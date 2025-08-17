Ministr Lipavský: Problémem je ruský imperialismus

Vítám, že se prezident Trump snaží válku zastavit, že o tom průběžně hovoří s evropskými představiteli a že bude o výsledcích jednání informovat i nás v Evropě. Včetně prezidenta Zelenského.
Od Putina zazněly stejné propagandistické žvásty o „kořenech konfliktu“, jaké hlásá jeho státní televize. Problémem je ruský imperialismus, nikoliv ukrajinská touha žít svobodně. A nezapomínejme, že právě v těchto slovech je skryta i Putinova snaha o návrat bezpečnostní architektury do roku 1997. Do momentu, kdy Česko ještě nebylo součástí NATO.
Je v našem existenčním zájmu takovým scénářům zabránit. Kdyby to Putin s jednáním o míru myslel vážně, tak celý den by neútočil na Ukrajinu.
