Bartoš (Piráti): Navrhli jsme, aby byl Turek prověřen bezpečnostními složkami

14.10.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze sociální sítě Filipa Turka.

Bartoš (Piráti): Navrhli jsme, aby byl Turek prověřen bezpečnostními složkami
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš v podcastu KO (Datarun)

Filip Turek je známý svými rasistickými, sexistickými a proruskými výroky, zlehčováním nenávistí motivovaných útoků i užíváním nacistických symbolů. Představa, že takový člověk bude reprezentovat naši zemi na mezinárodní úrovni a jednat kupříkladu se zástupci Německa, kteří jsou na podobné projevy obzvlášť citliví, je naprosto šílená.

Prezident má v mimořádných případech možnost jmenování odmítnout – a tento případ mimořádný rozhodně je. Předali jsme prezidentovi analytické podklady a navrhli, aby byl Filip Turek také prověřen bezpečnostními složkami.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  Piráti
  • poslanec
