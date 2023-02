Babka (ANO): Potřebujete to stihnout do volby generálního ředitele

reklama

Vážená paní místopředsedkyně,

také budu reagovat na pana předsedu Jakoba. Pane předsedo, opravdu, a vy se těm médiím věnujete, vy sedíte v tom výboru, a opravdu tady chcete tvrdit, jak jste řekl, že vyústěním mnohaleté diskuze nad mediálními zákony je tento zákon? Tento zákon, který jediné - jediné, co zavádí, je, že mění počet radních v České televizi. Nic jiného nezavádí. Z 15 ho zvyšuje na 18 a mění kvorum pro jmenování generálního ředitele. A ano a to rušení toho paragrafu, že můžeme odvolat celou radu.

Ale zároveň vy si tady, a moc dobře to všichni víme, že si tady tu radu stejně držíte jako rukojmí, protože jste na volebním výboru doporučili neschválit dvě výroční zprávy. Takže kdyby se vám náhodou tento zákon nepodařilo protlačit, tak máte ještě samozřejmě v zásobě to, že podle stávajícího znění můžete tu radu jako celek odvolat, protože ve volebním výboru jste si prohlasovali neschválení dvou výročních zpráv.

Vy tady říkáte, já se tomu ještě budu věnovat potom ve svém projevu, že nežijete v tom našem světě, v tom, jak my tady přemýšlíme. A já to tady říkám od podzimu minulého roku, že se snažíte tento zákon protlačit rychle. A nám opravdu nevadí, je to vaše politické rozhodnutí, jestli si chcete tu volbu rozdělit mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát.

Budiž, je to vaše rozhodnutí. Ale nám vadí to načasování a to, že se tady setkáváme na mimořádné schůzi ve sněmovním týdnu ve středu, na mimořádné schůzi s jedním jediným bodem, tak přesně dokazuje to, že to potřebujete stihnout do volby generálního ředitele, jehož výběrové řízení je v tuto chvíli již vyhlášeno. Nic jiného v tom není. A opravdu to není vyústění mnohaleté diskuse nad mediální problematikou, jak jste tady tvrdil.

