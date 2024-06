Balaštíková (ANO): Ukrajina - jak to dopadne?

reklama

Praktický pohled ale ukazuje, že tato dvě přání stojí proti sobě a že vojenská síla Ukrajiny a hrdinství její armády ani s podporou západních zemí k takovému výsledku nespěje, rozhodně ne rychle.



Postoj České republiky sdělil premiér Fiala americkému prezidentovi Bidenovi - podporujeme úplné vítězství Ukrajiny. Toto jednoznačné vládní stanovisko ale zřejmě nesdílí prezident republiky, který pro televizní stanici Sky News řekl, že očekávat v dohledné době, že by Ukrajina obnovila kontrolu nad celým svým územím, je naivní. Ze své vojenské kariéry si zřejmě podržel určitou pragmatičnost a řekl, že je nutné válku zastavit a zahájit jednání o budoucím uspořádání.



Takže Česká republika má na věc názory dva, a to dost protichůdné. Další blamáž, kterou tato vláda vytváří - ale jak je vidno, ve světě to nikoho nezajímá. Ne proto, že bychom byli zemí malou, ale protože máme bezradnou vládu, která neumí formulovat náš jednoznačný postoj, ani prosazovat naše zájmy. Umí jen jedno - být pro nebo proti. Na mezinárodním poli je to fakt dost málo.

