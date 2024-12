Bartoš (Piráti): Vláda odsouvá digitální služby bez záruky, že digitalizace bude pokračovat

Premiér sám přitom přiznává, že některé resorty nevyvinuly dostatečné úsilí k jeho naplnění. Piráti však odmítají, aby bylo neplnění povinností ministerstev omluvou pro další odklady. Piráti proto dnes předložili návrh, který vládní dvouletý posun omezuje jen na nezbytně nutnou dobu, tedy do 1. února 2026.

„Premiér Fiala sám řekl, že některá ministerstva nevyvinula dostatečné úsilí, aby zákon řádně naplnili. Pan Trpkoš dokonce řekl, že někteří ministři zaspali. Všude na světě i u nás digitalizaci řídí jednotlivá ministerstva, ale ODSÁNO se snaží všechno hodit na Bartoše, který ostatní ministry mnohokrát urgoval, ale někteří na to kašlali nebo jeho práci netichu sabotovali, například založení digitalizační agentury či centrální zadávání IT zakázek. Protože jim přerušil zakázku na stavební řízení, na které dělal obviněný z Dozimetru. Ministerstva měla na přípravu tři roky, většina z nich přitom v digitalizaci moc nepokročila, někteří sotva začali. Nejde přitom o nic jiného, než to celé hodit to na někoho dalšího - na příští vládu. Proto mluvíme o zaříznutí digitalizace. Termín 2027 znamená nulová odpovědnost a ta znamená, že dostaneme špatné výsledky. Česká republika potřebuje moderní digitální služby, které občanům usnadní život a zvýší naši konkurenceschopnost. Jakýkoliv odklad musí být minimální. Pan Jurečka na sněmovně odmítl říct, kteří ministři se zasekli a proč jsou pozadu, viní jen Bartoše, za kterého se ovšem udělaly eDoklady a Portál stavebníka, které fungují, a problémy byly se systémem pro úředníky,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Ještě jako vicepremiér pro digitalizaci jsem dlouhodobě a pravidelně upozorňoval na neplnění zákona o digitálních službách na jednotlivých ministerstvech, nemalá část z nich ale přistupovala k digitalizaci pouze formálně, ačkoliv jsme skrze činnost Rady vlády pro informační společnosti (RVIS) a skrze aktivity DIA vytvářely podmínky pro ministerstva, aby závazky zákona naplnila v maximálně míře. Včetně aktivního zapojení digitálních ambasadorů v jednotlivých institucích. Kvůli tomu, že akční plány jednotlivých ministrů přesahují únor 2025, jsem také podal interpelaci na premiéra Fialu, nyní vláda odsouvá digitální služby bez záruky, že digitalizace bude pokračovat. To je pro nás nepřijatelné,“ doplnil poslanec Ivan Bartoš.

V odpovědi na interpelaci Ivana Bartoše premiér Fiala uznal, že některé resorty neplní své povinnosti, a zároveň přiznal, že digitalizace za poslední tři roky zaznamenala pokrok. Přesto nyní vládní strany prosazují návrh na odložení zákona až do roku 2027. Podle Pirátů jde o nezodpovědné rozhodnutí, které ohrožuje důvěru občanů ve schopnost státu plnit své závazky.

„Premiér tvrdí, že je v zájmu nás všech pokračovat v započaté práci, ale místo toho vláda volí cestu odkladů a výmluv. Sám přitom v odpovědi na moji interpelaci přiznává, že byla příprava některých agend zanedbána. Vláda by měla podle mě místo odkladů zaměřit svou energii spíš na dokončení klíčových projektů. My navrhujeme realistický kompromis – odklad pouze o jeden rok, tedy do února 2026. Tento návrh dává vládě šanci dokončit rozpracované projekty a zajistit, že zákon bude v praxi funkční,“ vysvětlil Bartoš.

„Minulá vláda Andreje Babiše v naplnění zákona neudělala téměř nic, spustilo se jen očkování, a pak to předali dál. Očekával bych, že členové této vlády budou plnit své sliby. Pokud bude vláda dál bude odkládat klíčové reformy, bude naše země stagnovat, zatímco peníze se budou dál ztrácet všude, kam se podíváme,“ uzavřel Michálek.

