Bartošek (KDU-ČSL): Vím, že v současné volbě patrně tahám za kratší konec provazu

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
předstupuji před vás jako kandidát na předsedu Poslanecké sněmovny a činím tak se svým respektem k této situaci a k této kandidatuře a beru ji velmi vážně. Víte, v pondělí jsme skládali poslanecký slib a v tom jsme říkali, že všichni budeme zachovávat ústavu a zákony České republiky, a také jsme slíbili na svou čest, že budeme vykonávat náš mandát v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a také svědomí. Říkám to z toho důvodu, že budeme volit jednu z nejvyšších ústavních funkcí. Bude to člověk, který nás bude reprezentovat. A já jsem přesvědčen, že by to měl být člověk, který by měl tento poslanecký slib v plné šíři naplňovat. To znamená, že to je člověk, který respektuje ústavu a zákony a není s nimi v konfliktu a také se podle nich řídí.
Každý z nás totiž nese osobní zodpovědnost, kterou z nás nikdo nesejme. Ta zodpovědnost spočívá v tom, aby nejvyšší ústavní funkce zastával člověk, který ctí pravdu a lidskou důstojnost. A je naší zodpovědností, aby se tyto hodnoty nestaly předmětem politických handlů. Jde totiž o hodnoty, které reprezentujeme, ale především o důvěru občanů, kteří ji do nás vložili a kteří nás sem také poslali.
Já znám velmi dobře předvolební vyjádření z úst vrcholných představitelů, ať už hnutí ANO, anebo Motoristů, kteří se jasně vymezovali proti spolupráci s SPD, a dokonce někteří si tu spolupráci ve svých vyjádřeních nedokázali vlastně ani představit. Tak to je. A předpokládám, že tito lidé si byli velmi dobře vědomi toho, co říkají v rámci předvolební kampaně, protože oni nesou zodpovědnost před svými voliči za to, co jim slibují. Anebo se vás ptám: Žijeme v době, kdy je vlastně úplně jedno, co říkáme? Nebo už v okamžiku, když to říkáme, tak to vlastně nemyslíme vážně? To jako fakt? To je normální? Tady pouze konstatuji, že vaše odmítnutí, striktní odmítnutí spolupráce s SPD v rámci předvolební kampaně je v přímém rozporu, že jste nominovali předsedu SPD do takto vysoké ústavní funkce.
Nyní se obracím na vás, poslankyně a poslanci za hnutí ANO. Opravdu chcete, aby vás a nás reprezentoval člověk, který zlehčuje nacistické zločiny romského holocaustu páchané v Letech u Písk, který popírá, že lidé umírali v důsledku rasové perzekuce? Opravdu chcete, aby vás a nás reprezentoval člověk, který místo věcné diskuse zbaběle útočil na tehdejší předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou? Vy, co jste zde byli, zvlášť ženy, vy si to pamatujete velmi dobře. Člověk, který místo budování kvalitních mezinárodních vztahů řekl, že Ukrajinci jsou takoví náckové. A náckové je ještě jemné slovo. Jenom pro kontext dodávám, je to strana, která se na evropské úrovni... nebo jejich nejbližším spojencem je německá AfD, tedy strana, která usiluje o revizi Benešových dekretů.
Vy, co jste v Poslanecké sněmovně delší dobu, tak víte, že za ty čtyři roky přijdou vyhrocené situace, a vymáhání jednacího řádu vyžaduje pevnost, trpělivost a také cit pro spravedlnost. Měl jsem tuto Poslaneckou sněmovnu možnost řídit dvě volební období jako místopředseda a po všech jsem vyžadoval stejná pravidla chování a respektování jednacího řádu. A buďme spravedliví, někteří členové hnutí ANO tehdy za mnou chodili a oceňovali, že Sněmovnu řídím spravedlivě bez ohledu na to, kdo je v koalici nebo v opozici.
Vy, co mě znáte, tak víte, že se nepřetvařuju a účelově neměním své chování podle toho, co se zrovna nosí nebo co se hodí. Víte, lidé se v čase moc nemění. Kdo dříve druhé urážel, bude je urážet i nadále. Na koho nebyl spoleh, na toho nebude spoleh ani do budoucna, protože přetvářka, ta funguje jenom na chvíli. Apeluji a mluvím k vám všem, splňte sliby, které jste dali voličům. Neporušujte poslanecký slib hned při první příležitosti, kterou máte. Zachovejte si morální integritu. Je to to nejcennější, co máte.
Ještě bych rád zmínil jednu věc. Poslanecká sněmovna, ta totiž není jenom o poslancích, je také o stovkách zaměstnanců, kteří zde žijí své životy a do kterých my často vstupujeme mnohdy bezohledností a nerespektováním jejich času, práce, které se pak následně promítá do jejich soukromí. Víte, kolik lidí se o nás stará, bez kterých by to nefungovalo? Není to tady jenom o nás, jak si bláhově myslíme a namlouváme. Je to například o ochranné službě, která dbá na naše bezpečí, aniž si to mnohdy vůbec uvědomujeme. Jsou to paní uklízečky, abychom měli čisto, zaměstnanci gastra, IT oddělení, knihovny, Parlamentního institutu, legislativy anebo zde stenografové, kteří zaznamenávají každé slovo, které zde zazní. A nechci na nikoho zapomenout.
Zavoláte jim a oni to řeší, protože jsou profesionálové. A musí vycházet s námi se všemi, bez ohledu na politickou příslušnost, kdo je jim sympatický nebo nesympatický, kdo je momentálně v koalici nebo v opozici. Tak to prostě je. A já chci být předsedou i těchto lidí, protože si jich vážím. S mnohými se znám osobně, setkával jsem se s nimi a opakovaně jsem s nimi řešil řadu věcí. A nesmírně oceňuji jejich lidskost, ale především profesionalitu. S respektem a s úctou k jejich práci se chci starat o jejich pracovní podmínky, aby i oni byli hrdí na to, že tu s námi spolupracují.
Víte, jsem si plně vědom toho, že existují stranické dohody, které se předkládají členům k tomu, aby byly respektovány. A vím, že v současné volbě patrně tahám za kratší konec provazu, jsem si toho vědom, ale věřte mi, že usiluji o každý váš hlas. O každý hlas. A mluvím ke všem, kteří nechtějí, aby vás konkrétně jednotlivě reprezentoval Tomio Okamura. Pojďme místo kritiky hledat řešení. Víte, vás sem totiž poslali lidé z vašich krajů, z vašich regionů. Těm se zodpovídáte a těm budete skládat účty, jak se chováte a jak volíte. Ne vašim stranickým sekretariátům nebo vašim šéfům. Lidem a vašim voličům.
Dnes totiž máte možnost volby. Dnes si můžete vybrat, kdo bude reprezentovat vás a Českou republiku následující čtyři roky, jaký svět a jaké hodnoty ten člověk bude reprezentovat, a proto vás vyzývám, volte svobodně, a ne na pokyn svých šéfů. Volte tak, aby se naše země mohla těšit dobrému jménu doma i ve světě a abyste mohli bez studu se podívat do očí svým dětem anebo vnukům, protože dneska je ta volba a dneska budeme rozhodovat. A já vás vyzývám, teď je ten čas, abychom hlasovali v souladu s vlastním svědomím a s vlastní ctí podle poslaneckého slibu. Hlasujme s respektem k naší zemi. Děkuji vám za pozornost.
Já bych, paní předsedající, ještě s dovolením odpověděl na otázky v rámci svého projevu, protože Pirátská strana mi předložila několik otázek v rámci svých projevů. Já jsem si je poznamenal. Nebude to dlouhé. Já na to ještě odpovím.
Děkuji. Snažil jsem se zaznamenat všechny otázky. Doufám, že na ně odpovím. První se týkala jednacího řádu a jeho změny. Já jsem pro změny jednacího řádu. Minulé období jsme ale bohužel nebyli schopni nic prosadit z toho důvodu, že na některých parametrech, a to je třeba zde kriticky říct, nebyla shoda ani v rámci koalice. To je prostě fakt. Tehdy ale současně převážil názor, že má-li se změnit jednací řád, měl by se změnit konsenzuálně, většinou hlasů, nikoliv, abychom to prosadili na sílu pouze hlasy vládní koalice. To znamená, to byl také důvod, proč jsme některé věci nechtěli změnit jenom tím, že jsme měli většinu.
Je potřeba, abychom byli korektní. Na začátku diskuse SPD řeklo, že nic měnit nebude a nic měnit nechce. Byl to názor, ten jsme respektovali. Hnutí ANO si tedy, pravda, přes dva roky nebylo schopno vzpomenout, co předchozí volební období chtělo prosadit, ale nakonec jsme se dobrali k nějakým aspoň drobným návrhům.
Mě osobně mrzí, že neprošly ani drobné úpravy, které jsem tehdy prosazoval, které z mého pohledu by zjednodušily jednání Poslanecké sněmovny, jako bylo například, aby třetí čtení byla ve středu a v pátek celý den. Technická změna. Bohužel, ani to nemělo podporu.
Vy jste se mě ptali, co si myslím, že by bylo možné upravit. Tak jak už jsem říkal, třetí čtení zákonů ve středu a v pátek celý den. Dále vidím, že by bylo dobré změnit zkrácení nebo omezení doby před začátkem schůze nebo před začátkem programu. Tam jsme promarnili neskutečné stovky hodin minulé volební období. Myslím si, že je také zcela adekvátní diskuse, změna v průběhu interpelací, a osobně si myslím, že můžeme diskutovat i o přednostních právech. Ale zde bych se klonil k tomu, aby tato změna proběhla až pro další volební období, aby se neměnila účelově pro toto volební období.
Dále dotaz ohledně manželství stejnopohlavních párů. Tady chci konstatovat, že nehledě na můj postoj k této otázce, který zůstává neměnný, tak jsem byl vždycky demokrat a zastáncem toho, aby na plénu Sněmovny probíhala co nejširší diskuse, tedy i o tomto bodu.
Ohledně rekonstrukce státu, tady jsem, nebudu zalhávat, musel jít do historie, protože od schválení tohoto zákona proběhlo už víc jak 10 let, takže jsem si musel připomenout, co jste měli na mysli. Každopádně tak, jak jsem to prošel, co se týká té podstaty věci, tak zákon o registru smluv i zákon o svobodném přístupu k informacím jsem podpořil.
Řadu zákonů z dílny tehdejší Rekonstrukce státu, tak s tím jsem problém neměl. Co se týká registru smluv, ano, tam jsem měl určité výhrady k dílčím úpravám. Ale měl jsem k tomu své argumenty. Vlastně odpovědí na můj postoj byla dehonestační kampaň Rekonstrukce státu, tehdy v podstatě těsně v předvolební kampani, myslím, že to byly krajské volby. Takže vlastně Rekonstrukce státu fungovala jako někdo, kdo vstoupil do tehdejší volební kampaně. Podle mě tohle bylo za hranou, celkově ta diskuse byla vyhrocená, padly tam výroky; to, co jste zmiňovali, některé bych dneska patrně neřekl, to pravda je. Ale to, že co se týká podstaty mých připomínek k registru smluv a svobodnému přístupu k informacím, tak to odborné stanovisko si držím dodnes. Ale byl jsem přehlasován, já to respektuju.
Ohledně zastoupení stran v orgánech. Tady, abych to shrnul, je třeba říct, že ani v minulém volebním období toto nebylo dodrženo, protože ve vedení Sněmovny nebyl zástupce SPD. Tady současně ale řeknu, že v okamžiku, když Piráti skončili v opozici, tak tehdy byla diskuse, zda má paní místopředsedkyně Richterová pokračovat, nebo být odvolána. Já jsem tehdy zastával jistý gentlemanský postoj a říkal jsem, že by bylo dobré, aby v pozici místopředsedkyně dokončila, abychom nikoho neodvolávali. To bylo moje stanovisko.
To, co je ale nové a s čím nesouhlasím, a tady souhlasím s panem předsedou Hřibem, prostřednictvím paní předsedající, a to se týká například i komunální politiky, vždycky jsem byl zastáncem toho, že i opozice má mít své předsedy některých výborů. Je to tak správné. Přestože to neurčuje zákon, je to jistá míra gentlemanství a kolegiality. To znamená, to, co je můj soukromý názor, že i Piráti by měli mít alespoň jednoho předsedu výboru, tak jak to bylo minulé volební období, kdy SPD měla petiční výbor. To znamená, jsem přesvědčený, že toto není správné.
Tolik za mě. V případě, budete-li chtít se doptat, tak vám ještě odpovím. A ještě jednou děkuji za pozornost.
