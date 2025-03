Bartoš (Piráti): Sabotáž zákona v režii ODS a KDU-ČSL

Když jsem byl ve funkci ministra pro místní rozvoj, připravil jsem zákon o podpoře bydlení. Měl poskytnout efektivní pomoc zhruba 1,6 milionu lidí, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení. (Tedy buď nebydlí v bytě, nebo nezvládají vysoké náklady na bydlení apod.) Zákon v původní verzi Pirátské strany by přinesl i další hmatatelné benefity. Třeba lidem, kteří byty vlastní, rádi by je pronajali, ale neví, jak na to, nechtějí to řešit a bojí se nespolehlivých nájemníků, by poskytl záruku, že všechno proběhne hladce a pro majitele bez práce. Díky tomu by víc vlastníků pronajímalo své nevyužívané byty. A tím by se zlepšila dostupnost bytů za normální cenu. Odborníci spočítali, že to bude dva až tři tisíce bytů navíc ročně.

Pokud by byl zákon přijat v naší neosekané variantě, omezil by se také obchod s chudobou – mnoho rodin by nemuselo končit na předražených ubytovnách a děti zase v péči státu. Během 10 let by se snížil počet osob v bytové nouzi nejméně o 30 %. A zákon by konečně přinesl systémové a dlouhodobé řešení. Ale…

Sabotáž zákona v režii ODS a KDU-ČSL

ODS a KDU-ČSL dostali zákon v mašličkách, přesto se rozhodli ho vykostit a “upravit”. Ministr Jurečka do něj nově zakomponoval pevně stanovené limity příjmu a naprosto ustřelená omezení, která vyloučí seniory ale i mladé lidi na startu jejich pracovní kariéry. Nově má do procesu povinně vstupovat Úřad práce. Přitom v zákoně byla spolupráce obcí a Úřadů práce dostatečně popsaná. Přesto dnes bude mluvit tato všemocná instituce už i do přidělování bytů v majetku obcí! To všechno znamená jediné: ve výsledku zákon pomůže mnohem míň lidem. Nechápu, že to hnutí STAN s 33 poslanci dopustilo.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A to, že ODS dokáže i do zákona pro lidi narvat podporu developerů, která povede k dalšímu zdražování bydlení, je skoro škoda komentovat – přesně to se ministru financí Stanjurovi podařilo. A podle našich expertů to jen dál zvedne ceny bytů. A aby toho nebylo málo, vláda nastavila přísnější podmínky pro příjemce podpory. To znamená, že pomoc dostane méně lidí, kteří ji potřebují. To jde zcela proti původnímu smyslu zákona. To je pro nás nepřijatelné. V žádném případě jako Piráti nechceme, aby například senioři skončili na ubytovnách. Mladé rodiny v nejistotě, jestli budou mít po založení rodiny kde bydlet. A mladé páry ve strachu, že se rozejdou a v jednom člověku bydlení neutáhnou.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 95% Nelíbí 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 657 lidí

Pro ODS “nežádoucí” kontaktní místa

Co je možná horší, ODS také prosadila razantní snížení počtu kontaktních míst, která pomáhají lidem, kteří řeší trable s bydlením, a je o ně zájem. Tato kontaktní místa jsme s Piráty a MPSV už v desítkách měst v Česku spustili a ozkoušeli, fungují. Třeba v Olomouci, Liberci, Ostravě, Brně a dalších (více ZDE). Řadu z nich jsem navíc osobně navštívil a mohu s klidným svědomím říct, že jejich práce je velmi úspěšná, protože lidé, kteří aktuálně řeší nepříznivou situaci s bydlením, často nevědí, kam či na koho se můžou obrátit.

Týká se to třeba samoživitelek nebo seniorů, kteří dostanou na kontaktních místech v obcích řešení na míru nebo prostě všech, co řeší bydlení a neví si rady. Uvedu příklad - když se mladá rodina stěhuje a nemá na zaplacení vysoké kauce, tak jí na kontaktních místech poradí a pomohou se speciální dávkou. I díky tomu si více rodin udrží normální bydlení a neskončí třeba s dětmi na ubytovně nebo u obchodníků s chudobou.

Kontaktní místa prý nejsou potřeba a stačí úřady práce. Akorát že ne

Aby toho nebylo málo, koalice u kontaktních míst přišla s ještě jedním “super” nápadem. Prý není nutné mít kontaktní místa zvlášť, když lidem s bydlením můžou pomoct na úřadech práce. Ty jsou ale už teď zavaleny vlastní agendou, jsou pomalé, nevyplácejí včas ani dávky v nezaměstnanosti nebo příspěvky na bydlení – čili neplní spolehlivě ani svou základní roli. A nyní si mají přibrat na bedra další povinnost? Fakt “dobrá práce“ ministra Mariana Jurečky tenhle ten nápad. Ani si nechci představovat, jak úřady práce budou fungovat, až se na ně toho navalí ještě víc.

Apeluji na vládní koalici, aby dodržela vlastní pravidla a schválila zákon tak, jak jsem ho přinesl na vládu, a jak to vyžaduje jejich koaliční smlouva. A na STAN, aby se nenechali válcovat Stanjurou, Jurečkou, Kupkou, ani nikým jiným. To, že vládní koalice zákon vykuchává a mění k horšímu v rozporu s tím, jak jsme si to spolu odkývali, považuji za nepřímý útok na všechny ty, kterým měl zákon pomoct. S Piráty budeme zas a znovu prosazovat, aby se politika dělala pro co nejvíc lidí. Ne pro co nejmíň.

Psali jsme: Bartoš (Piráti): Prosazujeme funkční zákon o podpoře bydlení – vláda ho sabotuje Bartoš (Piráti): Zvyšujeme smlouvou s Vatikánem bezpečnost obětí? Bartoš (Piráti): My jsme tady ráno byli. Já interpelace jako ministr řešil Bartoš (Piráti): Bojujeme za to, aby rodičovská rostla automaticky stejně jako důchody