Zálom (Svobodní): Uvědomělá mládež protestovala proti Motoristům

Svazáci, pardon uvědomělá mládež, protestují na náměstí Jana Palacha proti Motoristům a jejich potenciálním ministrům. Prý že nejsou kompetentní k vedení resortů. Dobrá, o tom lze diskutovat. Nicméně kde tito mládežníci, tato mládež nová, Rakušanova a Fialova, protestovala, když ministerstvo financí vedl zcela nekompetentní člověk bez ekonomického rozhledu natožpak nějakého vzdělání? Je to trochu dvojí metr, že?
Edit: "Tak daleko ještě nejsme, aby ulice rozhodovala, kdo má stát v čele toho či onoho ministerstva."
Nějak tak to řekl myslím Beneš dělnické delegaci v únoru 1948.
(No, a pak tedy stejně ulice rozhodla a byli jsme dál.)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV