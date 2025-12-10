Zálom (Svobodní): Uvědomělá mládež protestovala proti Motoristům

10.12.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k protestu proti Motoristům ve vládě.

Zálom (Svobodní): Uvědomělá mládež protestovala proti Motoristům
Foto: Archiv L. Záloma
Popisek: Luboš Zálom, místopředseda Svobodných

Svazáci, pardon uvědomělá mládež, protestují na náměstí Jana Palacha proti Motoristům a jejich potenciálním ministrům. Prý že nejsou kompetentní k vedení resortů. Dobrá, o tom lze diskutovat. Nicméně kde tito mládežníci, tato mládež nová, Rakušanova a Fialova, protestovala, když ministerstvo financí vedl zcela nekompetentní člověk bez ekonomického rozhledu natožpak nějakého vzdělání? Je to trochu dvojí metr, že?

Edit: "Tak daleko ještě nejsme, aby ulice rozhodovala, kdo má stát v čele toho či onoho ministerstva."

Nějak tak to řekl myslím Beneš dělnické delegaci v únoru 1948.

(No, a pak tedy stejně ulice rozhodla a byli jsme dál.)

Psali jsme:

Austrálie: Není ti 16 let? Od dnešní půlnoci zákaz na sociální sítě
Holec nevěřil svým uším. Pavlův projev při jmenování Babiše ho nadzvedl
„Zvedal pravačku.“ Pirátka se v TV smála nemoci Turka, diváci zuří
Herec Dvořák byl na Ukrajině. Hned za hranicemi to přišlo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Svobodní , Zálom

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Má početná část mladé generace vymyté mozky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Náměstci

Proč máte stále náměstky, kteří pobírají nemalý plat, když už je vláda v demisi? K čemu jsou? A bylo tomu tak vždy nebo jen teď za vás? Chápu, že vy ve funkci zůstáváte a máte plat. A ještě by mě zajímalo, zda mají ministři nějaké ,,odchodné“ po skončení mandátu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kmínem proti nadváze i vysokému cholesteroluKmínem proti nadváze i vysokému cholesterolu Všechno je v pořádku je každodenní maskou většiny z násVšechno je v pořádku je každodenní maskou většiny z nás

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Malá (ANO): Arogance a povýšenost nemají v politice místo. Taková éra končí

13:05 Malá (ANO): Arogance a povýšenost nemají v politice místo. Taková éra končí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě Bratislavy.