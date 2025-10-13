Bartoš (Piráti): Navrhli jsme, aby byl Turek prověřen bezpečnostními složkami

Filip Turek je známý svými rasistickými, sexistickými a proruskými výroky, zlehčováním nenávistí motivovaných útoků i užíváním nacistických symbolů. Představa, že takový člověk bude reprezentovat naši zemi na mezinárodní úrovni a jednat kupříkladu se zástupci Německa, kteří jsou na podobné projevy obzvlášť citliví, je naprosto šílená.
Prezident má v mimořádných případech možnost jmenování odmítnout – a tento případ mimořádný rozhodně je. Předali jsme prezidentovi analytické podklady a navrhli, aby byl Filip Turek také prověřen bezpečnostními složkami.
autor: PV