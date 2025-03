Bartoš (Piráti): My jsme tady ráno byli. Já interpelace jako ministr řešil

Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu poslance, prostřednictvím pana předsedajícího. Jeden z těch návrhů, o kterém se tady dopoledne hlasovalo, byl i návrh paní předsedkyně poslaneckého klubu Schillerové. Tak nevím, vy jste říkal, že to všechno byly hlouposti...

My dneska probíráme smlouvu. Pokud chceme řešit přítomnost ministrů vlády na interpelacích... My jsme tady ráno byli, mohli jsme to řešit ráno, mohli jsme si tady o tom povídat. Pokud jsme my byli členy vlády, já si pamatuju - a potvrdí to určitě kolegyně Peštová, protože často adresovala pana ministra Šalomouna, tak většinu času tady seděl pan ministr Šalomoun. Když byly interpelace na mou osobu, tak jsem tady byl, pokud jsem na interpelacích být nemohl, domluvil jsem se s interpelujícími poslanci i opozice, ano, i SPD, na kdy se ta interpelace dá přesunout tak, abych ji mohl odbavit.

Ale pojďme se vrátit k meritu projednávání. Já bych jenom zdůraznil, že Olga Richterová hovořila o ministrech, kteří tady nebyli, ostatně tady nebyl ani ministr Lipavský, dnes ho zaskakuje pan ministr Blažek. Myslím si, že je důležité posunout se dál k té smlouvě. Já si tedy myslím, že je důležité... (Nápověda zprava: Stranický kolega.) Stranický kolega. (S úsměvem.) Já si myslím, že je potřeba se posunout k tomu, abychom tu smlouvu probrali, a věřím, že najdeme podporu i pro to, aby nejdříve aspekty té smlouvy prozkoumal Ústavní soud.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



