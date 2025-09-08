Bartoš (Piráti): Politika nemá být o nekonečných slibech
08.09.2025 15:14 | Monitoring
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volebnímu programu strany
Politici se snaží lidi rozdělovat. Tvrdí, že si jako lidi navzájem nerozumíme a nikdy rozumět nebudeme. Že mladí stojí proti starým, muži proti ženám, bohatí proti chudým. Jenže já věřím, že nás spojuje mnohem víc, než si myslíte.
Politika nemá být o nekonečných slibech, ale o konkrétních krocích. My máme plán, který chceme začít plnit hned od prvního dne ve vládě. Přečtěte si více v mém blogu - odkaz najdete v komentáři ZDE.
Co na mezinárodní scéně dokázala? Třeba o míru na Ukrajině se začalo jednat až se zvolením Trumpa, dohoda o clech s USA je podle mě mnohem víc výhodná pro USA než pro Evropu a ekonomika Evropy čím dál víc zaostává jak za USA, tak za Čínou. Co se týká naší obrany, tak opět jsou evropské státy závislé...
