. A další. Dochází k erozi základních pilířů demokracie. To je opravdu smutný obrázek toho, kam naši zemi dovedly za tři roky vládní strany, které o sobě tvrdí, že jsou demokratické.

Bohužel neschopnost, amatérství a diletantství pánů Fialy, Stanjury a dalších členů této nejhorší a nejvíce asociální vlády v dějinách České republiky se projevuje nejen rekordními stamiliardovými schodky, ale má především hmatatelný dopad na peněženky našich občanů. Co za tři roky udělala tato vláda pro naše občany? No vůbec nic. Jen svou nekompetentností způsobila zdražení naprosté většiny zboží a služeb o 30 % - nejméně o 30 %, něco zdražilo i podstatně více než 30 %. Rekordně navýšila daně a dramaticky snížila lidem životní úroveň. Jednoduše řečeno, kvůli Fialově vládě se lidi mají špatně. Uvedu pár příkladů jen z poslední doby, co pánové Fiala, Stanjura a spol. způsobili.

Začněme tím, co potřebujeme všichni. Všichni musíme jíst. Pan premiér tady vykládá o tom, jak rychle klesají ceny potravin. Ale to je klasická dezinformace nebo lež, za kterou by se nemusel stydět ani Aeronet nebo podobné ruské servery. Skutečnost je taková, že potraviny v Česku jsou stále o desítky procent dražší než v roce 2021, tedy před nástupem inflační vlny, kterou způsobila tato vláda. Mám tady odkaz na článek, aby si někdo nemyslel, že jsem si to vymyslel. O kolik tedy jsou základní potraviny dražší než před třemi lety? No, tady mám máslo 43 %, ale teďka máslo exploduje, takže to bude podstatně více, vejce o 42 %, brambory o 50 %, mléko o 28 %, hovězí o 24 %, Eidam o 22, mouka o 27 - a to jsou všechno reálná čísla Českého statistického úřadu.

Ty ceny se promítají do všeho, třeba i do školních obědů. Zatímco před sedmi lety byla podle údajů Ministerstva školství průměrná cena obědu ve školní jídelně 24 korun, na začátku ledna 2023 už to bylo 34 korun. Vyhláška o školním stravování, která začala platit od února 2023, pak umožnila další růst cen. Pro školní obědy totiž navýšila cenový strop. Pro ty nejmenší strávníky od 7 do 10 let může stát oběd až 47 korun a pro děti ve věku 11 až 14 pak až 50 korun a pro ty starší 15 let může vyjít jeden školní oběd až na 54 korun, měsíčně to může být pro jedno dítě až o 200 korun více než dříve.

Stejně tak zdražily kroužky. Pamatujeme si, jak rodiče ze slabších sociálních rodin měli problém dětem zaplatit letní tábor. A teď vyšel článek o tom, že mají problém zaplatit dětem kroužky a že děti nemohou sportovat jako předtím - tam byl k tomu nějaký průzkum a tady se píše: Stejně tak zdražily kroužky. Zdražení lze očekávat u lyžařských zájezdů nebo škol v přírodě. 20 % rodičů nemůže dát svoje děti do kroužků, protože vinou Fialovy drahoty na to prostě nemá peníze. - Zdroj 28. srpna Deník - Drahé obědy, kroužky. - Nový školní rok přinese rodinám vyšší náklady. - Jičínský deník to napsal a všechny ty regionální deníky.

Ačkoliv koalice neustále mluví o dětech, jak podporuje rodiny s dětmi, fakticky a politicky dělá pravý opak. K tomu, aby člověk měl děti, potřebuje samozřejmě také dostupné bydlení, což při Fialově drahotě je pro střední třídu nadlidský úkol, protože Česko má nejhůř dostupné bydlení v Evropě. Byt vyjde na 13 ročních mezd. - Zdroj iDNES 6. srpna, iDNES - Ekonomika domácí, Dostupnost bydlení v Česku, Deloitte Property Index, hypotéka. Všechno vyzdrojované.

Průměrná cena nových bytů meziročně vzrostla o více než 9 % na 4 112 euro, to je asi 104 000 korun za metr čtvereční. Navíc hypotéky v Česku jsou páté nejdražší v celé Evropě. Ano, a za to můžeme poděkovat nezávislé České národní bance, kteří nám vysvětlují tu inflaci, jak proti ní bojovali, a kteří by nebyli rádi, kdybychom chtěli euro. Ale my ho nechceme. Ale proč nedrží Prime rate základní sazbu na úrovni? Možná už teďka se to blíží, ale byly časy, když eurozóna byla na nule nebo na dvou a my jsme měli šest nebo sedm. Takže to taky není dobré rozhodnutí pro životy našich lidí, pro firmy a pro nikoho.

Takže hypotéky v Česku páté nejdražší v celé Evropě. Navíc zodpovědné lidi, kteří investují do vlastního bydlení, Fialova vláda potrestala pokutou za předčasné splacení hypotéky. Jo? Takže oni všechno dělají proti lidem. Od 1. září banky lidem účtují pokuty za předčasné splácení úvěrů, což může stát klidně i desítky tisíc. - Zdroj Echo24 1. 7. Češi si od 1. července výrazně připlatí tisíce za povolení, dražší spoření i splacení hypotéky. - To se dá všechno dohledat.

A aby toho nebylo málo, tak na příspěvcích na bydlení vyplatily úřady práce letos v prvním pololetí 9,88 miliardy korun. Je to o pětinu víc než před rokem a téměř třikrát víc než před třemi lety. To je normálně na palici tohle. Tahle vláda způsobí inflaci tím, že nechá extrémně vysoké ceny elektřiny, ano? A potom, když lidi nemají na to, aby to zaplatili, tak jim dává dávku. A ještě se tím chlubí. Ano, některé ty chudinky babičky, které jsou vdovy, mají barák a mají obrovský náklad, tak se styděly chodit na úřad práce, aby dostaly pár korun od Fialovy vlády. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Víte, kolik lidí dostalo ten příspěvek v červnu? Rekordních 281 200. Domácností to je, domácností. 281 200 domácností. Meziročně jich přibylo o 5 % a za tři roky zhruba tři čtvrtiny. Tři čtvrtiny. Takže počet příjemců v pololetí je letos nejvyšší od roku 2012 kdy Ministerstvo práce údaje začalo zveřejňovat.

Zdroj Echo. Zajímavé, ten Echo je jako samizdat, protože provládní média tohle neradi říkají. Citace: "Příspěvek na bydlení pobírá rekordní počet lidí." Pan premiér se tím chlubil, že rekordní počet lidí chodí na úřady práce, aby dostali od vlády peníze. Stát už letos rozdal 10 miliard. My, když jsme byli ve vládě, tak jsme nechávali lidem peníze v peněženkách. Od roku 2021 všichni zaměstnanci platí nižší daň. Ano, to je ta kritizovaná superhrubá mzda. My jsme lidem snižovali daně a můžou si říkat, co chtějí, ti takzvaní pseudoexperti a ekonomové, nezávislí, některých těch bank, kteří samozřejmě jsou závislí. Ano, lidé dostali větší příjem o 7 %. Že to stálo 85 miliard? Kolik stojí ty stíhačky, kolik? 300 nebo 400? Na to jsme pyšní, že jsme to tehdy prosadili a lidé dostali víc peněz, a někteří díky tomu ještě mají nějaké rezervy. Fialova vláda z lidí dělá závislé na sociálních dávkách.

Neúnosně drahé bydlení ještě prodražují vysoké ceny energií. Například platby za elektřinu pro majitele tepelných čerpadel letos rostly o 11 500 korun ročně, protože Fialova vláda znovu zavedla poplatky za obnovitelné zdroje a dramaticky zvýšila poplatky za distribuci elektřiny. Ano, to je to zelené šílenství. Někdo si myslí, že budeme vyrábět elektřinu jenom, když bude foukat vítr a svítit, ale už zapomíná, že to stojí stovky miliard do přenosové soustavy, že to stojí obrovské peníze, aby ty stabilní energetické zdroje mohly vůbec vyrábět a nemusely omezovat výrobu, jak se to děje. Mimochodem, teď už není takový solární boom. Někteří, kteří to mají, tak ještě pokud by chtěli prodávat elektřinu, budou muset za to zaplatit. To je také absurdní situace.

Takže Fialova vláda zavedla poplatky za obnovitelné zdroje a dramaticky zvýšila poplatky za distribuci elektřiny. A bude hůř, protože pan Síkela nakoupil NET4GAS za 10 miliard nebo kolik, dluhy to má 33. To má ČEPS a ČEPS je kdo? No, tak to jsou oni, kteří samozřejmě musí investovat, a jsou to ti, kteří mají zásadní vliv na to, kolik si připlatíme.

V podobné situaci jsou také lidé s kotli na plyn nebo uhlí. Brzy budeme muset platit tisíce korun navíc za emisní povolenky, a to vše kvůli panu Fialovi, který to pro české domácnosti zařídil, ano. Je úplně neuvěřitelné, že 19. prosince 2021 - to byla neděle - kdy pan premiér byl premiérem dva dny a v televizi řekl - nedovolíme zákaz spalovacích motorů. V rámci předsednictví České republiky v Evropské unii, což byla úplná katastrofa, právě tohle všechno dovolil. Poslal tam bývalou ministryni životního prostředí Hubáčkovou, která nemluvila anglicky. Nevím, jaký měla mandát, a když to všechno podělala, tak se rozbrečela, a zakázali to. Proto je neuvěřitelné, když hlavní mluvčí vlády, který celý život dělá mluvčího, pan Kupka, který po nás zdědil 300 kilometrů rozpracovaných, připravených a projektovaných dálnic a obchvatů, se teď probudil a říká - my budeme bojovat za to, abychom to zakázali. No, jako v blázinci. Oni to způsobili a teď oblbují lidi a říkají, že to nedovolí. Neuvěřitelné.

A ty lži o Green Dealu. Green Deal je o životním prostředí, ale ne za cenu zničení evropského průmyslu, evropského zemědělství a potravin. Ano, my jsme bojovali za lepší životní prostředí. Ano, určitě, ale musí bojovat celá planeta.

Takže ty emisní povolenky, které oni schválili, a mají to platit i výrobci pohonných hmot a všechny domácnosti, tak teď asi zjistili, že to zase podělali, tak se tváří, že to chtějí napravit. Ale to je stále dokola. Oni něco způsobí, protože jsou absolutně nekompetentní, oni ani vůbec nevědí, o čem mluví. No, a potom zjistí, že je to špatně, tak tady dělají divadlo. Stejné to bylo s Euro 7, ne? To bylo úplně stejné.

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Já jenom poprosím, to slovo, co zaznělo před chvilkou, není úplně z těch nejdůstojnějších, tak jenom poprosím.

Poslanec Andrej Babiš: A co jsem říkal?

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Zaznělo tam slovo podělali. Domnívám se, že to překročilo mírně meze slušnosti. Děkuji.

Poslanec Andrej Babiš: Tak pokazili. Paní Kovářová vlastně slíbila ten seznam slov, ale nedodala ho. Dobře, tak já se polepším. No, zkrátka to nezvládli, ale hlavně nás oblbují, ne? Oni něco způsobili a teď říkají, že to jdou napravit, pan Kupka tweetuje. Takže oni způsobili to, že lidi mají platit více za pohonné hmoty, za nemovitosti. Teď to údajně vláda zjistila, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Protože jiné státy jako Polsko, Maďarsko, Slovensko, řekly jednoznačně, že tyhle zelené šílenosti Bruselu nebudou plnit.

Proč to tedy pan premiér neřekne? No tak, ano, on to neřekne proto, protože to tam vlastně sám prosadil, protože nevěděl vůbec, co prosazuje. To je ten problém. Teď tvrdí, že to chtějí odložit, ale těch věcí, které pan premiér tvrdil a potom vlastně to bylo všechno naopak... Myslím, že už tomu nikdo ani nevěří. Takže musíme a my to budeme sledovat a my budeme zásadně proti. Vypadá to tak, že to chce přehodit na příští vládu. Ale je to divné, protože tvrdí, že bude i v příští vládě, že vlastně jeho cíl je jasný, porazit nás a je úplně jedno, s kým se spojí.

Odhaduje se, že kvůli panu Fialovi si průměrná domácnost vytápějící plynem může ročně připlatit až 5 000 korun a u uhlí až 8 500 korun. Zdroj Deník 5. 8. Majitelé kotlů na plyn a uhlí se prohnou kvůli povolenkám, zaplatí tisíce navíc. Ty emisní povolenky budou mít dopad kvůli panu premiérovi i na řidiče, protože těm zase Fialova vláda zařídila zdražení benzínu. Jsou různé odhady od 4 až do 10 nebo 13 korun.

K tomu Green Dealu se samozřejmě ještě dostanu, ale nemůžu tady nezmínit jednoho zbytečného ministra za hnutí STAN. Když tedy odešel z Úřadu vlády pan Šalomoun, tak nevím, proč pan premiér nezrušil i ministra EU za STAN, který je úplně zbytečný, který taky tam disponuje, nevím, má tam dvě auta, zaměstnává tam někde syna, utrácí peníze. Úplně zbytečné.

Co vlastně oni vyřídili, jaké je portfolio? Nejdřív se chlubili - budeme mít energii, potom budeme mít obchod. No, tak pan Síkela dostal tu Afriku, Asii a nevím co. 300 miliard euro, bude pod Kajou Kallas. To je bývalá premiérka Estonska. Teď bude dělat nového ministra pro zahraniční věci a ta má 5 000 úředníků a Síkela má 3 000 úředníků. Z toho půlka je na dohody. To bude takový pirátský systém, že tam mají šéfa a potom ti ostatní přijdou a mají ty funkce, no. Tak jediné, co by mohl udělat pan Síkela, je, že by propustil půlku. Protože pokud Evropská unie má 300 miliard euro na to, abychom geopoliticky soutěžili s Čínou, tak škoda, že nemá peníze pro občany Evropské unie.

Takže si představte, co ten pan zbytečný ministr říká. On říká, že prostě lidé nebudou tolik jezdit. Ano. To je ten papaláš, který si vozí zadek ve vládní limuzíně a poučuje lidi, že když jsou proti Green Dealu, tak jsou pro Putina. Zdroj: Echo, 8. 9. - Ministr Dvořák a zdražení benzinu. Lidé nebudou tolik jezdit a nedáme vydělat Rusku. To je neuvěřitelné! Ty žvásty... To můžu říkat? (Obrací se k předsedající.) Žvásty, dobrý. Ty žvásty jsou už moc na některé koaliční partnery, například pan Skopeček z ODS mu na to odpověděl: Jistě, na Praze 1 se člověk bez auta nejspíš obejde. Na malém městě nebo na vesnici ale lidé potřebují dojet na nákup, k doktorovi, vyzvednout děti po tréninku nebo třeba zajet za starými rodiči, takže jim nevykládejte, že holt budou jezdit méně. Pan ministr Dvořák, a to říká Skopeček za STAN, má asi pocit, že Turek dostal málo hlasů, jinak si podobné články nedokážu vysvětlit. Zdroj: X- síť, Jan Skopeček.

Takže samozřejmě jste si vzali do vlády organizovaný zločin, tak jej tam máte. Takže pan premiér teď poprvé bouchnul do stolu, tak uvidíme, jestli ještě za ten rok bouchne.

Takže při tomhle marasmu Fialovy vlády se nemůže nikdo divit, že už čtvrtina českých domácností žije na hraně. Zdroj: Novinky, 27. 8. - Čtvrtina českých domácností žije na hraně. Jinými slovy, čtvrtina domácností žije z měsíce na měsíc, a ani při nejlepší vůli nejsou schopny vůbec nic ušetřit. Zatímco na podzim roku 2021 bylo takto nestabilních 16 % českých domácností, na jaře letošního roku jich bylo již 26 %. Obzvlášť ohrožené jsou domácnosti samostatně žijících důchodců, samoživitelé a rodiny s dětmi s příjmem pod medián, což je zhruba 61 tisíc korun, v případě domácnosti se dvěma dospělými a dvěma dětmi.

Dále přibylo domácností, které nejsou schopny pokrývat některé ze základních potřeb, jako je schopnost adekvátně vytápět, nahradit rozbitý nábytek - (kýchnutí v plénu) na zdraví - pokrýt neočekávané výdaje, více než polovina Čechů nemá finanční rezervu alespoň na tři měsíce dopředu, a není tak připravena na nečekaný finanční výdaj.

V této souvislosti vám tady přečtu zkušenosti z terénu od ředitelky Nadace Agrofert: Asi se všichni shodneme na tom, že sociální dávky by měly sloužit lidem v nouzi, aby dostali šanci postavit se na vlastní nohy. Ale jak to funguje ve skutečnosti? Jak asi víte, Nadace Agrofert má fond pro rodiče samoživitele, ze kterého přispívá velmi často i na prvotní náklady na bydlení, tedy na vratnou kauci a první nájem. O alespoň částečnou úhradu vratné kauce mají maminky v nouzi možnost požádat i úřad práce, který jim může takovou podporu vyplatit v rámci takzvané mimořádné okamžité pomoci.

Takže tu máme případ paní Barbory, vychovává dvě děti ve věku osm a tři roky. Otec dětí zemřel. Bohužel. Paní Barbora žije nyní v sociálním bytě města. Ten je ale určen pouze na bydlení po omezenou dobu a maminka s dětmi se tak bude muset za pár měsíců vystěhovat. Je to zodpovědná a snaživá maminka, proto si hledá bydlení už nyní. Zašla i na úřad práce požádat o příspěvek na vratnou kauci, protože z rodičovského příspěvku nemá šanci tak vysokou částku našetřit. A co jí na úřadě práce řekli? Že se její žádostí nebudou zabývat, dobře poslouchejte, nebudou zabývat, dokud nedoloží prohlášení alespoň tří nadací, že jí podporu nedají. Teprve až toto doloží, může si žádost podat znovu.

Neskutečné! Podotýkám, že maminka až do rodičovské dovolené vždy pracovala, tedy platila daně. Teď jí úřad práce ale říká, že jí nepomůže, že se má nejdřív obrátit na soukromý sektor. Takže takhle asi vypadá podpora rodičů malých dětí ze strany státu v praxi. Ano? Vítejte ve světě pana Jurečky a pana Fialy!

A můžeme pokračovat dál, co všechno v uvozovkách dělá Fialova vláda pro české občany. Lidem, kteří počítají se státními příspěvky, prodražila od 1. července spoření na stáří ve třetím pilíři. Zvýšila minimální hranici pro získání státního příspěvku z 300 na 500 korun měsíčně a na nejvyšší státní příspěvek 340 korun dosáhne jen ten, kdo si bude odkládat 1 700 korun a více. Navíc pro seniory od 1. 7. pobírání státního příspěvku zcela skončilo. Zdroj: Echo, 1. 7. - Češi si od 1. července výrazně připlatí. Tisíce za povolení, dražší spoření, splácení hypotéky.

Pan Bartoš, do minulého týdne expert na digitalizaci státní správy, od 1. července zdražil lidem správní poplatek za stavební povolení na vyvrtání studny z 300 korun rovnou na 10 tisíc, stejně jako domovní čističky odpadních vod. U garáží se poplatek zdraží o 3 tisíce korun. Zdroj: Echo, 1. 7. - Češi si od 1. července výrazně připlatí. Tisíce za povolení, dražší spoření i splácení hypotéky.

Vláda prostě nemá pro české občany peníze. Dalším důkazem je přístup Petra Fialy a spol ke sportu. Pan premiér se asi inspiroval svým působením v Nečasově vládě, kde rok a půl dělal ministra školství - v roce 2012, až do zásahu Šlachty v červnu 2013 - a na sport dal jen 3,5 miliardy korun. My jsme měli sport za jednu z priorit. Ano. Nejenom kvůli zdraví, ale i kvůli dětem, kvůli tomu, abychom podporovali rodiny. A my jsme končili v roce 2021 s rozpočtem 11,5 miliardy, založili jsme sportovní agenturu, jak si sportovci přáli, a ještě z těch bývalých nespotřebovaných nákladů teď v podstatě sportovci dostávají peníze.

Původně tahle vláda chtěla dát sportovcům jenom 5,2 miliardy. My jsme je donutili, aby dali 6,9, ano, a ještě hlavně my jsme zatrhli tu praxi černých duší. My jsme nerozdělovali peníze po hotelích nebo po bytech. My jsme nechtěli žádnou korupci. My jsme rozdělovali dotace transparentně a spravedlivě. Nepodporovali jsme jen vrcholové sportovce, ale také mládežnický sport, ženský sport a sport handicapovaných, a pro tyhle sportovce nejsou peníze. A samozřejmě v těch oblastech, kde byly povodně, ty obce, to fotbalové hřiště nebo ta hala, to je vlastně centrum života té obce. Já jsem o tom včera tady mluvil. Pan ministr teď řekl, tedy původně tam byl rozpočet 6,9, takže žádný nárůst, a že tam dá ještě miliardu, ale to je stále málo! Sportovci by potřebovali minimálně, minimálně 12-15 miliard na provoz a samozřejmě bychom konečně mohli stavět sportovní infrastrukturu. Ano, kdyby nebylo O2 arény, kterou postavil Hušák, tak nemáme ani tu zlatou z hokeje, si myslím tedy. Ale postupně - ale je to zpoždění, je to velké zpoždění a sportu tahle vláda nevěnuje dostatečnou pozornost. Takže pan premiér jezdí na hokej, na olympiádu, to je fajn, ale nevím, proč. Za mě, má to pod sebou pan premiér, tak mohl by skutečně se tomu věnovat, ano? Takže sliby, vždycky se vyfotí, ale realita tady není.

Samozřejmě důchodci, já jsem také důchodce, tak se nás týká zdravotnictví.

A to, co se tam děje, je absolutně neuvěřitelné, protože pan Válek na zdravotnictví zkrátka kašle. Jo? On komentuje, kdo byl na narozeninách prezidenta Zemana. Jo? To je jako neuvěřitelný ty komentáře. (Směje se.) Ale proč neřeší ty problémy zdravotnictví?

Takže ty potíže se stále zhoršují. Vzpomeňme si na loňské problémy s chronickým nedostatkem antibiotik a léků proti horečce pro děti. No a Fialova vláda se snažila tuto situaci řešit novým zákonem, který měl pacienty chránit před výpadkem léků. A jaký je výsledek? Úplně katastrofální. V srpnu scházely léky pro diabetiky, léky na zelený zákal, léky pro pacienty po transplantaci, léky na Parkinsonovou nemoc i analgetika k tlumení bolesti při nádorových onemocněních.

Ale to však není jediný problém. Nedostatek lékařů je všudy všudypřítomný a situace se stále zhoršuje. Já bych jen připomněl, že v září 2018, když jsem zjistil, že 2 500 studentů dělá přijímačky na lékařské fakulty a potom se nedostane, tak jsem se ptal, proč. Že nejsou pedagogové. Proč? Nejsou peníze? Tak jsme udělali program 7 miliard na 10 let a kvóta studentů, kteří byli přijati, stoupla o 30 %.

A zdravotníci pro nás byla priorita. Tak já doufám, že naši noví hejtmani, nevidím tady ani jednoho toho správného, vlastně Holiš tady nepatří, ale Brabec a paní Vildumetzová, to je senátorka, všichni musí prosazovat vznik lékařských fakult. Je neuvěřitelné, že v Ústeckém kraji není lékařská fakulta. My jsme tam prosadili investice za 5 miliard. Nová kardiologická klinika, nové nemocnice, Děčín, Chomutov.

A teďka je potřeba lékařskou fakultu, stejně Karlovarský kraj potřebuje lékařskou fakultu, Karlovarský kraj potřebuje fakultní nemocnici, my jsme měli kdysi projekt, jedna z našich nejlepších nemocnic ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice, si měla vzít pod patronát karlovarskou nemocnici. Tady přišel pan příští hejtman. Jo? Mluvím o lékařských fakultách. Ano, to má mít prioritu, zdravotnictví je priorita. Grolich kašlal na zdravotnictví na jižní Moravě. No, ale má hezký Instagram a je standupový komik, tak ho zvolili a teďka si to vzal, takže uvidíme.

Model krajského zdravotnictví Ústeckého kraje je model. My jsme zachránili nemocnici v Rumburce, my jsme zabránili privatizaci litoměřické nemocnice, my jsme to dělali.

A mimochodem, já jsem dovezl z Bruselu 55 miliard, 26 miliard na reakt EU./nesrozumitelné/ No, takže nedostatek lékařů, ano, ale pan ministr se vůbec tomu nevěnuje.

V pondělí tady paní kolegyně Mádlová, je znovu už třetí seminář. Sestry jsou ještě důležitější než lékaři. Já Jsem teďka navštívil jesenickou polikliniku a my představíme náš program pro sestry. Tady odejde do důchodu asi 16 000 sester v nejbližším období a ty sestřičky nepotřebují studovat 4+3. My potřebujeme je motivovat, oni by si taky zasloužili výsluhy jak mají hasiči, vojáci a policie, takže my vám představíme příští rok v rámci našeho programu program pro sestry. A za mě jsou sestry z hlediska zdravotnictví nejdůležitější.

Já o tom tady mluvím, protože pan ministr, ten dělá politiku, ten tweetuje o Ukrajině a vůbec se nestará o zdravotnictví.

Takže my jsme měli projekt 43 center, zubaři. Ano. Naši lidi, bohužel, 40 % lidí chodí k zubaři jen když je bolí zuby.

A zubaři nejsou. Pamatujeme na Hustopeče, jak tam jsme to navštívili, jak tam lidi stáli na chodníku a, ale ten ministr se vůbec tím nezabývá, ministr se nezabývá tím, že v Bruselu zase vymysleli nějaké pitomosti o amalgámových plombách, jaký to bude mít dopad. Kdyby se zeptal, nevím, jestli má zubaře, já jsem se ptal svého zubaře, oni říkají, že je to pitomost. Proč to tam někdo neřekne těm byrokratům? Uršule a spol.? Ne?

Takže v tom zdravotnictví to bohužel jde špatným směrem. A nic se nedělá.

Dnes ty profese, které tady chybí, a to znovu cituju z médií, více než 600 000 občanů nemá přístup k zubaři, 300 000 dětí nemá svého pediatra, průměrný věk pediatrů je kolem 60 let. A pokud s tímto stavem vláda něco neudělá, jako že neudělá, protože ten ministr je snad nejhorší, co jsme měli, tak během několika let dojde ke kolapsu dětské péče. Obory jako kardiologie, interna, oční, dermatologie nebo diabetologie jsou na pokraji zhroucení. A to nemluvíme o zdravotních sestrách. Ano, o tom jsem mluvil, takže odejde v následujících 10 až 15 letech do důchodu až 26 000 sester, to je téměř třetina současného stavu. Chybějí lékaři i sestry.

Proto je důležité, aby kraje, které mají samozřejmě velký počet nemocnic, spolupracovaly s těmi fakultami. A když jsme my v Jihomoravském kraji byli v Boskovicích, kde řediteli chyběli tři lidi na internu a primář dětské pediatrie, no tak kdyby ta boskovická nemocnice byla součástí těch devíti nemocnic Jihomoravského kraje a plus jsou tam dvě fakulty v Brně, no tak samozřejmě, že se to dá řešit, ale to by musel někdo řídit. Tahle vláda nechápe, co je to něco řídit, a ministr zdravotnictví už vůbec ne.

Takže pro nás bude priorita zdravotnictví a tam, kde máme hejtmany, tak oni to vědí a vědí, že je to priorita i ve Zlínském kraji, i v Ústeckém, i v Karlovarském. Ano, protože samozřejmě, když už konečně tahle vláda dostaví dálnici do Karlových Varů, jako že se staví díky nám, protože ten poslední úsek, obchvat Krupky trval sakumprásk 8,5 let, takže to je všechno naše dílo. No, tak samozřejmě ti studenti, kteří chodí z Karlovarského kraje studovat lékařskou fakultu do Prahy, se potom nevracejí. Takto když budou jezdit za 50 minut a bude tam lékařská fakulta a bude tam zázemí a bude tam Fakultní nemocnice, takhle my můžeme vlastně pomoci těm regionům, no.

Lidé, co dnes chtějí pomoc psychiatra, mají smůlu. Duševní zdraví je obrovský problém, já o tom stále mluvím a je to ještě větší problém pro děti. Efektivní pomoc se nedostává ani závislým lidem.

A psychiatři, prosím vás, já jsem teďka četl článek, samozřejmě provládní Novinky ho napsaly, a to se člověk nestačí divit. Ministr, který zničil náš národní boj proti rakovině, který zničil reformu psychiatrické péče.

Tak si představte, že 24. září. 2024, tady píše Právo, vznikne 26 center duševního zdraví. To je titulek. I když psychiatrie naráží na nedostatek specialistů, vzniknou další centra duševního zdraví. Slibuje to ministr zdravotnictví Válek. Ambiciózně chce podpořit vznik 26 pracovišť do dvou let. No, to si dělá srandu, ne?

Kdo předsedal projektu reformy psychiatrické péče? Já jsem tomu předsedal. Vždyť ten člověk přišel, ten Válek, a všechno zničil. Nejenže samozřejmě Fiala na to kašle, ten neřídí vůbec nic, ale to je samozřejmě neuvěřitelné, tohle oblbování, protože pan ministr asi zjistil, že za rok jsou volby, a teď vlastně slibuje, slibuje něco, co sám zboural. Ano. Takže vznik 26 nových center duševního zdraví je samozřejmě skvělá zpráva, protože ta služba šetří nejcennější personální zdroje a kromě zvyšování kvality života pacientů efektivním způsobem předchází či zkracuje hospitalizace a podporuje zdraví u lidí se závažným duševním onemocněním.

Ale paradoxem však je, že se ke vzniku nových center vyjadřuje právě pan ministr Válek, který s jejich vznikem nemá nic společného a ve všech předcházejících vyjádřeních hledal milion důvodů, proč tuto službu nepodpoří. Takže on to celé destruoval, celé to destruoval a samozřejmě teď se blíží volby, a přiznat si, že on zastavil ten průběh reformy psychiatrické péče se samozřejmě nehodí. No a naštěstí pan ministr zjistil, že centra duševního zdraví dávají krajům i poskytovatelům, a nakonec i zdravotním pojišťovnám velký smysl. I přes jeho odpor je dál chtějí tvořit. Ano, oni v tom pokračují, v těch našich projektech. Náš projekt nebyl, že někoho zavřou do Bohnic a každý měsíc dostane nějakou injekci a vyfakturuje to na VZP, ale my jsme chtěli a dělali tu reformu podle projektu ve Velké Británii, že pomáháme lidem u nich doma, v těch centrech blízko jejich obydlím.

No, takže on teďka se přihlásil k něčemu, proti čemu on bojoval, on byl zásadně proti. On zrušil i to oddělení na Ministerstvu zdravotnictví, zrušil celou tu komisi. Řekl: to je blbě, všechno, co Babiš dělal, to je blbě, ne? Neuvěřitelné. Teď se tváří, že ta centra jako označuje za svou aktivitu. No, to je úplně stejný jak Kupka, když otvírá, pan premiér taky bude otvírat i dálnice, to je všechno naše dílo.

Takže my jsme celý tenhle projekt započali, my jsme nastavili udržitelné financování sociální části center duševního zdraví, legislativní ošetření zdravotně sociálního pomezí. A on v tom vůbec nepokračoval. Takže pan ministr se teď chlubí něčím, na čem nemá žádnou zásluhu, a jeho nástupce bude muset napravovat zanedbané věci, v reformě i ohledně center ještě dost odpracovat.

Takže jediná dobrá zpráva je, že všechno, co pan ministr říká, dál dělají dobrou práci ti lidi, a ty lidi pokračují v tom a mění to k lepšímu.

No, a když už teda mluvím o zdravotnictví, jako to jsou jako neuvěřitelné věci. My jsme přivezli z Evropy 55 miliard a my jsme ještě měli ten projekt React-EU. A když byla Klára Dostálová ministryně pro místní rozvoj, protože to ministerstvo, které je v paralýze, je strašně důležité jednak pro čerpání peněz Evropy, jednak pro dotace pro obce a tak dále, no, a tam byl ten projekt React-EU, a původně tam bylo 11 miliard, a my jsme to vyhlásili a požadavky byly 26 miliard. Amy jsme jim vyhověli tady. Alenka Schillerová nakonec ty peníze našla, Klára to vyřešila, vyjednala to.

108 zdravotnických zařízení v České republice v obcích a městech bez ohledu na politickou příslušnost, protože my se tak nechováme, jak pětikoalice, dostalo za 26 miliard nejmodernější přístroje. Například v Nymburce mají úplně nový magnet za 37 milionů a všude.

No a proč o tom mluvím? No protože když jsem navštívil ty oblasti, kde byly ty šílené povodně, tak jsem byl na poliklinice v Jeseníku Ano, a tam jsou ambulance. No a oni se snaží získat mamograf. Znovu bude onko konference. Dobře víte, že jsme za naší vlády, a podotýkám, za 40 000 korun českých, vyhotovili ten prospekt prevence, aby lidi chodili na prevenci, ano? A samozřejmě tady jde o mamograf. Mamograf, který stojí směšných 6 milionů korun, směšných.

A já už jsem se s tím nedostatkem mamografu setkal v Příbrami, že ženy nemůžou, musí chodit do Benešova nebo kam, jo, pokud si to dobře pamatuji. No a představte si, tady na Jesenicku, tam je 39 121 obyvatel, tak ženy musí jezdit 50 kilometrů, ty z Jesenicka, do nemocnice v Šumperku, 50 kilometrů na mamograf. Ročně ročně, podle statistik nemocnice Šumperk dojíždí na mamografické vyšetření, a pokud někdo neví, co je to mamograf, na vyšetření prsu kvůli rakovině prsu, 2250 žen starších 45 let. Tady mi to napsal člověk, který řídí celou tu jesenickou polikliniku, má celý projekt.

No a představte si, a já už jsem se s tím setkal podruhé, že k tomu se vyjadřují odborné společnosti, odborné společnosti, komise odborníků pro mamární diagnostiku. No, a ta to nedoporučila. Co to je? Nejsou to nějaké kšefty náhodou, pane ministře? Nemohl byste se na to podívat? Proč by nemohly ženy na Jesenicku chodit na mamograf do jesenické polikliniky. Je tam projekt, je to všechno připravené, stojí to pár korun. A ony musí jezdit do Šumperku 50 kilometrů, hlavně teď, kdy jsou tam všude omezení kvůli povodním. Takže to je jako neuvěřitelné, skandální, jako fakt skandální.

Mně vždycky, vždycky říkali, Babiš dělá mikromanagement. No dělám. Tak si vzpomeňte v Kroměříži, jak dlouho jste čekali na magnetickou rezonanci. Kolik měsíců? Kolik to bylo? Devět? Já jsem to vzal jako výzvu. Výzvu. Toto bych vzal taky jako výzvu, kdybych byl premiér, tak to zařídím, zařídím to. Dva telefonáty, a ten mamograf, i kdyby měl na to přispět, tak ho tam dám, tak ho tam dám, jo. Protože prevence,

a včera byla nějaká konference, viděl jsem, tam byl Karel Havlíček, a znovu bude onko, onko konference. A je důležité, aby lidi chodili na prevenci, protože u, nedej

bože, když se zjistí rakovina prsu nebo prostaty, to se týká mužů, no, tak to se dá všechno vyléčit. Znáte ten náš prospekt? Pokud ne, tak si ho můžete najít na sítích. Takže to jen tak, že v rámci návštěvy tady, a chci požádat pana ministra, jestli by to nemohl zařídit, jo?

Tady je stanovisko, stanovisko komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků. Já si dobře pamatuju, jak tahle komise ještě fungovala za šnajdroidů a za Němečka, jak to fungovalo.

Proto jsme potom zjistili, že Moravskoslezský kraj má největší koncentraci magnetických rezonancí, a v Kroměříži nebyla, nebo jinde nebyla? Nebo ta dostupnost. My jsme přece chtěli a chceme, aby zdravotní péče byla všude stejně dostupná.

A proč ty ženy z Jeseníků mají jezdit do Šumperku? V Olomouci se na mamograf dostanete okamžitě. Já jsem tam byl, to je taky mamograf v projektu REACT-EU. A pro nás, pro hnutí ANO, je prevence nejdůležitější.

Těch 15 miliard, které jsem prosadil na národní boj proti rakovině, a chtěl jsem postavit Pražákům, kteří mě nesnášejí, nejmodernější onkologickou nemocnici v Evropě. A to nebylo, že já jsem to vymyslel, to vymysleli oni onkologové, ti z prospektu. No tak nic. Bůhví, kde to skončí. Doufejme, že ne v betonu, jak to bylo u svaté Anny, že to zase nerozkradou. Tak Pražáci, chodíte na prevenci na Žluťák, na Masarykův onkologický ústav. Termín? No, možná za rok, vážení. Mimochodem, tam se staví nový pavilon prevence v jediné onkologické nemocnici v České republice, na Žluťáku, za miliardu, naše dílo. Já jsem donutil Šimka, aby prodal ten pozemek a byl zbytečný pro kraj. Už se tam staví. No, tak si stříhli pásku, pan premiér s tímto, s Válkem. Fajn, tak si stříhli. Pavilon transplantací IKEM, naše dílo. Nová koncentrace plicních oddělení v Thomayerce, která vypadá jak za Masaryka, díkybohu, že ji postavil - paní profesorka Vašáková, jedna z nejlepších odbornic v Evropě - taky naše dílo. Když jsem tam byl, tak tam měli potkany v suterénu a nábytek z roku 1960. A tenhle Válek, který destruuje celé naše zdravotnictví (Směje se.), chlubí se našimi projekty. A kde jsou ty ostatní projekty? Kde je ta porodnice u Apolináře? Kde jsou ty projekty v Bohunicích, ta porodnice, koncentrace? Kde to je? Jak jsme tam byli na návštěvě, ne, Alenko? (Mluví k poslankyni Schillerové.) Jak nás tam ten primář péroval. Dobrý, ne? Tam je už někdo jiný? Ptal jsem se Pirátky. (Opět se směje.) A já říkám, já mám rád výzvy, pane primáři, a společně jsme to prosadili, ne? Ti úředníci na zdravotnictví, peklo, tam (byly) papíry všude. Mimochodem, proč ten stát si dávno už neudělal svoji projektovou kancelář? Zdravoprojekt, ne? Proč to soutěží? Všechno se zdržuje, všechno trvá. No, peklo. A my jsme dostali nejhoršího ministra zdravotnictví v historii. To je úplně strašný. (Směje se.) Všechny ty projekty, které my jsme měli, jo? Takže, pane ministře, zkuste ten mamograf, jestli by tam nešel. Já si myslím, že ženy na Jesenicku si to zaslouží. My jsme to dělali, vy žijete jenom z naší práce. Stejně jako Kupka, ten nemusel dělat nic, jen otvírá dálnice. A tady je plán strategických investic, to schválila naše vláda (ukazuje složku), tady mám usnesení. Dobrý den.

Tady máme... 3. února 2022 schválila naše vláda strategické investice do zdravotnictví za 9,4 miliardy. Takže IKEM, to jsme dělali my, hotovo. Výstava (výstavba?) chirurgických pavilonů Plzeň. Jo, dobrý, no. Brno, porodická klinika, není. Olomouc, údajně se nějak něco připravuje. A výstavba nového sdruženého objektu. Kde to máte? Vždyť ten Karlák sedí asi na 20 místech. Jako neuvěřitelné. Urologická klinika je někde, všechno je to... A byl tam projekt, že se to zkoncentruje. Spáleninový pavilon na Vinohradech. Co uděláte s těmi nemocnicemi? Nic jste nevymysleli. Bulovka, Královské Vinohrady, to jsou nemocnice strašné. Mohli jste postavit, když už jste zrušili tu naší administrativní čtvrť, kterou jste měl v plánu na konci stanice metra, která končí v poli, tak jste tam mohli postavit novou nemocnici. Ani jedna nová nemocnice od revoluce se nepostavila.

Ano, a Bulovka, Vinohrady, krásné pozemky na domečky, krásná čtvrť. Mohl jste postavit supermoderní... Vždyť ta Bulovka, i ty Královské Vinohrady, vždyť to je strašné, jak to tam vypadá všechno. Ale vy neděláte nic, vy nemáte žádné plány. My jsme měli ty plány a my jsme vám to připravili, ale vy to neděláte. Thomayerka, ne, tam mi teď zakázali i vstup. Bylo mi řečeno, že nemůžu to navštívit, protože pan ministr si to nepřeje. Výstavba centrálního urgentního příjmu. Všechny centrální urgentní příjmy jsou dílo Adama Vojtěcha. Všude se staví. A proč ne? Kde to je? Takže všechny tyhle projekty, pane ministře, zkuste něco udělat. Zkuste něco už konečně udělat pro lidi, a ne tweetovat, jestli na Zemanové oslavě byl nevím kdo nebo nebyl. Jako to je fakt jako neuvěřitelné.

Takže vrátím se k tomu mému projevu. Jen aby tady občané věděli, že obstruuju, abyste věděli, obstruuju. Mluvím dlouho. Jak dlouho mluvím? Za chvilku (to) budou dvě hodiny. Obstruuju proto, aby neokradli naše důchodce (potlesk z lavic ANO). Důchodová reforma je o tom, že lidé mají více pracovat za méně peněz. Proto my, hnutí ANO, tady budeme mluvit, abychom zabránili dalšímu okradení našich důchodců. To jen pro to, pro tu návštěvu, co přišla, aby si nemysleli, že jsem úplně... Nenacházím slovo, mimo.

No, takže to zdravotnictví. Prosím vás, čekací doby na vyšetření začínají být neúnosné. U specialistů se protahují do měsíců a na operaci kyčle si pacienti musí počkat i dva roky. Věřte mi, že lidi mi píšou, protože já... Z nějakých důvodů se na mě obracejí, abych jim pomáhal, takže mám o tom přehled. A mrzí mě to, protože tahle vláda... Jak začala tahle vláda? Nastoupili a ministr financí řekl, pojišťovny mají moc peněz. Tak hned jim vzali 14 miliard. A pryč. Když jsem já byl premiér a lidi se na mě obrátili, a zdravím pana Majzlíka, který má dceru s roztroušenou sklerózou a který pěstoval konopí, protože neměl peníze. A když to napsal tady našim potentátům, tak mu řekli, že ho zavřou. Tak my jsme zařídili, že už pan Majzlík neplatí 500 000 ročně, jenom padesát.

V Mariánských Lázních jsem se dozvěděl o cystické fibróze. Peklo, ani jsem nevěděl, co to je. A teď to pojišťovny platí, takže jsme dělali aktivně pro lidi, abychom jim ulehčili život.

Tenhle člověk, co řídí to zdravotnictví (směje se), to je fakt neštěstí, hrozné neštěstí. A modleme se, aby tam v příští vládě, nevím, kdo bude v příští vládě, pan premiér říká, že (je) zase honí, tak to by byla úplná katastrofa, ale my skutečně... A já všude, kde chodím a zdravím jednoho z nejlepších našich velvyslanců v Evropě, Adama Vojtěcha. Všichni říkají, pane bože, ať se ten Adam vrátí, budeme vás volit, i voliči pětikoalice, jo? (Potlesk z lavic poslanců ANO.) No, my jsme věděli, zdravím paní Vojtěchovou, určitě se dívá. Takže ano, Adam tam měl projekty, my jste tam dělali konkrétní věci pro lidi, jo?

A já jsem se tomu věnoval, protože ten covid byl fakt peklo. No, takže kde to jsme? (Dívá se do poznámek.) Protahují se ty operace. Navíc kvůli tvrdohlavému odmítání vlády přidat ambulantním specialistům potřebné 4 miliardy korun tito lékaři začali vybírat poplatky přímo od pacientů, pokud chtějí termín v dohledné době místo čekání na pojišťovnu. Tím Fialova vláda přímo ohrožuje dostupnost zdravotní péče pro širokou veřejnost. To, že po nástupu do vlády sebrali zdravotním pojišťovnám 14 miliard, to už jsem říkal, jasně ukazuje na strategii ODS a TOP 09. Tak se můžeme podívat, co dělala odéeska, ve středních Čechách, ne? Vždyť Bendl všechno zprivatizoval, ne? To je všechno pryč. (Použil kapesník.) Pardon. A my chceme, aby zdravotnictví zůstalo v rukách státu a krajů.

Mimochodem, když mluvím o středních Čechách, viděli jste, jak vypadá benešovská nemocnice? To je naše dílo, to všechno udělala Jermanová, ano.

Ti, co tam teď jsou a budou, neudělali pro to zdravotnictví ve Středočeském kraji vůbec nic. Vůbec nic! Jsou tam nové pavilony. Vypadá to skvěle, ano. Protože strategie našeho hnutí byla vždycky, že jsme chtěli ukázat lidem, že nejenom tady mluvíme, ale že pro ně něco děláme.

No, takže ono to tak vypadá, že pětikoalice by ráda to zdravotnictví zpoplatnila, ano, že to bude jenom pro bohaté. No, a to my samozřejmě nechceme.

V roce 2013, když, vyšel Health Corruption Report Evropské unie, podotýkám, tak tam bylo napsáno, jak se u nás ve zdravotnictví kradlo. Já sám jsem dával trestní oznámení na prodražený cyberj Jako ministr financí. Pamatujete na ten IZIP, nebo jak se to jmenovalo, na ty digitalizace? Jak tam kradli na Homolce, všude, neskutečné! Neskutečné!

Takže pro nás to zdravotnictví je důležité na rozdíl od této vlády. My jsme přidali obrovské peníze do českého zdravotnictví, vždyť ty sestry, kolik braly a tak dále, a měli jsme ten projekt DRG. My jsme chtěli, když je nějaký zdravotnický úkon nebo výkon, aby vlastně dostávaly nejenom fakultní nemocnice obrovské peníze, ale aby je dostávaly i ty menší nemocnice, i když uznávám, že fakultky mají velké náklady, ale aby to bylo nějakým způsobem spravedlivé, aby tady nebyl boj o sestřičky. Když tedy sestry tady v Praze berou 60 000 v průměru, sakumprásk, všechno, co vydělají, no ale samozřejmě v jiných městech berou jenom 30 nebo 40, a to jsme chtěli vyrovnávat.

A mezitím Českem se šíří nemoci, o kterých jsme si mysleli, že jsou ve vyspělé společnosti dávno vymýcené. Tichá epidemie černého kašle, rostoucí počet případů záškrtu a svrabu, nebývalý výskyt spalniček, to je realita dnešních dnů.

Pan ministr Válek představuje symbol naprostého chaosu a nekompetentnosti. Místo toho, aby pracoval na zlepšení situace, tak přichází s nápady, jako rozdělení zdravotní péče pro bohaté a pro ostatní, s poplatky u doktora, a dokonce přichází s nápadem trestat lidi za to, že nepůjdou k lékaři.

Za naší vlády jsme navýšili finance pro zdravotnictví o 229 miliard korun, zaměřili jsme se na boj proti rakovině, plánovali jsme vybudovat nejmodernější onkologickou nemocnici v Praze. To jsem říkal. Reformovali jsme duševní zdraví a zvýšili platy zdravotníkům. Nakupovali jsme nejmodernější přístroje a zkrátili čekací doby na zákroky. Dbali jsme na to, aby bylo dostatek lékařů, a proto jsme navýšili kapacitu lékařských fakult o 30 %, a na tento účel jsme vyčlenili 7 miliard, to jsem také říkal.

Místo toho, abychom snižovali ve zdravotnictví rozpočet, investovali jsme do zdraví našich občanů a zajišťovali dostupnost péče pro všechny. V Ústeckém kraji, o tom jsem mluvil, jsme investovali 5 miliard do modernizace nemocnic. V rámci projektů, to už jsem vlastně říkal, tady se to opakuje - ty investice do těch projektů, a já nevím - proč se to tak všechno vleče. Já vám povím, proč. Protože to nikdo neřídí, kdyby bylo na mně, za nás - my jsme tlačili na šéfa ŘSD, aby ta dálnice do Karlových Varů byla hotová podstatně dříve,než teď o tom mluví. A stejně ty projekty, tam musíte vlastně ty ředitele tlačit, musíte jim říkat - zrychlit, co nejdříve. A vytvořit samozřejmě finanční zázemí.

No, takže pan Válek, stejně jako pan Kupka, žijí z naší práce, otvírá různé ty pavilony, chirurgii v Plzni. No, ale co zbytek! Co zbytek? Takže pokud to takhle půjde, tak to naše zdravotnictví fakt bude mít velký problém. No, a samozřejmě zvýšili DPH u léků na 12 %, seškrtali rozpočet. No, kdybychom tam byli my - například i co se týká lékáren, proč - ano, já vím, že nemocnice, a to by měl být projekt vlastně i v krajích, že každá nemocnice, která patří státu nebo ji má kraj nebo obec, by měla mít lékárnu, protože pokud bude stále koncentrace těch lékáren a ty malinké vlastně kolabují nebo zavírají, tak to asi také není dobře,

Takže teď se dostanu k té dopravě, o které jsem mluvil, že pan premiér Fiala a pan Kupka vlastně už tři roky si stále neomaleně přisvojují naši práci a mají tu drzost tvrdit, že vláda staví 200 kilometrů. Ano, staví díky nám, takže každý ví přece, že ta dálnice netrvá tři roky, kdysi trvala 10 až 13. My jsme udělali všechno pro ty legislativní změny, že se to zkrátilo. A když jsme převzali vlastně tyhle věci v roce 2014, tak tam byla výstavba 800 metrů, ano. Oni se teď chlubí, kolik investují, to je dobře, že investují, sice dělají to tak, že obcházejí ten rozpočet, že se to financuje mimo rozpočtově, ale znovu opakuji, tahle vláda neudělala pro lidi téměř nic a chlubí se naší prací v dopravní infrastruktuře a zdravotnictví.

Takže je dobře, že v tom pokračují, protože samozřejmě zažili jsme časy, kdy tahle pravicová - tyhle pravicové strany, když byly ve vládě, nebyly peníze, nebyly peníze na na dálnice, ale aspoň něco.

Ohledně té digitalizace. My jsme Fialově vládě na spoustě front umetli cestičku, aby na to mohli navázat, jinak by tady nebylo nic. A v dopravě samozřejmě to ta vláda musela udělat. No, a my jsme na Ministerstvu pro místní rozvoj připravili a schválili skvělý stavební zákon, který čekal jen na spuštění. Vláda a pan Bartoš se ale rozhodli jít vlastní cestou, a jak to dopadlo, všichni víme. A znovu opakuju, že tahle vláda ze zásady neakceptuje, co jí doporučujeme. Já jsem o tom včera mluvil ohledně energií, ohledně vykoupení akcií ČEZu, ohledně digitalizace. Teď mluvíme o tom, jak by měli řešit samozřejmě povodně a tak dále. Takže Karel Havlíček napsal premiérovi - Karel Havlíček, náš stínový premiér napsal premiérovi Fialovi 4. prosince 2023 otevřený dopis ve věci přesunu agendy digitalizace stavebního řízení pod Dopravní a energetický stavební úřad, ano. Ale samozřejmě oni to ignorují, kašlou na to. No, tak teď myslím, že znovu se Karel bude snažit vládě pomoct a dá jí nějakou konkrétní kuchařku.

Pokud někdo tady mluví o tom, co my a digitalizace, no, tak my jsme to dělali. A mimochodem EET byl největší digitální projekt tady. A kdo tady dělal eRecept? A eNeschopenku a další věci, ano?

Já jsem měl pod sebou Dzurillu. Včera jsem viděl v televizi nějakou debatu o tom, protože je jasné, že vždycky je resortismus, a pokud ten premiér to neřídí, a on to neřídí, tak zkrátka to nefunguje, a proto za nás ta digitalizace byla pode mnou. Dzurilla to dělal, ano, sice potom to mělo jako že strukturu na Ministerstvu vnitra, ale když premiér zavelí, tak zkrátka musí prosadit, aby ti resortní ministři to akceptovali. Ale v této vládě, když samozřejmě premiér to neřídí, protože zkrátka to neumí, no, tak potom to vypadá, jak to vypadá.

Takže zpackaná digitalizace stavebního řízení je výkladní skříní neschopnosti Fialovy vlády, nejenom exministra Bartoše.

Pan premiér čekal, asi po těch volbách se rozhodl, nevím proč, a Piráti, já už jsem to ráno říkal, ať už nedělají nic, jo, protože i to, co dělají v Praze, ta doprava a všechno, tak znovu opakuji, pane premiére, zkuste to zařídit i v Praze, aby tam už nebyli, aby nikde nebyli, aby už odešli, aby se už tady nikdy neobjevili, protože to, co oni tady předvedli z hlediska a celkově jejich kompetence ve vládě, je skutečně úděsné. Média udělala z pana ministra zahraničních věcí nového Schwarzenberga, to je jako bez komentáře. (Se smíchem.) Ten člověk nemá vzdělání ani na ředitele odboru na MZV. Mimochodem ten audit, co tam dělali, ten jenom svědčil o tom, jak to tam funguje. No, ale tak skutečně je to jako neuvěřitelné, co tady vlastně jsme se dozvěděli, to je poprvé snad v historii české politiky, že nemáme přeběhlíka a poslance, ale ministra. Já nevím, ani si to snad nepamatuju, že by přeběhl nějaký ministr. Prosím? (Z lavice reaguje posl. Schillerová.) Poprvé. No, tak vidíte, to je škoda, že ODS nemá kádr. Z ODS tu není nikdo na ten post.

Vrátím se k tomu fiasku. Samozřejmě je to paralýza. My jsme opakovaně říkali o tom, že ať to vrátí do června tohoto roku, protože samozřejmě to paralyzuje nejenom soukromou sféru, ale i obce. Tak uvidíme, pan premiér si dává načas. Údajně teďka do konce týdne se dozvíme, kdo bude na MMR. Co je velice samozřejmě důležité ministerstvo. Všichni na to upozorňovali a samozřejmě pan premiér měl pana Bartoše vyměnit už 1. 7., ale logicky asi čekal, a možná, kdyby Piráti uspěli ve volbách, tak by ho ani nevyměnil, protože ta účelovost z toho jenom čiší. No, takže nás kritizovali, když jsme zkoušeli EET, a to byla jenom zkouška hned, hned, ale všechny ty naše projekty fungovaly, fungovaly.

Takže u toho digitálního stavebního řízení, co běžně trvalo 30 minut, tak dnes to trvá celý den. Kupí se nevyřízené (?) na stavební řízení a samozřejmě to má obrovské negativní dopady do ekonomiky. Stavebnictví je klíčovým sektorem, který ovlivňuje mnoho dalších odvětví včetně finančního sektoru, výrobu materiálu, dopravy a tak dále, a pokud se to nevyřeší, tak to bude mít samozřejmě devastující dopad na celou ekonomiku. Je to největší IT průšvih od revoluce. Ví se o tom měsíce, ale pan Fiala zareagoval až po krajských volbách a samozřejmě až potom, co pan Bartoš skončil jako předseda. Tak je otázka, jestli by si na to troufl a proč si na to netroufl tři roky, když jasně viděl, že ten rezort nefunguje. Musel vědět, musel to slyšet, no, ale takových kousků má ve vládě vícero, ne? Tam má pana Dozimetra, který řídí Ministerstvo vnitra, nebo pana ministra zdravotnictví. Pana ministra, obvolejte 100 lékáren, tady mi napsali do projevu.

Tak a teďka tady mám část o svobodě slova. Takže se všemi těmi průšvihy, které Fialova vláda dělá, se nedivím, že potřebuji člověka, který jim bude dělat propagandu, i když teďka mlčí. Oficiálně se tomu říká strategická komunikace, ale my jsme nic takového neměli, my jsme tam měli mluvčí, která uváděla tiskovku, a nic takového jsme nepotřebovali.

No, ale pod tímto vzletným názvem se skrývá snaha lidem vymývat mozky a ty, kdo nevěří Fialově vládě, nepodporují její politiku a naopak ji kritizují, brát jako problém, který je třeba dořešit. Kdo by řekl, že toto bude realita ještě v 21. století? Výroky a přístup pana Foltýna jen potvrzují, jak hluboko tato vláda klesla v pokusech manipulovat veřejnost a zastrašovat svoje kritiky. Foltýn místo toho, aby plnil svoji roli nestranného informátora, a teď už delší dobu nic neřekl, stejně jako Řehka (se smíchem) zvláštní, si spletl svoji roli úředníka s politickou funkcí a uchyluje se k rétorice, která je nejen kontroverzní, ale také nebezpečná pro demokratickou debatu. Tento úředník placený z peněz daňových poplatníků s vážnou tváří vlastně prohlašuje, že lidé, kteří kritizují kroky vlády nebo se postaví proti některým jejím rozhodnutím, jsou hrozbou pro stabilitu státu. Vládní úředník o občanech České republiky mluví jako o sviních a nepřátelích státu. Podle jeho slov je tyto lidi třeba izolovat příkopem a karanténou, protože by svými špatnými názory mohli nakazit další lidi. (Se smíchem.)

No a paní ministryně Černochová ví, i o koho jde. A ona dobře ví, že to je jako neskutečné, kam se ten člověk dostal, no. Nebo říká, že ten, kdo o něm mluví jako o senzorovi nebo vysloví nějakou podobnou kritiku, je rovnou ruský kolaborant. Pan Foltýn se samozřejmě svá slova snaží roubovat na ruskou agresi na Ukrajině, což na první pohled může vypadat rozumně, ale jen na první pohled. Ve skutečně svobodné společnosti má právo zaznít i úplně pitomý, urážlivý či odsouzeníhodný názor. Koneckonců i toho práva evidentně využívá pan Foltýn, když hlásá, co hlásá.

Zatímco premiér Fiala si myslí, že lidé mají právo na korigované informace, já naopak tvrdím, že lidé mají právo na nekorigované informace a že společnost si sama poradí s tím, co je a co není správné. Již dnes máme zákony na trestní postihování výroků, které jdou za hranu. Lidé nejsou pitomci, aby jim Foltýn nebo Fiala museli vysvětlovat, co si mají myslet.

Jedině v případě, že se ve společnosti povede svobodná debata, se nemusíme bát pitomých názorů. Fialova vláda ale místo dialogu a vysvětlování evidentně raději volí cestu dehonestace a potlačování názorové rozmanitosti. Tendence označovat politické oponenty a kritiky Fialovy vlády za nějaké proruské kolaboranty je zcela jednoznačná a stále se rozšiřuje okruh lidí vůči nim jsou ta obvinění vznášena. Tímto nálepkováním se tu zcela bagatelizují legitimní obavy a námitky občanů. Takové tendence jsou v demokratické společnosti naprosto nepřijatelné a ukazují na nebezpečný směr, kterým se tato vláda ubírá. Je to nejen snaha o umlčení kritiků, ale také pokus vykreslit jakoukoliv opozici jako nepřítele národa. To jsou praktiky totalitních režimů, nikoliv stran, které o sobě prohlašují, že jsou demokratické, i když Severní Korea o sobě taky říká, že je demokratická republika.

Proč by tedy o sobě strany pětikoalice nemohly tvrdit totéž? Zajímalo by mě, jak se Fiala a jeho vláda vůbec odváží tvrdit, že hájí demokratické hodnoty, když jmenují lidi, jako je Foltýn, který otevřeně volá i po potlačování odlišných názorů. Není to jen o Foltýnovi. Takový europoslanec Kolář z TOP 09 přišel s výrokem, který je vystřižen jako z padesátek, z padesátých let.

Toho, kdo propaguje narativy, říká, které podkopávají státní zřízení České republiky, je správné na svobodě projevu omezit, prohlásil. Prostě stranu a vládu si rozvracet nenecháme. Pamatujete na to starší? A u koho se asi pan poslanec inspiroval? Drogy milující pirátská europoslankyně, když už jí chybí argumenty, mluví o svých oponentech jako o proruské špíně. To je slovník jako z dob nejhlubšího komunismu. Ono se ale není co divit. Piráti komunisty ostatně jsou a pan Lipavský vlastně (se smíchem) řekl, že jsou komunisti a že je potřeba se zbavit komunistů u Pirátů, a proto taky odešel od Pirátů, ne? To byl ten důvod, anebo že by chtěl tu funkci si nechat. No, tak já nevím. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

Je to komedie zkrátka. Tyto a další kontroverzní výroky nejsou ojedinělým incidentem, ale jsou součástí širší strategie Fialovy vlády, která se snaží ovládnout veřejnou debatu a manipulovat občany. Ale já už nevím, co by chtěli, vždyť dali těm médiím asi 250 milionů na různé nesmyslné kampaně, teďka korumpují Českou televizi a Český rozhlas, aby zkrátka jim vyhráli ty volby, a mají to zaplatit naši občané. Už mají všechno, jo. A ještě tady vygenerujou někoho, který má za úkol..., a to už je třetí nějaký kousek, co tam je, který má nám říkat, co si můžeme říkat, nemůžeme, a tak.

Dezinformace. Co to je? Já nechápu ten pojem dezinformace. Buď je to pravda, nebo je to lež! Co je to dezinformace?

Tyto a další kontroverzní výroky nejsou ojedinělým incidentem, ale jsou součástí širší strategie Fialovy vlády, která se snaží ovládnout veřejnou debatu a manipulovat občany, ať už jde o tendence umlčovat kritiku vůči vládě, nebo posměšné komentáře na adresu těch, kteří se bojí o svou budoucnost v kontextu vládních reforem. Všechny tyto projevy ukazují, že nejde o zájem občanů, ale o udržení moci za každou cenu.

Tady mám odkaz CNN Prima - Komentář: Špíny, svině, kádrováci a začátek konce demokracie. To je z Primy 19. 8. Echo 8. 8. - Ostré výroky Foltýna: "5 % spoluobčanů jsou zombíci. Je třeba vykopat hluboký příkop". Takovými výroky to začíná. Pak následují represe. Stačí se podívat, za jaké výroky na sociálních sítích jsou občané ve Velké Británii zavíráni do vězení. Pozornosti by neměly ujít ani snahy omezovat svobodu slova v Brazílii. Tyto nebezpečné tendence se už pomalu objevují i u nás.

Považte sami, tady čtu titulky z Echo24 z 2. a 3. září: Žena kritizovala vládu na Facebooku, musí se jít zodpovídat na magistrát a hrozí jí pokuta. Protivládní příspěvky na sítích mohly být přestupkem, předat k řešení jsme to museli, říká policie. Magistrát města Prostějov pozval na základě výzvy Policie České republiky k podání vysvětlení ženu, která měla na Facebooku uveřejnit příspěvek, fotografie a texty s negativním obsahem vůči vládě České republiky. Tím měla úmyslně narušit občanské soužití tak, že vůči jinému se dopustila jiného hrubého jednání. Takže energie úředníků a peníze daňových poplatníků se plýtvají na prošetřování občanů za to, že je někdo nabonzuje policii, že kritizují Fialovu vládu? Tak já nevím, kde tohle všechno skončí. Je to skutečně národní fronta pětikoalice a zákaz opozice, nebo co to má být?

Všemu zdatně sekunduje strašení válkou, o kterém mluví stále dokola pan premiér Fiala, ministryně Černochová, politici pětikoalice a samozřejmě náčelník Generálního štábu Řehka, který se teď od povodní odmlčel. Nevím, co se děje. Ten už více než dva roky mluví o válce velkého rozsahu, jaderném konfliktu, jak se na to musí připravovat. Chtějí lidi držet v šachu, aby byli vystrašení, aby se neptali, nekritizovali, nezkoumali, co dělá vláda. To je naprosto cynické. Zdroj: Novinky 26. 8. Řehka: Musíme se připravit je na scénáře velké války. A to není strašení. No, tak znovu opakuji, že pan náčelník Generálního štábu by se mohl podívat, jak vojáci pomáhají lidem. A je to skvělé, že máme takovou armádu. A bez armády... Si pamatuji, když přišlo tornádo, okamžitě tam hasiči, armáda. A lidi v postižených oblastech by skutečně asi měli obrovský problém. Obrovský problém.

Takže tady se ukazuje, že ne Babiš a hnutí ANO, ale pětikoalice a Fialova vláda jsou skutečným ohrožením naší demokracie a svobody. Tyto množící se tendence jsou extrémně nebezpečné a zcela nepřijatelné. Je to ještě horší než naprostá nekompetentnost Fialovy vlády v ekonomické oblasti, a to říkám s plným vědomím toho, že neschopnost této vlády je nekonečná jako vesmír.

Teď tady mám poplatky - televize a rozhlas. A právě s tím souvisí podle mého názoru snaha zavést novou plošnou televizní a rozhlasovou daň, kterou koalice maskuje jako zvyšování koncesionářských poplatků. Ano. Naposledy jsme se k tomu tady sešli 12. července, kdy pětikoalice prvním čtením novelu protlačila na sílu, jak to má ve zvyku, a dost možná samozřejmě v rozporu s ústavními principy jako možná mnohokrát před tím u řady zákonů.

Tehdy jsem uvedl tři zásadní důvody, proč s navyšováním koncesionářských poplatků nesouhlasíme, a na tom se nic nezměnilo. Za prvé jde o novou plošnou nepřímou daň, která lidi a firmy nutí platit za něco, co řada z nich nevyužívá a využívat nechce. Za druhé, hnutí ANO má za to, že veřejnoprávní média mají již dnes dostatečně vysoké rozpočty, a že pokud mají pocit, že mají málo peněz, měla by především začít šetřit, ne natahovat ruku. A za třetí mám za to, že je třeba vést obšírnou diskusi o roli veřejnoprávních médií v 21. století i proto, že mám za to, že Česká televize a Český rozhlas neplní svoje základní principy, pokud jde o zpravodajství, tedy především o zásadu nestrannosti, a jsou to de facto vládní média.

Pokud jde o první bod, tedy že poplatky v podání Fialovy vlády představují novou formu daně. Na první pohled vládní návrh vypadá rozumně. Od 1. ledna 2025 má televizní poplatek vzrůst o 15 korun ze současných 135 na 150, rozhlasový poplatek o 10 korun ze 45 na 55. To je 25 korun měsíčně navíc. Přece na to každý má. Jak se to vezme... Těch 25 korun navíc znamená ročně na televizním a rozhlasovém poplatku celkem 2 460 korun. A to pro řadu domácností už není zanedbatelná částka. Když říkám, že je to nová forma daně, tak mám na mysli především fakt, že navrhované rozšíření povinnosti platit koncesionářské poplatky zasáhne téměř každou domácnost.

Ale znovu opakuji, že jsem přesvědčen, že je to korupce. Vládní koalice chce dát peníze televizi, rozhlasu a oni za to udělají všechno pro to, aby jim vyhráli volby. Viděli jste televizní debaty před krajskými volbami? Ty otázky, ty manipulace... Karlovarský kraj a tam Turów. A ten žlutý pásek před poslední finální debatou v České televizi, že pan premiér sehnal 50 miliard, dávali těsně před debatou. No, nesehnal nic. Zase lhal! Protože ty peníze - teď mu Ursula řekla, že si to má vzít z toho, co já jsem vyjednal de facto.

Takže je to nová forma daně a zasáhne to každou domácnost. A proč? Proč mají lidi tady platit 10,5 miliardy pro Českou televizi a Český rozhlas? 10,5 miliardy. Každý, kdo vlastní jakékoliv zařízení schopné přijímat televizní či rozhlasový signál včetně tabletů, počítačů a chytrých telefonů, bude muset platit bez ohledu na to, zda takové zařízení skutečně používá ke sledování České televize či poslechu Českého rozhlasu. To je naprosto nepřiměřené, protože většina těchto zařízení slouží primárně k pracovním účelům, studiu nebo běžné komunikaci. Jak můžeme ospravedlnit, že lidé, kteří se na televizi vůbec nedívají a rádio neposlouchají, nebo dokonce tato média záměrně nesledují, jako například já, a sledovat nechtějí, nechci, budou platit stejnou částku jako ti, kteří tyto služby konzumují denně? Vymývání mozků. Řada lidí má také auto a po dálnici nejezdí a nemusí za to platit. Navíc neexistuje ani možnost čestného prohlášení, že veřejnoprávní služby nevyužívají. Tímto krokem vláda zavádí povinné poplatky bez ohledu na skutečné využití, což je zcela nefér a nespravedlivé.

Stejné kontroverze vzbuzuje plán uvalit poplatky na firmy, přičemž výše platby se má odvíjet od počtu zaměstnanců. Neuvěřitelné. Podle návrhu budou firmy s minimálně 25 zaměstnanci platit poplatek ve výši pětinásobku sazby, jaká je stanovena pro domácnosti. Takže vlastně doma za to mají platit, v práci za to mají platit, všude. V restauraci. Všude. Firmy do 100 zaměstnanců pak budou muset hradit desetinásobek a společnosti s více než 500 zaměstnanci budou čelit sazbě, která je stokrát vyšší než běžný poplatek. Takové opatření povede k tomu, že například jedna větší firma bude každý rok povinná odvézt České televizi 180 000 korun a Českému rozhlasu 66 000 korun. To v součtu znamená, že firmy jen na těchto poplatcích přispějí českým médiím stovky milionů korun ročně, aniž by zaměstnanci v provozech měli vůbec čas či možnost tyto služby využívat. Nechápu, proč by se zaměstnanci měli dívat na Českou televizi. Tedy pokud není hokej, tomu bych rozuměl, nebo nějaký sport důležitý pro celou Českou republiku, pro všechny.

Vláda, namísto aby podpořila podnikatelské prostředí, raději hledá nové způsoby, jak z podnikatelů vytáhnout další peníze novou daní. To netvrdím jen já, ale že jde o daň, dokonce říká i Legislativní rada vlády.

Hnutí ANO zastává názor, že současný systém koncesionářských poplatků je zastaralý a měl by být zcela zrušen. Místo toho navrhujeme, aby financování veřejnoprávních médií bylo zajištěno přímo ze státního rozpočtu, ale samozřejmě chceme o tom vést debatu tak, jak je to ve většinové Evropě, je to například Dánsko, Belgie, Itálie, Švédsko, Nizozemsko, Finsko, Francie, Litva. Nikdy nepadaly obavy, že by veřejnoprávní média přestala plnit svou funkci. Tento model je transparentnější a spravedlivější, protože nezatěžuje občany povinnými poplatky bez ohledu na to, zda dané služby využívají, nebo ne. Naopak koncesionářské poplatky se staly přežitkem minulého století, kdy vznikala veřejnoprávní média a kdy existoval zájem veřejnosti taková média kolektivně financovat. V 21. století, kdy je pluralita médií díky internetu zaručena, je koncepce veřejnoprávní televize a rozhlasu zastaralá a měli bychom o tom vést nějakou normální debatu, což se samozřejmě s pětikoalicí vůbec nedá.

Pokud jde o současnou situaci, hnutí ANO navrhuje alespoň dílčí změny v systému koncesionářských poplatků, které by lépe reflektovaly potřeby těch nejzranitelnějších skupin obyvatel. Já jsem jako poslanec už víckrát podal ten návrh, samozřejmě bylo ignorováno, teďka jsem to podal znovu. Domníváme se, že senioři, osoby s invalidním důchodem, lidé se zdravotním postižením a nezaopatřené děti nebo studenti by měli být od této povinnosti zcela osvobozeni. Konkrétně by se osvobozeni vztahovalo na všechny, kterým byl přiznan nárok na starobní nebo invalidní důchod nebo kteří vlastní průkaz osoby se zdravotním postižením. Osvobození by se vztahovalo i na nezaopatřené děti, a to v případech, kdy tyto osoby žijí samostatně nebo ve společné domácnosti s další osobou, která má na osvobození rovněž nárok. Toto opatření považujeme za naprosto nezbytné, protože situace mnoha lidí v důsledku enormního růstu cen energií způsobených Fialovou vládou, potravin a dalších základních životních potřeb, nájemného, k němuž vedla nekompetence Fialovy vlády, je velmi vážná. Zrušení povinností platit poplatky by těmto lidem přineslo alespoň drobnou úlevu v období, kdy se potýkají s bezprecedentními finančními problémy, které způsobil zejména pan Fiala s panem ministrem financí.

Co ale považuju za naprosto nepřijatelné, je inflační doložka. A právě tady se ukazuje ten dvojí metr Fialovy vlády. Zatímco pětikoalice důchodcům inflační pojistku, kterou prosadila naše vláda, osekala na kost, Česká televize a Český rozhlas mají mít inflaci plně pokrytou, stejně jako třeba jsou inflačně ošetřené církevní restituce. A já se ptám proč? Proč mají veřejnoprávní média pro pětikoalici větší význam? No to jsme si řekli na začátku. Protože zatímco spousta důchodců samozřejmě volí hnutí ANO, tak naprostá většina novinářů, a to řekla jedna paní novinářka před prezidentskou volbou, volí pětikoalici. A taky tak i píšou. Takže zvyšování miliardových rozpočtů pro obě instituce je určitá forma podpory nebo, nevím, jak to vyjádřit, způsob, jak si pojistit loajalitu. Ale já jsem tomu nevěřil, když mi včera dvě soukromá rádia řekla, že měli debatu a někdo z vedení rozhlasu jim řekl - co se snažíš, vždyť my to máme domluveno? Oni nám dají prachy a my je pomůžeme zvolit.

Český rozhlas zaměstnává 1 000 lidí, mají 13 celoplošných a 7 regionálních stanic. Rádio Impuls zaměstnává 60 lidí. 2,7 miliardy Český rozhlas. 2,7 miliardy. A celý trh, marketingový trh nebo reklamní trh pro rádia, je 1,2 miliardy. Jo, takže tam je x soukromých rádií, ty budou bojovat, a ještě Český rozhlas taky dostane tyhle peníze. Tak to je úplně neskutečné. Neskutečné. Ukazuje to na priority této vlády - udržet se hlavně u koryt.

Je opravdu úsměvné, jak vláda neustále všechny poučuje tom, že je třeba šetřit, o tom jsem mluvil, kdo by měl šetřit, hlavně pan Fiala a paní Pekarová by to mohla ukázat, i pan premiér. Jeden 500 milionů dolů, druhý 200 milionů dolů. A u provládních veřejnoprávních médií to najednou neplatí. To jsou totiž prý média čelící velkému nedostatku peněz. Fakt jo? Tak jaký mají rozpočet? Kromě těch poplatků mají samozřejmě reklamy. Takže rozpočet České televize je 7,4 miliardy korun a Český rozhlas tento rok hospodaří s částkou 2,3. A z těchto částek představují příjmy z koncesionářských poplatků pro televizi 5,7 a rozhlas 2 miliardy a přesto opakovaně slýcháme, jak obě média bojují s nedostatkem financí, protože se výše poplatku nezměnila už 15 let a jejich reálná hodnota v důsledku inflace klesla. Ale nesmíme zapomínat na to, že veřejnoprávní média nezískávají prostředky jen z poplatků, ale dalším zdrojem jejich příjmů je reklama a sponzorské vzkazy. Nedivím se tedy tomu, že komerční média často poukazují na to, že Česká televize a Český rozhlas pro ně představují nekalou konkurenci. V praxi to vypadá, jako kdyby sportovci soutěžili na závodech s tím rozdílem, že jedni mají povolené užívání dopingu, zatímco druzí nikoliv.

V průběhu let se z České televize a Českého rozhlasu staly mohutné mediální organizace, které již dávno přesáhly původní rámec veřejné služby. Česká televize se rozrostla z dvou původních kanálů na šest plnohodnotných stanic a dále zahrnuje rozsáhlou síť regionálních redakcí a zahraničních zpravodajů. K tomu provozuje zpravodajský web a věnuje se výrobě filmů a seriálů. Nevíme sice pro koho, protože samozřejmě Českou televizi ani rozhlas Nejvyšší kontrolní úřad nekontroluje. Nekontroluje. Všechno může, a tohle ne. Podobně Český rozhlas rozšířil své působení na 12 celoplošných a 14 regionálních stanic, které má početné zahraniční zpravodajské zastoupení, spravuje vlastní zpravodajské portály, poskytuje sportovní přenosy, a dokonce vydává vlastní publikace.

Česká televize a Český rozhlas rozhodně tedy nejsou podfinancovanými organizacemi, jak se nám tu vládní politici snaží tvrdit, spíše než o zajištěné veřejné služby jde o peníze a o posty. Obě instituce mají dost peněz na to, aby mohly plnohodnotně plnit své poslání. Pokud mají pocit, že nemají dost financí, tak by se obě instituce měly zamyslet, jak mohou zlepšit své hospodaření, a začít hledat úspory ve svých vlastních řadách, než natahovat ruce směrem k daňovým poplatníkům.

Existují různé cesty, jak navýšit své příjmy bez nutnosti zatěžovat občany dalšími poplatky. Například by bylo možné zvýšit objem reklamy nebo zavést placený přístup k některým pořadům, například ke sportovním kanálům nebo on-line archivu, filmy a seriály, podobně jako to dělají komerční televize. Alespoň by Česká televize viděla, jestli o její pořady je takový zájem, jak si sama myslí. Další prostor pro úspory se nabízí ve snížení personálních nákladů, celkově zvýšit efektivitu provozu. Není přece normální, aby veřejnoprávní instituce v době, kdy se všude jinde šetří, udržovaly nafouklé rozpočty a obrovský počet pracovníků. Představme si, že sama Rada Českého rozhlasu loni upozornila na případy plýtvání a nehospodárného nakládání s prostředky. Bohužel namísto zavedení konkrétních opatření k nápravě se problémy zametají pod koberec a vedení rozhlasu se této kritice vyhýbá.

Pokud tedy Česká televize a Český rozhlas chtějí žádat o víc peněz, měly by nejdříve dokázat, že skutečně využívají současné prostředky hospodárně a efektivně.

Bez toho je naprosto nevhodné chtít více peněz od lidí, kteří se často nacházejí v složitých finančních situacích a řeší daleko naléhavější finanční problémy.

Konečně musím zmínit naprostou absenci adekvátní kontroly nad financemi České televize a Českého rozhlasu. Tyto instituce se postupně proměnily na jakési státy ve státě. Vše se rozhoduje v utajení a bez možnosti veřejné kontroly. Veškerá klíčová rozhodnutí o finančních tocích se dějí za zavřenými dveřmi, aby nikdo zvenčí neměl přehled, jak jsou prostředky daňových poplatníků skutečně využívány. Proč se Česká televize brání kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu? Proč se bojí auditu? Proč jej její ředitel ještě nenechal udělat, jak to sliboval při svém nástupu? Jaký je ten důvod?

Nedostatek otevřenosti a transparentnosti se projevuje dlouhodobě. Důkazem je například letitý boj o zveřejnění nákladů na produkci pořadů, jako jsou Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce v roce 2017, které vyšly na neuvěřitelných 9 milionů. Česká televize tuto informaci zatajovala více než pět let, ignorovala soudní rozhodnutí i výzvy ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Přitom se redaktoři veřejnoprávních médií zajímají o finance a majetek politiků, ale pokud jde o jejich vlastní platy a odměny, mlčí a snaží se informace utajit. Bývalý generální ředitel České televize pan Dvořák dokonce prohlásil, že česká společnost prý není na tuto úroveň transparentnosti připravena. Bodejť by byla, když tam lítají milionové částky z peněz daňových poplatníků, na které si mnoho lidí nesáhne. Spíš je to tak, že na transparentnost není připravena Česká televize.

Jestliže veřejnoprávní média požadují další peníze z koncesionářských poplatků, nebo dokonce zavedení nového poplatku ve formě televizní a rozhlasové daně, musí být jejich financování zcela transparentní a podléhat přísné veřejné kontrole. Jakékoliv zatajování smluv, informací o platech nebo nejasné finanční toky jsou naprosto nepřijatelné. Stejně jako mají být politici a státní úředníci pod drobnohledem veřejnosti a auditů, protože nakládají s penězi daňových poplatníků, musí totéž platit i pro veřejnoprávní média, která jsou financována z peněz občanů.

Samotná Legislativní rada vlády upozorňuje na to, že ve současnosti chybí důležité ekonomické údaje, neexistují přesné přehledy o skutečných nákladech České televize a Českého rozhlasu ve vztahu k příjmům z koncesionářských poplatků a z reklamy. Chybí také jasné vymezení toho, proč je financování nedostatečné a jaké finanční prostředky by veřejnoprávní média potřebovala ke splnění svých úkolů. To se musí vyřešit dřív, než se vůbec začneme bavit o navyšování jejich rozpočtu.

Konečně jako třetí bod jsem zmínil otázky týkající se role obou veřejnoprávních médií. Před navyšováním koncesionářského poplatku musí proběhnout věcná a racionální diskuze o roli veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas nejsou nekritizovatelné instituce. Naopak jsou financovány z peněz daňových poplatníků, proto je třeba je podrobovat kritice. Pokusy takovou diskusi označit za útok na nezávislost médií je jen snahou o zablokování legitimní debaty, které se někteří aktéři, zvlášť strany pětikoalice, bojí. Naším cílem není rušit veřejnoprávní média, to vůbec ne, ale otevřít prostor pro smysluplnou diskusi o budoucnosti veřejnoprávních médií. To je nutná debata.

Základní otázka, na kterou bychom se měli soustředit, zní, proč bychom měli mít právě veřejnoprávní televizi a rozhlas? Proč by zrovna tyto dvě mediální formy měly být financovány zvláštním způsobem, když například veřejnoprávní zpravodajský portál, noviny nebo streamovací služby, které by plnily obdobnou úlohu, neexistují. Proč by se privilegium veřejného financování mělo vztahovat výhradně na televizi a rozhlas, když mediální prostředí se od 20. století zásadně změnilo? Proč televize a rozhlas utrácejí miliony za internetové zpravodajství, když to ani není jejich role?

Stačí se podívat na Českou tiskovou kancelář, ČTK, která je rovněž veřejnoprávním médiem, ale na rozdíl od České televize a rozhlasu nevyžaduje od občanů ani korunu. Od svého vzniku v roce 1996 nedostává žádné dotace, a přesto je schopna efektivně fungovat, dokonce vydělávat. Tak proč by podobný model nemohla zavést i Česká televize a Český rozhlas?

Česká televize by mohla nadále poskytovat bezplatné zpravodajství a další obsah, jako filmy a sportovní přenosy může nabízet za placený přístup a uvidíme, jestli bude úspěšná. Český rozhlas se klidně také může chovat jako soukromá média, protože všichni dobře víme, že s veřejnoprávností a objektivitou tahle média skutečně nepracují. Pokud by se toto zavedlo, tak by se samozřejmě vidělo, jak tahle média jsou kvalitní a musely by ukázat, že jsou skutečně relevantní a užitečná pro moderního diváka, posluchače, nikoliv jako obří organizace udržovaná při životě pouze kvůli výpalnému ve formě koncesionářských poplatků. Ale už jsem to řekl na začátku, že je to jasný obchod. Pětikoalici podpoříme, říkají televize a rozhlas - alespoň tak si to vykládám - a za to pětikoalice prosadí větší peníze.

Mimochodem v minulosti také za námi chodili ředitelé a různě nám nabízeli nějaké věci, což jsme vždycky odmítali. Pamatuji na kauzu DPH a podobně. Fialova vláda se však rozhodla navýšit televizní a rozhlasové poplatky, a to zcela z jiných důvodů, než je nedostatek financí v České televizi či Českém rozhlase. Je zřejmé, že tato média se nenacházejí v kritické finanční situaci, jak by se mohlo zdát. Jsem přesvědčen, že skutečnou motivací pětikoalice je posílit kontrolu nad těmito médii a upevnit si jejich loajalitu před nadcházejícími sněmovními volbami příští rok. Jedná se o pokus ovlivnit veřejnoprávní média tak - podle mě to není pokus, ale je to dohoda - aby byla méně kritická vůči Fialově vládě. Tato média byla kritická vůči nám, když jsme byli ve vládě a stejně jsou k nám kritická i teď, když jsme v opozici. Takže se jedná o systém, oni jsou součástí pětikoalice. Výše koncesionářských poplatků tedy není zárukou nezávislosti, právě naopak. Mohou se stát nástrojem, jak si udržovat média pod kontrolou.

Není náhodou, že Legislativní rada vlády ve svém stanovisku upozornila, že novela zákona, kterou vláda prosazuje, může ve skutečnosti nezávislost České televize a Českého rozhlasu ještě více oslabit. Novela totiž zavádí ustanovení, podle kterého má ministr kultury uzavírat s generálním ředitelem České televize a Českého rozhlasu memorandum o naplňování veřejné služby. Tento krok by umožnil vládě mnohem snadněji zasahovat do provozu těchto médií, protože nerespektování memoranda by mohlo být dokonce důvodem k odvolání generálního ředitele. Dobře slyšíte. Takto ustanovení přímo podlamuje princip nezávislosti médií na vládní moci. Opravdová nezávislost médií totiž nespočívá pouze v tom, jak jsou financována, ale především v tom, kdo rozhoduje o obsazení mediálních rad.

To si vládní strany velmi dobře uvědomují. Proto také nedávno prosadily změnu pravidel pro volbu členů rad České televize a Českého rozhlasu. Kromě Poslanecké sněmovny se na výběru bude nově podílet i Senát. Tento krok je jasným signálem, že vláda si chce i po případné volební prohře v Poslanecké sněmovně zachovat vliv na mediální rady, a tím i na řízení obou veřejnoprávních institucí. Tato změna pravidel volby radních je očividně účelová a jediným jejím cílem je zajistit, že vliv pětikoalice bude zachován. O tom taky mluvím. Vždyť to je celý systém. Od roku (?) změnili volební zákon, koalice, teďka korespondenční volba. Toto je další systémový krok, jak si pojistit to, že Fiala a spol. budou tady na věčné časy.

Ve skutečnosti je mnohem důležitější zajistit, aby výběr členů rad, které dohlíží na veřejnoprávní média, proběhl transparentně a nezávisle na aktuální politické situaci. Nejde jen o to, kdo má právo volit členy, ale hlavně o to, aby byli vybíráni odborníci s jasně prokázanou integritou a profesními kvalitami.

Protože pokud mediální rady nejsou skutečně nezávislé, ztrácí to celé smysl. Právě nestrannost je to, co České televizi a Českému rozhlasu chybí, ostatně to chybí naprosté většině médií. Některé servery vládě jasně straní, i když se to snaží trochu maskovat, jako známý kyperský server, bakaloviny a tak dále, a jiné hrají roli fialového práva a jsou hlásnou troubou vlády jako taková největší česká mediální žumpa Forum 24. Tam mě pobavil nedávno rozhovor pana premiéra, a to nejen odpovědi, kde jsme se dozvěděli, jak je pan premiér skvělý rozený lídr a chlapák, ale také otázky paní redaktorky, které se nesou v duchu: Jak to děláte, pane premiére, že jste tak skvělý? A tady je k tomu titulek. To radši nečtete, protože to jako... (Směje se.) My jen slyšíme, kdo a jak to financuje, ale samozřejmě to se nikdy nezjistí, protože je to systém.

U těchto komerčních médií by šlo tu zaujatost ještě pochopit, protože samozřejmě víme, kdo tam je, víme, co to je za člověka, a koneckonců novináři píšou v rámci mantinelů, které jim asi nastavil vlastník, i když veřejně tisíckrát budou tvrdit opak.

Bavíme-li si o poslání veřejnoprávních médií, jejich hlavním úkolem by mělo být poskytování nestranných informací. Tento princip je ostatně zakotven v kodexech jak České televize, tak Českého rozhlasu. Občané právem očekávají, že média, která jsou financována z jejich peněz, budou zajišťovat vyvážené zpravodajství, které bude sloužit všem bez ohledu na politické preference pracovníků obou institucí. Bohužel mnoho novinářů podlehlo dojmu vlastní výjimečnosti a domnívají se, že jejich úkolem není předávat informace, ale vychovávat občany a předávat jim svoje názory. Tento přístup se v praxi projevuje téměř bezvýhradnou podporou Fialovy vlády, přičemž na druhé straně sledujeme cílené a systematické útoky na hnutí ANO a další opoziční strany různými manipulativními titulky, návodnými otázkami nebo dvojím přístupem k debatujícím. To zažíváme často v televizích.

Na sociálních sítích se mnoho novinářů přestalo skrývat za masku nestrannosti a otevřeně fandí vládě a dehonestují opozici. A jak říkám, zatímco u komerčních médií to lze v určité míře pochopit, u redaktorů České televize, Českého rozhlasu takový přístup podlamuje důvěru v objektivitu veřejnoprávních médií. Neexistuje nic jako veřejně ventilované soukromé názory v uvozovkách novinářů veřejnoprávních médií. Jistě, novináři mají právo na názor, ale ne jako pracovníci veřejnoprávních médií, jejichž základním předpokladem pro výkon novinářské práce má být právě nestrannost a zdrženlivost.

O to absurdnější je, že Fialova vláda se pokouší v novele zákona prosadit nesmyslné ustanovení, které ukládá České televizi a Českému rozhlasu, aby přispívaly k boji proti dezinformacím. A samozřejmě dezinformace šíří jenom opozice a oni jsou tady na to, aby řekli lidem, kdo a co je dezinformace. Nejenže v zákoně vůbec není jasně vymezeno, co přesně se rozumí pojmem dezinformace, v uvozovkách, ale v případě České televize a Českého rozhlasu je to jako pověřit lišku ochranou kurníku. Místo toho, aby Česká televize a Český rozhlas poskytovaly platformu pro široké spektrum názorů a podporovaly otevřenou debatu, stanou se arbitrem pravdy v uvozovkách a nepravdy v uvozovkách, a to je zcela v rozporu s principy, na kterých mají média veřejné služby fungovat. Opravdu mají Česká televize nebo Český rozhlas určovat, co je pravda a co ne? Nebo to mají určovat politici, kteří zrovna drží moc? Zákonodárci, kteří sami mohou mít zájem ovlivňovat, jaké informace se veřejnost dozví a jaké budou označeny za škodlivé? To skutečně takhle má být? Nebo zase nějaká vykutálená neziskovka, kterou tahle vláda samozřejmě intenzivně platí?

Tento návrh je potenciálně velmi nebezpečný, protože umožňuje, aby jakýkoliv vládní úřad, či dokonce i generální ředitel veřejnoprávního média určoval hranice přijatelného veřejného diskursu. Jestliže vláda opravdu usiluje o nezávislost médií, měla by se zaměřit na to, jak vytvořit podmínky pro otevřenou diskusi, nikoliv na to, jak legislativně ukotvit nástroje, které potlačují různé názory. Tento návrh totiž neslouží k tomu, aby zlepšil kvalitu zpravodajství, ale spíše k tomu, aby ještě více omezil prostor pro nesouhlasné hlasy a kritiku.

Vážené poslankyně, vážený poslanci, na závěr bych rád shrnul, proč se hnutí ANO staví proti navrhovanému zvyšování koncesionářských poplatků a proč je současná důchodová reforma pro nás naprosto nepřijatelná, protože to není žádná reforma, a tyto navrhované změny, stejně jak mnoho dalších kroků Fialovy vlády, jsou příkladem zcela asociální politiky, která ignoruje reálné potřeby našich občanů.

Pokud jde o zavedení nové televizní a rozhlasové daně, vláda se rozhodla plošně zatížit poplatky téměř každou domácnost i firmu, a to bez ohledu na to, zda lidé skutečně Českou televizi a Český rozhlas sledují. Zavedením těchto poplatků se zcela ignoruje fakt, že tato média mají již dnes dostatečný rozpočet a že by měla hledat úspory uvnitř, nikoliv natahovat ruku k občanům. Tento krok představuje zátěž pro firmy a podnikatele a povede k ještě většímu finančnímu tlaku na rodiny a představuje zátěž pro všechny - pro všechny, kteří to mají platit.

Rozšíření povinnosti platit poplatky na jakékoliv zařízení včetně tabletů a chytrých telefonů je naprosto absurdní a nespravedlivé. V otázce veřejnoprávních médií budeme prosazovat změnu jejich financování, která nebude zatěžovat občany a firmy zbytečnými poplatky. (Kýchnutí v sále.) - Na zdraví.

Navrhujeme financování přímo ze státního rozpočtu nebo kombinaci a minimálně k tomu vést debatu. Tím se zajistí transparentnost a spravedlnost bez toho, aby lidé platili za služby, které ani nevyužívají.

Pokud jde o navrhovanou důchodovou reformu, tak to není žádná reforma, ale spíše trestání těch, kteří po celý život pracovali a zaslouží si důstojné stáří. Vláda ignoruje své předvolební sliby a systematicky, a možná bych řekl i škodolibě, snižuje důchody. Jaký je výsledek? Méně peněz pro seniory, vyšší věk odchodu do důchodu a stále složitější podmínky pro předčasné důchody.

Tyto kroky dopadnou nejtvrději na ty, kteří mají omezené možnosti se bránit - na naše seniory, na lidi, kteří celý život pracovali a kteří teď pracují a těšili se, že si ve stáří užijí zasloužený odpočinek. Hnutí ANO na rozdíl od této vlády, od pětikoalice si našich seniorů váží a chceme jim zajistit důstojné podmínky k životu. Proto se budeme zasazovat o to, aby se návrhy této vlády přehodnotily, a uděláme všechno pro to, aby tyhle asociální návrhy nebyly přijaty. A pokud příští rok nám dáte důvěru a dostaneme se zpět do vlády, garantujeme vám, garantujeme vám, že obnovíme spravedlivé valorizace důchodů, zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech a umožníme seniorům, aby mohli odejít do předčasného důchodu, bez penalizací, dáme do pořádku zdravotnictví, dohlédneme na to, jestli léky nejsou prodražené, protože tahle vláda navýšila DPH na léky.

Na těchto dvou chystaných změnách, se jasně ukazuje - a samozřejmě vrátíme tu slevu na jízdné - se ukazuje, že Fialova vláda nikdy neměla a nikdy nebude mít na srdci zájem našich občanů a naší země. Navíc se dále ukazuje, že nedokáže spravovat zemi, nedokážou vládnout. Tři roky uběhly a co tady se stalo? Totální disaster! Úplně hrozné! Svou asociálností, arogancí a amatérstvím je bezpochyby tou nejhorší vládou, kterou Česká republika měla, a nejprolhanější. Fialova vláda měla dost času na to, aby ukázala, zda je schopna přinést pozitivní změny. Bohužel namísto toho se vydala cestou, která způsobila rozvrat naší ekonomiky, ničí důvěru občanů ve státní instituce a podkopává základy demokratické společnosti. Věřím, že občané si toho jsou dobře vědomi a že tuto vládu nejpozději za rok čeká zúčtování za její nesplněné sliby a devastaci naší země. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

