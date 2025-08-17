Sterzik (Stačilo!): Nový začátek na Aljašce

Tak nám skončil summit Trump – Putin na Aljašce a česká liberální úderka ve svém hodnocení rozhodně nezklamala. Nikdo sice neví, co si ti dva za zavřenými dveřmi řekli, ale to samozřejmě nebránilo našim rusožroutům v jejich jedovatých šípech. Když jsem četl jejich komentáře, měl jsem pocit, že teď už se bude chodit do vězení i za jakékoliv smířlivé slovo o Trumpovi. Úplně jsem viděl, jak nad naší liberální scénou povstává duch Igora Mříže a Ivanka Svobodová začne pátrat nejen po známkách proruskosti, ale i proamerickosti.
Ale jinak jsme se nedozvěděli vůbec nic. V tomto ohledu nebyl rozdíl mezi diváky u televize a novináři v press studiu tam na té aljašské letecké základně. Trump ani Putin totiž neřekli vůbec nic. Před jednáním nijak nereagovali na novinářské dotazy a po jednání neoznámili jediný konkrétní výsledek.
Já nebudu jako všichni ti hodnotoví komentátoři a Dominikové Haškové, kteří nejlépe vědí, co Trump MĚL udělat. Nebudu psát o tom, co se mělo nebo nemělo stát, nebudu jako kazašské stepní orákulum, Džamila Stehlíková, abych se vyvracel z toho, že americký prezident mluví s prezidentem největší jaderné velmoci. V dnešním textu prostě probereme nonverbální část toho prezidentského setkání. Když nemůžeme komentovat, co si spolu upekli, okomentujeme, co naopak neřekli.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Začneme tím, že Putin přiletěl do USA. Byl přivítán s nejvyššími státními poctami včetně červeného koberce a z letištní plochy odjel spolu s Trumpem v jeho limuzíně. Podali si ruce, Putin Trumpa označil za souseda. Trump podával otevřenou dlaň zespoda, Putin ji vysokým gestem stiskl. Nad oběma státníky přeletěla americká vojenská letadla. Porovnejte to s čínským trollingem Ušuly Leyenové, pro kterou poslali na letiště autobus a přivítal ji sedmdesátý šestý podtajemník ministerstva pro čištění latrín… Setkání na Aljašce bylo od počátku setkání rovného s rovným a myslím, že právě pro takový signál si Putin přijel.
Toto je hlavní sdělení pro Zelenského. Vedete tříletý konflikt v zájmu USA, obětujete v něm miliony vlastních lidí, prodáte celou zemi cizincům… a nakonec se díváte, jak váš hlavní spojenec rozprostře červený koberec pro vašeho úhlavního nepřítele. Trump hned po jednání zavolal Zelenskému a pozval ho na pondělí k sobě. Je vlastně úplně jedno, co mu tam řekne. To nejdůležitější už řekl. Podal jsem ruku tvému nepříteli a přijal jsem ho s nejvyššími státními poctami. Až v pondělí přijedeš do Bílého domu, budeš už vědět, kde je tvé místo. Nejedeš vyjednávat, jedeš si pro nové rozkazy.
Novináři byli brzy vykázáni, ani Trump ani Putin na jejich dotazy nereagovali a vlastní jednání prý trvalo sotva tři hodiny… To znamená, že si řekli svoje stanoviska a o moc dál se nedostali. Ale pokrok v jednáních zjevně nastal. Trump neoznámil žádná nová okamžitá „zničující cla“ ani masivní vojenskou pomoc Ukrajině, ba dokonce ani nemluvil o svých vlastních ultimátech, jen zmínil, že se bude jednat dál a o dalších krocích zatím nemusí přemýšlet.
Opět je to vzkaz pro Zelenského… Putinovy řeči jsou pro USA zajímavější než nějaké sankce. Původně sice Trump mluvil o ultimátech, ale stačilo jedno setkání s Putinem, a Donaldovi už nevadí zrychlující se ruský postup na Donbasu. Jinými slovy – silácké řeči amerického prezidenta nejsou určeny Rusům, ale svému vlastnímu publiku, a obě strany to vědí. Stejně tak obě strany vědí, jaká je skutečná vojenská situace na frontě, a pro Rusko rozhodně není špatná.
Ze závěrečné tiskovky jsme se sice nedozvěděli jedinou novinku, ale také jsme se z ní nedozvěděli nic negativního. Ani slovo o zlém Rusku, ani slovo o válečných zločinech, ani slovo o lidských právech a ani slovo o Zelenském… Nemluvilo se ani o příměří ani o míru. Jen Medvěděv vypustil velmi lakonický komentář, že se dá zároveň bojovat i jednat… Ten Medvěděv, který normálně invektivami nešetří a kvůli kterému údajně poslal Trump k pobřeží Kamčatky dvě americké jaderné ponorky…
Zatímco Zelenského Trump nedávno seřval jako malého fracka, k Putinovi se choval s úctou. Stejně tak se s úctou choval Putin k Trumpovi, ale zřejmě ze svých postojů nepovolil ani o píď, a Trumpovi to vlastně až tak moc nevadí, protože to je nadále evropský a ukrajinský problém.
Prosím, všimněte si – z evropských hodnot nezbylo vůbec nic. Jak to Putin před časem řekl? Však on si Trump svoje ňafající čivavy brzy srovná do latě. Jak bude zacházet se Zelenským, tak bude zacházet i s Macronem, Starmerem, Merzem i Fialou. Zvykejme si, že největší ekonomikou světa nejsou USA, ale Čína, a největší ekonomikou Evropy není Německo, ale Rusko.
Americké stíhačky pak doprovodily Putinovo letadlo zpět do Ruska a příští setkání by mělo být v Moskvě… To je realita dnešního světa, a kdo ji nepochopí, ten bude brzy stát opodál. Je hrozné prohrát válku, ale ještě hroznější je prohrát i mír!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV