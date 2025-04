Bartošek (KDU-ČSL): Každá koruna investovaná do prevence se v budoucnu mnohonásobně vrátí

Akci uspořádal místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN. Záštitu akci udělila Eva Pavlová, první dáma České republiky. Cílem semináře bylo otevřít debatu o nezbytnosti komplexní a dlouhodobě financované prevence, která přesahuje rámec školního prostředí a zahrnuje i širší společenský kontext.

„Prevence rizikového chování mládeže není jen otázkou zdravotnictví, ale také bezpečnosti – pomáhá předcházet nejen kriminalitě, ale i radikalizaci a extremismu. Každá koruna investovaná do prevence se státu v budoucnu mnohonásobně vrátí. O to důležitější je zajistit její stabilní a dlouhodobé financování. Významným předělem v této oblasti byla pandemie covidu – přestože přinesla nárůst problémů s duševním zdravím, zásadně zvýšila povědomí o této problematice napříč celou společností. Bylo by skvělé, kdybych dnes, s odstupem několika let, mohl konstatovat, že politická reprezentace učinila v této věci zásadní krok vpřed a stabilní, dlouhodobé financování prevence je zajištěno. Bohužel tomu tak není. Pro mě ale toto téma zůstává stejně zásadní jako dříve – a právě proto jej znovu otevírám zde na půdě sněmovny,“ řekl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

„Na semináři jsme chtěli poukázat, že prevence závislostí musí být komplexní a není omezená pouze na školní prostředí. Prevence závislostí probíhá v různých prostředích. Na závislostní chování má výrazný vliv rodina, komunita, ale také často opomíjené nastavení společenského prostředí. To zahrnuje regulační opatření a dostupnost produktů se závislostním potenciálem návykových látek. Příkladem může být zákaz kouření v restauračních zařízeních nebo zákaz reklamy na cigarety, což výrazně přispívá ke změně společenského vnímání přijatelnosti kouření a ke snížení dopadů kouření. Dlouhodobě upozorňujeme na nedostatečné finanční zajištění oblasti prevence, proto velice vítám rozhodnutí vlády posílit oblast prevence a léčby závislostí na letošní rok o dodatečných 100 milionů korun,“ uvedla Lucia Kiššová, ředitelka odboru protidrogové politiky ÚV ČR.

„Školní a komunitní prevence poruch duševního zdraví a rizikového chování vyžaduje vysokou míru odborné přípravy a podpory. Těší mě, že se na semináři můžeme věnovat nárokům spojeným s tím, jak dětem zprostředkovat prevenci bezpečně a kvalitně a jak zajistit její dlouhodobou udržitelnost. Vysoké nároky na odbornost a kvalitu samozřejmě znamenají také odpovídající náklady a zátěž pro veřejné rozpočty. Česká republika má však dobré předpoklady k tomu, aby byla prevence skutečně dostupná – jak na úrovni škol, tak v rámci místních komunit. Na semináři se zároveň zaměříme i na provázanost s prevencí ve firmách a dalších oblastech a budeme hledat cesty, jak jednotlivé programy a přístupy efektivně propojit,“ dodal Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

