Ministr Lipavský: Problémem je ruský imperialismus

17.08.2025 22:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání na Aljašce

Foto: Interview ČT24
Popisek: Jan Lipavský

Vítám, že se prezident Trump snaží válku zastavit, že o tom průběžně hovoří s evropskými představiteli a že bude o výsledcích jednání informovat i nás v Evropě. Včetně prezidenta Zelenského.

Od Putina zazněly stejné propagandistické žvásty o „kořenech konfliktu“, jaké hlásá jeho státní televize. Problémem je ruský imperialismus, nikoliv ukrajinská touha žít svobodně. A nezapomínejme, že právě v těchto slovech je skryta i Putinova snaha o návrat bezpečnostní architektury do roku 1997. Do momentu, kdy Česko ještě nebylo součástí NATO.

Je v našem existenčním zájmu takovým scénářům zabránit. Kdyby to Putin s jednáním o míru myslel vážně, tak celý den by neútočil na Ukrajinu.

Jan Lipavský

  • ministr zahraničí
Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

