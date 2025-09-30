Bartoš (Piráti): Dobrý a civilní projev prezidenta Petra Pavla

Dobrý a civilní projev prezidenta Petra Pavla. Žijeme v demokracii a bezpečných mezinárodních spojenectvích. Nevěřte prosím těm, kteří tvrdí opak.
Žijeme ale zároveň i v náročné době.
Naštěstí máme společného víc, než si možná myslíte. A společně můžeme zajistit bezpečné Česko v silné a jednotné Evropě, odolné vůči agresorům i vůči oligarchům.
Jedině společně se silnými Piráty ve Sněmovně zabráníme tomu, aby se STBák stal znova premiérem a u toho mu svítili komunisti a extremisti.
Přijďte prosím k volbám. Letos Piráti.
autor: PV