Babiš (ANO): Vy jste mě neposlouchal, pane ministře!

reklama

Pane ministře, no, a kdo mluví? Kdo stále tady tvrdí, že za nás, nebo za vás je třikrát menší inflace? Kdo to stále tady porovnává? No, pan premiér, ne? Akorát on tomu nerozumí a vy tomu taky nerozumíte. Protože já jsem rád, že jste řekl, že ta inflace za minulý rok - ano? Takže 2023, 2024, to je ta inflace 2 %. A já stále říkám, za Babiše rohlík 1,70. (Ukazuje rohlík.) Za Fialy 2,70. Děti už odešly. (Dětská skupina byla v galerii pro hosty.) Trojčlenka. Já myslím, že je to srozumitelné. Ať se lidi podívají na elektřinu. Takže v tom je ten rozdíl. V tom je ten rozdíl, a to je všechno.

A vy teď máte jednotné noty. Paní Pekarová také byla v televizi teď v neděli, 2 %, ale ona ani neví pořádně, o čem to je. Vy se vlastně snažíte namluvit těm lidem, že se navýšily ceny jenom o 2 %. Ne, Ony se navýšily v průměru za vaší vlády o 30 plus 2 %, takže to je ten rozdíl. No, ceny potravin. Když byla Země živitelka, tak pan premiér křičel, že potravinářské firmy Agrofertu vydělávají, nebo co to dělají? Jaká mizivé procenta z tržeb? Že Babiš může za ceny potravin. Teď ceny klesají, tak bych očekával, že poděkujete, ne? Že Babiš snížil. Je to pitomost samozřejmě všechno, protože je to úplný nesmysl, protože vy ani netušíte, jak ten byznys funguje. A nám to nedělá vrásky. My budeme rádi, když tedy vy se přičiníte o to, aby lidi měli lepší život, ale zatím to tak nevypadá.

Vy jste začal to vystoupení, že já jsem byl nějaký osobní. Já jsem nebyl osobní. To je vaše nějaká rétorika, co jsem řekl já špatného, já jsem nic neřekl. Já jsem řekl, že jste skvělý mluvčí, který tak dlouho mluvil, až se stal ministrem, ne? Tak to je pravda. Řekl jsem já, že Havlíček je superman? Vy jste mě neposlouchal, pane ministře! Já jsem řekl, když jsem zjistil jako člověk politikou nepolíbený a ministr financí někdy v roce 2014, že dálnice Praha - Ústí se staví 32 let. Vaše dílo! Tak jsem řekl Ťokovi, že to musí dostavět, jinak má smůlu. No, a dostavěl to, v prosinci 2016 to otevřel, tu dálnici. Kolik trvala dálnice kolem Hradce? Možná 40 let. Takže já jsem nedělal z Havlíčka supermana, já jsem řekl, že díky Ťokovi, to byl ten ministr, který to začal, a já jsem mu jako ministr financí řekl - musíte stavět, projektovat a já jako ministr financí ty peníze zařídím.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale to je super, že vy děláte konkrétně věci. Já jsem rád, já jsem to taky dělal. Obchvat Přerova. Osobně jsem se angažoval, jednal jsem, Děti země a tak dále, takže mě jen mrzí to, že vy to vykazujete, jako že vy jste teď přišli a všechno jste udělali, my jsme neudělali vůbec nic. Tak takhle to prezentujete. Takhle to prezentujete! Takže kdyby byla férová debata, ono to vypadá, jako kdyby - jasně, že to není - Havlíček byl ministr, ale ti lidé na ŘSD, kteří to dělali, nebo na Správě železnic, tak ti snad dělali stejně kvalitně za nás, nebo za vás, a v tom rozdíl nevidíme.

Jasně, že je to jejich zásluha, ale my se bavíme na úrovni Fiala, Babiš a Havlíček - Havlíček, pan ministr Kupka, takže o tom to je a my vám budeme držet palce. Ale vy jste nám neřekl, jestli PPP projekt. PPP projekt je první a Havlíček ho dorazil, jestli na tom dělali čtyři ... (?), já nevím, jeden PPP projekt jsme měli v Moravskoslezském kraji, z toho vypadla nějaká podivná věc, dvě dálnice, jedna zvonková dráha, někdo tam naházel odpadky, byl to průšvih. Tak já jen říkám, že ten rozdíl je v tom, jak se to interpretuje. No, asi si rozumíme.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 96% Ivan Korčok 4% hlasovalo: 13043 lidí

A ještě k těm nemocnicím, prosím vás. Tak ano, já určitě rozumím tomu, že ODS je pro soukromé zdravotnictví, a já jsem neřekl, že to bylo netransparentní, já jsem řekl, že to zkrátka privatizovali za vás. V Ústeckém kraji, tam jste chtěli také zprivatizovat litoměřickou nemocnici, my jsme vás předběhli. Nekoupil to soukromník, ale koupila to Krajská zdravotní, která je dneska vlastně největší uskupení zdravotnictví v Ústeckém kraji. Budou tam mít lepší přístroje a možná i části nemocnice jak v Praze, tam bude kardiocentrum za 1,7 miliardy s nejlepšími přístroji. A v Lounech také.

V Lounech jste to zprivatizovali, je tam nějaká LDN, není tam nemocnice, já jsem neříkal, že to bylo netransparentní, já jsem řekl, že zkrátka - stejně jak Olomoucký kraj za vás jste pronajali Agelu a ten kraj to pustil pryč, Středočeský kraj to bylo podobné, vy máte jinou strategii. Já jako politik mám jinou strategii, samozřejmě kdybych byl podnikatel, tak mám zase jinou strategii, takže já tomu rozumím. V Hořovicích jsem byl, ale teď se tam nechystám. A samozřejmě pan .... (?) je určitě šikovný podnikatel, akorát jeho koncepce je, že ti lidé, kteří mají problémy duševního charakteru, tak on je tam vlastně - ne, tam se platí hlavně za lůžka, naše strategie byla jiná, my jsme chtěli mít ta psychiatrické centra spíše formou pohotovosti, že přijdou za těmi lidmi, kteří mají problém, a že se to vyřeší.

Ale s vaším ministrem zdravotnictví je úplně zbytečné se o něčem bavit, ten to celé zničil. Takže já chápu, že ano, soukromníci mají dobré nemocnice, ale my jako politici, nebo respektive hnutí, které se dostalo do nějaké politické pozice, zkrátka nechceme privátní zdravotnictví, nechceme, aby bylo zdravotnictví pro bohaté a pro ty chudé. Tak to je tak všechno.

A prosím vás, tu debatou o těch Českých drahách, to si skutečně vyřiďte s Karlem Havlíčkem, já mu to řeknu, a můžete se tady o tom bavit. Ale já neříkám - vy jste to obešel v tom, že - vy zapomínáte na tu historii. Já chápu, že ODS do roku 2013 byla nějaká, 2014 se stal předsedou pan premiér Fiala, ale je to stále stejná značka, takže já chápu, že to, co bylo předtím, to už není, ale pro nás to je. A kdyby nebylo to, co bylo předtím, tak žádné hnutí ANO nevzniklo.

Děkuji.

Psali jsme: Babiš (ANO): Vládní strany tvrdošíjně odmítají otevřít diskusi, protože se bojí o své pozice Babiš (ANO): Toto je zatím místo, kde můžeme svobodně mluvit Babiš (ANO): Doufejme, že v evropských volbách tyto lidi vyženeme Bžoch (ANO): Vy zatahujete děti do politiky. Vždy jste právě mluvil o dítěti Andreje Babiše!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama