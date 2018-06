Barta (OČR): Mít šanci vydělávat, když to vrchnost dovolí

Vždy platilo, že bez práce nejsou koláče, dokud nezačaly platit zákony, které nutí vyplácet peníze ze společné kasy občanů, aniž by bylo nutné pracovat.

Scestné myšlení a zákazy práce „na černo“ spíše posilují šedou ekonomiku a škodí všem občanům tohoto společenství.

Legalizujme práci každého jedince a dejme mu za sebe odpovědnost!

Není nic jednoduššího. Uvolnit trh práce je jednodušší, než stále vymýšlet nové a nové zákazy. Na zákazy doplácí obyčejní lidé a státní úředníci na ně kašlou.

Každému ať je dovoleno živit se a vydělávat si tím, co kdo umí a umí to dobře. Pokud to neumí nebo mu to nejde, ať se živí jinou prací. Všichni musí nést plnou odpovědnost za svou práci a své konání. Samozřejmě i státní úředníci!

Musí platit, že svou práci může každý prodávat každému, kdo si ji chce koupit. Nutnost mít v kapse pracovní smlouvu a vyžadovat ji, je v době kybernetiky asi dost velká psychická úchylka.

Aby lidé měli šanci si vydělat, musí mít možnost vybrat si sami, co chtějí dělat a nečekat, až jim někdo pracovní místa vytvoří. Otevírá se tak šance být aktivní a prodávat svou práci pro všechny věkové skupiny, bez ohledu na důchodový věk či snížení pracovní schopnosti.

Ing. Josef Barta, MBA OČR



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Samozřejmě uvolněním pracovního trhu končí šedá ekonomika a práce „na černo“.

Kontrola příjmů a platby příspěvku na státem poskytované služby občanům (zatím označováno jako daně) musí být svěřena do rukou finanční policie, nikoliv finančních úřadů.

Více informací naleznete na internetu ZDE, kde čerpá řada těch, kteří se snaží být úspěšní. Ti zatím ale svobodu tržního prodeje práce a rovnosti neřeší.

Každý člověk má právo být svobodný a svobodně se rozhodovat.

Proč jim tedy státní úředníci, které občané platí ze svých peněz diktují, co všechno nesmí a jak budou občané trestáni za činnost pro ně prospěšnou, kterou však „spupný státní úředník“ zakázal!

Strana Občané České republiky chce upozornit všechny občany na možnost uvolnění trhu práce, snížení daní a zjednodušení podnikání. Samozřejmě s rychlým ekonomickým růstem a zvyšováním spokojenosti všech obyvatel ČR. Zamyslete se, koho budete volit pro další období, aby jste neplatili další trubce!

Psali jsme: Barta (OČR): Svobod znamená mít právo volby! Barta (OČR): Neumíš počítat? Nevadí, na Ministerstvu práce a sociálních věcí tě rádi vemou Barta (OČR): Jak vyřadit z registru vozidel auto, které již fyzicky neexistuje? Máte smůlu! Barta (OČR): Ministerstva na dvě věci… Ministerstvo životního prostředí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV