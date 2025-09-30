Bartoš (Piráti): Dobrý a civilní projev prezidenta Petra Pavla

01.10.2025 7:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevu prezidenta Pavla.

Bartoš (Piráti): Dobrý a civilní projev prezidenta Petra Pavla
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš v podcastu KO (Datarun)

Dobrý a civilní projev prezidenta Petra Pavla. Žijeme v demokracii a bezpečných mezinárodních spojenectvích. Nevěřte prosím těm, kteří tvrdí opak.

Žijeme ale zároveň i v náročné době.

Naštěstí máme společného víc, než si možná myslíte. A společně můžeme zajistit bezpečné Česko v silné a jednotné Evropě, odolné vůči agresorům i vůči oligarchům.

Jedině společně se silnými Piráty ve Sněmovně zabráníme tomu, aby se STBák stal znova premiérem a u toho mu svítili komunisti a extremisti.

Přijďte prosím k volbám. Letos Piráti.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dozimetr a mrtví. Děti bez rodiče! Okamura vtrhl k Rakušanovi. Natočeno
Koudelka (Trikolora): Petr Fiala - nebezpečí pro svobodu
Pavel k národu: Běžte volit, jinak o vás rozhodnou druzí
Ingrová (KSČM): Daň na tiché víno: další políček pro poctivě pracující

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , piráti

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s projevem prezidenta?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Soudy

Vy jste zde napsala, že ,,Normální by bylo, kdyby po zatýkání a obvinění nejpozději do půl roku proběhl soud. To by ale museli politici podpořit zásadní změnu trestního řádu!" Já s vámi úplně souhlasím. Ale předložila jste třeba vy jako politička nějaký zákon, který by to změnil? A předložil ho vůbe...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Výrazný milník počátku svižného tempa stárnutíVýrazný milník počátku svižného tempa stárnutí Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Urbanová (STAN): Konec azylového domu v Kladně pro matky s dětmi

8:04 Urbanová (STAN): Konec azylového domu v Kladně pro matky s dětmi

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ukončení azylového domu v Kladně pro matky s dětmi.