Bartoš (Piráti): Pojďme podpořit pouze prodloužení na jeden rok

Já jenom krátce, já už jsem zde několikrát v této věci vystupoval, i když mi třeba panem kolegou zpravodajem či jinými bylo vyčteno, že se hodně bavíme o tom pozměňovacím návrhu, který načetl Marian Jurečka, který tedy odkládá digitalizaci a naplnění práva občana na digitální službu a digitální úkon o dva roky. Já tedy vystoupím k tomuto tématu a chtěl bych upozornit na pozměňovací návrh, který je evidován pod písmenem G, který míří na stejnou problematiku, byť si nejsem jist, zda vůbec ten návrh Mariana Jurečky věcně patří k této otázce. Nedávno jsme zde řešili problematiku přílepku, nicméně pokud již jednotlivé rezorty chtějí odkládat, a je to vlastně změna, která se týká všech ministerstev dle toho, jak plní či neplní právo občana na digitální službu, respektive vystavení elektronických formulářů.

Já bych poprosil o podporu návrhu G, a to ze dvou důvodů, od Jakuba Michálka. Za prvé ten návrh G upravuje podle nás lépe tu definici digitálních služeb a jejich schválení proto, aby nemusely být zařazovány, nemusely být k nim vyvíjeny ty chytré formuláře. Je pravdou, že k některým službám skutečně tyto (formuláře?) nedávají smysl, ať už ekonomicky, či četností využití této služby tak, aby to bylo přesné a nestalo se to alibistickou výmluvou - nevystavujeme tuto službu pro občany digitálně, protože to je drahé, protože to třeba nestíháme, ale aby to bylo přesně definováno a zároveň máme ještě před sebou rok činnosti této vlády.

Ta by měla předávat naplněnost tohoto zákona v maximální možné míře. Proto bychom navrhli, aby to prodloužení, protože už nyní je zcela jasné, že se nestihne naplnit právo občana na digitální službu k tomu únoru v příštím roce, některá ministerstva stále mají 0 nebo 1 % vystavených digitálních služeb občanům v těch formulářích, třeba na portálu, tak aby se toto posunulo pouze o rok.

Bývá takovým pravidlem, že jakmile sundáte nohu z plynu a dáte ji příliš daleko, uvolníte si ji, tak dávat se na ten plyn zpátky a rozjet ty věci, je o to obtížnější. Pojďme tedy podpořit pouze to prodloužení na jeden rok, což pomůže těm rezortům, které třeba mají, a hodně se takto argumentovalo, že chystají hned spuštění nějakého portálu nějaké digitální služby. Pojďme tedy nesundávat tuto nohu z plynu, umožněme rezortům ještě v tomto volebním období této vlády dokončit ty projekty a podpořme pouze odsunutí o jeden rok.

