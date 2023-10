Babiš (ANO): Vy potřebujete Fialu, který ničí ODS, protože bez něj se nedostanete vůbec nikam

reklama

Já kdybych měl reagovat na všechny ty vaše sprosťárny a útoky, tak si přečtěte tu diplomovou práci, kterou udělala jedna paní. Vy tady vykládáte něco, já bych si musel najmout armádu 200 advokátů a stále vás žalovat za ty sprosťárny. Za to, že jste stála před DEZou a lhala o Bečvě! (Předsedající: Prosím prostřednictvím předsedající.) Za to, že jste říkala, že patřím do vězení! Před volbami! Takže vy radši mlčte!

To, že symbol korupce Kalda, kterému jste ukradla tu stranu, kterou on založil s Topolánkem a vybudoval - nemluvte na mě laskavě! - takže vy tady neříkejte. To, že já jsem se tady omluvil a lidi vědí, kdo je to Kalousek. (Stále hovoří hlasitě, emotivně.) Vždyť si stačí přečíst to, co má všechno za sebou. A že jsem čtyřikrát vyhrál soud, no, a potom ten nejvyšší zase rozhodl? A že Holcová něco zveřejnila a že vy jste nová totalita, máte i Ústavní soud. A že tady Růžička slyšel, kde fasují peníze za to, že, že byla nějaká demonstrace. Jo, tak lidi nejsou hloupí, lidi nejsou hloupí. Ano, já respektuji rozhodnutí soudu. Vy nerespektujete rozhodnutí soudu, vaši parťáci. To největší nebezpečí. Ten pán, který říká ministr vnitra, který nás tady kádruje, součást organizovaného zločinu. Stojí před soudem učitelka, 80 lidí stojí před soudem za názory. Vy jste nova totalita.

A já jsem se omluvil, já respektuji, ano, i Kalouskovi jsem se omluvil, tedy tady urážel mé děti, moji rodinu, potom mě vyhnali před Sněmovnu, házeli na mě láhve. Ne, já vás nebudu žalovat. Vy mi za to nestojíte. (Tleskají poslanci ANO.) Vy jste fakt tak ubohá, to je neuvěřitelné. Vy se mnou nemůžete soutěžit, paní předsedkyně, protože já jsem šel do politiky, abych pomohl lidem. Vy jste na vrchu své kariéry, na vrchu svých příjmu, navrchu toto a vy potřebujete toho Fialu, který ničí ODS, protože bez něj se nedostanete vůbec nikam. (Potlesk z lavic ANO.) Takže vám gratulujeme, že budete zase kandidovat SPOLU a už konečně udělejte nějaký slučovací sjezd. Vždyť KDU má kolik procent, kolik vy máte, tak se spojte! Já myslím, že chudák Klaus, ten musí být z toho úplně na prášky a ti praví odéesáci.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže prosím vás, už toho radši nechte, jo? Já, ano, já jsem nežaloval vás, protože vím, kdo to soudí, jak se to dělá, takže já jsem vám navrhl, jak řešit léky, vy tady útočíte, tak už to nechte. Vy jste chtěli mít dneska, pan Benda chtěl mít hezkou Sněmovnu, tak pokud chcete samozřejmě, abychom to dneska zrušili všechno, tak můžeme.

Já na rozdíl od vás vím, co se v naší zemi dělo, co se děje, a vy mi nebudete říkat, že já jsem byl ve funkci proto, abych pomohl mé firmě. Není to pravda, je to lež, je to lež, protože celý tenhle stát, ta vaše nová totalita nedělá nic jiného než tu firmu kontroluje a samozřejmě stíhá Babiše na objednávku. Protože jste na mě nic neměli, ani nic nemáte. Já to dělám nezištně od začátku a odvedl jsem samoživitelkám 40 milionů. Vy jste z vašeho 300tisícového platu a dalších příjmů nedala ani korunu. Stále žvaníte o Ukrajině. Proč tady dražíte to pero? (Předsedající: Pane předsedo, vyzývám vás k pořádku, abyste používal přiměřené výrazy!) Tak dejte 200 tisíc z vašeho platu na ty všechny projekty! Takže vy bylo dobré, kdybyste mě přestala napadat laskavě.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 7984 lidí

A o zdravotnictví nevíte vůbec nic, vůbec nic. A my jsme měli konkrétní věci a tohle je nejhorší ministr, kterého jsme tady měli, protože zkrátka všechno zničil. Náš boj proti rakovině. Kolik jsme vám dovezli peněz Evropy? Padesát pět miliard, 15 miliard na boj proti rakovině. I ten prospekt, který jsme udělali, jste nám zakázali. A pokud se něco investuje, tak vy stříháte pásky za naše projekty. Pavilon IKEM transplantace za miliardu je naše dílo, pavilon prevence na Žluťáku v Brně je naše dílo, všechno jsou to naše věci, 22 miliard přístrojů pro 115 zdravotnických zařízení je naše dílo. My se v tom angažuje a my jsme to dělali pro lidi. A já, když nebudu v politice, tak budu pomáhat lidem, na rozdíl od vás. Vy se živíte politikou, vy jste udělala kariéru v politice, tak mě přestaňte urážet a neříkejte - a říká to i premiér - že já jsem nějak zneužíval funkci. Doneste mi jednoho úředníka, doneste mi jednoho, ukažte mi jednoho úředníka! Na rozdíl od vás, který to tady válcujete a jenom to zneužíváte.

Lžete lidem, že šetříte, nešetříte! Tak se podívejte na ten Úřad vlády, co tam děje! Ten syn toho zbytečného ministra. Ani tady není! Když jsme řekli, že je tam zaměstnaný, tak ho přemístili z Úřadu vlády na Vladislavovu, měnili mu mobil. Jako neuvěřitelné, co vy tady děláte! Nová totalita. Ale my se vás nebojíme. Jsou tady alternativní média, nejenom ta provládní, ten Seznam Zprávy, ne ta Bastlová a další, já nevím, kdo všechno, a ti Bakalovci, kteří tady vymývají mozky lidem a Česká televize. Naštěstí jsou tady alternativní média a vy zkrátka můžete si říkat, co chcete, lidi vám zkrátka nevěří, nevěří vám. A znovu vám říkám, ukradla jste Kaldovi TOP 09. Buďte ráda, že tam jste na vrcholu svých příjmů a kariéry, tak mě nenapadejte. Vy fakt se mnou nemůžete soutěžit.

Psali jsme: Babiš (ANO): Sedmdesát údajných úspěchů vlády - 26 lží, 18 našich projektů Babiš (ANO): Jediné, komu jste dokázali pomoct, byly energetické firmy Babiš (ANO): Váš největší tmel je Antibabiš Babiš (ANO): Mě fascinuje, jak pan Michálek mluví o nějakém diplomatickém protokolu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama