Koudelka (Trikolora): Ručení za válečný úvěr Ukrajině

20.12.2025 14:04 | Monitoring
autor: PV

Chce-li někdo financovat válku, ať tak dělá sám ze svého, a ne ze státního.

Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Koudelka

Jsou-li někteří politici a jiní nespokojeni, protože premiér Andrej Babiš nezatížil Českou republiku ručením za válečný úvěr Ukrajině, mohou požádat Evropskou komisi, že chtějí svým majetkem ručit za válečný úvěr. Tak realizují touhu po finanční účasti na válce, aniž by zatěžovali ty, kteří po tom netouží.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

  • Trikolora
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

