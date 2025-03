Babka (ANO): Česká televize si přijde na krásných 3,7 miliardy navíc

Děkuji za slovo. Možná využiji toho, že pan ministr bude chtít reagovat. Zastavím se u toho, čím končil kolega Nacher. Mluvil tady o té zprávě RIA, ke které jsme se tedy dostali včera. Mě ta čísla taky velice zaujala. Možná bych jenom dodal, že se opravdu domnívám, že vy jako Ministerstvo kultury uměle snižujete ta čísla, která mají přijít po novelizaci těchto zákonů do Českého rozhlasu a České televize. Vy říkáte, že Česká televize má přijít k nějakým 860 milionům korun ročně a Český rozhlas k nějakým 350 milionům.

Když se ale podíváme do té zprávy RIA, do té tabulky, tak vy uvádíte, že současný stav - teď budu tedy mluvit k České televizi, ať se to lépe počítá - toho, co se vybere z koncesionářských poplatků, je nějakých 5 miliard 700 milionů jak od fyzických, tak právnických osob. Ve chvíli, kdy dojde ke zvýšení poplatků na těch 55 a 150 korun, tak v té tabulce uvádíte, že ve chvíli, kdy to bude platit 100 % poplatníků, to znamená 100 % firem a 100 % fyzických osob, tak ten výběr bude 9,4 miliardy korun. To znamená, že ve chvíli - a je to logické, když zavádíte nějaký nový zákon, že počítáte s tím, že těch poplatníků bude co nejvíce, protože jinak přece takový zákon nemá cenu přijímat - tak tady už nám to hraje o nějaké tři miliardy. To znamená, 3,7 miliardy by dostala Česká televize navíc ve chvíli, kdy by to podle zákona platili všichni, kteří to platit mají.

Vy v té tabulce uvádíte, že ten výběr bude pouze 70 %, a tak tedy dojdete k té částce 860 milionů. Tak mně tohle přijde absurdní. Buď to tedy špatně počítáte anebo máte nekvalitní zákon, který počítá s tím, že to nebudou platit všichni, kteří to platit mají.

Ing. Ondřej Babka ANO 2011

poslanec



