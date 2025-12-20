Koudelka (Trikolora): Ručení za válečný úvěr Ukrajině

Jsou-li někteří politici a jiní nespokojeni, protože premiér Andrej Babiš nezatížil Českou republiku ručením za válečný úvěr Ukrajině, mohou požádat Evropskou komisi, že chtějí svým majetkem ručit za válečný úvěr. Tak realizují touhu po finanční účasti na válce, aniž by zatěžovali ty, kteří po tom netouží.
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.