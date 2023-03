Babiš (ANO): Vy normálně kasírujete inflaci, důchodci to platí. Topíte se v penězích

reklama

Já jsem se znovu přihlásil, protože nevím, kdy přijdu na řadu s přednostním právem. No, já nejsem hloupej, pane ministře financí. Ale vy se topíte v penězích. Tady máte nárůst příjmů veřejných rozpočtů: 23 +534 miliard, 24 +627 miliard, 25 +716 miliard! Takže vy ty peníze máte a vy je nechcete dát těm důchodcům, kteří si to zaplatili!

A přesně to řekl pan Koten. Ano, je to o inflaci. Je to přesně o inflaci. Máte bronzovou medaili. 19 % v Evropě, Eurostat. My jsme měli 5,3 a křičeli jste - Babišova drahota! Proč má Francie 7 %? No protože zastropovali elektřinu. A proč má Španělsko 5,9 jenom? No protože do toho narvali 45 miliard euro!

A já když se dostanu ke slovu, tak vám dám na to lék! Všichni říkáte, jak to řešit? Tak já vám to řeknu, jak vyřešit. Jak porazit inflaci. Vy jste neudělali nic. My jsme ji snížili v listopadu a v prosinci, snížili jsme DPH na nulu. Ale to není o snížení DPH. Vy to dobře víte a já vám dám ten recept a já jsem strašně zvědavej, jestli se k tomu přihlásíte. Vy normálně kasírujete inflaci, důchodci to platí. A normálně taková ostuda 19 miliard! Já vím, že příští rok to bude víc, ale stále na to máte. Stále na to máte. A vy to nechcete dát. A Stanjura se topí v penězích. Vždyť by ty vaše stropy na elektřinu, které jsou taky skandální - a tam máte v rozpočtu 100 miliard, tak kolik dáte těm firmám, když dneska je to zase dolů? No to jste zase ušetřil, pane ministře. Takže já rád si to s vámi rozdám tady, já jsem byl taky ministr financí, taky tomu rozumím. A to jsou vaše predikce, to jsou predikce Ministerstva financí. Takže doufám, že budu mít potom prostor, abych vám vysvětlil, jak porazit inflaci! (Předsedající: Čas.) Dobře. (Výrazný potlesk poslanců ANO.)

