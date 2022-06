Bělobrádek (KDU-ČSL): Centrální evidence z velké části bude financována chovateli

reklama

Děkuji, paní předsedající. Já jen doplním předřečníka v tom, že v tom pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím, je dáno, že informační systém centrální evidence není veřejně přístupný, ale má do něj přístup orgán veřejné moci za účelem nahlížení do něj v souvislosti s výkonem své působností. To znamená, že i obce budou moci do něj vstupovat, jak řekl a děkuji mu za to, že to doplnil. Tím se vlastně dostanou i obce potom při té identifikaci k těm datům, která tam budou.

Co se týká toho překlápění a naočkování, ono to souvisí i s takzvanými pet pasy, které už Komora veterinárních lékařů, respektive soukromí veterinární lékaři mají na starosti, takže potom budeme samozřejmě muset se připravit na určitou míru nutnosti trpělivosti při tom překlápění a samozřejmě i připravit chovatele na to, že tato centrální evidence z velké části bude financována jimi samými.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala (SPD): Vskutku svérázná interpretace historie Jiří Weigl: Co se děje ve stínu výročí heydrichiády Na sudetoněmeckém sjezdu zazněla poprvé česká hymna, podle Södera symbol Bělobrádek (KDU-ČSL): Počítat je nutné nejenom absolutní, ale i relativní čísla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama