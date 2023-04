Balaštíková (ANO): Balónky Fialovy vlády

reklama

Než aby vláda zaměstnávala své úředníky skutečnou koncepční prací, raději vypustí nějaký balónek, a pak si v médiích přečte, co si o tom lidé myslí, co si myslí experti a co říká opozice, se kterou tím pádem ani nemusejí jednat. Když se to ujme, tak se tím začne zabývat, když jsou příliš silné výhrady, tak se to raději odloží.

Nedávno vypuštěný balónek se týká věku odchodu do důchodu. Vypustila se číslice 68. Tento balónek letí prostorem a vzbuzuje emoce. Vlastně to vypadá, že tato vláda má nějakou koncepci důchodové reformy, že z ní unikla jedna drobná informace a že vlastně za určitých okolností by mohlo něco takového u veřejnosti projít. Tak to ovšem ve skutečnosti není.

Jednak vláda zcela evidentně žádnou koncepci nemá. Neumí vysvětlit žádnou další okolnost. Na koho se to má vztahovat, odkdy a jak postupně by se to zavádělo a jak by se řešil ten hlavní problém: Na důchody se loni vybralo o 20 miliard méně, než bylo potřeba, a za pět let bude ten rozdíl nejméně trojnásobný. Stát bude doplácet víc za své pojištěnce, a ještě bude dotovat celý systém, jehož provoz – mimochodem – stojí přes šest miliard ročně!

Na tom všem prodloužení důchodového věku v horizontu pěti let nezmění nic. Kdyby vláda věděla, jak to změnit, tak by to snad už řekla a podobné balónky by nevypouštěla.

