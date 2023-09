Bartošek (KDU-ČSL): Babiš se jezdí inspirovat za Orbánem

reklama

Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně. No, vaše vystoupení, paní předsedkyně, je více než úsměvné, prostřednictvím paní předsedající. Já si to skutečně myslím, to, co jsem řekl. Řekl jsem to zde na plénu, zopakoval jsem to v České televizi, neřekl jsem nic nového. Není to pro vás překvapení. Můj názor je takový, že zrušení veřejnoprávních respektive koncesionářských poplatků skutečně povede k ovládnutí veřejnoprávních médií, a já jsem proti zrušení. A dal jsem to do souvislosti, jestliže jezdí Andrej Babiš za Orbánem a vidíme, jakým způsobem tam vypadají veřejnoprávní média a vše ostatní, tak se bezesporu jezdí inspirovat. (Nesouhlasné hlasy zleva.) Kolegové, budete-li chtít na mě reagovat, samozřejmě můžete, ale prosím, přes mikrofon, prostřednictvím předsedající. Až se otevře rozprava, určitě můžete.

Dvě věci. Každý, kdo zde viděl vystoupení Andreje Babiše, si udělal jistě názor sám, tady není potřeba někomu nic vysvětlovat ani přesvědčovat. Myslím, že udělal vašemu hnutí tu nejlepší reklamu, jakou mohl, samozřejmě za to ho chválím.

A druhá věc. Víte, vy jste třeba opomněla jednu pasáž, kterou jsem tam řekl, kdy jsem například oceňoval přístup opozice. Vybrala jste si z toho rozhovoru, co se vám hodí. Ptali se mě, zda probíhaly obstrukce, nebo ne, a já jsem říkal, že bylo mylné očekávat, že takto zásadní věc, jako je ozdravný balíček, projde za půl dne. A já jsem řekl, že vystoupení vašich poslanců nebo respektive opozice jsem vnímal jako standardní práci opozice a oceňuji to, že jsme byli schopni nějakým způsobem najít řešení. Najděte si to. Je to součástí toho, co jsem v té televizi říkal. Takže to nebylo o nějakém útoku, ale myslím si, že jsem objektivně zhodnotil, co se tady dělo.

A co se týká mého postoje, nebyl pro vás nový. Měla jste možnost ho slyšet v Poslanecké sněmovně a v televizi jsem ho zopakoval. Nikoho jsem nepřekvapil a za svým názorem si stojím. Děkuji. (Potlesk zprava.)

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

