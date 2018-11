Bělobrádek: Nejsem soudce. Ale chci spravedlnost! Padni, komu padni

Já nejsem soudce. Ale chci spravedlnost! Padni, komu padni.

Určitě jste sledovali dnešní dění kolem reportáže ohledně premiérova syna. Píšete mi, jak se k tomu postavím, co to znamená pro naši zemi. Zpráv bylo hodně. Rozhodl jsem se to shrnout. A budu rád za vaše reakce a komentáře, rád vysvětlím.

Já nejsem soudce a nechci rozhodovat o tom, jestli je někdo vinen. Od toho tady máme policii, aby vše prošetřila, a soudy, aby rozhodly dle platných zákonů.

Já ale chci spravedlnost. Chci, aby proběhlo nezávislé vyšetřování, které nebude nikdo ovlivňovat. Musí být dodržovány zásady právního státu. Před právem a zákony má být na tom každý stejně. A je jedno, jestli je to premiér nebo kdokoliv jiný.

Rozhodli jsme se vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Premiéři v naší zemi končili kvůli mnohem méně závažnějším obviněním. Lidovci to říkají od začátku. Trestně stíhaná osoba nemá být premiérem. Proto jsme tuto vládu nepodpořili a budeme hlasovat pro její konec. Jestli se to povede, tak to závisí na ostatních stranách.

Byl bych nerad, kdyby se Česká republika dostala do situace, kterou zažilo Slovensko v 90. letech a v tomto roce. A tím myslím únosy dětí představitelů států za záhadných okolností. A také vraždu novináře.

Děkuji, že jste to dočetli až sem!

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: S Babišem je to horší, než jste si mysleli. Získali jsme jméno jeho možného nástupce a intriky, které se právě staly Jak Mečiar v roce 95! Do ulic, nebo projde všechno. Nejtvrdší prohlášení proti Babišovi a výzva lidem v ANO Kdo je muž, jemuž Slonková s Kubíkem v noci lezli do domu? Seznamte se s manželi Protopopovými Sabina Slonková prozradila na kameru, jak to bylo s mladým Babišem: Přesně věděl, s kým mluví. Byl nemocný, odvezli ho na Krym, volal o pomoc

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV