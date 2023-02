Bazala (KDU-ČSL): Volby v jeden den? Vraťme se k tradici

Vláda schválila návrh, že od roku 2026 by se Česká republika připojila ke zbývajícím zemím Evropy, kde se volí jen v jeden den. Hlasovat by se mělo jen v pátek a to od 7 do 22 hodin.

reklama

Rozhodně jde o návrh, který jde dobrým směrem. Jednodenní volby zabrání spekulacím, že dochází k manipulaci s volebními lístky, protože už se nebude dít, že by volební urny byly přes noc bez dohledu. Anketa Chystáte se ke koupi elektromobilu? Ano 0% Už ho mám 0% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8732 lidí

Zároveň vláda i se změnou volebních dnů připravila i pevný termín voleb. Senátní, komunální a krajské volby by se měly konat vždy na konci prvního celého říjnového týdne. A to je dobře, protože v tuto chvíli se volby konají ve stále dřívějším termínu a s takovou bychom za chvíli volili v létě, třeba uprostřed prázdnin. Kdo z nás by chtěl být otravován politiky v létě a třeba i na dovolené?

Vládní návrh přináší tedy dobré změny. Jenže… Je tu jedno ale. Vláda si ke konání voleb vybrala pátek. Z evropských zemí se volby konají v pátek pouze v Irsku. Během pracovního týdne má volby už jen Norsko (pondělí), Dánsko (úterý), Nizozemsko (středa) a Spojené království (čtvrtek). Na Islandu, v Lotyšsku, na Slovensku, v Bulharsku a na Kypru se volí převážně v sobotu, zbývající drtivá většina evropských zemí volí v neděli. A já bych se k neděli přikláněl také. I v Československu se volilo až do roku 1971 pouze v jeden den a to právě v neděli.

Volby v pátek mají jistě tu výhodu, že by sčítání nezasahovalo volební komisi do nového pracovního týdne. Tím ale klady víceméně končí. Nezapomínejme totiž, kde se volby obvykle konají. Jsou to školy, knihovny a další veřejné budovy, které by kvůli pátečním volbám musely mít zavřeno. Problém by mohl vzniknout i pro občany, kteří slouží 24 hodin, například někteří lékaři. A také studentům, kteří mnohdy studují stovky kilometrů od domova a je pro ně nemožné přijet do svého bydliště do 22:00, protože voličský průkaz jim při komunálních, senátních ani krajských volbách nepomůže... V mnoha zemích je doplňkem jednodenních voleb korespondenční hlasování, které by tyto problémy voličů vyřešilo. Ministr financí nedávno situaci komentoval s tím, že vláda ale s korespondenčním hlasování zatím nepočítá. Takže pro některé občany by to byla velká komplikace.

Neděle tak je pro volby určitě lepším dnem. V neděli se do práce chodí víceméně nejméně z celého týdne, studenti by měli čas v klidu odvolit a odjet do místa svého studia. Odvolit by stihli i lidé, kteří odjeli na víkend pryč. A také odpadne omezení provozu v budovách, kde jsou volební místnosti.

Stále jsou tu ale problémy, se kterými si musí ministerstvo vnitra poradit. Odměny volební komise nejsou nijak vysoké. Například při prezidentských volbách si řadový člen volební komise v prvním kole prezidentských voleb vydělal 1800 korun, ve druhém pak na 700 korun. A to za 28 hodin dohlížení správností voleb a minimálně za další 3 hodiny sčítání hlasů! Finanční motivace už teď není nijak velká a i proto mnohdy ve volební komisi sedí i starší generace. Tito lidé jsou mnohdy zvyklí chodit spát před půlnocí, se změnou volebního řádu by ale při sčítání hlasů museli v komisi být i do hlubokých ranních hodin. Reálně hrozí, že při sčítání komunálních voleb by mohli komisaři ve volební místnosti být i 24 hodin, protože nikdo nemůže opustit místnost, než bude sečteno a výsledky budou v pořádku předány Českému statistickému úřadu. Člověk spánek a odpočinek potřebuje, takže se reálně může stát, že se zvýší i chybovost při sčítání.

V některých obcích je zájem o dohlížení nad regulérností voleb stále menší, pokud by nepřišla změna, jak ve finančním ohodnocení, tak i systému sčítání hlasů, tak je pravděpodobné, že zájem bude ještě nižší. A kvůli práci v nočních hodinách hrozí i chybovost. Nabízí se ale jedno řešení, které se praktikuje a které by ocenili určitě i komisaři, kterým by práce skončila v neděli, krátce po 22. hodině a nezasahovala by jim dále do nového pracovního týdne. V některých evropských zemích nesčítají hlasy volební komise přímo ve volební místnosti, ale volební urny jsou sváženy za účasti policie do velkých hal či tělocvičen, kde se hlasy sčítají u velkých stolů, kde je už nová volební komise, která je svěží, protože nemusela celý den sedět ve volební místnosti. Hlasy se tam sčítají transparentně, jsou u toho zástupci statistického úřadu, odborníci a další lidé, kteří na sčítání dohlíží. V takových velkých prostorech jde například využít balkon, aby bylo bezpečně monitorováno, že s hlasy není nikterak manipulováno. Už teď především u komunálních voleb může dojít k chybě, protože jde o nejnáročnější volební systém používaný v naší republice, a unavené komise by zřejmě nepřispěly k tomu, aby se chyby minimalizovaly, právě naopak. Sčítání ve velkých halách s novou komisí by tak mohlo být ku prospěchu.

Převzato z Profilu.

Josef Bazala KDU-ČSL



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: SANEP: Volební preference politických stran a hnutí do Poslanecké sněmovny PČR Senátor Bazala: Ještě vyšší ochranu pracovníků si skoro neumím představit Senátor Bazala: 590 miliard pro Česko Senátor Bazala: Máme uhlí, máme jádro, máme plyn, tak proč to děláme?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.