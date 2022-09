Balaštíková (ANO): Plány revanšistů zhatí čeští vepři boubelatí!

reklama

Dobrý den, kolegyně a kolegové. Krásně jste to přečetl, pane ministře. Akorát jste se místy ztrácel v textu. Já jsem se domnívala, že neslyším českého ministra, ale ministra zemědělství úplně jiné země. Ale to nic, to nic. Páni náměstci, nebo kdo to psal, se snažil, napsal to dlouhé plné různých čísel. Ale prosím vás, bylo tam několik agronomických chyb. Bylo tam několik věcných chyb. A bylo tam dost nepravd. Nicméně pisatel pochválil vládu Andreje Babiše za to, co všechno připravila pro vás, protože z agronomického hlediska jste to všechno vy stihnout nemohl. Takže vy jste pochválil naši práci, hurá, byli jsme úspěšní v zemědělství. Za to vám děkuji.

Našla jsem se samozřejmě v ceně potravin. Pane ministře, podle vás už měly klesat. Podle mě pořád ještě stoupají. A sakra, ony pořád ještě stoupají, klesat nezačaly. A bojím se, že se to ani nestane, že tohle vaše přání se zkrátka nesplní k smůle našich občanů i zemědělců.

Řekl jste, že chcete pomáhat malým. A já se ptám kterým? Těm, co už tu nebudou? Protože první, kdo padne, budou ti malí, protože ti nemají tolik činností a domnívám se ani různých zásob peněz, aby sanovali všechny nekroky, které činí tato vláda, a pomohli si. Obávám se, že ta pomoc nebude.

Legraci, kterou jsme si tady dělali z těch prasat, tak vy jste vybojoval peníze 870 milionů, z toho jste hned to rozdělil na tři skupinky. A zeptám se, vy chcete dát na prasata 100 milionů, ale 3 miliardy byl minus na prasatech za rok 2021. Takže ty peníze, které jim tam chcete dát, to asi nespasí. A mě na závěr toho všeho opravdu jenom chybělo heslo: "Plány revanšistů zhatí čeští vepři boubelatí!" Takže to byla kalamita, kterou jsem tedy z vašich úst zaslechla.

