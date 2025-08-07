Zelenskyj po telefonu s Merzem: Je čas ukončit válku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonicky hovořil s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Během telefonátu obě strany potvrdily společnou vizi: Je čas ukončit válku.
Představitelé Ukrajiny a Německa koordinovali postoje obou zemí, dohodli se na společných akcích s partnery a podpořili myšlenku nových formátů jednání včetně možného třístranného setkání s Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem.
Prezident Zelenskyj napsal na Telegramu: „Mluvil jsem s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Ukrajina i Německo shodně vidí potřebu co nejdříve ukončit válku důstojným mírem a parametry ukončení této války budou určovat bezpečnostní podmínky pro Evropu na celá desetiletí.“
Zdůraznil také, že v Evropě probíhá válka a Ukrajina je její nedílnou součástí. Proto se podle prezidenta musí Evropa podílet na všech procesech souvisejících s budováním míru.
Během rozhovoru se obě strany dohodly na dalších krocích. Bezpečnostní poradci Ukrajiny, Německa, evropských zemí a Spojených států se sejdou online, aby se dohodli na společných přístupech k urovnání situace. Zelenskyj a Merz dále projednali možné formáty nových schůzek – dvě by měly být bilaterální a jedna třístranná.
„Ukrajina se schůzek nebojí a očekává od ruské strany stejný odvážný přístup. Je čas ukončit válku. Děkuji všem, kteří pomáhají!“ uvedl prezident Zelenskyj.
Už ve čtvrtek ráno Volodymyr Zelenskyj oznámil sérii telefonických rozhovorů s evropskými lídry včetně německého kancléře a prezidentů Francie a Itálie. Uvedl, že cílem je ukončit válku a zajistit nezávislost Ukrajiny.
Americký prezident Donald Trump dříve informoval evropské lídry o svém záměru setkat se příští týden s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poté uspořádat třístranné setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Mohlo by se jednat o první přímý dialog tohoto formátu od začátku totální války.
Za zmínku stojí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že po rozhovoru s Donaldem Trumpem Rusko projevuje větší připravenost k příměří. Zároveň varoval, že Kreml by neměl být klamán ani Ukrajinou, ani Spojenými státy. Hlava Ukrajiny také zmínila úspěchy ukrajinské armády v Kursku, které donutily Moskvu požádat o pomoc KLDR.
Americký prezident Donald Trump už ve středu oznámil pokrok v jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. K setkání Trumpa s Putinem by mělo dojít v příštích dnech.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská