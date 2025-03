Bartoš (Piráti): Zvyšujeme smlouvou s Vatikánem bezpečnost obětí?

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl vystoupit v této spíše krátce. Já i po všech věcech, které jsme zde slyšeli, projednávání, které v této Sněmovně bylo velmi bouřlivé, v diskusi s kolegy a kolegyněmi senátory, musím říci, že jsem skutečně přesvědčen, že vatikánská smlouva, tak jak byla předložena této Sněmovně, nám v budoucnu bude brát možnost bránit spravedlnost.

Jakub Michálek zde citoval názory expertů, kteří jsou nejen tedy v oblasti církevního práva, které jsme oslovili, ale pojďme si říci i jednu věc, která předcházela vyjednávání této smlouvy, a než tato smlouva dorazila do Sněmovny. Pokud jste měli možnost seznámit se s různými drafty této smlouvy, tedy návrhy, tak v původních návrzích skutečně to popasování se s českým právním řádem bylo obsaženo, nicméně finální smlouva, kterou potom vláda předložila do Sněmovny, už tuto část nemá a nám tedy doposud nebylo zodpovězeno, proč a kdo tuto část odstranil, jaké podmínky při vyjednávání byly kladeny, proč tam ta část, tedy vztah, definování vztahu vatikánské smlouvy nebo smlouvy se Svatým stolcem, najednou není, a jak je to, nebo není pro Českou republiku výhodné.

Já sám jsem věřící. Říkám to tady proto, že kritici této pro Českou republiku nevýhodné smlouvy, a byli to nejenom Piráti, ale každý, kdo se ozval, je i v tom veřejném prostoru poměrně šikanován jako jakýsi bijec církví. Jsem proto rád, že i to navrhované usnesení obsahuje uznání důležitosti role církví ve společnosti právě v oblasti charity, v pomoci třeba se zabydlováním, péče o těžce nemocné lidi. To je pravda. To se děje.

Já jsem člen Československé církve husitské, byl jsem křtěn v 18 letech, studoval, leč nedostudoval jsem bohosloveckou fakultu. Církevním právem jsem se také zabýval. Co chci říci? Ani Církev československá husitská není bez problémů. I ona má svoje skandály. I v mé církvi se skutečně dělo bezpráví, zametání věcí pod koberec. A často to bylo rychlejší než zametání před vlastním prahem.

I přesto si myslím jako věřící, že víra je věc interní. Víra je věc každého člověka. Instituce, každá instituce, kde se kontroluje moc, kde člověk vkládá důvěru v jisté lidi, kteří potom toho člověka vedou životem, způsobuje riziko, že tato moc bude někdy zneužitá. Ostatně o tom jsou těch 330 000 případů ve Francii, desetitisíce případů v Německu.

Já bych možná chtěl říct ještě jednu věc. My se zde bavíme často o tom, zda nějaké činy páchají, či nepáchají duchovní. Ale zpovědní tajemství se netýká pouze prohřešků duchovních ve výkonu jejich činnosti. To zpovědní tajemství je univerzální. Církev netvoří jenom kněží nebo pastorační pracovníci, ale církev tvoří ty komunity věřících, ty sbory. A o číslech, která se dějí právě v těchto sborech, nikdo nemluví. Když se podíváme na to, jak často je uváděno, že nějakým obětí (?) sexuálního násilí byla osoba blízká nebo osoba v rodině, tak se hovoří o 60 až 80 procenty. A není výjimkou, že tato věc, která se děje v rodině, která je v církvi, která je v nějakém sboru, ať je to církev katolická, ať jsou to adventisté sedmého dne, můžeme si vybrat, tak takto sdělené tajemství při té zpovědi se také bude krýti i probíhající právě klauzulí, která je obsažena v této vatikánské smlouvě.

Takže to není pouze o tom, zda členové církve páchají, či něco nepáchají. Ale pokud se dozvědí o takovéto činnosti právě v tom sboru, a já i z osobního života znám mnoho případů, kde ve sboru jako takovém, nikoliv u církevních hodnostářů nebo kněží, probíhalo násilí, sexualizované násilí na dětech, kdy toto bylo zameteno pod koberec, a člověk, který se obrátil na kněze u zpovědi a chtěl se mu svěřit, že se toto děje, nebyl vyslyšen, byl chlácholen a věc se dále neprošetřila.

Já si myslím, že naším společným cílem by mělo být maximálně a v každém případě chránit oběti. Když se podíváme na to, jak je ta smlouva navržena, zeptejme se sami sebe: zvyšuje tato smlouva, která je podle vyjádření odborníků, ostatně předpokládám, že bude vystupovat třeba i pan Balaš ze STAN, který to tu minule říkal, má přednost při výkladu? A zaznělo zde, že ano. Zvyšujeme tím tedy bezpečnost obětí? Snižujeme tím nějakým způsobem rizika třeba trestné činnosti, která nebude dohledná? Rozhodně nesnižujeme.

Já bych se proto chtěl připojit k tomu apelu, který tady zazněl už i od Jakuba Michálka, Olgy Richterové, a bude se tomu věnovat dále i Klára Kocmanová. Pokud nemáme záruky, a ministr Lipavský, který tady při minulém projednávání někde ve tři ráno vystupoval. Pokud nemáme záruky, a zároveň zde máme vyjádření odborníků v oblasti (nesrozumitelné) práva, prosím, vyslyšme ten apel a předtím, než se tato Sněmovna bude o smlouvě rozhodovat, dejme ji k prošetření, neboť myslím si, že napáchaná škoda může být teď i v budoucnu skutečně obrovská. Právo v sekulárním státě... Ale právo má chránit oběti, nikoliv ty pachatele.

A před závěrem řeknu jenom možnou paralelu. Je zde spousta lidí, které jsem slyšel vystupovat ve veřejném prostoru, když jsme řešili rizika islamizace Evropy, výkladu práva šaríja. Všichni se jistě shodneme, že v České republice má platit české právo. Tedy pokud někdo poruší nějaký zákon, porušuje, nebo plánuje porušit, tak se nekoukáme, jestli je malý, velký, tlustý, hubený, jakou má barvu pleti nebo o jaké náboženské vyznání se opírá, ale máme k nim přistupovat stejně - k ateistům stejně jako k věřícím. A já si myslím, že tohleto bychom jako Sněmovna demokratické země měli upřednostnit před nějakým zájmem pro vybranou skupinu lidí nebo jedinců, upřednostnit jejich zájmy, jejich právo býti s nimi nakládáno jinak, před právy ostatních lidí v České republice. Děkuji.

