Bartoš (Piráti): Novináři, kteří rámovali zastavení digitalizace. Politika není o kamarádství

Děkuji za slovo. Zareaguji postupně na dva předřečníky. Ty pilotované projekty, které se dělaly zhruba v 70 obcích, byly hrazeny z evropských zdrojů. Samozřejmě obce, které toto chtějí zřídit, nemají v tuto chvíli ten garanční fond, s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s MMR uvolní peníze na provoz a klidně do toho můžete adoptovat a použít váš stávající odbor, který toto v tuhle chvíli řeší. Nicméně tam nebyl ani ten garanční fond, což ten zákon přináší, a ty peníze byly, nebo ty piloty byly zatím sponzorovány z jiných programů Evropské unie. Takže s tou povinností, nebo respektive s tou možností - teďka už možností - je tam těch 100 míst. Není to povinné. Přicházejí zdroje.

Možná v reakci na to druhé. Tak politika není úplně o kamarádství. Já jsem prostě popisoval situaci zejména z toho důvodu, že Klára Laurenčíková je zmocněnkyní vlády a Petra Fialy a ta doporučuje, aby se ten zákon schválil v původním znění.

Jenom k auditu, o kterém tady hovořil pan Andrej Babiš. No, tak je zvláštní, že ten audit má pan Půr. To mě trošku překvapilo. Měl ho v pátek Seznam. Nevím, jestli ho má ministerstvo. Nebyl nikde zveřejněný. Já ho nemám, což je zvláštní, být konfrontovaný něčím, co v ruce nemám. Tak až ten audit bude zveřejněn, tak já se k němu velmi rád vyjádřím. Myslím si, že hovořit o hypotetických škodách v momentě, kdy pravděpodobně nevím, jestli ten audit máte - když tak mi ho dejte, rád bych ho taky měl - když někde účelově unikají, asi z MPSV, nějaké materiály zrovna v momentě, kdy jede kauza (nesrozumitelné) náměstka Trpkoše, která mimo jiné souvisí i s tím, co se dělo po odchodu Bartoše v digitalizaci stavebního řízení na MMR. Tak asi bych to sem teďka netahal. Já se k tomu velmi rád vyjádřím. Před otázkami neuhýbám, ale bohužel ten materiál mají vybraní novináři. Paradoxně ti novináři, kteří vlastně celou tu kauzu tenkrát rámovali, až došlo k zastavení digitalizace stavebního řízení.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



