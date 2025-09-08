Bartoš (Piráti): Politika nemá být o nekonečných slibech

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volebnímu programu strany

Bartoš (Piráti): Politika nemá být o nekonečných slibech
Politici se snaží lidi rozdělovat. Tvrdí, že si jako lidi navzájem nerozumíme a nikdy rozumět nebudeme. Že mladí stojí proti starým, muži proti ženám, bohatí proti chudým. Jenže já věřím, že nás spojuje mnohem víc, než si myslíte.

Politika nemá být o nekonečných slibech, ale o konkrétních krocích. My máme plán, který chceme začít plnit hned od prvního dne ve vládě. Přečtěte si více v mém blogu - odkaz najdete v komentáři ZDE.

